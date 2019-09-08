 Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі

Про це йдеться в комюніке МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає нелегальними організовані владою Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим в Україні в неділю, 8 вересня, вибори до так званих місцевих органів влади", - йдеться в заяві.

Як наголошує польське зовнішньополітичне відомство, "Польща невпинно підтримує незалежність, суверенність та інтегральну цілісність України". "Анексія Криму, української території, Російською Федерацією у березні 2014 року є порушенням міжнародного права, про що наголошено в резолюції Генасамблеї ООН нр 68/262". У цьому контексті зазначається, що "дії, які проводить російська влада на території окупованого Криму, Польща вважає нелегальними і результати "виборів" - недійсними".

Читайте також: МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Водночас МЗС Польщі вкотре звертає увагу "на погіршення ситуації щодо прав людини в Криму, обмеження цивільної та релігійної свободи, а також - регулярні нелегальні затримання, які стосуються, насамперед, кримських татар".

МЗС Польщі звернулося до міжнародної спільноти із закликом проявити солідарність "у спротиві щодо тих дій, які реалізує Російська Федерція на анексованому півострові".

Читайте також: Литва і Латвія не визнають "місцевих виборів" в окупованому Росією Криму