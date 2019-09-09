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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (19689) санкції (2368) Франція (774) Ле Дріан Жан-Ів (14)

 Про зняття санкцій з Росії говорити зарано, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня прибуде в Москву і спробує встановити, як він висловився, "основи довіри" між Францією та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він повідомив під час виступу в неділю в ефірі спільної програми кількох медіакомпаній (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

Ле Дріан, визнавши розбіжності з Росією, припустив, що можливим є зближення позицій у боротьбі з тероризмом, співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.

За словами глави МЗС Франції, на переговорах у Москві будуть порушені і проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан вирушає в Москву разом з міністром оборони Франції. Очікується, що з російської сторони в переговорах братимуть участь також глава МЗС Росії та глава Міноборони РФ.

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Ле Дріан високо оцінив кроки українського лідера Володимира Зеленського, які, за його словами, "привели до обміну полоненими". Французький міністр заявив, що про зняття санкцій проти Росії поки говорити зарано - це стане можливим, якщо буде досягнуто прогресу у виконанні Мінських угод, вважає глава МЗС Франції.

Нагадаємо, 9 вересня в Москві відбудеться засідання російсько-французької Ради співробітництва з питань безпеки у форматі "2+2" - за участю глав Міноборони та МЗС.

Французькі ЗМІ зі свого боку зазначають, що це перші подібні переговори між Москвою і Парижем після 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147200
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, это пока благодаря нашему лидеру- Владимиру Александровичу и его команде путин не получил Нобелевскую премию мира.
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Поясніть "шевальє" Ле Дріану, що він зустрічається не з "королем", "маркізом" чи герцогом, а з "гопником", у якого улюблений вислів - "Без лоха - жизнь плоха...", а принцип життя: "Обмани ближнего, насри на нижнего, и по трупам - вверх..."..
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он видимо неправильно понимает понятие борьбы с терроризмом если собрался сотрудничать с россией. или он собрался развивать гражданское общество по примеру российского полицейского государства.
а понал, его рогозин будет учить дыры сверлить
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Ну, это пока благодаря нашему лидеру- Владимиру Александровичу и его команде путин не получил Нобелевскую премию мира.
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Ага. Ведь благодаря эпохе стабильности и процветания, пришедшей под руководством нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского, после долгих, темных и бескрасочных лет бедности и голода у простых украинцев наконец-то появилась возможность попутешествовать и пожить в собственное удовольствие!
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А він, мабуть, прочитав, як я його вчора "агліцьким лахтінцем" обізвав... Так вирішив "зьоброю" назваться, як Вовк з мультфільму "Ну, постривай!". (Завтра "черепахою" прикинеться...).
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таки да.. тра срачно повертати старих гондурасів на чолі з свиночолим гетьманом та дирявими шкарпетками!!
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Жабоїди невиправні ідійоти. 5 років війни казляндії з Україною нічому їх не навчили.
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Більших ідійопсів,ніж соєва ферма світ не бачив-весь світ радіє поверненню полонених,а 5-и прасцантні волають "Зрада-а-а-а!Санк-к-к-ції зніму-у-уть!"От не знімають жеж-тому й зрадники волають і немає світові різниці,що лахта ревлива,а що будка лайлива.
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Їхньому отаману,більше подобаїться з путьою цілуватись!Він молодший за його жінку!
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пока рано,исчо денежный перевод из кремля не пришел
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снятие только после освобождение донбасса и крыма но за крым они молчат вообще только хотят прекращение огня на востоке, сша только огрызается по крыму и требует вернуть
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Поясніть "шевальє" Ле Дріану, що він зустрічається не з "королем", "маркізом" чи герцогом, а з "гопником", у якого улюблений вислів - "Без лоха - жизнь плоха...", а принцип життя: "Обмани ближнего, насри на нижнего, и по трупам - вверх..."..
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І не кажу... Я про інше сказать хочу... Точніше, спитать: "На "Лахті" новий куратор, з "новими вєяніями", з"явився?" Бо, дивлюсь, усі ваші "батраки лахтінські" різко, після вчора, стали "суперпатріотами" України... Вже на Путіна і Росію "наїжджають "не по-дитячому"... Це така чергова "многоходовочка", чи вирішили у "лібералізьму" погратись?
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Це щоб,не допустить парашенкового,перевороту,який відбудеться у грудні !!!
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Для того, щоб ідіот "обісрався", не обов"язково його змушувать, чи тихцем давать пурген - достатньо просто НЕ ЗАВАЖАТЬ... Він сам це зробить, без сторонньої допомоги...
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Конечно,еще рано.Вот,когда Украину,макарон,меркель и путлер дожмут,тогда и снимут.Богдан,на аэродроме сказал,что до Нового года поработают и все.Так что потерпите,не много осталось.
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