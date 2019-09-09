 Про зняття санкцій з Росії говорити зарано, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він повідомив під час виступу в неділю в ефірі спільної програми кількох медіакомпаній (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

Ле Дріан, визнавши розбіжності з Росією, припустив, що можливим є зближення позицій у боротьбі з тероризмом, співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.

За словами глави МЗС Франції, на переговорах у Москві будуть порушені і проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан вирушає в Москву разом з міністром оборони Франції. Очікується, що з російської сторони в переговорах братимуть участь також глава МЗС Росії та глава Міноборони РФ.

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Ле Дріан високо оцінив кроки українського лідера Володимира Зеленського, які, за його словами, "привели до обміну полоненими". Французький міністр заявив, що про зняття санкцій проти Росії поки говорити зарано - це стане можливим, якщо буде досягнуто прогресу у виконанні Мінських угод, вважає глава МЗС Франції.

Нагадаємо, 9 вересня в Москві відбудеться засідання російсько-французької Ради співробітництва з питань безпеки у форматі "2+2" - за участю глав Міноборони та МЗС.

Французькі ЗМІ зі свого боку зазначають, що це перші подібні переговори між Москвою і Парижем після 2014 року.