 США сподіваються, що в майбутньому більше українських в'язнів Кремля возз'єднаються зі своїми родинами, - Болтон

Про це написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Цензор.НЕТ.
"Обмін в'язнями - це велика подія. У майбутньому ми сподіваємося побачити більше возз'єднань українських в'язнів зі своїми родинами", - написав він.
Болтон додав, що США продовжують стояти пліч-о-пліч з народом України.
Він також прикріпив до свого повідомлення твіт президента США Дональда Трампа, в якому той вітає обмін і називає його "гігантським кроком до миру".
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".