 США сподіваються, що в майбутньому більше українських в'язнів Кремля возз'єднаються зі своїми родинами, - Болтон

Про це написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін в'язнями - це велика подія. У майбутньому ми сподіваємося побачити більше возз'єднань українських в'язнів зі своїми родинами", - написав він.

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Болтон додав, що США продовжують стояти пліч-о-пліч з народом України.

Він також прикріпив до свого повідомлення твіт президента США Дональда Трампа, в якому той вітає обмін і називає його "гігантським кроком до миру".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

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