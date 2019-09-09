EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3400  57
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (443) посольство РФ (184) Цемах (47)

 Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ

Влада Нідерландів не зверталася в посольство РФ щодо видачі фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Про це йдеться в публікації посольства Росії в Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернення від нідерландської сторони з питання видачі В.Цемаха в Посольство не надходило", - повідомляє посольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це свідоме протистояння міжнародному слідству з боку Росії, - родичі жертв МН17 про обмін Цемаха

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147195
 
 
 Топ коментарі
 
Уже 2 года имея на руках все материалы расследования по сбитому Боингу, европроститутки НИЧЕГО не делают для того, чтобы внести эти материалы в суд.
Да была слабенькая попытка создать международный трибунал ООН по этому делу, на что паРашка привычно наложила ВЕТО член.
После этого, по принципу "нет так нет" все поползновения что-либо сделать в этом направлении окончательно заглохли. Кроме того гейропейцы опять хотят дружить и торговать с паРашкой, при этом кровавый шлейф, тянущийся за "политикой" Хуйла их абсолютно не смущает.
А теперь зацепились с этим Цемахом, вот только он прольет абсолютный свет на все события, типа ему лично позвонил Хуйло с приказом стрелять, а он собственноручно нажал кнопку. Это такая себе "отмазка" по принципу мы хотели, а вот Украина не дала.
И наконец вот ЧТО может дать им этот Цемах.
Первый вариант, наиболее вероятный - заявит ничего об этом не знает и вообще он в это время в школе урок физкультуры вел. Ну не будут же его пытать, пытками добиваться признания.
Второй вариант - да он все признает, выдаст все расклады, кто, где и когда. На что традиционно паРашка заявит ВЫВСЕВРЕТЕ, пригонит десяток "свидетелей" которые подтвердят, что Цемах в это время в школе уроки физкультуры вел.
Так что получается никчемная возня вокруг этой "знаковой фигуры", которая знаковая в воспаленном мозгу порохоботов, разгоняющих "зраду", в интересах своего шоколадного спонсора.
 показати весь коментар
 
Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, да и Цемаха никакого тоже не біло и нЄт - посольство РФ Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 984
 показати весь коментар
 
Третий мотив решения Путина - это продемонстрировать Владимиру Зеленскому свою конструктивность в вопросе урегулирования проблем, которые были созданы в Украине российским вторжением. Проще говоря - все можно решить, если идти на исполнение путинских требований. Таким образом, Путин умело завлекает Зеленского на болотистую почву поиска компромиссов, которые могут привести не только к завершению военного конфликта и реинтеграции Донбасса, но и к возвращению Украины к ее привычной роли российского сателлита, что станет первым шагом на пути к поглощению Украины Россией.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Третий мотив решения Путина - это продемонстрировать Владимиру Зеленскому свою конструктивность в вопросе урегулирования проблем, которые были созданы в Украине российским вторжением. Проще говоря - все можно решить, если идти на исполнение путинских требований. Таким образом, Путин умело завлекает Зеленского на болотистую почву поиска компромиссов, которые могут привести не только к завершению военного конфликта и реинтеграции Донбасса, но и к возвращению Украины к ее привычной роли российского сателлита, что станет первым шагом на пути к поглощению Украины Россией.
 показати весь коментар
 
 
що курим ? через 7-8 років небуде тикої держави як Російська федерація ..- тоді які на..н сателіти?
 показати весь коментар
 
 
ти такий тупий ? чи просто читати не навчився ? прочитай ще раз ..там написано !!!
 показати весь коментар
 
 
Как гбы Зеленский не пойдя на многии уступки не поглатил часть росси . А осталиная на федерации развалится . Украина должна стать экономическим локамативом и поглащение не будит .
 показати весь коментар
 
 
Хто зараз очолює Мінську групу від України?
 показати весь коментар
 
Стратегія Динамо,на контратаках і в болото !Жаль ,що многоходовочки ху*лоликого,йому ж боком і виходять! ПАЛЛЛУЧІЛАСЬ😆!
 показати весь коментар
 
при чем тут соглашения до термоса барыги?
 показати весь коментар
 
Тебя, ватка, все еще Томас припекает?
Это хорошооооо.........
 показати весь коментар
 
Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, да и Цемаха никакого тоже не біло и нЄт - посольство РФ Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 984
 показати весь коментар
 
 
Нельзя было вводить, пришлось бы газовую и нефтяную трубу перекрыть. Как же воровать бы смогла петена компашка?
 показати весь коментар
 
 
В Голландии щас урожай травы, вот их там гщючит.
 показати весь коментар
 
 
там братишка, тот что передает накурился и завтыкал. как отпустит, он появиться.. Только нн факт что он вспомнит текст, так как бумажку с обращением он на косяки самокрутки пустил.
 показати весь коментар
 
 
Раз не было следаков нидеров в Украине, когда Цемах два месяца в СИЗО сидел и понадобился он лишь когда его выдали рашке, то ща завангую!
Запрос в рашу о выдаче Цемаха нидеры подадут тогда, когда того растворят на молекулы!🙂 Типа ах, только вот собрались его запросить, а он бац и умер! И озабоченные мины на лице обязательно!
 показати весь коментар
 
 
Уже 2 года имея на руках все материалы расследования по сбитому Боингу, европроститутки НИЧЕГО не делают для того, чтобы внести эти материалы в суд.
Да была слабенькая попытка создать международный трибунал ООН по этому делу, на что паРашка привычно наложила ВЕТО член.
После этого, по принципу "нет так нет" все поползновения что-либо сделать в этом направлении окончательно заглохли. Кроме того гейропейцы опять хотят дружить и торговать с паРашкой, при этом кровавый шлейф, тянущийся за "политикой" ***** их абсолютно не смущает.
А теперь зацепились с этим Цемахом, вот только он прольет абсолютный свет на все события, типа ему лично позвонил ***** с приказом стрелять, а он собственноручно нажал кнопку. Это такая себе "отмазка" по принципу мы хотели, а вот Украина не дала.
И наконец вот ЧТО может дать им этот Цемах.
Первый вариант, наиболее вероятный - заявит ничего об этом не знает и вообще он в это время в школе урок физкультуры вел. Ну не будут же его пытать, пытками добиваться признания.
Второй вариант - да он все признает, выдаст все расклады, кто, где и когда. На что традиционно паРашка заявит ВЫВСЕВРЕТЕ, пригонит десяток "свидетелей" которые подтвердят, что Цемах в это время в школе уроки физкультуры вел.
Так что получается никчемная возня вокруг этой "знаковой фигуры", которая знаковая в воспаленном мозгу порохоботов, разгоняющих "зраду", в интересах своего шоколадного спонсора.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то вже давно оголошено дату початку судового процесу - березень 2020...
 показати весь коментар
 
Это вы по поводу ИСКА родственников 55 пассажиров из Голландии, погибших в катастрофе, в Европейский суд по правам человека в отношении 18 граждан РФ, причастных к сбитию?

Я как бы мягко скажу НЕ ТО ПАЛЬТО.

Суд должен быть над террористической организацией в лице расейской *********.
 показати весь коментар
 
 
Ні, я про це:

Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі.

Про це заявив глава Спільної слідчої групи (JIT) Фред Вестербейке.
«Ми думаємо, що зможемо передати справу до суду до кінця року. Кримінальний процес відбудеться в суді в Гаазі, який проведе засідання в умовах посиленої безпеки в кримінальному комплексі Схіппола… Суд інформував нас, що кримінальне переслідування підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 на 10 ранку», - сказав він. Голова JIT наголосив, що суд над росіянами Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і українцем Леонідом Харченком відбудеться в будь-якому випадку, навіть якщо підозрювані відмовляться бути присутнім під час судового процесу або контактувати з JIT до процесу.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/katastrofa-mh17-sud-nad-pidozryuvanimi-pochnetsya-v-berezni-2020-roku-50027786.html
 показати весь коментар
 
Так, посмотрим: Голова JIT наголосив, що суд над росіянами Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і українцем Леонідом Харченком відбудеться в будь-якому випадку, навіть якщо підозрювані відмовляться бути присутнім під час судового процесу або контактувати з JIT до процесу.
И что мы увидели? СУД над двумя росиянами и двумя украинцами, вам не кажется как-то жиденько получается, хотя укладывается в концепцию паРашки, ополченцы на Донбассе откопали в шахте Бук-1М, и куда-то стрельнули.
И опять же ПРЕТЕНЗИЙ не к исполнителям, а государству которое отправило своё вооружение и своих военнослужащих на территорию другого государства убивать и терроризировать НЕТ.
 показати весь коментар
 
 
Малайзия продалась за контракт по пальмовому маслу на сто лет вперёд , скорей всего.
Так что Малайзии тоже не было (((
 показати весь коментар
 
 
Не буде ніякого суду над Рашою. Бо ніхто вже його не хоче. Рашка переплатила голандцям за побудований ними Керченський міст, а з малазійцями ще простіше було, вони взагалі кажуть, що мало доказів, що це "робота" Раші. Можна тільки уявити, скільки контейнерів з кешем коштують такі заяви.
Скоріше вже всі залишились при своїх інтересах, всіх влаштовує статут-кво і залишились тільки спекуляції політиків, як у Порошенка і пуйла по цьому, нікому не потрібному Цемаху.
 показати весь коментар
 
 
Чекаємо березня 2020 - саме на тоді заплановано початок судового розгляду. Можемо побитися об заклад - я кажу, що суд буде. Інше питання, що винних покарати не вдасться...
 показати весь коментар
 
Интересно, за то нас Нидерланды успели забомбить протестами))
Конечно, рашка скорей всего лжёт, но тогда , где протестное возмущение Нидерландов?
 показати весь коментар
 
 
У них взагалі-то вихідні, може просто сьогодні думали подати запит на екстрадицію...
 показати весь коментар
 
Но нам- то уже настрочить протестов успели, ни за что. А тут начинаются отмазки. Если хотят сделать- делают, а не намереваются.
 показати весь коментар
 
 
Як це ні за що? Терориста ж видали усупереч проханням правоохоронних органів Голандії...
 показати весь коментар
 
В посольство Рашки можливо Нідерланди і не зверталися. Але ніхто з козлорожих не заперечує, що Нідерланди безпосередньо звернулися до Унилої Лошаді , або ж і до *****. 😕
 показати весь коментар
 
 
Я думав що це МЗС Королівства мало звертатися у мзс парашостану ,а виявляється що псоьство у ден Гаг (після дози білого порошку,напевно) -"тєпєрь главнєє"? Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1148
 показати весь коментар
 
как то нє пайму как можєт одно государство обращатца за видачєй гражданіна другова гасударства к трєтєму Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 9358 і как одно государство отдайот своєго гражданіна за совєршьониє преступлєніє на своєй тєріторіі другому государству
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору