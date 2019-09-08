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Все про:Денісова (349) Сенцов (765) Кольченко (145)

 Сенцову і Кольченку виділили тимчасове житло, повертатися до Криму їм не можна, - омбудсмен Денісова

Для звільнених із РФ колишніх політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка організували тимчасове житло.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC Україна".

"Ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка. Що стосується постійного житла, ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися до Криму не можна.

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Адже у них є сім'ї. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати", - сказала уповноважений із прав людини.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147179
 
   
 Топ коментарі
 
Вони збиралмся розлучиться ще в 2014 році, бо вона вже два роки жила з іншим чоловіком . Суд мав бути 16 травня , а 10 травня його заарештували .
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шутка про "об'явіть войну амєрікє і сдацца в плєн" обрєтает рєальноє наполнєнійє
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якось стрьомно виглядають подібні дії для сім'ї людини з іміджем морального авторитету - принциповим борцем з режимом - мучєніком за правду - узніком совєсті...
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Но оговорка интересная.
Вернется в Крым как прошлый раз?
Это про что?
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Много липовых патриотов которые на этом зарабатывают славу и известность к стати чем занимается Надя-геройша.На счет квартир надеемся Беничка с своего кармана ляща бросил.
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Так кто тебе не дает зарабатывать?
Сдай свою в фонд поддержки реформ и едь в Крым.
Выходи на площадь с флагом Украины и заработаешь денег?
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