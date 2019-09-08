 Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу, оприлюдненій сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"США вітають звістку про звільнення 35 українців, захоплених Росією, в обмін на 35 ув'язнених, яких утримувала Україна. Ми послідовно закликали до повернення 24 членів українських екіпажів, затриманих РФ після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - йдеться в документі.
У Вашингтоні також закликали Росію негайно звільнити всіх інших українців, "зокрема членів кримськотатарської громади, які залишаються несправедливо ув'язненими".
У США позитивно оцінили "ознаки щільнішого діалогу" між РФ і Україною. "Президент Зеленський чітко заявив про своє зобов'язання досягти дипломатичного розв'язання конфлікту, підбурюваного Росією на сході України",- наголосили в американському відомстві.
"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського й закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в межах Мінських угод", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.
Є у ньому наприклад бібліотека імені Василя Стуса?
То хто із них *****?
На праздник приглашены лидеры всех ведущих стран ЕС и их партнеры по блоку НАТО.
Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также - временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков.
Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс - модель описания и интерпретации реальности.
Получается, что объединение технологий "управляемого хаоса", "рефлексивного управления" и "гоп-стопа" может принести Кремлю невиданный ранее политический результат." ©
а от меня лично рекомендую больше читать полит прессу, что бы ориентироваться
в ситуации: "... без согласований с США и Европой"
Трамп - рыжий клоун
Ну и как?!
Она отреагировала?
Було всього два автоматчика.
На кожній дільниці.
ні встиг...
Просто мої вікна напроти дільниці.
У 2014 спостерігав як бігли на ті вибори дебіли.
Майже так як бігли нещодавно зебіли.