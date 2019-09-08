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Все про:ОБСЄ (2240) поранення (1505) Донбас (12933)

 Жінка зазнала поранення зі стрілецької зброї в Новолуганському, - СММ ОБСЄ

31 серпня медперсонал лікарні у Світлодарську повідомив спостерігачам, що увечері 29 серпня із Новолуганського до них доставили 70-річну жінку з кульовим пораненням ноги.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 7 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

У лікарні син цієї жінки розповів, що його мати зазнала поранення нижньої частини ноги ввечері 29 серпня, коли перебувала одна у себе вдома в Новолуганському (підконтрольна уряду територія, 53 км на північний схід від Донецька). Він додав, що привіз її машиною в лікарню у Світлодарську.

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Того ж дня інформацію підтвердив співробітник відділення поліції у Світлодарську.

"31 серпня на вулиці Першотравневій у Новолуганському, де мешкає поранена жінка, спостерігачі бачили свіжий кульовий отвір у дерев'яних дверях, що розташовані із західного боку цегляної літньої кухні за будинком, а також свіжий кульовий отвір у західній внутрішній стіні літньої кухні і кульовий отвір у західній зовнішній стіні. За їхньою оцінкою, пошкодження виникли унаслідок вогню з легкого озброєння, який вівся із західно-південно-західного напрямку", - наголошується у звіті.

6 вересня співробітники СММ розмовляли телефоном із постраждалою. Вона розповіла, що ввечері 29 серпня була біля будинку, коли почула постріли зі стрілецької зброї і сховалася в літній кухні. Коли вона ховалася там, в її ліву ногу влучила куля.

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Жінка продовжує перебувати в лікарні Світлодарська. Вона додала, що її нога зламана у двох місцях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147182
 
 
 Топ коментарі
 
А хто тепер на це зверне увагу. То ж для компанії "утопи барІгу" використовувалося.
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Ну и зачем козломордый здесь выкладываешь . пойди петуха с навоза вылепи и успокойся
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Не кизди, вафел. пЭдик басурин казав, что то негры из ЧёрнойВоды стреляли микроволнами из микроволновок.
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Slava Rabinovich
20 ч. ·

Украинцы! Когда в следующий раз патлатый грязный пропагандон Венедиктов направится к вам в Киев, гоните его оттуда ссаными тряпками. Вот, что он говорил в прямом эфире сегодня:
С. Бунтман
― Вот спрашивают из Санкт-Петербурга нас: «В отношении Олега Сенцова получается так, что российские власти помиловали и освободили террориста?»

А. Венедиктов
― Ну, в отношении Олега Сенцова российские власти помиловали человека, осужденного за терроризм. То же самое сделал президент Зеленский, помиловав 16 человек, включая украинских граждан, там были люди, осужденные за терроризм, там была женщина среди прочих, которая летит в Москву, которая подложила взрывное устройство в машину полковника СБУ и он погиб. Чтобы было понятно. Да, милуют не мелких жуликов. Про мелких жуликов президенты не говорят. Это правда.
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Опозиция в России карманная, прикормленная. Как у нас оппоблок.
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Куплена так, як купили Бориса Нємцова?
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Так Немцов и Новодворская и были последней настоящей опозицией.
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більше нікого стоячого не залишилося?
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Да стоячие может и остались, а вот стоящих нету...
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Я так понимаю Навальный по своему желанию каждый год сидит 1-2 месяца каждый год ? А его брат вообще несколько лет отсидел
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сэрьожа, тебя ж с таким подходом выпилят через считанные минуты - даже на доширак не заработаешь. Тоньше надо работать. Чи токо такие как ты у пригожина остались?
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А по пути он поймал беременного мальчика в трусиках, распял его и задул монтажной пеной влагалище.
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Ну и зачем козломордый здесь выкладываешь . пойди петуха с навоза вылепи и успокойся
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Нарешті вазелін дозволив лушпанити у відповідь.
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Не кизди, вафел. пЭдик басурин казав, что то негры из ЧёрнойВоды стреляли микроволнами из микроволновок.
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До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ
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А хто тепер на це зверне увагу. То ж для компанії "утопи барІгу" використовувалося.
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