 Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, упродовж дня противник обстрілював позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння, зокрема гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

По позиціях ОС поблизу Гранітного обстріл вівся зі стрілецької зброї, неподалік від Красногорівки - з автоматичного гранатомета, біля Верхньоторецького - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, в районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Двічі відкривався вогонь по позиціях ЗСУ неподалік від Миколаївки з великокаліберних кулеметів.

Дивіться також: Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 вересня російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.