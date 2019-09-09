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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5367) полонені (483) Болтон (68)

 США сподіваються, що в майбутньому більше українських в'язнів Кремля возз'єднаються зі своїми родинами, - Болтон

Обмін утримуваними особами між Росією та Україною - велика подія, але мусить бути звільнено більше українських в'язнів Кремля.

Про це написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін в'язнями - це велика подія. У майбутньому ми сподіваємося побачити більше возз'єднань українських в'язнів зі своїми родинами", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш після обміну утримуваними особами закликав Україну та Росію "до подальших дій у тому ж дусі"

Болтон додав, що США продовжують стояти пліч-о-пліч з народом України.

США сподіваються, що в майбутньому більше українських вязнів Кремля воззєднаються зі своїми родинами, - Болтон 01

Він також прикріпив до свого повідомлення твіт президента США Дональда Трампа, в якому той вітає обмін і називає його "гігантським кроком до миру".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147197
 
 
 Топ коментарі
 
США ще трохи вболівають за Україну!Бо Обманутими адепти 5-го виявилися,як завжди-тому тепер так незадоволені навіть обміном.Шкода їх- радіо покрутити не вміють,в грибах не розбираються та ще й обкурені кадилом дьiчка-олігарха соевого,як і сепари-срунетом.Все це нагадує зовнішнє втручання у розпалювання міжусобиць в Україні з боку окупанта.Цьому можна запобігти тільки зміною старого законодавста 20-го сторіччя на нове-21-го сторіччя-так можна вирватися вперед аж на сто років.Чи зможуть нові законотворці справитися?Невідомо!
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нєєєє єто не конфликт єто война против Украины...ты не прав Россия прорвала государственную границу Украины
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Ще коломойський розгубився,перелякався, що хочуть в нього дніпропетровську обл.віджать,почав оборону😆!А в той час отець бамбаса ,вже злив воду в клозеті ! На шастя Українців,кожен олігарх подумав що його хочуть кинуть😆.От і многоходовочка путі,дала йому по балді !
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Тому,що шмари західні -ЄС і США їм руки виломилм і заставили
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Поясніть,чому не дали атомний залп, з атомних атомоходів га?😆
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Жопа вместо мозгов у всех выросла???? Росия ж не сторона конфликта, какого хрена у них укаинские заложники??? Почему все включили дурака?
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нєєєє єто не конфликт єто война против Украины...ты не прав Россия прорвала государственную границу Украины
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США ще трохи вболівають за Україну!Бо Обманутими адепти 5-го виявилися,як завжди-тому тепер так незадоволені навіть обміном.Шкода їх- радіо покрутити не вміють,в грибах не розбираються та ще й обкурені кадилом дьiчка-олігарха соевого,як і сепари-срунетом.Все це нагадує зовнішнє втручання у розпалювання міжусобиць в Україні з боку окупанта.Цьому можна запобігти тільки зміною старого законодавста 20-го сторіччя на нове-21-го сторіччя-так можна вирватися вперед аж на сто років.Чи зможуть нові законотворці справитися?Невідомо!
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В той час без відома порошенків-абам-путан не відбувалося нічого,бо медальки "За Освобождєние Крь1ма" вже рік лежали відштампованими,але що ваша адекватність важить на противагу "ихтамнет"?Світом правлять великі гроші.На жаль.Щойно дивився,як увесь бомонд Укр таємно у Інтерконтиненталі Суркіса поздоровляв.Порошенко промову також виголошував,а від нових там теж засвітилися.І що?Все замяли.Коменти потерли,фото видалили,бо "рука руку миє",а по закону 99р живуть-їх все влаштовує.
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Парашенко з преподомним праведником Турчиновим,здали б всх як склотару! Добровольці все зпортили,та захід на хвоста наступив ! Якось так!
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Ще коломойський розгубився,перелякався, що хочуть в нього дніпропетровську обл.віджать,почав оборону😆!А в той час отець бамбаса ,вже злив воду в клозеті ! На шастя Українців,кожен олігарх подумав що його хочуть кинуть😆.От і многоходовочка путі,дала йому по балді !
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