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 Політика України
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Все про:вибори (4467) Крим (7413) Чубаров (376)

 Окупанти припинили оновлювати дані про явку на сайті "Виборчкому Криму", щоб приховати суттєве скорочення кількості прихильників Москви на півострові, - Чубаров

8 вересня на території окупованого півострова проросійська влада провела "вибори" до нелегітимного парламенту Криму і до місцевих органів влади.

Загалом явка на цих нелегітимних виборах була на 11% меншою, ніж у вересні 2014 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

ЦВК Росії 8 вересня опублікувала інформацію, згідно з якою активними в Криму виявилися жителі Нижньогірського району - 33,37%, Судака - 29,14% та Євпаторії - 28,19%.

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Найменше людей прийшло на вибори в Сімферопольському районі - 14,76%, Радянському районі - 16,04% і Сакському районі - 20,28%.

В окупованому Севастополі на російських виборах до парламенту міста 8 вересня фіксують низьку явку виборців. У першій половині дня прийшли голосувати в основному пенсіонери і військові. В середньому, за попередніми даними, рівень активності виборців становить близько 10%.

Представники КПРФ заявили, що зафіксували у Севастополі підвезення виборців на дільниці. Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії координатор виборчого штабу КПРФ у Балаклаві Олексій Меркулов, щонайменше на трьох виборчих дільницях у місті спостерігачі зафіксували підвезення людей.

У першу чергу, за словами Меркулова, йдеться про солдатів-строковиків, які не орієнтуються в місті.

Публічних коментарів російських правоохоронців і виборчкому Севастополя з приводу заяв представників КПРФ немає. Інші партії не повідомляють про підвезення виборців.

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У пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит Крим.Реалії відповіли, що Європейський Союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською", - сказали в пресслужбі представництва.

"Хоч як би намагалася Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами.

Примітно те, що до демонстративного бойкоту "виборів" з боку переважної більшості кримських татар і етнічних українців, які відгукнулися на відповідні заклики Меджлісу кримськотатарського народу, до виборчих дільниць не прийшло також багато тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах", - зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, сайт "Виборчкому Республіки Крим" завис на показниках до 18:00. До цього часу вихід щодо Криму, згідно з цим сайтом, становив 28,28%.

"Затримку на сайті вже на 2 години остаточних даних про явку виборців до закриття дільниць (я закінчую писати ці рядки о 22:00) пояснюють місцеві активісти поспішними діями окупантів щодо внесення цифр, що мають прикрити приголомшливе падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею українській території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання", - зазначив Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147196
 
 
 Топ коментарі
 
Та срала рашка на рішення трибуналу,і санкції, найдорожче, це життя та воля кожного українця,і похер в якому статусі вони вернулися,головне що живі, здорові і на волі !!!!!!! Досить гавкати всяку херню !!!!
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Як ворог - ворогу - не знаю і не цікаво, що там у вас, у москалів.
Але
У нас, в Україні явка на виборах висока, завжди.
А якщо вона низька - ми виходимо на Майдан і змінюємо владу на ту, у якої буде явка на виборах - висока.
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Там каміння з неба нарешті посипались:
https://kerch.fm/2019/09/08/v-kerchi-kirpich-upal-na-golovu-molodoj-zhenschiny.html
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дефоліантами і інсектицидами б їх посипати ...
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Та срала рашка на рішення трибуналу,і санкції, найдорожче, це життя та воля кожного українця,і похер в якому статусі вони вернулися,головне що живі, здорові і на волі !!!!!!! Досить гавкати всяку херню !!!!
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я согласен...вернули с тюрьмы наших украинцев и это радость
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Там каміння з неба нарешті посипались:
https://kerch.fm/2019/09/08/v-kerchi-kirpich-upal-na-golovu-molodoj-zhenschiny.html
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Ниочем, там вообще везде забили на местные выборы, например явка в Москве всего 21,6%
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Як ворог - ворогу - не знаю і не цікаво, що там у вас, у москалів.
Але
У нас, в Україні явка на виборах висока, завжди.
А якщо вона низька - ми виходимо на Майдан і змінюємо владу на ту, у якої буде явка на виборах - висока.
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"Европейский союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Россией." Это как?
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Что имелось ввиду я понимаю, но редакция должна быть внимательнее, когда цитирует представительство ЕС.
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Разочаровались, значит, крымчане в российских пенсиях, получив вместе с российским пенсиями и российский же пенсионный возраст.
До крымчан только сейчас дошло то, что лисы знают спокон веков: лучше несколько мышей, но каждый день регулярно, чем олень, но только раз в несколько месяцев. Потому у мышкующей зимой лисы шкура пышная, а у волков, за оленем по снегу месяцами бегающими - шкура драная.
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