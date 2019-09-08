 "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони нікуди не зникнуть, від них неможливо відмовитись. Хоча всі заявляють, що їх потрібно виконувати, особливо на цьому наполягає Російська Федерація, але навіть у своїх наполяганнях виконувати Мінські домовленості, відвести в трьох місцях і забезпечити відведення, погодити "формулу Штайнмаєра" - це уже перегляд домовленостей, у них цього немає. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації - на якихось етапах докорінно потрібно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських домовленостей", - зазначив Яременко.
Водночас він назвав ці угоди "ганебними" і підкреслив, що "миру вони не принесли".
"Але, майже напевно, мені здається, Україна в середньостроковій перспективі не матиме можливості відкинути Мінські домовленості, хоча, з моєї точки зору, це домовленості, які є частковою капітуляцією нашої держави. Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитись від них ми не можемо", - пояснив депутат.
- і правильно роблять ! Т.зв "мінські угоди" готувались ще в серпні 2014 коли українські війська вели наступ , а сєпари розбігались ... але ***** зробив ВСЕ , аби допомогти ***** зберегти хочаб шмат Луганди - і вся Україна , за цим мовчки спостерігала .
https://enigma.ua/articles/novyy-ministr-kolyada-okazalas-sluzhashchim-mvd-13-14-goda-i-nachalnik-pressluzhby-mo-oksanoy-gavrilyuk_1
Кто будет стоять рядом с Зеленским, шепчущий Богдан с глазками хорька, как у путина.
Кто будет стоять напротив Зеленского.
Макрон в обнимку с агрессивным путиным, меркель уходящая на пенсию.
И все они будут требовать от Зеленского капитуляции, особый статус ордло, выборы в ордло, амнистия. Отпустив убийц полковников СБУ, солдат Украины, он морально будет готов амнистировать всех врагов, за это ему пообещают отдать захваченных украинских граждан и солдат.
Зеленский спасёт путинский режим от краха, не будет санкций и т.д
В Украину тихим сапом войдёт враждебная автономия.
Надеюсь ему помешают это сотворить.
І чим більше чути їх голоси тим важче розібрати хто з них хто. Хоча і немає в цьому особливої потреби , знаючи що диригент в них один - *****.
Но у нас банановая республика, всем плевать на закон. Особенно Западу. Свои законы и конституции они уважают, на нашу плюют вместе с нами. С Петей и Зелей.
-киев
-а столицу россии?
-киев
а столицу сша?
-киев
-а столицу германии?
-киев
-какой ты у меня умница, виталя
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
Я думаю ты своим хавальником 5 км фронта перекроешь))
ВЫ ЖЕ СЦЫКУНЫ ПОНЫКАЛИСЬ, и сейчас:- мы за мир.
да пох-й шо перед парашей раком стоишь, главное шо не стреляют ДА ЗЕбилик?.