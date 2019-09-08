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 За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (502) США (5365) мінські угоди (1600)

 Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США

Державний департамент США вітає звільнення 35 українських заручників із російського полону і закликає Москву до виконання всіх вимог Мінських домовленостей.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу, оприлюдненій сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США вітають звістку про звільнення 35 українців, захоплених Росією, в обмін на 35 ув'язнених, яких утримувала Україна. Ми послідовно закликали до повернення 24 членів українських екіпажів, затриманих РФ після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - йдеться в документі.

У Вашингтоні також закликали Росію негайно звільнити всіх інших українців, "зокрема членів кримськотатарської громади, які залишаються несправедливо ув'язненими".

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У США позитивно оцінили "ознаки щільнішого діалогу" між РФ і Україною. "Президент Зеленський чітко заявив про своє зобов'язання досягти дипломатичного розв'язання конфлікту, підбурюваного Росією на сході України",- наголосили в американському відомстві.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського й закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в межах Мінських угод", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147173
 
 
 Топ коментарі
 
Призывать парашу к благоразумию это нонсенс
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Та подождите...вначале воду в Крым...снять экономическуб блокаду с лугандона...востановить банковские платежи...начать выплачивать пенсии...провести "выборы" не имея контроля над границей....и пол дулами автоматов орков....а потом уже хуйло модет быть чего то там выполнит...
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"Сейчас в российско-украинских отношениях происходит грандиозный реванш Кремля, Смоленской площади и некоторых властных и околовластных российских контор. Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И, если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф.
Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также - временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков.
Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс - модель описания и интерпретации реальности.
Получается, что объединение технологий "управляемого хаоса", "рефлексивного управления" и "гоп-стопа" может принести Кремлю невиданный ранее политический результат." ©
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Призывать парашу к благоразумию это нонсенс
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Очередной "ПУК" в воду. Все возбудились, обеспокоились.
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Вчера наш Народный Президент, Владимир Александрович Зеленский доказал всему миру что договориться вполне возможно, и если пойти на некоторые минимальные уступки можно сторговаться и получить вполне достойный результат для своего народа!
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А шо кажуть у ДурНР про повернення Цемаха у "родную гавань".
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Ти у якому місті мешкаєш?
Є у ньому наприклад бібліотека імені Василя Стуса?
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Матір божа! Я так і знав!

То хто із них *****?
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Зря ты так. Подумай, коментарии перечитай. Только тихо!
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Скоро можно будут празновать 300-й призыв.
На праздник приглашены лидеры всех ведущих стран ЕС и их партнеры по блоку НАТО.
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В Германии считают данный обмен важным шагом для улучшения отношений между Украиной и Россией, что может привести к снятию с РФ экономических санкций. За это выступают и коллеги по партии Ангелы Меркель. Фракция ХДС / ХСС в немецком парламенте считает, что в диалоге с РФ следует сохранять твердость и решительность с одной стороны. Однако с другой - следует быть готовыми к диалогу.

Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3934
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Интересно, а что РФ в первых и вторых Минских соглашениях обязалась делать такого, что не должны делать Германия и Франция? Конкретно ссылочку кто то может дать?
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Мучают сомнения, если америкосы так бурно одобряют, значит что-то сделано не так.
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"призываем землю не вращаться вокруг солнца"-госдеп сша.
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время осеннего призыва ! ) а потом возьмут и в сирии пустять руцких призывников на пазлы. по доброму так. )
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"Сейчас в российско-украинских отношениях происходит грандиозный реванш Кремля, Смоленской площади и некоторых властных и околовластных российских контор. Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И, если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф.
Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также - временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков.
Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс - модель описания и интерпретации реальности.
Получается, что объединение технологий "управляемого хаоса", "рефлексивного управления" и "гоп-стопа" может принести Кремлю невиданный ранее политический результат." ©
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Не неси отсебятину. Сейчас ни один шаг в Украине не делается без согласований с США и Европой. В противном случае не будет ни денег ,ни поддержки. Одна критика.Которой возрадуются лолита для реванша.
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зебіл, ти повний дебіл? Хто погоджує - клован?
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Мне насрать на Зе,лолиту и тебя вместе с ними. Если вы станете пургу нести.
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ну вообщем тебе тут уже всё ответили по поводу "отсебятины",
а от меня лично рекомендую больше читать полит прессу, что бы ориентироваться
в ситуации: "... без согласований с США и Европой"
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Николай М, от тільки порядно буде вказувати автора та першоджерело кожного тексту. А саме, в цьому випадку: Андрій Окара, https://censor.net.ua/blogs/3147171/obmen_i_revansh
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знак цитата © , если темный и не в курсе, потом будешь бухтеть про порядочность
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Скоро зелескот все порешает и ********* не нужно будет выполнять минск. Потому что в минске будут прямые переговоры между зебилом и лднр поскольку это "внутренний конфликт". А германия, франция и ******** в это время будут пить шампанское за снятие санкций с мордора
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Все равно что призывать людоеда не жрать людей
Трамп - рыжий клоун
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Призвали?
Ну и как?!
Она отреагировала?
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За призывами это и последует. Когда доведут рашку до дистрофии.
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Не вимагаємо. то ..., а тільки закликаємо. Пустий звук.
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Давай санкції на парашу, Дон! Допоможіть йому, Майк1 і Майк2! Це буде найкращим закликом для параші припинити окупаццію та віддати полонених!
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Ужесточение санкций ,будут выглядеть убедительней призывов.
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ты/вы не поняли!!эт так завуалированно дают понять что запускается процесс снятия санкций а не их ужесточение,да и ,,гарант"давиче подтвердил что процесс пошел в русле ,,договорняка"с муйлом.(так что все стороны будут довольны и европейцы в том числе)хотя всё логично,если украинцы не хотят бороться за свою свободу??зачем кому либо из за этого напрягаться!!??так что остаётся всех вас поздравить!!(вы ведь теперь ,,все президенты" и сделали вы это все вместе!!)в смысле сделали пороха а теперь досделаете украину!!
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Правку Джексона Веніка скільки років знімали?Україна пишеться з великої літери,кацапчик.
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при чём тут правка??украина не та страна из за которой амеры будут шибко напрягаться,эт первое,(тем более что украина сама пошла по пути ,,замиреня"так что её только ещё чуток ,,дружно"подтолкнут к этому)второе я уж совсем не кацапчик третье мог бы заметить что везьде и всегда пишу одним шрифтом(не употребляя капса исходя из того что в инете а не на экзамене по правописанию) касаемо украины(с маленькой буквы)для тебя лично напишу дойчланд тоже с маленькой мож хоть так тебя успокоит или как минимум приведёт в состояние равновесия.(отвечать и ,,благодарить" не стоит)заранее благодарен. Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3346 Закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в межах Мінських угод, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1086
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Та подождите...вначале воду в Крым...снять экономическуб блокаду с лугандона...востановить банковские платежи...начать выплачивать пенсии...провести "выборы" не имея контроля над границей....и пол дулами автоматов орков....а потом уже ***** модет быть чего то там выполнит...
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Не перевершуйте, пане.
Було всього два автоматчика.
На кожній дільниці.
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А нічого я там не робив, від слова ЗОВСІМ.
Просто мої вікна напроти дільниці.
У 2014 спостерігав як бігли на ті вибори дебіли.
Майже так як бігли нещодавно зебіли.
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Ну, Госдепартамент как то не призывать должен выполнять какие то соглашения, подписанные не понятно кем в непонятном качестве, а выполнять взятые на себя обязательства в рамках Будапештского Меморандума, под ко орый стоит подпись Президента США
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