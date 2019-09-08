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Все про:Зеленський (2666) Медведчук (494) політв'язні (1025) полонені (468)

 "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ

Популярність звільнених із полону РФ українських політв'язнів небезпечна для деяких політиків, тому найближчим часом проти них може початися інформаційна кампанія в ЗМІ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав брат обміняного з російського полону заручника Панова Ігор Котелянець, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер починається головне мочилово.

1. Популярність політв'язнів небезпечна для політиків. Вони мають максимум пів року, аби її знищити. Їм не потрібні конкуренти в медійному просторі. 

2. Зараз ви побачите, як всіма забуті "журналісти" будуть намагатися здобути дешеву славу та брудні гроші на хайпі навколо меседжів: політв'язні - просто тупоголові кретини, які поперлися в Крим та РФ, а тепер рятуй їх; зависока ціна, ми віддали надзвичайно важливих терористів і злочинців, які були єдиним способом довести світові, що не Україна збивала боїнг; лише завдяки Порошенку сьогодні звільнено політв'язнів, бо це результат його роботи, його домовленостей, які просто лише зараз реалізувалися.

3. Проросійські канали заявлятимуть, що це все домовленості Медведчука, а проукраїнські на цьому фоні казатимуть, що треба політв'язнів перевірити якось, бо їх обробляло ФСБ, то ж вони завербовані", - пише Котелянець.

Він зазначає, що звільнені заручники потребують щонайменше пів року психологічної реабілітації, щоб відновитися після тривалої ізоляції і адекватно сприймати  те, що відбувається довкола.

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"Мого брата та десятьох інших політв'язнів звільнив Зеленський. Це факт. Домовлявся Зеленський. Це також факт. Всі порохоботи, які у грудні 2017 року раділи звільненню, а зараз роблять із мого брата та інших ворогів або не достатньо цінний "товар", щоб міняти на Цемаха, хай йдуть у дупу", - написав брат політв'язня Панова.

Водночас Котелянець заявляє, що кум Путіна Медведчук жодної участі в обміні не брав: "Жодного Медведчука з нами не було протягом всієї боротьби, не було під час звільнення та повернення. Не було ніколи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147174
 
   
 Топ коментарі
 
Пока ребята проявляют признаки полной адекватности:

"А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 3963
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Ну брєд... Знову роблять винних клятих порохоботів і нівелюють заслуги великого ЗЕ. Інформаційна війна проти Порошенка триває. Ох як же й бояться негідники Порошенка, що до сих пір на нього виють як ті шакали.
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"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова. Источник: https://censor.net.ua/n3147174

Да уж троллеферма не дремлет
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Так Порохоботы давно начали дискредетировать политзаключенных. Говорят это зрада
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Чтобы не начиналось мочилово, вчерашним политзаключенным не стоит лезть в политику и регулярно отсиживаться на олигархических телеканалах с сенсационными заявлениями. А политикам, в свою очередь, следует оставить их в покое. Это касается всех политических сил.
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Як не дивно, але я цю думку підтримую.
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Ну схоже "братюня Панова" ти став саме як раз першим провокатором який почав це "мочилово"!
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Брат нервничает. Наверное есть что скрывать... .
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кстати, а куда девался Захтей, которого вместе с Пановым задержали в Крыму?
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Не треба на цьому звільнені наших полонених робити піар! Мені здається, що нові політики вже деяких купили і тому почався цей бруд.
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Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу.

Молодец, в самую точку.
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За термін "порохобот" туди йде - жодним чином не "сидівший" "братик", з іншим прізвищем. (Двоюрідний?)
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Кто был ато или придерживается проукраинских взглядов,ехать в парашу как минимум тупо,а если убрать сантименты ,то это тупая сдача в плен.
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А давайте взагалі не будемо робити обмінів!!!
І, припустимо, що так і сталося...
Що з цього приводу будуть говорити політики, народ, писаки Цензор.нет?
Це не риторичне запитання!!!

Чекаю на відповідь.
Дякую.
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Щоб отримати адекватну відповідь, бажано адекватно сформулювати запитання.
Не боятися це зробити розгорнуто,таі з виписаними попередніми умовами (аксіомами, якщо так можна сказати).
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Ще раз!
Обміну нема взагалі!!!
Як реагувати будемо?

Адекватно?
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Сейчас наблюдаю в эфире российского НТВ "супершедевр" "Я кошмар Порошенко".
Фееричное кинище- "Порошенко-вор и алкаш, его отец был вором, Турчинов и остальные воры" "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 8709
Зебилы, я теперь абсолютно уверен, где вам, малороссам, и юлеботам хозяева методички пишут. "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 4594
Да-а-а, здорово Порох нервы Кремлю попортил "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 4546
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Твой порох конченное чмо как и ты.
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Судя по последним выборам,порох навредил только Украинцам,за что и получил заслуженную награду))).Помним его перед выборами блеянье ну прости ну поверьте,ну последний раз)))Не прокатило)))
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Гриб, как нам рассказывали, был чуть ли не при смерти. Папик его тут истерил - не доживет мол сын. А посмотрите на него. Доволен, все знал. Никто из обменяных украинцев не убил ни одного кацапа. То, что те, на кого обменяли убивали украинцев у меня нет срмнения.
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Так и Савченко голодала-голодала, а на суде была довольно упитанной женщиной, а уж какой она вернулась... Сенцов вон голодал-голодал - вернулся абсолютно здоровым мужиком, в отличной форме.
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Ох и тупые эти порохоботы "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 8083
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Ну, в сети уже гулят фотки Клыха, где он на Антимайдане, и в офисе Партии Регионов...
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Ніяких цивільних які по особистих причинах поїхали на Рашку чи у Крим і там були заарештовані та засуджені в ніякі обмінні списки включати не мають. Витягувати з тюрем треба або військовослужбовців попавших в полон або людей що проживають на окупованих територіях та заарештовані за проукраїнські погляди чи дії. Всякі придурки ,що поїхали до курви чи на заробітки хай собі "мастят голову" самі
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Кроме них в парашных застенках и "на подвалах" в Лугандоне осталось ещё около 350 наших военнопленных, которые настоящие Герои, и многие из которых мочили парашную нечисть на нашей земле. Но почему-то браслеты с их именами Зеля не носит и менять их у Ху*ла не на кого- тех, кого хотел, Ху*ло сейчас забрал, а на остальных ему нас*ать. Как и Зеле. "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 4800
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Хорошо хоть Петя всех освободил.Красавчик.
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Брат Панова оказался зебилом. Ну и что? Таких у нас в стране 73 %.
Только зачем такому дятлу давать возможность наезжать на Пороха?
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Короче, Котелянец собрался в политику, "лавры" Веры Савченко впечатлили. "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 5725
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Все, "брата" звільнили, його посада (чи титул) голови об`єднання родичів бранців Кремля вже неактуальна. Треба ж йому чимось себе засвітити, от і світиться. А чим найлегше сьогодні світитись всіляким шахраям і авантюристам? Правильно, боротьба з порохоботами. Типовий зебіл, що поробиш.
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Мабуть йому зебіли щось обіцяли за цей піар.
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список политзаключенных в Крыму, которых нужно обменивать

https://m.gordonua.com/publications/pravozashchitniki-opublikovali-spisok-politzaklyuchennyh-nezakonno-zaderzhannyh-v-okkupirovannom-krymu-934634.html
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не вижу ни повода, ни смысла в дискредитации самих "освобожденных", зачем их?

Дискредитация произошла самой "Зе и Ко" во главе с их "фельдмаршалом" Зеленским ихними же собственными руками и теперь идет только разбор полета адекватными, не равнодушными людьми.
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Написан полный бред, первый пункт противоречит второму. Где логика?
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Неправда, не може бути слабким те, чого нема взагалі!
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картина маслом глазами порохоботов "Прибуття 35 кремлівських зозуль" або в полку Савченко прибыло.
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стокгольмський синдром, але чомусь у брата
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а мне кажется, это уже технология психологической обработки родственников, которую использует Кремль. Ну типа что бы вызывать максимум недовольства властью... В случае с Савченко там такую обработку вел Рубан (кстати кадр Медведчука) ....
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Уже началось. Достаточно почитать высеры на Цензоре.
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Этот мужик ничего нового не сказал. Просто почитал Цензор и обобщил посты порохоботов. Они же все (порохоботы) не оригинальные, одно мнение на всех, почему-то.
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Так Панова выкрали или он повез рыбалок в Крым? Или это опять "рука Кремля"? Гриб послал папу таможенника и капелана и поехал на смычку города с деревней по тупости или позову гормонов? Будут на это ответы или "на нас клевещут!"?
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"Популярность опасна", "Надя наш прєзідєнт", "Порошенко не освободіт Надю, потому что ему конкурєнти нє нужни", тощо.
Все це вже було.
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Вот оно что ..! Брат Панова зебил оказывается .. Сам же раздувает " огонь " , а виноваты порохоботы значит .. Та пшёлты ,, к японской матери .. Брат твой , которого "спас из плена " пианист Зюзя , и то , и словом не обмолвился , а тебе значит , порохоботы уже - жыття нэ дають .. Не забудь помолится , на икону своего предЗедента , вата . !! "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 9643 .
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Нечего наезжать на Пороха , ясно "А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ - Цензор.НЕТ 5465 .?? Оставьте его в покое зебилы, и не берите дурного в голову . И вам перестанет ввижаться этот раскол ..
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ну так, Захтей, которого арестовали вместе с Пановым, оказался менее ценным и его не включили в списки обмена. остался сидеть.
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Брат Панова подозрительно оперирует термином "порохобот" и почему-то к ним имеет претензии,хотя еще никто ничего не начинал предъявлять.
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Интересно зачем цензор раскручивает очевидную галиматью очередного зебила. Никто обменяных ни в чем не обвиняет - есть только вопросы по сдаче интересов Украины в обмен на их освобождение. А єтот "братец" сознательно переводит стрелки для срача.
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Цензор розкручує зараз переведення стрілок по претензіям з зе на визволених політв"язнів. Хоч всім зрозуміло, що вони нічого не вирішували.
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