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Все про:обстріл (5495) Донбас (12933) Об'єднані сили (366)

 Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, упродовж дня противник обстрілював позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння, зокрема гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

По позиціях ОС поблизу Гранітного обстріл вівся зі стрілецької зброї, неподалік від Красногорівки - з автоматичного гранатомета, біля Верхньоторецького - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, в районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Двічі відкривався вогонь по позиціях ЗСУ неподалік від Миколаївки з великокаліберних кулеметів.

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Нагадаємо, 7 вересня російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147180
 
 
 Топ коментарі
 
Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6181

тихої вам ночки, синочки!
бережи вас Боженька і материнська молитва...
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Я за военное решение проблемы. Но поддержки мира нет.Какие иные решения ?
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Хороший вопрос... Вроде бы наконец-то Украина дождалась настоящего Лидера, готового вести за собой армию до победного конца и полного уничтожения врага, а вот поддержки мира нет...
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Для того щоб припинити обстріли ворога потрібно створити війська БПЛА і тримати на бойовому чергуванні в повітрі ударні БПЛА над позиціями терористів, щоб миттєво реагувати на їх обстріли! Тільки так можна примусити терористів до миру! Але немає жодних заяв від Генштабу ЗСУ та міноборони про створення нового роду військ! Чого чекаємо?
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Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6181

тихої вам ночки, синочки!
бережи вас Боженька і материнська молитва...
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Ничего страшного. Скоро будет новое разведение и уберут везде украинские флаги по указке оп, чтоб " не провоцировать"
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На Східному фронті все без перемін...

Ви це "сделали", зебіли.
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за це розпорядження яйця комусь треба відірвати!!!! смерть ворогам України!!!!
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виртуозы!!С начала суток враг 6 раз нарушил режим тишины,(аж слух ласкает такая констатация)а ведь и не стреляют!! и не воюют и не убивают!!всего навсего нарушают тишину!!?? Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5308 хотя 82-й калибр действительно всего навсего новогодние хлопушки(в руках сепаров)
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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