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Все про:Дрогобич (23) обвалення (78) суд (5501)

 Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі. ДОКУМЕНТ

Дрогобицький міськрайонний суд наклав арешт на будинок №101 на вулиці Грушевського в Дрогобичі Львівської області. Під час обвалення одного з під'їздів цього будинку загинуло вісім осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила 7 вересня пресслужба Дрогобицької міської ради.

"Будинок №101 на вулиці Грушевського заарештований. Міськрада не має права визначати порядок доступу громадян до приміщення", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Обвалення під'їзду в Дрогобичі: роботи з розбору завалу будівельних конструкцій завершено, - ДСНС


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Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі 02
Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі 03

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків у всій країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147167
 
 
 Топ коментарі
 
Я так розумію, що цей будинок і визнають головним винуватцем!
І буде він під арештом все своє життя... Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом - Цензор.НЕТ 8854
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В следующий раз другие дома побоятся .
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А больше всего вопросов к хозяевам помещений на первом этаже. Подруга из Дрогобыча рассказывала, что на первом этаже там то ли офис, то ли магазин и первый этаж перестраивали. Перестраивали с нарушениями, затронув несущие стены. Владельцы спрашивали разрешение на проведение работ? Если да, то кто выдал разрешение? Если да, то соответствовал ли объем работ оговоренным в разрешении? Владельцы нанимали мастеров или вообще сами мутили?

А сколько таких перестроенных зданий... Каждый творит, что хочет. Каждый раз, когда приезжаю домой, бросается в глаза куча домов-уродцев, которые владельцы лепят как хотят и где хотят или переделывают как хотят, которые не просто совершенно не вяжутся и не гармонируют с соседними зданиями, тем самым превращая города в уродство, но и опасны, ибо никто не знает как все это делалось.
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Я так розумію, що цей будинок і визнають головним винуватцем!
І буде він під арештом все своє життя... Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом - Цензор.НЕТ 8854
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И все это благодаря тому что ситуацию наш Президент Владимир Александрович, честь и слава украинской нации, взял под свой личный контроль!
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От бачиш! Взяв под лічний кАнтроль і зразу арешт, мля...
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Людей отселят. Дом отремонтируют и сделают офисный центр.
Даже когда отпадает торцевая стена, берут на стальные стяжки,
сверху евроремонт, новые окна, подоконнички, плиточка, и - добро пожаловать, клиенты.
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Когда в Евпатории 25 декабря 2008 года из-за взрыва газовых баллонов взорвался подъезд 5этажки.,ЮВТ выкупила новострой и 28 декабря выдала ключи от новых квартир пострадавшим.Все 6о квартир выселила из пострадавшего дома.Дилеры даже не успели взвинтить цены.
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Намедни в Крыму поменяли местного начальника МВД на Омского.Ползучая замена .Краснодарский край побережье давно заселено переселенцами с северных краёв,тоже будет и в Крыму.
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Так на московії і жити нема де нормально, вузенька стрічечка біля Чорного моря ну і трохи середньої полоси де народу вже майже нема, я недавно з подивом взнав що моя, наймаленька область України з купою заробітчан по населенню така сама як Саратовська.
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Тока куда они будуть тикать из Крыма при возращении в Украину.Предатели ,уходя на пенсию из Крыма,стараются раздобыть себе жильё на Кубани и ставрополье,бо знают ,что при Украине сядут.
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Суд арештував будинок, будинок найняв адвокатів, доки ці всі ігри йдуть, що людям робити, так розумію в заарештованому будинку не можна проводити ніяких робіт.
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Мене інше цікавить: як в дідька запроторити будинок у буцигарню?
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Во нашли крайнего,виноват дом.И по каким законам этот дом посадят?И интересно имя адвоката который будет представлять интересы дома.Уверен что государственный который будет получать годами гонорары да и его дети за защиту интересов этого дома.
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А уявіть які юридичні перспективи в країнах в сейсмонебезпечних регіонах
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Дом как строение, скорее всего, не застрахован.
Имущество жильцов, скорее всего, не застраховано.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с домом.
И таких домов в Украине миллионы.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с жилым фондом Украины.

А страховым компаниям вопрос задать не хотите, о том, какие они устанавливают для таких, прости господи, курятников расценки, что не страхует никто ничего?
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А больше всего вопросов к хозяевам помещений на первом этаже. Подруга из Дрогобыча рассказывала, что на первом этаже там то ли офис, то ли магазин и первый этаж перестраивали. Перестраивали с нарушениями, затронув несущие стены. Владельцы спрашивали разрешение на проведение работ? Если да, то кто выдал разрешение? Если да, то соответствовал ли объем работ оговоренным в разрешении? Владельцы нанимали мастеров или вообще сами мутили?

А сколько таких перестроенных зданий... Каждый творит, что хочет. Каждый раз, когда приезжаю домой, бросается в глаза куча домов-уродцев, которые владельцы лепят как хотят и где хотят или переделывают как хотят, которые не просто совершенно не вяжутся и не гармонируют с соседними зданиями, тем самым превращая города в уродство, но и опасны, ибо никто не знает как все это делалось.
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в нормальной стране дом бы демонтировали и возвели новый. А тут арест, вы бы еще колючей проволокой обнесли и без права переписки. Что мост в Харькове что это. Эксперименты над сознанием гражданского населения.
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