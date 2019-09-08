 Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила 7 вересня пресслужба Дрогобицької міської ради.
"Будинок №101 на вулиці Грушевського заарештований. Міськрада не має права визначати порядок доступу громадян до приміщення", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).
Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.
Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків у всій країні".
Зима не за горами то.
І буде він під арештом все своє життя...
Даже когда отпадает торцевая стена, берут на стальные стяжки,
сверху евроремонт, новые окна, подоконнички, плиточка, и - добро пожаловать, клиенты.
🤔
жителибарыги первого этажа
Имущество жильцов, скорее всего, не застраховано.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с домом.
И таких домов в Украине миллионы.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с жилым фондом Украины.
А страховым компаниям вопрос задать не хотите, о том, какие они устанавливают для таких, прости господи, курятников расценки, что не страхует никто ничего?
А сколько таких перестроенных зданий... Каждый творит, что хочет. Каждый раз, когда приезжаю домой, бросается в глаза куча домов-уродцев, которые владельцы лепят как хотят и где хотят или переделывают как хотят, которые не просто совершенно не вяжутся и не гармонируют с соседними зданиями, тем самым превращая города в уродство, но и опасны, ибо никто не знает как все это делалось.