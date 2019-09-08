 Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ"

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова заявила в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає жодних пропозицій", - заявила Денісова.

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Вона також повідомила, що в переданих Москальковою списках було 150 українців, зокрема кримські татари. 7 вересня повернулася перша група.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.