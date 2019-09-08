 "Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

Про це повідомив Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на зустрічі були також інші члени Меджлісу кримськотатарського народу.
"Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - написав Чубаров.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.
Ты пиши пиши зелебот.
Если так то тогда пишут Крысм.
Или Родная Говень.
Поэтому ты сказал как раз именно что хотел сказать.
А как "взорвать памятник Ленину" может быть преступлением Сенцова, если русские скоты сами переименовали Ленинград, потому, что Ленин - преступник?
Ясно, что нет. Просто хочу потроллить их логику. Ну как-то ж они должны в голове своей безмозглой это сложит?
А то их "правосудие" всё больше напоминает времена рябого параноика, когда записывали в шпиёны чуть ли не монгольской разведки, не задумываясь о хотя бы видимости здравого смысла !
И что?
Это не преступление.
https://censor.net.ua/news/3146309/posle_6_sentyabrya_mogut_vvoditsya_sanktsii_v_otnoshenii_imuschestva_rf_izza_nevypolneniya_resheniya
Він вже другий день всі гілкі коментарів цією фразою засирає...
І до тупорилого ніяк не дійде, що там були ще українці.
Тому тут наїзжають на крим.татар і самого Балуха.
Вместо того что бы ехать защищать ее на Донбасс ты защищал свой город.
А попросту прятался.
Ну и полководил конечно с дивана своего.
Кого то посылать на смерть или в плен это не самому же ехать.
Ты как то уже писал что защищал свою ментовку.
Только нет ни одного населенного пункта где жители бы защитили свою ментовку от боевиков.
Поэтому мы с тобой давно выяснили что ты соврамши.
И что?
То что ты Мюнхаузен это понятно.
Даже гугл не знает ничего....
Между тем как жители Мариуполя или Старобельска ничем не отличаются от жителей Горловки или Антрацита.
Поэтому в ход идут нелепые легенды про защитников ментовок и прочее.
Теперь как компенсацию за усер вымещаешься на крымских татарах которые не защитили Крым.
Нет ни одного населенного пункта освобожденного жителями.
Прекращай заниматься мюнхаузничеством и набросами на крымских татар.
Так почему ты не приехал в Славянск в ментовку защищать ее от Гиркина?
Про Крым по тедевизору смотрел?
Занят был?
Другого предположения кроме того что это у тебя кремлевская методичка у меня нет.
Это кремлю выгодно разделить Украину на кусочки.
А еще лучше на города.
А где были эти ******** когда Гиркин захватил Славянск?
Здесь даже фотки выкладывались
Петя виноват не отдал ему приказ идти на Москву поэтому он решил пока свой город позащищать.
Сейчас выбрали зелю он уже готов на Москву идти.
Зеля его город пока посторожит.