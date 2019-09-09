 Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ

Про це йдеться в публікації посольства Росії в Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернення від нідерландської сторони з питання видачі В.Цемаха в Посольство не надходило", - повідомляє посольство.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
Это хорошооооо.........
Запрос в рашу о выдаче Цемаха нидеры подадут тогда, когда того растворят на молекулы!🙂 Типа ах, только вот собрались его запросить, а он бац и умер! И озабоченные мины на лице обязательно!
Да была слабенькая попытка создать международный трибунал ООН по этому делу, на что паРашка привычно наложила
ВЕТОчлен.
После этого, по принципу "нет так нет" все поползновения что-либо сделать в этом направлении окончательно заглохли. Кроме того гейропейцы опять хотят дружить и торговать с паРашкой, при этом кровавый шлейф, тянущийся за "политикой" ***** их абсолютно не смущает.
А теперь зацепились с этим Цемахом, вот только он прольет абсолютный свет на все события, типа ему лично позвонил ***** с приказом стрелять, а он собственноручно нажал кнопку. Это такая себе "отмазка" по принципу мы хотели, а вот Украина не дала.
И наконец вот ЧТО может дать им этот Цемах.
Первый вариант, наиболее вероятный - заявит ничего об этом не знает и вообще он в это время в школе урок физкультуры вел. Ну не будут же его пытать, пытками добиваться признания.
Второй вариант - да он все признает, выдаст все расклады, кто, где и когда. На что традиционно паРашка заявит ВЫВСЕВРЕТЕ, пригонит десяток "свидетелей" которые подтвердят, что Цемах в это время в школе уроки физкультуры вел.
Так что получается никчемная возня вокруг этой "знаковой фигуры", которая знаковая в воспаленном мозгу порохоботов, разгоняющих "зраду", в интересах своего шоколадного спонсора.
Я как бы мягко скажу НЕ ТО ПАЛЬТО.
Суд должен быть над террористической организацией в лице расейской *********.
Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі.
Про це заявив глава Спільної слідчої групи (JIT) Фред Вестербейке.
«Ми думаємо, що зможемо передати справу до суду до кінця року. Кримінальний процес відбудеться в суді в Гаазі, який проведе засідання в умовах посиленої безпеки в кримінальному комплексі Схіппола… Суд інформував нас, що кримінальне переслідування підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 на 10 ранку», - сказав він. Голова JIT наголосив, що суд над росіянами Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і українцем Леонідом Харченком відбудеться в будь-якому випадку, навіть якщо підозрювані відмовляться бути присутнім під час судового процесу або контактувати з JIT до процесу.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/katastrofa-mh17-sud-nad-pidozryuvanimi-pochnetsya-v-berezni-2020-roku-50027786.html
И что мы увидели? СУД над двумя росиянами и двумя украинцами, вам не кажется как-то жиденько получается, хотя укладывается в концепцию паРашки, ополченцы на Донбассе откопали в шахте Бук-1М, и куда-то стрельнули.
И опять же ПРЕТЕНЗИЙ не к исполнителям, а государству которое отправило своё вооружение и своих военнослужащих на территорию другого государства убивать и терроризировать НЕТ.
Так что Малайзии тоже не было (((
Скоріше вже всі залишились при своїх інтересах, всіх влаштовує статут-кво і залишились тільки спекуляції політиків, як у Порошенка і пуйла по цьому, нікому не потрібному Цемаху.
Конечно, рашка скорей всего лжёт, но тогда , где протестное возмущение Нидерландов?