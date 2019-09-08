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 Гутерреш після обміну утримуваними особами закликав Україну та Росію "до подальших дій у тому ж дусі"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш привітав обмін утримуваними особами між Києвом і Москвою.

Про це йдеться в заяві прессекретаря Гутерреша Стефана Дуджарріка, опублікованій на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, керівник ООН "сподівається, що ця важлива гуманітарна подія може бути позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості і посилення сталого та конструктивного діалогу на всіх рівнях із розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту на сході України".

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Гутерреш також закликав всі причетні сторони "до подальших дій у тому ж дусі, щоб забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які заради досягнення миру докладають "нормандська четвірка", Тристороння контактна група, ОБСЄ та інші залучені, зокрема забезпечення сталого припинення вогню, поліпшення  гуманітарної ситуації уздовж лінії зіткнення і уможливлення прогресу в імплементації Мінських угод".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147187
 
 
 Топ коментарі
 
Странно... А чего амерам "надоело" именно тогда, когда вы соплю выбрали?
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Господин Гутерреш , а то что рашка фактически послала на три весёлых буквы ваш суд , и вас вместе с ним , неотдав по решению суда захваченых в НАШИХ водах наших моряков - это вас тоже радует?
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Александр Гром

@AlexanderGrom

·2 ч

"Відведення військ" триває. Цього разу Україна лишає жителів хутора Вольний на милість рашистам. Тільки от рашисти не відведуть свої війська. В районі Станички вже побачили. Так і здамо Донбас. Манкурти срані.Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе" - Цензор.НЕТ 7099
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як здавали її "папередніки" всі 5 років перед цим .
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Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе. "Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведения войск в два этапа: сначала Золотое - Петровское, а затем - разведение по всей территории и прекращения огня в полной мере и прекращения войны", - сказал Зеленский.
Формула Штайнмайера: алгоритм про параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.
Сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска.
Затем проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус.
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На шахматной доске Украина ставила шах за шахом, подвела рашку к мату. В этот момент 73% зрителей ЗЕбилов, проголосовали за замену фигур пешками. Теперь главпешкуЗЕ аккуратно ставят раком в каждом углу, но при этом бросают конфетти, и стреляют хлопушки, зрители в восторге, захватывающее зрелище.
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