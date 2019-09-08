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 Політика України
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Все про:законопроект (735) Медведчук (494) Росія (19689) державна зрада (243) Яременко Богдан (12)

 Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко

Голова комітету із зовнішньої політики Верховної Ради і депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що планує розробити законопроект, який передбачатиме покарання за ведення переговорів від імені України неуповноваженими на те особами.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це моя приватна ініціатива, я ще не розпочав її реалізовувати, просто через брак часу. Але це обов’язково буде зроблено. У нас, на жаль, війна стала приводом для піару. І піаряться у дуже шкідливий спосіб. Бо поїздки в Росію політиків у період війни із декларуванням принципів, які відмінні від державної політики, не наближають мир, а віддаляють його, оскільки дезінформують російське керівництво і російський народ із приводу справжніх намірів України.

Ми не маємо наміру домовлятися в обхід свого суверенітету, в обхід своїх інтересів. Це росіяни мають зрозуміти. Тому оці вояжі для того, щоб попіаритися на темі, "нюхнуть" газу, це шкідливо. Ціна цього - людські життя. Це треба трактувати лише так", - розповів Яременко. 

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За його словами, такі дії треба трактувати як державну зраду і карати за це тюремним ув'язненням. Нардеп також зазначив, що скасування недоторканності з 2020 року лише сприятиме цьому.

"Зараз треба, щоб парламент підтримав цю логіку, і я сам розумію небезпеку таких нововведень, адже ми маємо не зашкодити міжлюдському діалогу. Треба правильно все це виписати, щоб не страждали ті, хто не мають постраждати. Експерти мають говорити, якийсь обмін думками має відбуватися. Але піаритися, представляти інтереси держави не такими, які вони є, і при цьому намагатись отримати від ворожої держави якісь пільги - це державна зрада. Це має каратись", - пояснив Яременко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147175
 
   
 Топ коментарі
 
Выфсеврети, это зрада и пиар. Зеленский давно в каулиции с Медведчуком и Бойко. Единственный ворог путена и медведчука на белом свете - это Петро Порошенко. Он их почти уничтожил за 5 лет, но проклятые зелебобы дали обоим подсрачника после визитов Медведчука в Козын.
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При Порошенко такого не было! Пиар - вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко - Цензор.НЕТ 4081
Зрада зрадная!!
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ну, дєрзай - такий закон нада бистро. За три дні, думаю, встигнеш
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Два дня и Медведчука с Рабисровичем - на нары. А три дня зачем????
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Удивительно, что до сих пор власть молчит про госизменников - наших олигархов и депутатов. Может эта власть вообще не собирается признавать РФ врагом и хочет с ней мириться и дружить? Странное у них поведение как для нормального человека.
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Выфсеврети, это зрада и пиар. Зеленский давно в каулиции с Медведчуком и Бойко. Единственный ворог путена и медведчука на белом свете - это Петро Порошенко. Он их почти уничтожил за 5 лет, но проклятые зелебобы дали обоим подсрачника после визитов Медведчука в Козын.
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Ужи и парад был назначен в Москве. И ценники на рошен в рублях...
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Мудак мудака видит из далека. Два руССких пдора,

Alex Rozhenko и Андронный Коллайдер, взаимоудовлетворились.






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А кинобизнесс на расии их полувменяемого президента не является.
Тут главное не перепутать.
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Кацапский троль защищает своих опзжшников
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При Порошенко такого не было! Пиар - вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко - Цензор.НЕТ 4081
Зрада зрадная!!
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Та давай уже.Заводи шарманку.А то из далека.Ссаная тряпка быстрее вылетит😂🌷
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А то, что творит Зеля, это как называется. Сколько статей УК Украины по нем плачет????
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началось!!страховка зе и зебобов!!между строк надо читать:слив страны прерогатива зэ и как максимум его ближайшего окружения и эта фраза чётко указывает почему это так: и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы Источник: https://censor.net.ua/n3147175 (надеюсь теперь все поняли!!что после прямых сделок с муйлом будет профитировать только зэ!!вне сомнений в офшорах теперь счета рваться будут от небольших цифр и бесконечных нолей на них и теперь хотят законодательно утвердить дабы в одну глотку и все лишние от корыта)как то так.(все президенты!!и сделали вместе а схавает только зэ!!)
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И почему ты свалил в самый ответсвенный момент когда нужно спасать страну чтобы зебобики не слили Украину кацапам ¿
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должен тебя огорчить!!я свалил(как пишеш)(и даже не я а родители эт больше вопрос к ним а не ко мне)в далёком 1988 и в том то и дело!!что мне по барабану порохи бобики!!мне больно за страну и бездарную нацию. Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 5122 Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 6215
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Если ты не бездарный, то приезжаю сюда и наводи здесь порядок. Я ничего против диаспоры не имею, но вы часто любите что-то указывать украинцам которые остались в Украине, не прочуствовав всё это "на свей шкуре". Особенно удивляют индивидуумы которые поддерживали Порошенко/Зеленского из-за рубежа. Вы не знаете что значит "добровольно-принудительно" выйти на митинг, когда ты работаешь на госпредприятии и что такое жить рядом с людьми которые голосуют 6-й раз подряд за Йулю.
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не смеши!!я уехал оттуда чтоб приехать туда!!?? Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 2004 (если обидел то извиняй!!)так же хочу сказать что никого не учил и учить не собираюсь просто стараюсь максимально реально констатировать факты факт и то что здесь (в дойчланде) сталкиваюсь как с теми кто ,,европу кормить не будет"и теми кто ,,проевропейские"(работают здесь)так скажу тебе откровенно никакой разницы!!(ничем европейским их не прошибёш)и у тех и во вторых один и тот же лозунг!!(на замечание что при не плохой зарплате работают спустя рукава),,мы приехали зарабатывать а не работать"(а про добровольно-принудительно конечно же не знаю но догадаться не трудно и от части по этому здесь подвисаю да бы иметь каке нить реальное представление а так как здесь то нет нет и выскажу своё мнение )которое считаю не обязательно должно всем нравиться.(как то так) Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 7023
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Не стоит всех под одну гребенку, у нас сложилась такая ситуация, что многие из тех кто раньше нормально зарабатывал в Украине, немного поездив в Польшу, осознали что, в принципе они и так нормально жили, и больше никуда не едут (разве что подвернется, хорошая работа). Много тех, кто раньше из себя ничего не представлял рванули в Европу и регулярно туда ездят, а когда приезжают сюда то строят из себя "королей", вы бы увидели этот цирк, каждый день в ФБ посты о том что кто-то утратил память, остался без денег и не знает кто он (полная амнезия вещь настолько редкая шо капец, просто товарищ при возвращении набухался и у него все украли, а теперь стыдно признаться), правда деньги быстро заканчиваются и они опять едут обратно. Поверьте чтобы испортить у вас представления о народе достаточно 5% идиотов от общей массы.
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При Пєтьї Медведчук їздив до Пуйла,за Пєтьїним наказом,а шо зараз відбувається,незовсім зрозуміло.
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Шо тобі незрозуміло???
Зараз Медведчука і Рабіновича посилає в Орду Вовочка.
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Так Медведчук зрадив Пєтью?Який же він мерзотник))Так ти Цемаха зустрічав у Донецьку?
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На клумбі нарвав?Донецьк місто мільона троянд,та 300 тисяч баранів))Перепис баранів у Донецьку триває?Чи вже є результат?
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Я ж тебе вже написав,
Я як би там є
і як би мене там нема.
Я не приймаю участі ні в яких сепарських шабашах.
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Это на фоне стадиона? Так его же расхерачили давно.
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Это твой порох его возродил,и не надо ля ля, ты как всегда на службе пороха ))
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та --узбахойтесь вже!
ніхто нікого не посадить!..там дано вже домоленності між президентами...що .когось посадили.?.чи Кучму..чи Ющенка? ба навіть Януковощ на дачі в Ростові а не в буцинарні..
Ну? то чого ви?
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У тут я пригадав про їжака і голи сідниці...
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Інформаційний простір України готують до можливого наступного президенства Медведчука (тому що вже зараз в ВР готують можливі зміни в Конституцію), навіть Віталій Портников говорив про це ще 10 квітня 2018 року

https://www.obozrevatel.com/politics/medvedchuk-mozhet-stat-prezidentom-ukrainyi-v-2021-godu-portnikov-opisal-stsenarij.htm
Тож треба Нам бути напоготові !
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Да в штабе рошена сценарии все апокалиптичней становятся)))Долларах стописят не прокатил,теперь мертвечук уже президент))).Жгите ещё)))
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президентом має бути тільки сивочолий гетьман з томосом у
лівій руці та з дирявою правою шкарпеткою у лівій кишені запханого в
труси піджака!!!
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ну сказав, тепер зроби що сказав, підтримую.
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Господин Яременко наверное немного глуп,как можно вести переговоры неуполномоченными на то лицами? Они не будут иметь никакого правового статуса.Или такие прописные истины невдомек господину Яременко?
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Вся влада ваша , клоуны ,, полностью .. Флаг вам в руки , и вперёд и с песней . А мы посмотрим , как вы переходите от слов к делу . Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 1903 .
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а шо тобі ще робити, рюмка недопита, сиди рівно на дивані.. це - твоя доля Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 4288
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Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 9478 .Давай не рассуждай много , иди помогай Яременке cловить Рабиновича с мудачуком ,, и упрятывать их за решётку . Я весь во внимании . .
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Що там з Керченською протокою, Азовським морем?
Яку юрисдикцію має Керченська протока після обміну у такий спосіб?
Як дістатися морем до Маріуполя?
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Поэтому петруша и не собирался вытаскивать моряков из плена
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Шо, так на срувесне написали? Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 1274 Ну, тады верю!
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закрыть говноканалы 112 и ньюсван , медведчука с рабиновичами прижать- всегда есть чем, очень честно все заработали и также барыгу с его еврожопой
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Какие враги? Какая"госизмена"? Забудьте,хлопці. Зараз ми вже "дружбани". Якщо король Віллем-Олександр поділе компенсаціі за загиблих в Боінгу між Росією і Украіною, значить нам повезло. А якщо повісить все на Украіну, то будемо ...Ну, побачимо що буде за те,як ми "кинули" короля,за подарений Украіні "Безвіз"?!
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Hellis‏ @13Hellis_13 43 мин.43 минуты назад
Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 7619

Витенька у Вовочки отбирает бутерброд. Слуга народа считает, что поездки Медведука в Москву - госизмена.
А то, что Витенька именно при Вовочке стал так спокойно летать, а раньше перебежками шифровался, то это так, мелочи.
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