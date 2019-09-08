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Все про:Велика Британія (1056) Brexit (159) Ле Дріан Жан-Ів (13)

 ЄС не відтермінує Великій Британії Brexit, - Ле Дріан

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в ситуації, що склалася, Європейський Союз не продовжить Великій Британії термін для переговорів щодо виходу з блоку після 31 жовтня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це дуже турбує. Британці мають сказати нам, чого вони хочуть", - сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю радіо "Європа 1".

Читайте також: Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що "радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit"

На запитання, чи можливе продовження переговорів після 31 жовтня, Ле Дріан відповів, що не за нинішніх умов. "Ми не збираємося робити це кожні три місяці", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

Читайте також: Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147188
 
   
 Топ коментарі
 
Какие резкие пацаны во Франции относительно Британии. Вот бы хоть в половину того к россосии.
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"ЕС не отсрочит Великобритании"
Майстерність заголовку.
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Как две старые проститутки Англия чопорная и чванливая Европа---меряются обвисшими сиськами---утверждая каждая, что мол жару задать могу ещё!
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Какие резкие пацаны во Франции относительно Британии. Вот бы хоть в половину того к россосии.
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"ЕС не отсрочит Великобритании"
Майстерність заголовку.
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Хех! Я ж казав агліцькому троляці шо як вийдуть з ЄС без домовленостей, то буде їм на горіхи.
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англокацапи ...))
зате друг ***** пан Макарон - для них свій ! ..
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Я озабочен...кроме того, меня заботит насилие в албанских семьях, недоедание в многодетных семьях Чада, ношение деревянных колодок японскими гейшами, а также тот факт, что Шер удалила нижние ребра, чтобы подчеркнуть талию...
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Как две старые проститутки Англия чопорная и чванливая Европа---меряются обвисшими сиськами---утверждая каждая, что мол жару задать могу ещё!
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У какой страны сиськи не отвисшие?
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Та много таких стран. У северных например---ну не растут больше первого размеру---и всё тут! Чему висеть? Тут скорее сам повесишься глянув. Пошутил на всякий случай.
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Видно, вы не путешествовали по Европе. Все енти Северные довольно толстые, и муж, и жен. Но как раз в Париже французы худые! И женщины аккуратные.
И для faust сверху: в Италии полно китайцев проживает, и японцев - туристов. Китайки таки даже среднего возраста (30 -35) становятся полными. А вот японки - да,тощие. Мы так и определяем их.
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Да как вам сказать---может разве что давно было. На пас-лайнерах ЧМП. Вся Скандинавия включая Шпицберген и мыс Нордкап. Всё Средиземное море от Гибралтара до Стамбула. От Дакара и на северные порты Африки, Касабланка, Агадир, Сафага, Суэц, Измир(Троя) Валенсия, Кадис, Малага, Барселона,Неаполь, Генуя, Венеция. Острова Болеарские Пальма де Мальорка, Мальта, Кипр, Крит, Сицилия, Сардиния. Север Европы---Амстердам, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Гамбург, Роттердам, Бременхафен, Кильский канал. По кругосветкам не стану---но Маврикий и остров Св. Елены удивил. Как то так. В период с 1974г по 1984г. Было дело. Во многих портах по многу раз случалось. Девки везде разные---а устройство у них всё одинаковое!
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Во время идиотского референдума по брекзит в Британии разница за\против составляла единицы процентов. Которые в немалой степени обеспечила с помощью соцсетей "Кембридж Аналитика" с российскими корнями.
- Яркий пример успешной и с минимальными затратами информационной операции *****, результат которой - паралич и губительные последствия для отнюдь не последней страны Запада, являющейся врагом путинской России....
ЗЫ,
Сообщалось, что нескольких сотрудников стремительно почившей в бозе "Кембридж Аналитика" заботливо подобрал Трамп, с прицелом на грядущие выборы
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Борис Джонсон сам их отсрачит как захочет.
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Бриты сотворили себе проблемы. Ирландиянаш!
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Это вы скромно... Не Ирландией единой

Шотландия намерена провести референдум о независимости в следующем году
https://focus.ua/politics/439367-shotlandiia_namerena_provesti_referendum_o_nezavisimosti_v_sleduiushchem_godu
По словам правительства, в ЕС будут рады видеть такую страну, как Шотландия
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Brexit обойдется недешево
(подсчеты немецкого аналитического центра Bertelsmann Stiftung)
27.03.2019
Исследование показывает, что "развод" с ЕС ударит по всем странам. Но кому-то и повезет.
https://zn.ua/WORLD/obnarodovano-issledovanie-vo-skolko-kazhdomu-grazhdaninu-oboydetsya-brexit-312926_.html
Выход из ЕС ударит не только по экономике самой Британии, но затронет и те страны, которые входят в ЕС. Почувствуют это и новые члены ЕС. Внутренний рынок ЕС ожидают потрясения, рост тарифов на товары и услуги, замедление темпов экономического роста. Пока все установится заново, пройдет немало времени.

В случае Hard Brexit, без договора, потери для экономики европейских стран составят около 40 млрд евро в год. Граждане Великобритании потеряют 57 млрд евро в год (около 900 евро на человека).
Больше всего пострадают экономически развитые регионы - например, страны, где сосредоточено производство автомобилей (Германия, Италия, Испания), а также экономики, которые ориентированы на экспорт. В случае Hard Brexit Германия может потерять около 10 млрд. евро, Франция - 8 млрд., Италия - 4 млрд. Потери Ирландии могут составить около 3,5 млрд. евро в год.
Небольшие страны и регионы, которые не так сильно связаны с британской экономикой, потеряют меньше. Так, потери Латвии могут составить 68 млн. евро в год, Литвы - 104 млн, Эстонии - 57 млн.

В случае выхода Британии из ЕС по "мягкому" сценарию (Soft Brexit, с договором) сумма потерь будет меньше. Общие потери ЕС составят 22 млрд. евро в год, Британия потеряет 32 млрд. евро в год, Германия - 5 млрд., Франция - 4 млрд., Италия - около 2 млрд., Ирландия - 1,8 млрд.
Для Латвии выход по "мягкому" сценарию будет означать потери в размере 38 млн. евро (по 19 евро на каждого жителя страны), для Литвы - 58 млн., для Эстонии - 31 млн.

Bertelsmann Stiftung отмечает, что Brexit может принести экономические преимущества странам, которые не входят в ЕС. Для США выход Британии из ЕС по "жесткому" сценарию может принести дополнительные 13 млрд. евро, для Китая - 5,2 млрд, для Индии - 2,1 млрд. В прибыли окажется и Россия (+262 млн евро).

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