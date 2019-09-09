 Ми пам'ятаємо про інших утримуваних Росією українців і сподіваємося на їхнє швидке звільнення, - посли країн G7

Про це йдеться в твітері "Групи підтримки України" в рамках головування Франції в G7, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Вбийтеся,окупанти!
)))
А як це вони соізволілілі і навіть дозволили сподіватися. Велика частина українців теж для красного слова сподівається і на возрат полон так і тимчасово окупованих лютим ворогом окупантів Криму і частини донбасу ... а для цого нічого не робить. Та ось тільки клята ворожа паРраша вона клала на всі надії як світової спільноти так і всього Українського народу. Тільки жорстке посилення санкцій проти цього ********* фашистського зла проклятої паРаші. І тільки мужня безкомпромісна бородьба всього українського народу проти свого лютого кривавого ворога -оккупанта вона завжди наближала і зараз наблизить сподівання всіх на Великий день звільнення як українських полонених так і своєї рідної, но поки що оккупованної землі України Русі.
Маю надію що ЗСУ захопить військовою операцією і Луганськ і Донецьк і визволить всіх бранців.
Так узнаешь друзей.