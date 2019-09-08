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 Це свідоме протистояння міжнародному слідству з боку Росії, - родичі жертв МН17 про обмін Цемаха

Член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг розчарований передачею бойовика "ДНР" Володимира Цемаха Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (родичі жертв трагедії. - Ред.) дуже незадоволені передачею Цемаха з України в Росію. Цього не мало статися, бо Цемах - підозрюваний у справі MH17. Ми розуміємо, що перед Україною була дуже складна дилема. Роль Росії, звісно, гірша. Цемах - не росіянин. Отримавши Цемаха, Росія триматиме важливого підозрюваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та судового розгляду", - сказав він.

За його словами, Росія порушує резолюцію Радбезу ООН №2166, яка вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у трагедії, і забезпечити всебічну співпрацю всіх держав у рамках зусиль щодо встановлення відповідальних.

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"Це більше, ніж відсутність співпраці в розслідуванні. Це свідоме протистояння слідству. У такий спосіб Росія порушує резолюцію Ради безпеки ООН №2166 і міжнародне право. І це для нас абсолютно неприйнятно", - підкреслив Плуг.

Голландець Піт Плуг втратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він також є членом правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа" родичів жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів).

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147170
 
   
 Топ коментарі
 
Агов, підерландці, ви ж можете допитати цемаха на росії за згоди вашого друзяки - вадім вадімича хуйла. Які проблеми?
І до речі, де наше скіфське золото, єврошльондри?
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Мы обеспокоились, но наши люди нам важнее. Проявите "обеспокоенность" и спросите в своей власти, почему Голландия так поддерживает путлера, а они их самолеты сбивают. Также обеспокойтесь голландским референдумом и вашим голосованием за рашку в ПАРЕ
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Порошенко за 5 років звільнив з російських тюрем і підвалів Донбасу 3244 полонених. Без здачі інтересів України. Зеля звільнив міжнародного терориста під особливе зобов'язання. Зеля звільнив Пу від відповідальності за війну в Україні, збитий Боїнг і піратство.
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Зебилы верещат, мол Нидерланды такие сякие, референдум, ПАРЕ и т.д.

Эту методичку вбросили ольгинцы, а полезные зебилы её повторяют

На самом деле, как себя ведут Нидерланды абсолютно неважно

Вопрос с боингом - часть большой игры против параши, обеспечивающие санкции против парашной экономики

Вопрос с боингом - это доказательство участия российской техники на Донбассе

Вопрос с боингом - это вопрос нашей невиновности, потому что параша обвиняет нас, и в наших интересах максимально доказать то, что это не наших рук дело.

Поэтому отдавать свидетеля и соучастника этого теракта - государственная измена, чтобы там не верещали зебилы и ольгинские боты
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именно. проплаченные Коломойским и Пригожиным сейчас вещают одно и тоже.
а кидать предъявы Голландии бессмысленно. Голландия ничего особо не должна. Голландию нужно убеждать аргументами.
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Свидетель,,что можно увидеть на высоте 8000 метров?какой из цемаха свидетель,если не распознать чей самолет и ракету выпущенную ******
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Одно успокаивает:сдохнет сей герой одноклеточных не своей смертью, а родственнички ноги собьют чтоб найти шаромыгу.
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Да, сознательное. С обеих сторон. Х-ло хочеть убрать свидетеля, зе хочет прогнуться х-лу.
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Надеюсь в 2030 году Нидерланды предъявят обвинение росии, если ответчик будет жив.
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Нет, нужно досконально во всем разобраться. К году эдак 2055 Нидерландами как раз будут собраны все доказательства!
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А еще у них армия чисто НАТОвских стандартов, пусть свой спецназ зашлют в Россию и похитят Цемаха,раз без него никак. А вообще похоже на обычную голимую отмазку ***********:Уж мы бы и Путина и Россию враз засудили,но важного свидетеля не хватает-гопника Цемаха.
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А мне кажется,что тут не так всё простенько.Как выяснилось,следователи западных следственных групп по сбитому "Боингу" успели этого Цемаха "сдоить" на всю информацию.Думаю,западники куда лучше понимают,какими нужно перекрыться следственными действиями и фиксацией их,чтобы в любом случае они не потеряли доказательной базы.Вероятно,такие действия были совершены и показания этого террориста не утратят ценности для суда.ещё "подкинули" россию тем,что выдали ей этого Цемаха.То есть,Россия,вытребовав ГРАЖДАНИНА Украины косвенно дополнительно доказывает свою причастность ,пытаясь отдалить главное действующее лицо теракта от суда и следствия.Даже возможный "несчастный случай" с этим участником теракта будет дополнителем козырем для международного трибунала против военного акта России против международной группы гражданских лиц.
В общем,Киев выиграл,выдав уже "выдоенного" террориста и вернув за этого мерзавца часть украинских ЗАЛОЖНИКОВ...Скорее всего с Москвой "сыграли в дурака",предложив той роль одураченного.
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Пане Генадій,тоді у мене до Вас запитання,а чому тоді Голандія не задоволена рішенням України,це перше і друге: Ви мабуть пам*ятаєте епізод з Чуркіним в ООН,де він зачитував і демонстрував листа Янека до Пукіна з проханням введення військ,а потім немає ні листа,ні Чуркіна і рашка тепер талдичить,що і не було ніякого листа,те саме буде і з цим Цемахом,приступ стінокардії з фатальним кінцем,а його покази були вибиті чи під впливом якимсь дані і вони НЕПРАВДИВІ,от і ВСЕ!!!
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Это сознательное противостояние международному следствию со стороны России, - родственники жертв МН17 про обмен Цемаха
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Это заголовок новости, Не Украину , а Россию обвиняют .
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МОЯ ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕНОСТЬ И ОБЕСПОКОЕНОСТЬ! ТАК И ПЕРЕДАЙТЕ ИМ! ПУСТЬ ДАЛЬШЕ ЛЕБЕЗЯТ ПЕРЕД ПУЙЛОМ И ЖУЮТ СОПЛИ! НИКТО ИМ НЕ ВИНОВАТ! АРЕСТ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА СРАШКИ И ТРЕБУЙТЕ ОТДАТЬ ЦЕЛОХА! А ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ТАК ЖДИТЕ СУДА! НО ДАЖЕ ПО ОКОНЧАНИЮ СУДА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ! ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ НИКАКИХ СУДОВ, ЕСЛИ РЕШЕНИЕ НЕ В ИХ ПОЛЬЗУ! КОРОЧЕ ЗАБЕЙТЕ БОЛТ И ЖИВИТЕ ДАЛЬШЕ, НЕТ НА ЗАПАДЕ ЛИДЕРОВ, 2% МИРОВОГО ВВП А ОНИ СОПЛИ ЖУЮТ УЖЕ 6 ГОД.
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Добавь жирного шрифта...и твой вопль обязательно услышат...
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Напомню зебобикам...погибли не только гражлане Нидерландов...но и гражлане других стран...
Поэтому бить сябя пяткой в грудь...мол они так голосовали в ПАСЕ...а мы им за это...не стоит...
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Малайзийская власть вообще в ширинку пуйлу лезет нестесняясь-им кантракты на поставку пальмового масла важнее
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Ну і що ми зцього маємо?Я вважаю,що ЗЕ зробив величезну послугу Пукіну і ось мої аргументи:з 7 числа(останній день) рашка при невиконанні рішеня суду повина була-б попасти під страшенні санкції з боку світових держав,таких як заборона входу в морскі порти цих держав і пакетом ще більших санкцій(щиро поділяю ВЕЛИЧЕЗНУ радість родин поверненних),а тепер на виході цього не буде і більш того,рашистан буде піднімати питання про полегшення санкцій,що на виході є ПЕРЕМОГОЮ рашки і дискридитація суду Гааги--Україною,оскільки ми провели ОБМІН,а не ПОВЕРНЕННЯ незаконно утримуваних!!! МОЯ ОСОБИСТА,А НЕ ПОРОШЕНКА ДУМКА!!!!!!!!!!
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Величезні санкції могли перерости у величезне занепокоєння...
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кокаїнщиця Захарова завтра ..посміється і скаже єто нутренее дело расеї
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так смешно смотреть, как Голландии кидают предъявы. ваще-то Россия обвиняет Украину за боинг, и убедительный итог расследование важнее для даже Украины, чем для Голландии.
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Россия все что угодно может кидать, следствию все давно понятно : откуда Боинг, кто привез, как, кто приказ отдавал, кто стрелял
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мало ли что кому понятно, это надо еще доказать в суде. для этого и нужны свидетели лично
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Ага. И Цемах пришел такой в суд и сразу все рассказал. Конечно, так оно и было бы. И его уже допросили следователи. Перед президентом стояла такая дилемма и он решил так. В пользу возвращения своих домой. Я бы наверное поступил точно так же.
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Удивляет одно, чем занимались голандские следователи пока свидетель Цемах больше двух месяцев ждал допроса в СИЗО.
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Пропоную голандцям звернутись в ПАРЄ і там питати путіна про цемаха ! Україна повинна офіційно сказати голландцям про свою ВЕЛИКУ стурбованість !
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Заинтеросованность паРаши в блокировании следтвия, это тоже аргумент в пользу ее вины.
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Якшо росія і путін невинні, то вони віддадуть цемаха голандцям !
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И это для нас абсолютно неприемлемо
Источник: https://censor.net.ua/n31471
Этой фразе голландца нет никакой веры.
А так, в общем, правильно сказал...
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Вам чхати на вбивство расеєю наших людей а нам чхати на загибель ваших пасажирів...
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да какой с него свидетель. скажет пошутил, ничего не знаю бухал две недели его что голандцы пытать будут?
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да не связан он с Буком, уже давно бы в земле лежал- я это писал сразу после его задержания. Просто старый козёл приврал по пьяни...Посидел сепаратист, здоровья не прибавилось, обменяли и на кладбище!
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Конечно, есть теперь на кого спихнуть бездеятельность и обыкновенную трусость своего правительства!
Теперь Украина виновна в том, чт* рашка ведёт себя как убийца и гопник.
Все мы правильно сделали. Свои интересы прежде всего. Британия за то что просто разбрызгали новичком в Лондоне даже без смертельного исхода жертв, выгнала рашкиных послов с позором, а тут полная импотентность
У меня есть друзья , живущие в Нидерландах. Бывшие Киевляне, люди искусства, музыканты. Так рассказывали, что после сбития рашкой боинга были протесты против рашки, но об этом ко всеобщему удивлению, даже в сми не рассказали. Потом же все пошло на убыль
Так и кто здесь кого прикрывает после всего?
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А к тормознутым следакам из Нидерландов, котопые за два месяца так и не сподобились допросить Цемаха, у Плуга нет? А к парламентариям ПАРЕ от Нидерландов, которые голосовали за возвращение туда РФ тоже нет?
Как у них все виноваты кроме себя самих?
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молодец зеленский, наказал голашку. И ***** помог чутка.
Шоб знали еврогеи кто у Украини настоящий враг...
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кстати заметно как ботоферма пошла качать ненависть к Европе.
И то не так и правильно зеля им дулю подсунул а не свидетеля. Скоро пойдет и мишебратсво на основе "общего врага"...
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вопрос в том что параша отправит его на родину, где он скорее всего пропадет навсегда.
А голландцам скажут, что он гражданин Украины и мы его отправили на территорию Украины у них и спрашивайте.
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Так, віддавати цю гниду ***** - це неправильно. Але ми повернули наших громадян, які б могли десятками років гнити в гулагських застінках. А родичам жертв треба було б запитати уряд Нідерландів та інших європейських країн, чому стільки років вони по суті нічого не роблять, щоб притягнути ***** і його недоімперію до відповідальності
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Они могут выразить глубокую озабоченность по этому поводу. Может, даже решительный протест!
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Мы очень обеспокоены вашим "недовольством" и призываем россию передать Нидерландам подозреваемого в деле МН17 цемаха. Также хотим вас поздравить с возращением россии в ПАСЕ.
Вы, помнится, ждали от нас "сложных решений"? Мы пошли вам навстречу и приняли такое решение. Впервые за историю Независимой Украины поставили во главу угла жизнь Гражданина Украины. Призываем Нидерланды брать с нас пример- действовать в ключе "европейских ценностей", а не только исходя из "экономической целесообразности".
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Зе-скотам пох.. їм важливіше мить, коли вони можуть заверещати : Вова красава..Що буде потім, їх не цікавить.
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