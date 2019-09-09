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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (207) визволення (295) Росія (19689) полонені (483)

 Ми пам'ятаємо про інших утримуваних Росією українців і сподіваємося на їхнє швидке звільнення, - посли країн G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали звільнення українців, яких незаконно утримували в Російській Федерації.

Про це йдеться в твітері "Групи підтримки України" в рамках головування Франції в G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.

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Ми памятаємо про інших утримуваних Росією українців і сподіваємося на їхнє швидке звільнення, - посли країн G7 01

Читайте: Гутерреш після обміну утримуваними особами закликав Україну та Росію "до подальших дій у тому ж дусі"

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147199
 
 
 Топ коментарі
 
Еще одна организация болтунов-импотентов. В кремле сидит международный террорист - аннексия, война, убийства, сбитый гражданского самолет, заложники в тюрьмах, нарушение прав человека в Крыму... вони "вітають" та "сподіваються" сцуко
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Конечно мы освободим всех украинцев с проклятой русской тюряги
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теперь не один военный разведчик задумается: нужно ли похищать цемахов ценой своей жизни, если их потом обменяют "один к одному"...эта операция оказалась более рискованной, чем проход военных судов через керченский пролив...но кто-то же дал приказ... и, что - опять главнокомандующий?...на этот раз зеленский
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моряки повернулись, а досвідчений розвідник загинув...зі зміною головнокомандувача стало гірше - гинуть українці від таких недолугих наказів
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Але не ціною зради,а ціною перемоги! Вирішили сусіди,чім би з пупкіним нг грали , аби лише не воювали!
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Всі вітають,а в поросяко-москаляцького гібрида "Зрада"?
Вбийтеся,окупанти!
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Не дивуйся,якщо з десяток Ф-15 скоро у лвівських шахтах відриють,зрадний лахтинцю.
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З таким "головнокомандувачем" це всього лише металобрухт,кацап. Та й до чого тут він? Домовлялися про це,як то кажуть "папєрєднікі",від яких в тебе горить пукан ще й досі.
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Папередніки-це Саакашвілі,що в Конгресі зброю просив?Чи може Порох,при якому "МоторСіч"-китайцям,склади-в повітря,а товарооборот з окупантом через тих же китайців та білорусів навіть більший ніж до агресії?Не путайте патріотів з кукловодами,не тикайте хамством-вам не личить!
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Ні. Папередніки-це ті,що домовились про поставки F-15. А тепер побачимо,чи вони ще будуть після зміни влади.
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Як не знаєте,то щоб знали-хлопці тренуються літати й не афішують особливо,бо наверху- міняються,а "нам-своє робить!"
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Ага,вернём парашу в g7, и будем надеяться...
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Еще одна организация болтунов-импотентов. В кремле сидит международный террорист - аннексия, война, убийства, сбитый гражданского самолет, заложники в тюрьмах, нарушение прав человека в Крыму... вони "вітають" та "сподіваються" *****
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А ещё послы в очередной раз высказали глубокую обеспокоенность по поводу сильной озабоченности???
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Союз "Меча и орала" - заграница нам поможет!
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А чим ви допомагаєте канкретна окрім помнім-скорбім?
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Воїни ЗСУ хоробрі захисники Українського Вітчизни вони заприсяглися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити величний національний український синьо-жовтий і червоно -чорний прапори над поваленим фашистським лігвом Кремлем. І дуже бажано щоб на 8 - 9 травня вже з новим святом Дня Перемоги вже як над гітлерівським так і кремлівським фашизмом. Точно так як Українець Олексій Берест встановив правда і чужий для українців червоний комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавої тюрми народів ссср над Рейхстагом в Берліні. А Українець Майкл Стренк він теж підняв і теж чужий прапор США над Іводзіми. Тепер на черзі наш клятий ворог окупант Криму і Донбасса ворожа фашистська Москва. Прийшла черга щоб і над нею гордо замайорів вже наш рідний національний український прапор Перемоги ! Якщо цьому не завадять зрадники які пробралися у владу по приколу, продажні капітулянти українофоби - ЗЕбіли.
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Представь что будет с кремлем, когда под этим флагом эти же парни снова окажутся на Красной площади...
)))
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Ми пам'ятаємо про інших утримуваних Росією українців і сподіваємося на їх швидке звільнення, - посли країн G7.
А як це вони соізволілілі і навіть дозволили сподіватися. Велика частина українців теж для красного слова сподівається і на возрат полон так і тимчасово окупованих лютим ворогом окупантів Криму і частини донбасу ... а для цого нічого не робить. Та ось тільки клята ворожа паРраша вона клала на всі надії як світової спільноти так і всього Українського народу. Тільки жорстке посилення санкцій проти цього ********* фашистського зла проклятої паРаші. І тільки мужня безкомпромісна бородьба всього українського народу проти свого лютого кривавого ворога -оккупанта вона завжди наближала і зараз наблизить сподівання всіх на Великий день звільнення як українських полонених так і своєї рідної, но поки що оккупованної землі України Русі.
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Ще б пак - більше двухсот чоловіків у полоні обдроченців Донбасу сидять на подвалах, що з ними там було краще і не уявляти
Маю надію що ЗСУ захопить військовою операцією і Луганськ і Донецьк і визволить всіх бранців.
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