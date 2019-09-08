EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1024  21
Все про:наука (155) Олімпіада (219) школа (698) Міносвіти (501)

 Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї. ФОТО

Школяр із Вінниці Андрій Марценюк здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії, що відбувалась у Південній Кореї. Загалом змагалося понад 160 школярів із 43 країн світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї 01

Під час змагання учасники виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проєктів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри.

Загалом до складу команди від України увійшло четверо учнів із різних регіонів країни.

Читайте також: Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. ФОТО

Крім того, за вагомі результати в окремих напрямках змагання журі нагородило відзнаками двох українських учасників. Зокрема, Андрій Марценюк отримав срібний сертифікат за підготовку презентації щодо науки про Землю, а Дарина Воронцова - бронзовий сертифікат із Міжнародного польового дослідження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147172
 
   
 Топ коментарі
 
Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее - Цензор.НЕТ 7845

вітаємо!
дуже розумних хлопчиків і дівчаток має Україна!
 показати весь коментар
 
что значит чей? либа Франца...либо Иосифа )))) либо чуток х.ла ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее - Цензор.НЕТ 7845

вітаємо!
дуже розумних хлопчиків і дівчаток має Україна!
 показати весь коментар
 
 
что значит чей? либа Франца...либо Иосифа )))) либо чуток х.ла ?
 показати весь коментар
 
 
но в будущем, это такой же актуальный вопрос как и "чей карелия ?" и там и там ****** будет и не пахнуть. даже если на восток не смотреть))
 показати весь коментар
 
 
Не правильно все это! Судя по последним действиям Зеленского то нам лучше в Северную Корею!
 показати весь коментар
 
Вот они- будущие кадры ОП!
Уверен, лет через 15, получив образование, этот юный гений займет свое место в команде Владимира Александровича!
 показати весь коментар
 
 
Вы там, в Ольгино, совсем з глузду з'їхали? Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї - Цензор.НЕТ 3215
Как погода в Ольгино?
 показати весь коментар
 
 
Пан думає що 95 квартал проіснує ще 15 років?)
 показати весь коментар
 
Ну, через два срока Владимир Александрович будет вынужден временно уйти, но потом через 5 лет обязательно вернется!
 показати весь коментар
 
 
))))) щас забанят, по многочисленным просьбам местных трудящихся форума.
 показати весь коментар
 
Тю, ти що з дуба впав? Владімір Алєксандровіч казали, що буде правити тільки один президентський термін.
 показати весь коментар
 
Ну, я уверен что он прислушается к мольбе народа, только вкусившего все прелести мира, богатства и процветания!
 показати весь коментар
 
так Олимпиада вроде-бы в начале августа завершилась. Та в Гонконге была, а здесь Тэгу. Хм..
 показати весь коментар
 
Згідно новітнім дослідам геоЗЕграфів столиця Канади місто Торонто.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору