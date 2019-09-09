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 Політика України
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Все про:вибори (4467) Грузія (596) Крим (7413) Естонія (257)

 Естонія і Грузія заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму

Міністерства закордонних справ Грузії та Естонії поширили заяви про підтримку територіальної цілісності України і невизнання так званих виборів, проведених окупантами в Криму 8 вересня.

Зокрема, в публікації МЗС Грузії зазначається, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є невід'ємною частиною України, тому "вибори", проведені російською владою, не будуть визнані, пише Цензор.НЕТ.

"Грузія знову заявляє про свою явну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - інформують у МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти припинили оновлювати дані про явку на сайті "Виборчкому Криму", щоб приховати суттєве скорочення кількості прихильників Москви на півострові, - Чубаров

Естонія також залишається прихильною позиції про територіальну цілісність України.

"Естонія не визнає сьогоднішні вибори, проведені в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонія і Грузія заявили про невизнання виборів в окупованому Криму 01

Читайте також: МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147198
 
   
 Топ коментарі
 
Не ясна позиция Уругвая, Японии и Зимбабве. Прошу редакцию прояснить это.
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Сьогодняшні санкції як мертвому припарка
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Таких друзей по кочану и в гумузей
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Сьогодняшні санкції як мертвому припарка
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Не ясна позиция Уругвая, Японии и Зимбабве. Прошу редакцию прояснить это.
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Уругваю "похрен"... Японія ясно відповіла Путіну на його "здивування" про те, що японське МЗС не дає віз кримським громдянам Росії, що вона вважає Крим невід"ємною частиною України (як і Хабомаї з Шикотаном - Японії), і видає візи "кримським громдянам України. А на думку Зімбабве, з його 30000000% інфляції, Україні, якось, "насрать"...
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"Шо, "омерыканец лахтинский", "абидна", что даже маленькая Эстония - и та "болт ложила" на потуги "страны-гопника"?
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Да пофиг Раше на мнения всяких там прибалтик и грузий, вот на них она действительно болт ложила.
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"Лахта" может "хорохориться", сколько угодно, однако, фотография американских десантников, на фоне крепости "Ивангород", мне понравилась... А ведь до 1991-го, никто и помыслить не мог, что НАТОвские солдаты окажутся в глубине СССР... Какие "рассеяне" "прозорливые" - вот, прямо "чувствуют", как их НАТО "окружает"... (Правда, никак понять не могут, что это, просто, все народы бывшего СССР бегут от удушающих объятий "старшего брата"...).
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Не парься,кацапа-місця в ассаді хватає.
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На Кримі зробили свій вибір ще в 14 році, на цьому всі вибори там закінчились.

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Надо вернуть крымчан в рай. А то мучаються угнетенные..
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Ладно Эстонцы тормоза, ну а Грузия почему тянула.
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