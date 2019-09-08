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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1600) Яременко Богдан (12)

 "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди

Голова комітету із зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Мінські домовленості потрібно трансформувати і змінити способи їхнього виконання.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нікуди не зникнуть, від них неможливо відмовитись. Хоча всі заявляють, що їх потрібно виконувати, особливо на цьому наполягає Російська Федерація, але навіть у своїх наполяганнях виконувати Мінські домовленості, відвести в трьох місцях і забезпечити відведення, погодити "формулу Штайнмаєра" - це уже перегляд домовленостей, у них цього немає. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації - на якихось етапах докорінно потрібно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських домовленостей", - зазначив Яременко. 

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Водночас він назвав ці угоди "ганебними" і підкреслив, що "миру вони не принесли".

"Але, майже напевно, мені здається, Україна в середньостроковій перспективі не матиме можливості відкинути Мінські домовленості, хоча, з моєї точки зору, це домовленості, які є частковою капітуляцією нашої держави. Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитись від них ми не можемо", - пояснив депутат. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147184
 
   
 Топ коментарі
 
У зебилов есть прекрасная возможность заставить Хуйло подписать новые договорённости, не такие позорные.

Вот когда это чмо зелёное сможет затянуть Хуйло на подписание хоть каких-то договорённостей, тогда и квакать будет.
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Для зебіла Яременка: для когось мир - перемога, а для когось - капітуляція.
Твоя тля обрала другий варіант.
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Минские договорённости остановили наступление российских войск и спасли от оккупации Мариуполь. Они создали нам передышку, которая позволила начать строительство армии с нуля. Просто зебил Яременко в своей личной ненависти к Порошенко (не получил должность в МИД) никак не успокоится и на белое говорит чёрное.
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из новеньких? в глазки долбящаяся шалава из местных, даже самый конченый из зе!билов знает меня по форуму. зря тебя всё ж выменяли.
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Я так понял, что всю страну держат за дебилов. Эти соглашения позорные, но тем не менее мы их будем выполнять. Либо он дебил, либо он держит всю страну за дебилов. Если соглашения позорные, то новый Президент, как минимум мог сказать. Украина не заключалась таких оглашения. Либо мы заключаем новые, со взаимный обязательствам и либо как страна мы имеем полное право на защиту собственной территории. Другого не дано. Соглашения, которые не пр несли мир, а пр несли позор могут привести только к войне.....
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Я так понял, что всю страну держат за дебилов.

- і правильно роблять ! Т.зв "мінські угоди" готувались ще в серпні 2014 коли українські війська вели наступ , а сєпари розбігались ... але ***** зробив ВСЕ , аби допомогти ***** зберегти хочаб шмат Луганди - і вся Україна , за цим мовчки спостерігала .
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Только вопрос в том, что Минск стоил Порося посады, а Зеле может стоить жизни
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Порося викинули не тільки з за Мінська - він просто всіх дістав ... хоча і за Мінськ , звичайно , також ..))
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кто сказал что протоколы менцких подлецов должен выполнять народ Украины?
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Если такой недалекий человек возглавляет комитет. по внешней политике- нас возможно ожидает масса аматорских решений в стиле Полиграф Полиграфовича. А именно- "Все взять и поделить". А что с Украиной будет?
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І чому не можемо ?? РФ плює на любі домовленості , а ми не можемо сказати , що ці домовленості просто ЗНИЩАТЬ нашу Державу ? Не можемо сказати що підписали їх лише під тиском дуже потужної агресії РФ ? Не можемо сказати що були тоді просто НЕ ГОТОВІ стріляти в росіян тому що нам вбивали в голову "один народ"і жили ми 350 років в одній імперії ???Чого ми боїмося ? ПРАВДИ !
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Ну если позорные соглашения не принёсшие мир в то тяжелое время лажа. Где ж ты был такой умный. Почему не сделал лучше. Ты в это время яйца подмывал своему боху, что бы удобней по роялю хером стучать. Умные какие. Где вы ЗЕбилы были? Может воевали, умирали, волонтёрки? Вы торчали и бухали. Вы вне политики. Вы за мир, вернее капитуляцию.
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Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальник пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк
https://enigma.ua/articles/novyy-ministr-kolyada-okazalas-sluzhashchim-mvd-13-14-goda-i-nachalnik-pressluzhby-mo-oksanoy-gavrilyuk_1
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А где же вы были начиная с 2014 года, такие "умные", "патриотичные" и "бесстрашные"? И ЧЕМ вы всё это время занимались, ну кроме заработков бабла на РоссТВ и имитации игры х..м на рояле?
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да, да ЗЕбилик, как вовка на ростов побежит смотри не усрись за компом ВОЕН.=))
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ну чому ж - "папереднік" же намагався - в грудні місяці ..))
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Антиукраїнська "Мінська змова" вона повністю себе вичерпала. Якщо Україна відмовиться від "Мінських угод", (продажні мінські змови з фашистом )(уйлом -путліним за його редакцією) то це зіграє на користь Росії, проти якої скасують санкції, так заявляв колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Але якщо Україна на шкоду собі повністю виконає "Мінські угоди", так це вже точно зіграє на користь проклятої ворожої Росії бо тоді проти неї тут же моментально скасують всі санкції які і були застосовані за невиконання Росією цього "Мінського договору". Злочинного договору який швиденько зліпили в редакції кривавого фашиста )(уйла путліна. Так навіть черговість виконання пунктів цього злочинного мінського договору встановлена кривавими ​​кремлівськими фашистами, і його злочинно визнало наше антиукраїнське як старе так і нове керівництво Українсьеої держави. Так дуже чітко ясно що при виконані цього зловмисного катастрофічного для України "Мінського сговору" тоді саме питання про продовження санкцій проти нашого лютого ворога кривавої фашистської ********* паРаші, яка тимчасово окупувала частину суверенних українських територій Криму і Донбасу, відразу відпаде ........
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Ключевой момент первая Нормандская встреча.
Кто будет стоять рядом с Зеленским, шепчущий Богдан с глазками хорька, как у путина.
Кто будет стоять напротив Зеленского.
Макрон в обнимку с агрессивным путиным, меркель уходящая на пенсию.
И все они будут требовать от Зеленского капитуляции, особый статус ордло, выборы в ордло, амнистия. Отпустив убийц полковников СБУ, солдат Украины, он морально будет готов амнистировать всех врагов, за это ему пообещают отдать захваченных украинских граждан и солдат.
Зеленский спасёт путинский режим от краха, не будет санкций и т.д
В Украину тихим сапом войдёт враждебная автономия.
Надеюсь ему помешают это сотворить.
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Цікаво тепер спостерігати, як в єдиному екстазі зливаються пригожинські і зебі боти в намаганні довести "шкідливість" Мінських домовленостей для України. Так, ці домовленості шкідливі... Але для Рашки.
І чим більше чути їх голоси тим важче розібрати хто з них хто. Хоча і немає в цьому особливої потреби , знаючи що диригент в них один - *****.
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Это вообще незаконные и антиконституционные "Минские соглашения" в военное время просто бы расстреляли подписантов,как собак.
Но у нас банановая республика, всем плевать на закон. Особенно Западу. Свои законы и конституции они уважают, на нашу плюют вместе с нами. С Петей и Зелей.
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Интересное наблюдение. Чем дальше от выборов тем президент Зеленский становится всё более шоколадным и соевым. Того и глядишь станет порохоботом. "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1088
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На вулиці до мене підійшов хлопчина, років з 20-ть, попросив дати на хліб, каже завтра зарплатня, не дотянув. Вигляд має будівельника, роба, фарба, всі діла. Питаю: за кого голосував на виборах? Відповідь вразила: -Якби за Зеленського, то пішов би і вкрав. Дав 50 грн.
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Красиво тебя попрошайка развел "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 4379 Нафиг ему та стройка.
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а де там ті що за порошенком ганялась і називали єго предателем--а тут десь пропали ці білецькі і інші спасателі от порошенко--тут вже відкритим текстом чувак варняга про капітуляцію а ці патріоти десь пропали і залягли на дно
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угу - от тільки чомусь "топаза" двічі відпускав "відреформований" Офшоренком суд !
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Повна несенітниця... Йди малюк краще в ляльки пограйся перед сном
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Та вгомонися. Вже всі люди знають , що олігофренія невиліковна.
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- по твоїм дописам це вже давно всім зрозуміло ! "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1725
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-скажи мне столицу руси
-киев
-а столицу россии?
-киев
а столицу сша?
-киев
-а столицу германии?
-киев
-какой ты у меня умница, виталя "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1319
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Слезь с дивана, дуй на хутор Вольница, займи позиции.
Я думаю ты своим хавальником 5 км фронта перекроешь))
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придурок в свои 50+я был и в14-ом и в 15-ом.

ВЫ ЖЕ СЦЫКУНЫ ПОНЫКАЛИСЬ, и сейчас:- мы за мир.
да пох-й шо перед парашей раком стоишь, главное шо не стреляют ДА ЗЕбилик?.
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та я тут канат мылю, ще пару бокив ЗЕпризедента, он на ростов а зебилики на гиляку.=))
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Ну добре, відмовитися ми не можемо. Але що нам заважає не виконувати ці ганебні домовленості в односторонньому порядку? Кому потрібен цей піонерський ідіотизм?
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Мінські домовленості ніколи не будуть виконані.
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минские нет, но на формулу шмаера, ЗЕля по моему согласиля.
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