 Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу, оприлюдненій сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США вітають звістку про звільнення 35 українців, захоплених Росією, в обмін на 35 ув'язнених, яких утримувала Україна. Ми послідовно закликали до повернення 24 членів українських екіпажів, затриманих РФ після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - йдеться в документі.

У Вашингтоні також закликали Росію негайно звільнити всіх інших українців, "зокрема членів кримськотатарської громади, які залишаються несправедливо ув'язненими".

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У США позитивно оцінили "ознаки щільнішого діалогу" між РФ і Україною. "Президент Зеленський чітко заявив про своє зобов'язання досягти дипломатичного розв'язання конфлікту, підбурюваного Росією на сході України",- наголосили в американському відомстві.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського й закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в межах Мінських угод", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

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