 227 українців незаконно утримують в ОРДЛО, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Служба безпеки України з перших днів російської агресії долучилася до процесу звільнення українців. З 2014 року завдяки СБУ до рідних і близьких із РФ і з тимчасово окупованих територій повернулися 3 280 наших громадян.

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Робота зі звільнення громадян України триває, адже лише на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.