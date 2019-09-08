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Все про:Джемілєв (227) Чубаров (374) Балух Володимир (251)

 "Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провели зустріч із кримським активістом Володимиром Балухом.

Про це повідомив Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустрічі були також інші члени Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте також: Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

"Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - написав Чубаров.

Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму, - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом 01

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147190
 
   
 Топ коментарі
 
Живий і це головне. Міцний горішок цей Балух. Респект ! 🇺🇦
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Как раз Вовка Балух не мутный. Нормальный мужик был не серливый как соевые мыролюбцы.
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Артур Панове політв'язень чи просто громадянин України, якого схопили не за переконання?
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Как раз Вовка Балух не мутный. Нормальный мужик был не серливый как соевые мыролюбцы.
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Вот Сенцов со своей сеструхой Каплан и адвокатом Фейгингым как раз мутный по полной. А Балух как раз правильный.
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Живий і це головне. Міцний горішок цей Балух. Респект ! 🇺🇦
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За крим чи Україну ? Кому що болить,той про те й говорить😆! Слава героям україни !!!А де борець парашобот Мустафа Неєм?
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А Крым это не Украина?
Ты пиши пиши зелебот.
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Де хто, бореться за Бамбас,і Лугандон,що також є Україною!
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Лугандон и Бимбас это такие специальные названия обозначающие определенные территоррии Украины.
Если так то тогда пишут Крысм.
Или Родная Говень.
Поэтому ты сказал как раз именно что хотел сказать.
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Рідна говень,це назва, для ватанів,які голосували за путін введі! Зараз не нарадуються!😆
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Про Сенцова. Вот что интересно.
А как "взорвать памятник Ленину" может быть преступлением Сенцова, если русские скоты сами переименовали Ленинград, потому, что Ленин - преступник?
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А Вы полагаете, что он все-таки хотел совершить подрыв?
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Драсте.
Ясно, что нет. Просто хочу потроллить их логику. Ну как-то ж они должны в голове своей безмозглой это сложит?
А то их "правосудие" всё больше напоминает времена рябого параноика, когда записывали в шпиёны чуть ли не монгольской разведки, не задумываясь о хотя бы видимости здравого смысла !
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Если даже и хотел?
И что?
Это не преступление.
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Пусть заложники скажут спасибо парням, которые смогли захватить Цемаха на вражеской территории. Без него Путлер не согласился бы на такой обмен, обменял бы только моряков.
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Как можно было обменять Цемаха на какого-то Гриба "Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом - Цензор.НЕТ 4171
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А что, его только на Гриба поменяли?!
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Ще на моряків,яких парашенко ,боров-мародер відправив в полон😉!
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Было не совсем так , но по сути так . Обмен был 35 на 35 и таких как Цемах меняли на Гриба , Гриба нужно было в самом конце менять так как он меньше всех заслуживал обмен
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Нет, его поменяли на то, что ***** обязан был и так отдать и для лохов ***** в довесок и ещё освободил заложников...
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Ну да зебилы ж такие тупые что не знали, что моряков и так отпустят и отдали 24 человека по сути просто так потому что моряков бы и так вернули через неделю, я правильно понимаю ?
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Зеб, это сделали для того, чтобы ты задал такой вопрос и не задавал вопрос - Почему Зелемойский помог ***** не выполнять решение трибунала?.
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С чего ты взял что они выполнили бы решение ? И по решению там было ещё и вернуть корабли , то есть они не выполняют решение трибунала все равно . Сколько было решений чтобы кацапы не оккупировали Крым и Донбасс , сколько было решений чтобы выпустили Сенцова , сколько было решений чтобы не притесняли крымских татар и украинцев в Крыму , а кацапам все равно
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04.09.19 09:42 После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко

https://censor.net.ua/news/3146309/posle_6_sentyabrya_mogut_vvoditsya_sanktsii_v_otnoshenii_imuschestva_rf_izza_nevypolneniya_resheniya
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Но в этом контексте интересно понимать, "решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ ИЛИ продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным . То есть спокойно могут продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным" . И там ещё говорится о кораблях , вот 6 сентября уже как наступило , а решение трибула не выполнено так как корабли не вернули , ну и где арестованное кацапское имущество ?Источник: https://censor.net.ua/n3146309 Источник: https://censor.net.ua/n3146309
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Потому они и раздувают эту "победу дипломатии", а в этой "победе" Украина проиграла и после обмена будут успешно забывать про корабли или паРаша сделает великодуховный и сракальный жест при передаче кораблей, чтобы опять получить плюсы, как у своих сателлитов, так и внутри паРаши у ***** будут плюсы...
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У цього соевого дєбіла в методтчці написано що тільки на Гриба...
Він вже другий день всі гілкі коментарів цією фразою засирає...
І до тупорилого ніяк не дійде, що там були ще українці.
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Ровно через неделю истекает крайний срок по выдаче моряков, который определил суд. Если бы путин не отдал моряков этот срок, то на ********* таких санкций бы наваляли, что мало не покажется. там самое малое - блокада всех кораблей в портах и пр. Всего навсего нужно было неделю подождать... и моряков отдали бы просто так.
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зебілам не подобається, що Балух ніколи не скаже, мовляв, "Порошенко здав Україну (Крим, Донбас) *****". Та іншої подібної зебільної чухні.
Тому тут наїзжають на крим.татар і самого Балуха.
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Я тебе больше скажут , Балух сейчас вообще ничего не говорил о политике и политиках Украины
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А почему татары свалили от ВР Крыма именно тогда, когда через несколько часов ВР Крыма захватил Стрелков - Гиркин?????
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их распустили чупакабров и джамилев тогда.
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Да мне фиолетово кто их распустил. И Чупакабров и Джамелек явно не китайцы
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Если полон сил, сидел бы дальше.... Татары свою борьбу за Крым просрали, когда у них были и силы и возможности.....
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Тогда напомню вам Историю. Татары свалили от ВР Крыма, а уже на следующее утро там был Гиркин???? Таких чудесных совпадений не бывает.....
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А ты просрал свою борьбу за Украину.
Вместо того что бы ехать защищать ее на Донбасс ты защищал свой город.
А попросту прятался.
Ну и полководил конечно с дивана своего.
Кого то посылать на смерть или в плен это не самому же ехать.
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Я тебе уж как то писал, что мой город на Донбассе....
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Помню конечно.
Ты как то уже писал что защищал свою ментовку.
Только нет ни одного населенного пункта где жители бы защитили свою ментовку от боевиков.
Поэтому мы с тобой давно выяснили что ты соврамши.
И что?
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Ошибаешься. Были такие города и не один. Так, что ты как то недоразвитый не ври. Я имею правило, если не могу сказать правду, я молчу. Так, что отвали, ты мне надоел своим тупым бредом
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Я не могу ошибаться потому что знаю.
То что ты Мюнхаузен это понятно.
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Ты, соевый, знаешь только то, что написано у тебя в методичке....
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Может это тайна какая то?
Даже гугл не знает ничего....
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А гугле этого нет и быть не может, потому, что никто это особо не афишировал, и если бы к нам пришло какое то ДНР, то нам было бы плохо....
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Я тебе уже давно говорил что твое Мюнхаунизнечество похоже на методичку кремля по разделению украинцев в частности живущих на Донбассе на правильных и не правильных.
Между тем как жители Мариуполя или Старобельска ничем не отличаются от жителей Горловки или Антрацита.
Поэтому в ход идут нелепые легенды про защитников ментовок и прочее.
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Ты как то недоразвитый на Донбассе и дня не был, а рассуждаешь. Смени методичку. Я знаю, что такое бандитский республика Донбасс и своими глазами видел как она рождались. А разницу почувствовали, те кто навсегда остался в терриконах....
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Так я не сомневаюсь что никакую ментовку ты не защищал а сидел под шконкой ждал когда тебя освободят добробаты.
Теперь как компенсацию за усер вымещаешься на крымских татарах которые не защитили Крым.
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Наш город не освобождая добро акты. Я тебе уж писал, что с одной извилиной трудно понять, особенно то, что можно что то делать от души, для Родины, а не только за деньги. Ты продал совесть и тебе как то не понять, что это такое. Всё о вали недоразвитый олигофрен.
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Еще раз повторяю тебе.
Нет ни одного населенного пункта освобожденного жителями.
Прекращай заниматься мюнхаузничеством и набросами на крымских татар.
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Я уж тебе не раз писал, что читай тексты. Где я писал, что жители освободили свой город???? Ты недоразвитый и читать не умеешь и соображаешь туго. Я тебе написал, если бы пришла. Тупому не понятно, что не пришла!!!!!!!
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Короче защитник из тебя еще тот.
Так почему ты не приехал в Славянск в ментовку защищать ее от Гиркина?
Про Крым по тедевизору смотрел?
Занят был?
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А с какого перепугу я поеду в Славянск???? Или в Крым??? Ты соевый уже и не знаешь, что придумать..... Славянск ментов куда продали, а крыс в Крыму более, чем достаточно..... Отвали недоразвитый. Мне надоел твой бред. Ей Богу с олигофрен аминь было легче.....
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Я не знаю с какого перепуга ты сочиняешь свои небылицы и наскакиваешь на крымских татар.
Другого предположения кроме того что это у тебя кремлевская методичка у меня нет.
Это кремлю выгодно разделить Украину на кусочки.
А еще лучше на города.
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а как они могли не просрать? их там всего 10 % от населения. кстати поэтому не пойму бредовую идею создания крымско-татарской автономии, по такой логике можно из закарпатья венгерско-закарпатскую автономию создавать, тем более что там процент венгров даже больше чем татар в крыму
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Да ладно "татары".
А где были эти ******** когда Гиркин захватил Славянск?
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Просто заблокировать Гиркин а в ВР Крыма. Никто бы их не штурмовали...
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Согласен. Может быть, если спалили ВР Крыма была бы другая История. А так татары думали о бабка, которые прольётся рекой от Руссо туристов, облик морале....
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Это не идея. Эта автономия уже создана, на границе с Крымом с украинской стороны уже несколько лет как стоит соответствующий щит. Прямо с надписью: Украина, автономная крымскотатарская республика

Здесь даже фотки выкладывались
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А треба так--Кримський район Херсонської Області.Райцентр Геніченськ.
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В рашке у тебя уже ночь глубокая, иди спи.
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На макшанському це звучить як --понос.На Українській мові--швидка))
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Что касается защитников ментов ок, ты плюешь в лицо тем, кто не побоялся их защищать. Соевые всегда умные задним умом.....
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ЗЄльйона-гавняниє всігьда умниє пєрєднємь умомь.
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А лаєшь ч"їво-та токьма "соївіхь".Са в падьєньїє лє?
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Это пациент псих.ликарни.
Петя виноват не отдал ему приказ идти на Москву поэтому он решил пока свой город позащищать.
Сейчас выбрали зелю он уже готов на Москву идти.
Зеля его город пока посторожит.
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Вверху есть тег Чубаров (773). В Германии только форум отображается и название статьи и остаётся только комментировать?
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Он всю жизнь борется, но при этом не плохо живет, за счет принимающей стороны. Хорошо улавливает воздушные течения
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Единственный чувак к которому у меня нет вопросов.
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ЖідабЄндьйоривіц ярій очінь гоніть на всінародна ізь бранава.
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