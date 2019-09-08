 Гутерреш після обміну утримуваними особами закликав Україну та Росію "до подальших дій у тому ж дусі"

Про це йдеться в заяві прессекретаря Гутерреша Стефана Дуджарріка, опублікованій на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, керівник ООН "сподівається, що ця важлива гуманітарна подія може бути позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості і посилення сталого та конструктивного діалогу на всіх рівнях із розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту на сході України".

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Гутерреш також закликав всі причетні сторони "до подальших дій у тому ж дусі, щоб забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які заради досягнення миру докладають "нормандська четвірка", Тристороння контактна група, ОБСЄ та інші залучені, зокрема забезпечення сталого припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації уздовж лінії зіткнення і уможливлення прогресу в імплементації Мінських угод".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.