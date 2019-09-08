 ЄС не відтермінує Великій Британії Brexit, - Ле Дріан

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Це дуже турбує. Британці мають сказати нам, чого вони хочуть", - сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю радіо "Європа 1".
На запитання, чи можливе продовження переговорів після 31 жовтня, Ле Дріан відповів, що не за нинішніх умов. "Ми не збираємося робити це кожні три місяці", - сказав він.
Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.
Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.
Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.
Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.
Майстерність заголовку.
зате друг ***** пан Макарон - для них свій ! ..
И для faust сверху: в Италии полно китайцев проживает, и японцев - туристов. Китайки таки даже среднего возраста (30 -35) становятся полными. А вот японки - да,тощие. Мы так и определяем их.
- Яркий пример успешной и с минимальными затратами информационной операции *****, результат которой - паралич и губительные последствия для отнюдь не последней страны Запада, являющейся врагом путинской России....
ЗЫ,
Сообщалось, что нескольких сотрудников стремительно почившей в бозе "Кембридж Аналитика" заботливо подобрал Трамп, с прицелом на грядущие выборы
Шотландия намерена провести референдум о независимости в следующем году
https://focus.ua/politics/439367-shotlandiia_namerena_provesti_referendum_o_nezavisimosti_v_sleduiushchem_godu
По словам правительства, в ЕС будут рады видеть такую страну, как Шотландия
(подсчеты немецкого аналитического центра Bertelsmann Stiftung)
27.03.2019
Исследование показывает, что "развод" с ЕС ударит по всем странам. Но кому-то и повезет.
https://zn.ua/WORLD/obnarodovano-issledovanie-vo-skolko-kazhdomu-grazhdaninu-oboydetsya-brexit-312926_.html
Выход из ЕС ударит не только по экономике самой Британии, но затронет и те страны, которые входят в ЕС. Почувствуют это и новые члены ЕС. Внутренний рынок ЕС ожидают потрясения, рост тарифов на товары и услуги, замедление темпов экономического роста. Пока все установится заново, пройдет немало времени.
В случае Hard Brexit, без договора, потери для экономики европейских стран составят около 40 млрд евро в год. Граждане Великобритании потеряют 57 млрд евро в год (около 900 евро на человека).
Больше всего пострадают экономически развитые регионы - например, страны, где сосредоточено производство автомобилей (Германия, Италия, Испания), а также экономики, которые ориентированы на экспорт. В случае Hard Brexit Германия может потерять около 10 млрд. евро, Франция - 8 млрд., Италия - 4 млрд. Потери Ирландии могут составить около 3,5 млрд. евро в год.
Небольшие страны и регионы, которые не так сильно связаны с британской экономикой, потеряют меньше. Так, потери Латвии могут составить 68 млн. евро в год, Литвы - 104 млн, Эстонии - 57 млн.
В случае выхода Британии из ЕС по "мягкому" сценарию (Soft Brexit, с договором) сумма потерь будет меньше. Общие потери ЕС составят 22 млрд. евро в год, Британия потеряет 32 млрд. евро в год, Германия - 5 млрд., Франция - 4 млрд., Италия - около 2 млрд., Ирландия - 1,8 млрд.
Для Латвии выход по "мягкому" сценарию будет означать потери в размере 38 млн. евро (по 19 евро на каждого жителя страны), для Литвы - 58 млн., для Эстонии - 31 млн.
Bertelsmann Stiftung отмечает, что Brexit может принести экономические преимущества странам, которые не входят в ЕС. Для США выход Британии из ЕС по "жесткому" сценарию может принести дополнительные 13 млрд. евро, для Китая - 5,2 млрд, для Индии - 2,1 млрд. В прибыли окажется и Россия (+262 млн евро).