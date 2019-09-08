 Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму

Про це повідомляє так зване управління МНС у Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Раніше відомство оголосило штормове попередження через посилення вітру до 17-22 метрів за секунду, але "жителі і гості півострова нехтують правилами безпеки".
Три людини загинули біля селища Відрадне, дві - у районі "Ластівчиного гнізда", ще одна - у районі Масандри. Ще чотирьох осіб витягли з води рятувальники, одну жінку врятували "небайдужі очевидці".
"Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку."
Посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне" называется...