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 Політика України
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Все про:Денісова (349) полонені (483) Москалькова (153)

 Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ"

Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова запропонувала припинити кримінальне переслідування всіх тих, кого обміняли, її українська колега каже, що потрібне офіційне звернення.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова заявила в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає жодних пропозицій", - заявила Денісова.

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Вона також повідомила, що в переданих Москальковою списках було 150 українців, зокрема кримські татари. 7 вересня повернулася перша група.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147176
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто за словами Денисової ..москальня хоче амністії для терористів !?
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Ми віддали терористів, але провина їх не може бути пробачена і амністована! Якщо ці терористи знову з'являться в Україні, вони знову будуть арештовані! Мало того, вони будуть переслідуватись по цілому світу як міжнародні терористи!
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Ми віддали терористів, але провина їх не може бути пробачена і амністована! Якщо ці терористи знову з'являться в Україні, вони знову будуть арештовані! Мало того, вони будуть переслідуватись по цілому світу як міжнародні терористи!
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Тобто за словами Денисової ..москальня хоче амністії для терористів !?
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я тоже так понял но ждет официального приглашение иначе она сказала что терроистов не амнистируют
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Похоже Вы не читаете иностранную прессу.
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Обмен, 6а не понятной правовой основе, окажется тем сыром в мышеловке, в котором орой окажется и Зеля и Украина. С Зеле, Бог с ним, а что будет со страной?
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у тебя. потому тебя и взяли на ботоферму лолиты.
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Значит ли это что в случае гипотетического закрытия уголовных дел в раше на моряков - раша признает Крым украинским?
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нада вніматєльно слєдіть за дєйствіямі пріЗєдєнта та парлямєнта, бо под шумок обмєна нам могут подсунуть обман - скажем, ввєсті цвєтную дифєрєнціацію штанов, фєодальную структуру опщєства і право пєрвой брачной ночі для знаті
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Все ясно. Россия напишет обращение и Украина прекратит дела против обменяных. Следовательно, они будут признаны невиновными.
Всего-то.
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Тобі видніше, кацапе. Ми по помийках.сру не швендяємо.
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Классно Денисова их мокнула Денисова об идее Москальковой закрыть дела против узников: "Необходимо официальное обращение от РФ" - Цензор.НЕТ 7782 Респект!
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Кацапы завели дела на всех и вынесли приговор, в отличии от Украины
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противно читать!!"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", Источник: https://censor.net.ua/n3147176 эта овца совсем не понимает!!что это ей предложили чтоб она обращалась и просила!!ведь сам ,,гарант"ещё не будучи гарантом об этом говорил!!что :принимать во всех позах и во всех положениях!!так что эту тезу он уверенно начал реализовывать на практике!! Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ" - Цензор.НЕТ 2590 Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ" - Цензор.НЕТ 5847
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Можно сколько угодно крутить РФ фиги, только как же остальные граждане Украины, которые в плену.
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таке рішення має затверджувати Верховна Рада. Бо це втручається в законодавче поле.
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Звучить ніби і привабливо. Та все ж не покидає відчуття, що маємо справу з черговою "многоходовочкою" ***** . Хоча б стосовно наших моряків, по яких вже є рішення Морського трибуналу. Моряки були визнані війстковополоненими і незаконно затриманими і вже не можуть бути підсудними на Рашці , як кримінальні порушники .

Якщо зєбіли готові це рішення трибуналу нівелювати то це лише на руку ***** і де-факто є визнанням окупованого Криму, Керченської протоки а по суті вже і частини Чорного і Азовського морів територіями Рашки.

А це вже прямі ознаки злочину "молодої" зєкоМанди проти територіальної цілісності України з наступними висновками.
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