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Все про:Крим (7413) смерть (3527) шторм (18)

 Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму

В окупованому Криму 8 вересня через шторм загинуло шестеро людей, п'ятьох вдалося врятувати.

Про це повідомляє так зване управління МНС у Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Раніше відомство оголосило штормове попередження через посилення вітру до 17-22 метрів за секунду, але "жителі і гості півострова нехтують правилами безпеки".

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Три людини загинули біля селища Відрадне, дві - у районі "Ластівчиного гнізда", ще одна - у районі Масандри. Ще чотирьох осіб витягли з води рятувальники, одну жінку врятували "небайдужі очевидці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147194
 
   
 Топ коментарі
 
Тем лучше - ватных мудил стало меньше!
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Новости из ватного зверинца "Крым". Пох на них, животных
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Сомневаюсь. Граждан Украины там почти не было и до оккупации. Одна вата тупорылая
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хм, в одном смайле больше человечности чем от животных невежественных комментов ниже. Уважение за стиль Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму - Цензор.НЕТ 828
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Новости из ватного зверинца "Крым". Пох на них, животных
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А если среди них есть граждане Украины?
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Тем лучше - ватных мудил стало меньше!
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Сомневаюсь. Граждан Украины там почти не было и до оккупации. Одна вата тупорылая
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Большинство жителей Крыма сохранили свои украинские паспорта, и формально являются гражданами Украины, но мы, тут собравшиеся, не формалисты-бюрократы.
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Ну потонет с десяток, другой крыс чан, ну и что????
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Дебил, Крым же Украина, ты что, сепар?
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Крым - это Украина, а вот ватные животные - нет. И Цензор - не общество защиты диких животных.
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Закрой свою варежку, мудило харьковский
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Ну дела. Надеюсь люди не пострадали)
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Не.Только 6 человек погибло.Ну то таке...для фюрера
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но "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности"
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В Гонконге протестующие подожгли станцию метро.

"Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку."

Посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне" называется... Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму - Цензор.НЕТ 6892
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Не совсем понимаю логику порохоботов, Крым оккупирован ? Там живут граждане Украины под оккупацией? Радуются смертям граждан Украины которые живут в оккупации
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«И сея пучина поглотила ея. В общем, все умерли». (с)
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Море смывает грязь с окупированного крыма
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У заголовку треба було написати: "Люди не постраждали".
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