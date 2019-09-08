 Путін і Макрон обговорили обмін утримуваними особами між Україною та РФ і зустріч лідерів "нормандської четвірки"

8 вересня відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Зокрема, глави держав "дали позитивну оцінку" звільненню і передачі 7 вересня утримуваних в Україні та Росії осіб "як важливій гуманітарній акції".
Крім того, Макрон і Путін обговорили можливість проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Президент РФ вкотре заявив, що для цього Україна має виконати домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в 2016 році.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.
"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле.
Їхньої "хитрості" тільки для 73% і ко вистачає.
Блін, зебіли, ви останні лярви, скільки можна плутати і брехати?
Формула, справді, була: а от домовленостей - НЕ БУЛО! Ну, хіба що - між ****** іШтайнмайєром, і не більше того! Україна нічого подібного не визнала!
гнать его из всех форматов, а не ручкаться,
он недоговороспособен по факту принадлежности к конторе
ничем хорошим для нас это не закончиться
Читайте и думайте... особо - последний абзац
Макрон:
"В переосмыслении ключевых отношений стоит в первую очередь отметить отношения с Россией.
.... Мы находимся в Европе. Как и Россия. И если мы не сможем в какой-то момент сделать что-то полезное с Россией, то останемся в состоянии совершенно бесплодной напряженности. У нас сохранятся замороженные конфликты по всей Европе. Европа останется ареной стратегической борьбы между США и Россией. И мы будем продолжать видеть последствия холодной войны на нашей земле и не создадим условия для масштабного проекта восстановления европейской цивилизации, о котором я только что говорил. Потому что все это нельзя сделать без очень глубокого переосмысления наших связей с Россией.
Кроме того, я считаю, что вытеснять Россию из Европы - это большая стратегическая ошибка. Дело в том, что мы подталкиваем Россию к изоляции, которая усиливает напряженность, или альянсу с другими крупными державами, такими как Китай, что совершенно не в наших интересах. В то же время нужно отметить, что наши отношения выстраивались на недоверии и задокументировали его. Кибератаки, дестабилизация демократий, современный российский проект, который носит глубоко консервативный характер и противостоит проекту Евросоюза… Корни всего этого уходят в 1990-е и 2000-е годы, когда произошла череда недопонимания, а Европа, безусловно, не сумела сыграть должную стратегическую роль и создалось ощущение, что она является троянским конем Запада, чья конечная цель заключается в разрушении России. В России в свою очередь сформировались представления с прицелом на разрушение Запада и ослабление Европейского союза. Мы пришли именно к этому. Об этом можно сожалеть, можно остаться в состоянии позиционной войны, но это не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы не в том, чтобы покаянно проявлять слабость по отношению к России, заявлять о необходимости забыть все прошлые разногласия и конфликты, во что бы то ни стало стремиться к потеплению. Нет. Но я считаю, что нам нужно кардинально пересмотреть грамматику этих отношений.
Я думаю, что нам следует построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не добьемся мира и ясности в отношениях с Россией. Скажем прямо: некоторые из наших союзников не заинтересованы в этом. Кто-то подталкивает нас к введению все новых санкций, потому что это в его интересах. Хотя это наши друзья. Но это не в наших интересах. Я считаю, что для достижения только что заявленной мной цели - восстановление настоящего европейского проекта в движущемся к биполярной системе мире - совершенно необходимо сформировать общий фронт между Европейским союзом и Россией, задуматься о структурирующих сейчас Европу концентрических кругах и прийти к новым отношениям с Россией. Для этого нам нужно продвигаться вперед шаг за шагом, что я уже сказал на прошлой неделе президенту Путину в Брегансоне. Каждый день у вас будут аргументы в пользу того, чтобы не идти в этом направлении. Они будут появляться каждый день, потому что этому проекту будут постоянно угрожать силы с одной и другой стороны, в том числе с российской, потому что в спецслужбах и экономических кругах найдется немало тех, кто попытается устраивать нападки и провокации, постараются расшатать этот путь.
Мы должны быть непреклонными, когда под угрозой находится наш суверенитет и суверенитет наших партнеров. Тем не менее нам нужно стратегически рассмотреть пути сближения и создать для него необходимые условия. Речь идет об урегулировании замороженных конфликтов на европейском континенте, переосмыслении всей системы контроля над обычным, ядерным, биологическим и химическим оружием. Взгляните на ситуацию, в которой мы оказались. В современной Европе тема вооружения была отдана на откуп договорам, которые были подписаны еще до окончания холодной войны между США и Россией. Разве так выстраивается Европа, которая осмысливает свою судьбу? Лично я так не думаю. Поэтому нам нужен диалог с Россией. Конец ДРСМД подталкивает нас к такому диалогу, потому что ракеты могут вернуться на нашу территорию.
Нам также нужно вместе задуматься о космической стратегии. Стоит отметить, что нам уже удавалось сделать это в нашей истории и, насколько мне известно, наши главные союзники в космической сфере не американцы. Нам также следует сообща поразмыслить над стратегией в киберпространстве, хотя до этого нам еще очень далеко.
Сегодня такие атаки носят каждодневный характер, но мы должны без какой-либо наивности говорить об этом в общественном пространстве, неустанно стремиться восстановить атмосферу доверия. Кроме того, нам нужна настоящая стратегическая дискуссия, чтобы сформировать условия для технологического суверенитета в промышленном плане - я считаю это очень важным. Ничто из этого нельзя назвать очевидным и простым, и перед вами каждый день будут аргументы против движения в этом направлении. Я прошу вас не поддаваться на провокации, всегда отстаивать наши интересы и суверенитет, оставаться сильными. В то же время я глубоко уверен, что нам нужно перетасовать карты в прямом и требовательном диалоге с Россией. Мне хочется, чтобы мы сформировали эту ось, поскольку она необходима для успешного достижения результатов и настоящей европейской стратегии.
Именно этим займутся министр Европы и иностранных дел и министр обороны, когда через несколько дней отправятся в Москву на встречу в формате 2+2. Именно это мы продолжаем с помощью стабильного диалога с президентом Путиным. Мы сформируем рабочую группу для прогресса по этой общей архитектуре. Разумеется, одна из главных тем для продвижения вперед в этом направлении касается нашей способности добиться прогресса по российско-украинскому конфликту, то есть по реализации Минских соглашений. В этой связи недавние дискуссии позволили наметить конкретные подвижки, которые приведут нас и канцлера Германии к тому, чтобы предложить в ближайшие дни новую встречу в нормандском формате.
Я понимаю, что у некоторых из вас, тех, кто сейчас слушает меня, могут возникнуть сомнения, но я прошу вас пойти по этому пути. Не из наивности, а потому, что искренне считаю его правильным. В качестве последнего аргумента я попрошу вас всех задуматься о том, какую стратегию может принять Россия сама по себе.
Взгляните на эту великую страну. Она вернула себе поле для маневра благодаря нашим слабостям. За последние пять лет Россия заняла исключительное место во всех крупных конфликтах. Это объясняется тем, что США, Великобритания и Франция оказались слабыми. Были намечены красные линии. Затем их нарушили, но мы ничего не предприняли. Русские прекрасно все поняли и продвинулись вперед. Нельзя пытаться кого-то вытеснить, будучи слабым. Нужно выбрать логику. Руководствоваться логикой силы в отношениях с соседом не отвечает нашим интересам. Россия максимизировала все свои интересы в текущих условиях: она вернулась в Сирию, Ливию, Африку, она участвует во всех кризисных ситуациях в связи с нашей слабостью и нашими ошибками. Но насколько устойчива такая ситуация? Мне так не кажется, и на месте России - нам всегда стоит ставить перед собой этот вопрос - я бы задумался. Эта великая держава, которая направляет такие инвестиции на вооружение и внушает нам такой страх, находится на уровне Испании в плане ВВП, имеет дело с демографическим спадом и старением населения, растущей политической напряженностью. Сколько это может продолжаться, как вы думаете? Думаю, что судьба России не в том, чтобы быть младшим союзником Китая. Поэтому нам нужно с помощью требующего больших усилий диалога и поставленных условий предложить стратегический вариант этой стране, которая, безусловно, поставит перед собой такой вопрос. Нам же следует подготовиться к этому и суметь продвинуться в этом направлении.
Раздражает это двуличие, бесхребетность и потакание...
Когда начнёшь рассказывать про 8 миллиардов долларов?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко обманул Трампа?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет про 8 миллиардов долларов которые Порошенко "вынул из кармана каждого украинца и перевёл в офшоры"?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Сэм Кислин передал в СБУ совершенно секретные доказательства против Порошенко, однако он же, в этой передаче, неоднократно заявлял, что все знают о 8 миллиардах?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко виновен в гибели 15 тысяч украинцев?
Да вас, Лахту, насквозь видно, достаточно посмотреть великодуховные и сракальные передачи на паРаша ТВ.
Теперь назови меня порохоботом или бульбой, зебам это очень понравится.
У него голова как телевизор.
Сама принимает сигнал.
Вот и друзья с ху. Сейчас будут вместе давить голубя мира.
Ведь везде орал мир, развод войск, вот мир и будет на тарелочки путина.
Мир наступает, когда кто то проигрывает.
Посмотрим хватит ли смелости у З. В.
Если завтра, Украина откажется от борьбы и драки, очень быстро ей все в том помогут и поддержат!
Ну шо такое, эта самая Украина? ..работает а Польше, воюет с Россией ..
...оч. интересная страна! *)
Макрон посылает в Москву десант министров, впервые с 2014 года
French Ministers Visit Moscow in First Such Meeting Since 2014
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-08/french-ministers-visit-moscow-in-first-such-meeting-since-2014
А можно было бы выдать Нидерландам, тоже бы получили бонус! а теперь Путин типо молодец, хотя на самом деле ***"ло!!!
Зе подмахнул Путину и сдал интересы Украины!