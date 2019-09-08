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 Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі

Польща вважає нелегальними вибори до так званих місцевих органів влади, які організовані на території окупованої АР Крим владою РФ.

Про це йдеться в комюніке МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає нелегальними організовані владою Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим в Україні в неділю, 8 вересня, вибори до так званих місцевих органів влади", - йдеться в заяві.

Як наголошує польське зовнішньополітичне відомство, "Польща невпинно підтримує незалежність, суверенність та інтегральну цілісність України". "Анексія Криму, української території, Російською Федерацією у березні 2014 року є порушенням міжнародного права, про що наголошено в резолюції Генасамблеї ООН нр 68/262". У цьому контексті зазначається, що "дії, які проводить російська влада на території окупованого Криму, Польща вважає нелегальними і результати "виборів" - недійсними".

Читайте також: МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Водночас МЗС Польщі вкотре звертає увагу "на погіршення ситуації щодо прав людини в Криму, обмеження цивільної та релігійної свободи, а також - регулярні нелегальні затримання, які стосуються, насамперед, кримських татар".

МЗС Польщі звернулося до міжнародної спільноти із закликом проявити солідарність "у спротиві щодо тих дій, які реалізує Російська Федерція на анексованому півострові".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147177
 
   
 Топ коментарі
 
Польща та Країни Балтії,більш за всіх підтримують Україну,бо дуже гарно знають московських кацапів.
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Яким чином "Вибори" та "расія" якось можуть бути пов"язані. Хіба на рашці хоч колись були вибори?
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Tam raznogo urovnia restorany,netu stob byli vse odinakovi. Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 623Vydymo ne tuda zasli
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Польща та Країни Балтії,більш за всіх підтримують Україну,бо дуже гарно знають московських кацапів.
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а Зе вот молчит только Зеркаль сдержано опротестовала
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Польща та Країни Балтії підтримують Україну, - а шо там зелене сонечко може теж підтримає?
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Хотів би почути думку порохоботів, щодо цієї заяви!
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Их мнение уже никого не интересует. Сейчас важно только что скажет Народный Президент и наш Лидер Владимир Алесандрович!
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Слава!!! Слава!!! Призеденту...
Що б не сказав наші вуха недостойні вбирати потік мудрості з його вуст
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ваш лидер стане на колина перед ****** ы скаже: ну шо ще для вас сдэлать? Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 1531
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Яким чином "Вибори" та "расія" якось можуть бути пов"язані. Хіба на рашці хоч колись були вибори?
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кстати, насчет Польши - на днях дернул черт посетить польский ресторан...остался недоволен... Выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму, незаконны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 770 очень...
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Tam raznogo urovnia restorany,netu stob byli vse odinakovi. Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 623Vydymo ne tuda zasli
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да я уже через минуту понял что не туда попал... Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3570
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а почему САМ ГРАНТ МОЛЧИТ? УЖЕ ВСЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ РАДИ ПРИЛИЧИЯ ТО ЧТО ЗЕРКАЛЬ ОТГАВКАЛАСЬ ТО ТАКОЕ ДОЛЖЕН И ПРЕЗИДЕНТ ХОТЯ БЫ НАПИСАТЬ ЧТОТ ТО-ПОРОХ КРОМЕ ГЛАВЫ МИД ТОЖЕ ДАВАЛ ОЦЕНКУ А ТАК МОЛЧАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПО КРЫМУ ВЫГЛЯДИТ КАК СОГЛАСИЕ С МОРДОРОМ и запад это видит
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Зеркаль, свинья зебильная, не гавкает... не ставь профессионала в ряд с недоделкой-презивреем
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шо то наркоман тормозіт , мабуть ще не получив мєтодічку с крємля.
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Пореферендили в 14 році, а тепер нехай забудуть про референдуми і вибори теж.
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А чего Украина выборы не проводит?
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Балтія, тепер Польща...А де заяви нашого МіД щодо цих виборів? І доречі - де заява Зебенського що ПаРаша агресор?! Зебобіки можете не тужитися - їх немає!
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А шо в Крыму выборы мы не в курсе... Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3907 у нас обмен главная тема до Нового Года.
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