 Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму

Про це повідомляє так зване управління МНС у Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Раніше відомство оголосило штормове попередження через посилення вітру до 17-22 метрів за секунду, але "жителі і гості півострова нехтують правилами безпеки".

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Три людини загинули біля селища Відрадне, дві - у районі "Ластівчиного гнізда", ще одна - у районі Масандри. Ще чотирьох осіб витягли з води рятувальники, одну жінку врятували "небайдужі очевидці".