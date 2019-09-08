EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1117  33
Матеріали за темою:
Все про:СБУ (4698) Донбас (12933) полонені (483)

 227 українців незаконно утримують в ОРДЛО, - СБУ

Лише на окупованій території Донецької та Луганської областей незаконно утримують 227 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Служба безпеки України з перших днів російської агресії долучилася до процесу звільнення українців. З 2014 року завдяки СБУ до рідних і близьких із РФ і з тимчасово окупованих територій повернулися 3 280 наших громадян.

Читайте також: Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ"

Робота зі звільнення громадян України триває, адже лише на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147178
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю, что отдавать уже не кого, поэтому, будут торговать интересами Украины.....
 показати весь коментар
 
Зеленский похвалил Путина за обмен. В свою очередь, Путин заверил Зеленского, что будущих заложников, которых он поймает, будет менять быстрее, так как ему тоже очень понравилось меняться с Зеленским.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До Нового року Зе всіх визволить.

А до Різдва весь Донбас.
 показати весь коментар
 
 
хм??не могу согласиться!!за такой срок не сможет впихнуть украину в донбас!!максимум года за два в *********!!(тогда и произойдёт окончательное ,,освобождение",,всех от всего"и свободы в том числе)
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю вода в Крым и интеграция Донбасса с отводом войск под Харьков дело решенное...
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что отдавать уже не кого, поэтому, будут торговать интересами Украины.....
 показати весь коментар
 
 
є, але вони навіть не на слуху, то ж можливість мінімальна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В любой момент можно поймать Медведчука и его друга Пороха, и за них можно будет освободить сразу всех
 показати весь коментар
 
 
Шо я говорил? Зебил - смайлик... веселые ребята... gay guys...
 показати весь коментар
 
 
Згідно з планами рашки Україна повинна почати переговори напряму з рашковими маріонетками в окупованих територіях. Напряму з рашкомаріонетками які нічого не вирішують. Це негативний крок для України.
Буде видно куда це вітер з СБУ дує.
 показати весь коментар
 
 
Да цапам ничего не стоит нахватать ещё народа осудить и посадить а потом требовать обмен, а на кого они придумают. Это же не Украинские продажные суды, которые работают против государства которое их кормит.
 показати весь коментар
 
 
Подозреваю у преЗедента руки отвиснут от «браслетиков».........
А если серьезно, вот как раз из дыры(!) и надо вытаскивать пленных........
 показати весь коментар
 
 
Во время войны всегда в первую очередь освобождать нужно военнопленных .
 показати весь коментар
 
 
Про граматику
російської мови... https://youtu.be/fJZpgaVy27A
 показати весь коментар
 
коментатор занадто карбує слова, з притиском. І де ви бачили щоб школі викладали Русский язык як предмет. Його начебто скасували в 2000. Нам викладали в школі до 10 класу в 1998.
 показати весь коментар
 
Боюся, що за "браслетиками" ми вже і Вофку Сцикуна скоро не побачимо 😕
 показати весь коментар
 
 
Зеленский похвалил Путина за обмен. В свою очередь, Путин заверил Зеленского, что будущих заложников, которых он поймает, будет менять быстрее, так как ему тоже очень понравилось меняться с Зеленским.
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Корчинський
33 хв. ·

З Полтави пишуть:
Два суди в один день 05.09.19 Над Володимиром Цемахом у Києві та Марком Чаусом, керівником Полтавського " Правого сектору в Полтаві.
Полтавська феміда набагато суворіша за київську. Людину, в якої вже минув термін попереднього утриманння, незаконно протримали під вартою у приміщенні суду, а потім ігноруючи протести адвоката, що документи в прокурора не оформлені належним чином суд виніс ухвалу про нові запобіжні заходи.

Звільняти не хотіли не тільки під особисте зобов'язання, але й під заставу.
На кого нам міняти тих наших політв'язнів, які утримуються в Україні? Як ви гадаєте, де взяти обмінний фонд?
 показати весь коментар
 
 
Порохня едьте в козин со своими претензиями.Петя рвал рубаху,что это была наиуспешнейшая его рехформа и что все стало по закону.Кушайте не обляпайтесь,от петиных рехформ.
 показати весь коментар
 
Так это продажный петин суд отпустил цемаха, чтоб ***** смог подыграть зе!билу с обменом? Нихвига себе, как вы раскорячиваетесь, зе!лебобы?!
 показати весь коментар
 
А что суды уже поменялись.Порохосвиньи кушайте рехформу от своего бога)))Собаки лают,какраван идет)))
 показати весь коментар
 
И куда тот твой наркет с какраваном идёт? В ньюСыСыСыРе?
 показати весь коментар
 
Было бы великолепно. Ток нах ваш какраван Украину туда назад тянет?
 показати весь коментар
 
Порошенко при обмене - "Мы с вами сделали чудо!", зеленский при обмене - "Мы с путиным договорились". Один разделял свой успех с народом, второй - с путиным. Показательно что мудрый народ выбрал второго
 показати весь коментар
 
 
конечно. только полный идиот будет полагаться всю жизнь на волю господа и его чудо. надо действовать, что и показывает ЗЕ.
 показати весь коментар
 
Зеленский давай одевай 227 браслетов. Это тоже наши люди! Или в сценарии твоего пиара уже не будет сюжетов с освобождением заложников?
 показати весь коментар
 
 
Там(на оккупированной части донбасса) оставалось 2,5 миллиона граждан Украины-для путина резерв заложников охеренный.скоко уступок от украинской власти можно получить-до самого Львова.так шо зеленые еще себя "покажут".во всей"красе"
 показати весь коментар
 
 
Більш половини з них ненавидять державу Україна і вважають що Донбас кормив Україну все життя )
 показати весь коментар
 
 
Бібізяни будуть вимагати для себе з кожним разом все більші вигоди.
 показати весь коментар
 
 
в ОРДиЛО незаконно содержится не 227, а 2,5 миллиона украинцев . . .
 показати весь коментар
 
Зе тепер цілодобово буде волати що попєрєднік По довів до цього (хоча це правда), а він на його фоні святий освободітєль полонених Українців 227 українців незаконно утримують в ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ 8067

Хоч як що б АТО вів зеленський то воно б закінчилось дійсно через два тижні ....

капітуляцієй України 227 українців незаконно утримують в ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ 441
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору