 Це свідоме протистояння міжнародному слідству з боку Росії, - родичі жертв МН17 про обмін Цемаха

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми (родичі жертв трагедії. - Ред.) дуже незадоволені передачею Цемаха з України в Росію. Цього не мало статися, бо Цемах - підозрюваний у справі MH17. Ми розуміємо, що перед Україною була дуже складна дилема. Роль Росії, звісно, гірша. Цемах - не росіянин. Отримавши Цемаха, Росія триматиме важливого підозрюваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та судового розгляду", - сказав він.
За його словами, Росія порушує резолюцію Радбезу ООН №2166, яка вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у трагедії, і забезпечити всебічну співпрацю всіх держав у рамках зусиль щодо встановлення відповідальних.
"Це більше, ніж відсутність співпраці в розслідуванні. Це свідоме протистояння слідству. У такий спосіб Росія порушує резолюцію Ради безпеки ООН №2166 і міжнародне право. І це для нас абсолютно неприйнятно", - підкреслив Плуг.
Голландець Піт Плуг втратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він також є членом правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа" родичів жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів).
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Эту методичку вбросили ольгинцы, а полезные зебилы её повторяют
На самом деле, как себя ведут Нидерланды абсолютно неважно
Вопрос с боингом - часть большой игры против параши, обеспечивающие санкции против парашной экономики
Вопрос с боингом - это доказательство участия российской техники на Донбассе
Вопрос с боингом - это вопрос нашей невиновности, потому что параша обвиняет нас, и в наших интересах максимально доказать то, что это не наших рук дело.
Поэтому отдавать свидетеля и соучастника этого теракта - государственная измена, чтобы там не верещали зебилы и ольгинские боты
а кидать предъявы Голландии бессмысленно. Голландия ничего особо не должна. Голландию нужно убеждать аргументами.
В общем,Киев выиграл,выдав уже "выдоенного" террориста и вернув за этого мерзавца часть украинских ЗАЛОЖНИКОВ...Скорее всего с Москвой "сыграли в дурака",предложив той роль одураченного.
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Это заголовок новости, Не Украину , а Россию обвиняют .
Поэтому бить сябя пяткой в грудь...мол они так голосовали в ПАСЕ...а мы им за это...не стоит...
Источник: https://censor.net.ua/n31471
Этой фразе голландца нет никакой веры.
А так, в общем, правильно сказал...
Теперь Украина виновна в том, чт* рашка ведёт себя как убийца и гопник.
Все мы правильно сделали. Свои интересы прежде всего. Британия за то что просто разбрызгали новичком в Лондоне даже без смертельного исхода жертв, выгнала рашкиных послов с позором, а тут полная импотентность
У меня есть друзья , живущие в Нидерландах. Бывшие Киевляне, люди искусства, музыканты. Так рассказывали, что после сбития рашкой боинга были протесты против рашки, но об этом ко всеобщему удивлению, даже в сми не рассказали. Потом же все пошло на убыль
Так и кто здесь кого прикрывает после всего?
Как у них все виноваты кроме себя самих?
Шоб знали еврогеи кто у Украини настоящий враг...
И то не так и правильно зеля им дулю подсунул а не свидетеля. Скоро пойдет и мишебратсво на основе "общего врага"...
А голландцам скажут, что он гражданин Украины и мы его отправили на территорию Украины у них и спрашивайте.
Вы, помнится, ждали от нас "сложных решений"? Мы пошли вам навстречу и приняли такое решение. Впервые за историю Независимой Украины поставили во главу угла жизнь Гражданина Украины. Призываем Нидерланды брать с нас пример- действовать в ключе "европейских ценностей", а не только исходя из "экономической целесообразности".