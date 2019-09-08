 "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нікуди не зникнуть, від них неможливо відмовитись. Хоча всі заявляють, що їх потрібно виконувати, особливо на цьому наполягає Російська Федерація, але навіть у своїх наполяганнях виконувати Мінські домовленості, відвести в трьох місцях і забезпечити відведення, погодити "формулу Штайнмаєра" - це уже перегляд домовленостей, у них цього немає. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації - на якихось етапах докорінно потрібно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських домовленостей", - зазначив Яременко.

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Водночас він назвав ці угоди "ганебними" і підкреслив, що "миру вони не принесли".

"Але, майже напевно, мені здається, Україна в середньостроковій перспективі не матиме можливості відкинути Мінські домовленості, хоча, з моєї точки зору, це домовленості, які є частковою капітуляцією нашої держави. Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитись від них ми не можемо", - пояснив депутат.