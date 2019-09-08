 Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це моя приватна ініціатива, я ще не розпочав її реалізовувати, просто через брак часу. Але це обов’язково буде зроблено. У нас, на жаль, війна стала приводом для піару. І піаряться у дуже шкідливий спосіб. Бо поїздки в Росію політиків у період війни із декларуванням принципів, які відмінні від державної політики, не наближають мир, а віддаляють його, оскільки дезінформують російське керівництво і російський народ із приводу справжніх намірів України.

Ми не маємо наміру домовлятися в обхід свого суверенітету, в обхід своїх інтересів. Це росіяни мають зрозуміти. Тому оці вояжі для того, щоб попіаритися на темі, "нюхнуть" газу, це шкідливо. Ціна цього - людські життя. Це треба трактувати лише так", - розповів Яременко.

Дивіться також: Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

За його словами, такі дії треба трактувати як державну зраду і карати за це тюремним ув'язненням. Нардеп також зазначив, що скасування недоторканності з 2020 року лише сприятиме цьому.

"Зараз треба, щоб парламент підтримав цю логіку, і я сам розумію небезпеку таких нововведень, адже ми маємо не зашкодити міжлюдському діалогу. Треба правильно все це виписати, щоб не страждали ті, хто не мають постраждати. Експерти мають говорити, якийсь обмін думками має відбуватися. Але піаритися, представляти інтереси держави не такими, які вони є, і при цьому намагатись отримати від ворожої держави якісь пільги - це державна зрада. Це має каратись", - пояснив Яременко.

Читайте також: "Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву