 Сенцову і Кольченку виділили тимчасове житло, повертатися до Криму їм не можна, - омбудсмен Денісова

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC Україна".

"Ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка. Що стосується постійного житла, ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися до Криму не можна.

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Адже у них є сім'ї. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати", - сказала уповноважений із прав людини.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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