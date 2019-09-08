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Все про:Путін (10641) Макрон Емманюель (296)

 Путін і Макрон обговорили обмін утримуваними особами між Україною та РФ і зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Президенти Франції Емманюель Макрон і РФ Володимир Путін позитивно оцінили обмін утримуваними особами між Росією та Україною.

8 вересня відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, глави держав "дали позитивну оцінку" звільненню і передачі 7 вересня утримуваних в Україні та Росії осіб "як важливій ​​гуманітарній акції".

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Крім того, Макрон і Путін обговорили можливість проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Президент РФ вкотре заявив, що для цього Україна має виконати домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в 2016 році.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147189
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю главная тема все-таки была не освобождение не виновных, главная тема была "снятие санкций".......
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что за формула?и какой нафиг внутриукраинский конфликт?и почему Зе не учавствовал это же касается Украины
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"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.
"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле.
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что за формула?и какой нафиг внутриукраинский конфликт?и почему Зе не учавствовал это же касается Украины
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Что за формула это думаю к Порошенко. Договоренности в 2016 году как я понимаю были.
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Вони не наші. І зовсім не хитрі.
Їхньої "хитрості" тільки для 73% і ко вистачає.
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Тоді чому вона 3 роки працювала на користь України, і вже три місяці на її капітуляцію? Проблема в формулі ?
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Эту "формулу" придумал "Штаны",когда стал президентом фрг,прохуйловский парень в 17 году.Шоб,как говориться,одним х.. на две ж.. сесть
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Чего, пороховатник, прикидываешься, что не знаешь, что за формула? Тебе же ясно написали, что договоренности достигнуты в 2016 году. Кто тогда был президентом, и договаривался с Путиным? Зеленский???
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яка нафік до біса договореність по "формуле Штайнмайера"???
Блін, зебіли, ви останні лярви, скільки можна плутати і брехати?
Формула, справді, була: а от домовленостей - НЕ БУЛО! Ну, хіба що - між ****** іШтайнмайєром, і не більше того! Україна нічого подібного не визнала!
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часовню тоже Порошенко развалил? и Цемаха отдал проклятый порох тоже он?
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Чё то они часто стали встречаться,наверное кремлёвский Фюрер пообещал Франции соболиные шкуры,чёрную икру,мёд и концерты балалаечников и матрёх Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8342
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жовті жилети турбують францію і можливо ...
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положительно оценили

гнать его из всех форматов, а не ручкаться,
он недоговороспособен по факту принадлежности к конторе
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Думаю главная тема все-таки была не освобождение не виновных, главная тема была "снятие санкций".......
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и первый, поощрительный пакет снятых санкций уже на горизонте.
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Макрон типичный путинский жополиз как и большинство руководителей стран Западной Европы. Они поимели неплохие скидки на энергоносители из Рашки за то что лояльно относятся к Путлеру, а проще говоря вылизывают ему задницу. .
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Франция приступает к выстраиванию стратегических отношений с Россией.
ничем хорошим для нас это не закончиться
Читайте и думайте... особо - последний абзац
Макрон:
"В переосмыслении ключевых отношений стоит в первую очередь отметить отношения с Россией.
.... Мы находимся в Европе. Как и Россия. И если мы не сможем в какой-то момент сделать что-то полезное с Россией, то останемся в состоянии совершенно бесплодной напряженности. У нас сохранятся замороженные конфликты по всей Европе. Европа останется ареной стратегической борьбы между США и Россией. И мы будем продолжать видеть последствия холодной войны на нашей земле и не создадим условия для масштабного проекта восстановления европейской цивилизации, о котором я только что говорил. Потому что все это нельзя сделать без очень глубокого переосмысления наших связей с Россией.

Кроме того, я считаю, что вытеснять Россию из Европы - это большая стратегическая ошибка. Дело в том, что мы подталкиваем Россию к изоляции, которая усиливает напряженность, или альянсу с другими крупными державами, такими как Китай, что совершенно не в наших интересах. В то же время нужно отметить, что наши отношения выстраивались на недоверии и задокументировали его. Кибератаки, дестабилизация демократий, современный российский проект, который носит глубоко консервативный характер и противостоит проекту Евросоюза… Корни всего этого уходят в 1990-е и 2000-е годы, когда произошла череда недопонимания, а Европа, безусловно, не сумела сыграть должную стратегическую роль и создалось ощущение, что она является троянским конем Запада, чья конечная цель заключается в разрушении России. В России в свою очередь сформировались представления с прицелом на разрушение Запада и ослабление Европейского союза. Мы пришли именно к этому. Об этом можно сожалеть, можно остаться в состоянии позиционной войны, но это не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы не в том, чтобы покаянно проявлять слабость по отношению к России, заявлять о необходимости забыть все прошлые разногласия и конфликты, во что бы то ни стало стремиться к потеплению. Нет. Но я считаю, что нам нужно кардинально пересмотреть грамматику этих отношений.

Я думаю, что нам следует построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не добьемся мира и ясности в отношениях с Россией. Скажем прямо: некоторые из наших союзников не заинтересованы в этом. Кто-то подталкивает нас к введению все новых санкций, потому что это в его интересах. Хотя это наши друзья. Но это не в наших интересах. Я считаю, что для достижения только что заявленной мной цели - восстановление настоящего европейского проекта в движущемся к биполярной системе мире - совершенно необходимо сформировать общий фронт между Европейским союзом и Россией, задуматься о структурирующих сейчас Европу концентрических кругах и прийти к новым отношениям с Россией. Для этого нам нужно продвигаться вперед шаг за шагом, что я уже сказал на прошлой неделе президенту Путину в Брегансоне. Каждый день у вас будут аргументы в пользу того, чтобы не идти в этом направлении. Они будут появляться каждый день, потому что этому проекту будут постоянно угрожать силы с одной и другой стороны, в том числе с российской, потому что в спецслужбах и экономических кругах найдется немало тех, кто попытается устраивать нападки и провокации, постараются расшатать этот путь.

Мы должны быть непреклонными, когда под угрозой находится наш суверенитет и суверенитет наших партнеров. Тем не менее нам нужно стратегически рассмотреть пути сближения и создать для него необходимые условия. Речь идет об урегулировании замороженных конфликтов на европейском континенте, переосмыслении всей системы контроля над обычным, ядерным, биологическим и химическим оружием. Взгляните на ситуацию, в которой мы оказались. В современной Европе тема вооружения была отдана на откуп договорам, которые были подписаны еще до окончания холодной войны между США и Россией. Разве так выстраивается Европа, которая осмысливает свою судьбу? Лично я так не думаю. Поэтому нам нужен диалог с Россией. Конец ДРСМД подталкивает нас к такому диалогу, потому что ракеты могут вернуться на нашу территорию.

Нам также нужно вместе задуматься о космической стратегии. Стоит отметить, что нам уже удавалось сделать это в нашей истории и, насколько мне известно, наши главные союзники в космической сфере не американцы. Нам также следует сообща поразмыслить над стратегией в киберпространстве, хотя до этого нам еще очень далеко.

Сегодня такие атаки носят каждодневный характер, но мы должны без какой-либо наивности говорить об этом в общественном пространстве, неустанно стремиться восстановить атмосферу доверия. Кроме того, нам нужна настоящая стратегическая дискуссия, чтобы сформировать условия для технологического суверенитета в промышленном плане - я считаю это очень важным. Ничто из этого нельзя назвать очевидным и простым, и перед вами каждый день будут аргументы против движения в этом направлении. Я прошу вас не поддаваться на провокации, всегда отстаивать наши интересы и суверенитет, оставаться сильными. В то же время я глубоко уверен, что нам нужно перетасовать карты в прямом и требовательном диалоге с Россией. Мне хочется, чтобы мы сформировали эту ось, поскольку она необходима для успешного достижения результатов и настоящей европейской стратегии.

Именно этим займутся министр Европы и иностранных дел и министр обороны, когда через несколько дней отправятся в Москву на встречу в формате 2+2. Именно это мы продолжаем с помощью стабильного диалога с президентом Путиным. Мы сформируем рабочую группу для прогресса по этой общей архитектуре. Разумеется, одна из главных тем для продвижения вперед в этом направлении касается нашей способности добиться прогресса по российско-украинскому конфликту, то есть по реализации Минских соглашений. В этой связи недавние дискуссии позволили наметить конкретные подвижки, которые приведут нас и канцлера Германии к тому, чтобы предложить в ближайшие дни новую встречу в нормандском формате.

Я понимаю, что у некоторых из вас, тех, кто сейчас слушает меня, могут возникнуть сомнения, но я прошу вас пойти по этому пути. Не из наивности, а потому, что искренне считаю его правильным. В качестве последнего аргумента я попрошу вас всех задуматься о том, какую стратегию может принять Россия сама по себе.

Взгляните на эту великую страну. Она вернула себе поле для маневра благодаря нашим слабостям. За последние пять лет Россия заняла исключительное место во всех крупных конфликтах. Это объясняется тем, что США, Великобритания и Франция оказались слабыми. Были намечены красные линии. Затем их нарушили, но мы ничего не предприняли. Русские прекрасно все поняли и продвинулись вперед. Нельзя пытаться кого-то вытеснить, будучи слабым. Нужно выбрать логику. Руководствоваться логикой силы в отношениях с соседом не отвечает нашим интересам. Россия максимизировала все свои интересы в текущих условиях: она вернулась в Сирию, Ливию, Африку, она участвует во всех кризисных ситуациях в связи с нашей слабостью и нашими ошибками. Но насколько устойчива такая ситуация? Мне так не кажется, и на месте России - нам всегда стоит ставить перед собой этот вопрос - я бы задумался. Эта великая держава, которая направляет такие инвестиции на вооружение и внушает нам такой страх, находится на уровне Испании в плане ВВП, имеет дело с демографическим спадом и старением населения, растущей политической напряженностью. Сколько это может продолжаться, как вы думаете? Думаю, что судьба России не в том, чтобы быть младшим союзником Китая. Поэтому нам нужно с помощью требующего больших усилий диалога и поставленных условий предложить стратегический вариант этой стране, которая, безусловно, поставит перед собой такой вопрос. Нам же следует подготовиться к этому и суметь продвинуться в этом направлении.

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эти двое нашли один другого...геронтофил и педофил... они не хотят обсудить почему украинцы содержатся в кацапских тюрьмах, и как получилось, что кацапы попали в плен? Ведь паРаша - сторона экстерриториальная, и их тут нет...
Раздражает это двуличие, бесхребетность и потакание...
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Путін і Макрон обговорили обмін утримуваними особами між Україною та РФ і зустріч лідерів "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6470В Барнауле сделали пандус для инвалидов. Забота о людях по-российски.
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Та по моему удобно. У кого нет левой ноги то подниматься, а у кого правой---спускаться. Ну а кто кто на коляске---так тем вынесут зачем приехали!
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Честно говоря в школе не сильно учился---та и давно. В 1970 закончил. Не сумел я понять ответ ваш. Допускаю что с чувством юмора у кого то из нас сильно запущено. Но это в целом не страшно. Страшно когда вышел, оглянулся---а на дверях написан номер----6! А если совсем съехал---да хрен на-ны!
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В юморе Вам не откажешь хотя грех смеяться над инвалидами бедные люди
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Если покрасить в ЗЕлёный цвет будет точь в точь как Украина конца 2019 года, ползущая в объятия раши...
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Ну, вот и Зеля привёз результат из Варшавы. Слишком дорого Украине обойдётся его глупость, как обошлась Украине порося а жадность. Глупость и жадность две самые дорогие вещи на свете, за них приходится платить по полной программе....
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Лахта, тебя сегодня "жадностью порося" Сэм Кислин накачал на паРашном НТВ?
Когда начнёшь рассказывать про 8 миллиардов долларов?
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Ты как то недоразвитый. Я сейчас уж как 2 месяца вообще тв не смотрю, не то что раку. Я работаю в Киеве и там, где я живу тв как то нет совсем... Зачем мне какие то 8 млрд. Есть конкретные суммы, которыми занимался Порося, чтобы опустить бюджет Украины. Факты вещь упрямая....
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Лахта, сказки рассказывай зебилам, все ваши опусы, у несмотрящих ТВ, про Порошенко удивительным образом совпадают с программами передач паРаша ТВ.
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко обманул Трампа?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет про 8 миллиардов долларов которые Порошенко "вынул из кармана каждого украинца и перевёл в офшоры"?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Сэм Кислин передал в СБУ совершенно секретные доказательства против Порошенко, однако он же, в этой передаче, неоднократно заявлял, что все знают о 8 миллиардах?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко виновен в гибели 15 тысяч украинцев?

Да вас, Лахту, насквозь видно, достаточно посмотреть великодуховные и сракальные передачи на паРаша ТВ.
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Ты придурок или как???? Я тебе уже пояснил, что не смотрю тв по причине его полного отсутствия. Нет у меня телевизора с 15 июля 2019. Как тебе ещё недоразвитому это пояснить. Что касается Порося то он оформлял оффшоры, для того, чтобы опустить бюджет Украины на 784 тыс евро.....
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Лахта, спасибо, что напомнил про 784 тыс. Евро, о которых сообщил Сэм Кислин в этой же передаче.
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Лахта, это ты зебам вливай в уши, а тот, кто смотрел эту передачу - "Кошмар Порошенко" подтвердят, что всё сказанное мною - правда.
Теперь назови меня порохоботом или бульбой, зебам это очень понравится.
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Во чудеса.
У него голова как телевизор.
Сама принимает сигнал.
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Макрону сказали, будешь дёргаться, будут протесты оранжевых жилетов, слетишь с кресла.
Вот и друзья с ху. Сейчас будут вместе давить голубя мира.
Ведь везде орал мир, развод войск, вот мир и будет на тарелочки путина.
Мир наступает, когда кто то проигрывает.
Посмотрим хватит ли смелости у З. В.
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Не хватит. Он трус. Ибо только трус может награждать трусов.
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Пукин теперь чистенький почти....Вовка его спас...паРашкинцы увидели доброго царя... Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9370
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Сказати, що вони сильно поспішають, це не сказати нічого. Ср.чка. Якихось три місяці і завдяки нарІдним презЕдентам Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3647 Піпець
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***** теперь опять Путин! ...спасибо зелени за это...
Если завтра, Украина откажется от борьбы и драки, очень быстро ей все в том помогут и поддержат!
Ну шо такое, эта самая Украина? ..работает а Польше, воюет с Россией ..
...оч. интересная страна! *)
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Говорим путин подразумиваем зеленский
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Вот мне интересно источники вашей инфы... точнее от куда такие выводы? Ну хоть почитайте что нибудь про аналитику, бо це вже не смішно.
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Тобто Корчинський оцей срач влаштовує? Я не маю часу читати все, да і не потрібно воно мені, але це все за межами здорового глузду.
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Даже если и так, в чем глубоко сомневаюсь, то у Зе нет таких полномочий, как у Пуйла, и при том всем сама Рада есть какой ни какой предохранитель от необдуманных решений, а еще есть возможность вынести спорные договоренности на утверждение референдумом - ну уж народ то не ошибется.
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Народ??? Откуда он у нас? Наше население прокачать по Г+Г и Интеру, они проголосуют за то, что им скажут! Помните конфликт Зели с Климкиным? Что тогда сказали Узеленского? Что Зеля тоже бы не согласился, но Климкин должен был поставить его в известность. Волкер сказал, что Климкин был прав. Прошло не так много времени... Убрали неудобного Климкина - некому защищать интересы Украины. Обмен состоялся. Я безумно рад, что наши граждане оказались дома. Но цена смущает. По факту мы похерили все, за что погибли тысячи людей в обмен на 35 человек. Пока это не очевидно, но так будет. Мы проиграли.
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Два підписанти Будапештського меморандуму.
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И о чем они там договорились интерестно бы узнать..?
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Куда ЗЕбил будет драпать когда припрёт в Ростов, или в Хайфу...
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а вот еще вдогонку:
Макрон посылает в Москву десант министров, впервые с 2014 года
French Ministers Visit Moscow in First Such Meeting Since 2014

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-08/french-ministers-visit-moscow-in-first-such-meeting-since-2014
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Вот шо Вы его и расстреляете -- лично! ...от имени по поручению всего прогрессивного человечества! *)
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Десь там домовляються. Про нас. Вазелін лошара.
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Ну так при злочинці Порошенкові теж про нас без нас домовлялись. До речі, домовляються, як виконати домовленості, які у 2016 році уклали Путін та Порошенко.
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Україну спихають на орбіту Московії,це їм вигідно,а тим більше що нова влада їм в цьому допомагає
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Ти читати вмієш? Захід наполягає на виконанні домовленостей, які у 2016 рлці уклали Путін та Порошенко.
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То спробуй ще й подумати. Формула працювала на Україну 3 роки, що змінилось за 3 місяці?
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Як же формула працювала на Україну 3 роки??? Війна припинилась, загиблих не було??? Українські території були Україні повернуті???
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Ті ж санкції. Україна вже не втрачала території. Що змінилось за останній час ? Чому Україна почала виконувати Мінський протокол в тому вигляді, в якому зацікавлені кацапи? Та ж війна. Вбиті, Поранені. Ще відведення військ. Перемовини з сепарами в трьохсторонній групі (виведення мордора з під санкцій, як сторону конфлікту)
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Давай спокійно поговоримо. Які санкції? Після Мінську не було накладено жодних санкцій. Всі санкції на Росію були накладені за Крим. Та й ті санкції суто символічні. Скажи мені, яку користь принесли Мінські домовленості?
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Клована не пригласили? Вопрос риторический, если что...
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Поздно! Баканову уже позвонили насчёт такого чёрта как ты...
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То есть, пороховатник радуется, что на встречу, на которой обсуждается судьба Украины, не пригласили украинского поезидента? А скажи, кто же договаривался в 2016 году с Путиным?
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Питаємо у зеватних де їх презЕ? " Нас не приглашали" Знову?
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Президент вдало виконує свою роботу, що було вчора продемонстровано.
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Дядя, ты дурак?(с) Где я тут радовался, скажи-ка? Я констатировал нынешнее положение вещей, не более
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Нет, я умный. На самом деле, во времена президенства Порошенко, его тоже часто не приглашали на встречи, где обсуждали Украину. Впрочем, это не его вина, как и сейчас не вина Зеленского. Ну не возможно при каждом упоминании Украины звать на встречу ее президента.
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Надо бы, чтобы наконец уже следствие у Петра Алексеевича спросило, о чем он в 2016 году с Путиным договорился. Да и ранее, в 2015. В Конституции Украины никаких отдельных районов Донбасса под контролем России, не предусмотрено. А Минские договоренности - это отчленение части Украины, то есть, государственная измена.
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Зе, мудило! если бы чуток подождал, России еще бы подкрутили санкции за пленных моряков! а потом можно было бы и меняться! Цемаха Путин захотел бы забрать в любом случае !
А можно было бы выдать Нидерландам, тоже бы получили бонус! а теперь Путин типо молодец, хотя на самом деле ***"ло!!!
Зе подмахнул Путину и сдал интересы Украины!
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Кто, подкрутил??? Кто об этом заявлял? А чего сейчас нельзя подкрутить, ведь украинские корабли остались в России, и решение международного морского трибунала не выполнено.
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Выдать украинского гражданина Нидерландам нельзя было. Надо же хоть чуть-чуть быть юридически грамотным, чтобы об этом рассуждать. (России украинских граждан не выдали, они полетели туда добровольно).
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Ну ты то конечно грамотей!.. - после боя руками не машут!
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Ти на мой вопрос не ответил, что сейчас мешает наложить на Россию санкции за невыполнение решения международного морского трибунала? Ведь это решение до сих пор не выполнено!
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Я про це постійно кажу це про Порошенка, який неодноразово домовлявся з Путіним.
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Когда мы крутили наперстки в 90х, верховые всегда "домовлялыся" с лохами, что бы их втянуть на бабки, бывало скидывались по четвертному, для финального удара по колпаку. А Порошенко так "домовлялся", что 5 лет у плешивого земля гудела под ногами. Теперь карлик карлику глаз не выклюет....
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Но, как раз, именно Порошенко оказался тем лохом, у которого после игры с наперсточниками в карманах не оказалось Донбасса. Кстати, я не удивлен, что кидала-наперсточник оказался поклонником Порошенко. А как у "плешивого земля под ногами гудела"? Что вы имеете в виду?
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В общем, все как в старом, бородатом анекдоте про двух клоунов: "..... не пригласили, забыли! Неа, не пригласили - помнят!!!"(с)
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Дивлюся, тут самі експерди по міжнародному праву, по справах людини, та обміну військовополонених, лише одне але - уявіть себе любі друзі у якості військовополоненого у російській в'язниці, тоді напевне у вас назавжди відпав би запал хаяти уряд, президента та інших, які по вашому все зробили не так! Але чомусь вони стали урядовцями а не ви! А ви ганьбите в першу чергу себе, тому що ваш менталітет не далеко відійшов від менталитету вкрай ненависної вам рашки - а іменно - у вас завжди хтось буде винуватий, що ви погано живете або виявляються речі які не по вашому уявленні. Може поглянете спершу у дзеркало?
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Об Украине без участия Украины уже становится нормой. Раньше такого не было.
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Да бросьте! Такое и при Порошенко часто случалось. И гласно, и тайно. Могу кучу ссылок предоставить.
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