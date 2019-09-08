 227 українців незаконно утримують в ОРДЛО, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
"Служба безпеки України з перших днів російської агресії долучилася до процесу звільнення українців. З 2014 року завдяки СБУ до рідних і близьких із РФ і з тимчасово окупованих територій повернулися 3 280 наших громадян.
Робота зі звільнення громадян України триває, адже лише на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.
https://m.gordonua.com/publications/pravozashchitniki-opublikovali-spisok-politzaklyuchennyh-nezakonno-zaderzhannyh-v-okkupirovannom-krymu-934634.html
А до Різдва весь Донбас.
Буде видно куда це вітер з СБУ дує.
А если серьезно, вот как раз из дыры(!) и надо вытаскивать пленных........
російської мови... https://youtu.be/fJZpgaVy27A
33 хв. ·
З Полтави пишуть:
Два суди в один день 05.09.19 Над Володимиром Цемахом у Києві та Марком Чаусом, керівником Полтавського " Правого сектору в Полтаві.
Полтавська феміда набагато суворіша за київську. Людину, в якої вже минув термін попереднього утриманння, незаконно протримали під вартою у приміщенні суду, а потім ігноруючи протести адвоката, що документи в прокурора не оформлені належним чином суд виніс ухвалу про нові запобіжні заходи.
Звільняти не хотіли не тільки під особисте зобов'язання, але й під заставу.
На кого нам міняти тих наших політв'язнів, які утримуються в Україні? Як ви гадаєте, де взяти обмінний фонд?
Хоч як що б АТО вів зеленський то воно б закінчилось дійсно через два тижні ....
капітуляцієй України