 Жінка зазнала поранення зі стрілецької зброї в Новолуганському, - СММ ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 7 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
У лікарні син цієї жінки розповів, що його мати зазнала поранення нижньої частини ноги ввечері 29 серпня, коли перебувала одна у себе вдома в Новолуганському (підконтрольна уряду територія, 53 км на північний схід від Донецька). Він додав, що привіз її машиною в лікарню у Світлодарську.
Того ж дня інформацію підтвердив співробітник відділення поліції у Світлодарську.
"31 серпня на вулиці Першотравневій у Новолуганському, де мешкає поранена жінка, спостерігачі бачили свіжий кульовий отвір у дерев'яних дверях, що розташовані із західного боку цегляної літньої кухні за будинком, а також свіжий кульовий отвір у західній внутрішній стіні літньої кухні і кульовий отвір у західній зовнішній стіні. За їхньою оцінкою, пошкодження виникли унаслідок вогню з легкого озброєння, який вівся із західно-південно-західного напрямку", - наголошується у звіті.
6 вересня співробітники СММ розмовляли телефоном із постраждалою. Вона розповіла, що ввечері 29 серпня була біля будинку, коли почула постріли зі стрілецької зброї і сховалася в літній кухні. Коли вона ховалася там, в її ліву ногу влучила куля.
Жінка продовжує перебувати в лікарні Світлодарська. Вона додала, що її нога зламана у двох місцях.
20 ч. ·
Украинцы! Когда в следующий раз патлатый грязный пропагандон Венедиктов направится к вам в Киев, гоните его оттуда ссаными тряпками. Вот, что он говорил в прямом эфире сегодня:
С. Бунтман
― Вот спрашивают из Санкт-Петербурга нас: «В отношении Олега Сенцова получается так, что российские власти помиловали и освободили террориста?»
А. Венедиктов
― Ну, в отношении Олега Сенцова российские власти помиловали человека, осужденного за терроризм. То же самое сделал президент Зеленский, помиловав 16 человек, включая украинских граждан, там были люди, осужденные за терроризм, там была женщина среди прочих, которая летит в Москву, которая подложила взрывное устройство в машину полковника СБУ и он погиб. Чтобы было понятно. Да, милуют не мелких жуликов. Про мелких жуликов президенты не говорят. Это правда.
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