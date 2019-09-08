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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7409) місцеві вибори (85) Лінкявічюс (106) Рінкевич Едгар (24)

 Литва і Латвія не визнають "місцевих виборів" в окупованому Росією Криму

Литва і Латвія не визнають результатів проведення так званих місцевих виборів в окупованих Росією Криму та Севастополі.

Відповідні заяви на своїх сторінках у твітері зробили глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Литва не визнає сьогоднішніх "виборів" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - констатував Лінкявічюс.

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Глава МЗС Латвії також підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться в незаконно окупованих і анексованих Росією Криму та Севастополі. "Я підтверджую нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Рінкевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147165
 
   
 Топ коментарі
 
Mi toljaka Мойша Мовчан Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму - Цензор.НЕТ 3406 pomnim chto fashistkaja pidor-racija roSSija i nas okupirovala, a teper putin Xy*lo vremeno okupiroval Ukrainskiji Krim.
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Что-нибудь новое придумайте, заезженная пластинка
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терпи и не отвлекаться, ты же свою работу знаешь, арбеиден арбеиден русиш.
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Латгалский парень знает немецкие слова. Они тебе знакомы ?
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конечно знаю, а тебе это страх нагоняет?
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А в Криму сьогодні вибори?
Тоді краще повідомте, хто підтримує ці вибори...
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А вообще Европа обслуживает аэробусы, которые летают в Крым. К примеру, тот самый, что сел в кукурузе.
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Самые главные игроки на мировом рынке не поддерживают выборы , КАКОЕ ГОРе, "СЛАВНЫЕ ЛАБУСЫ", ха-ха
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Mi toljaka Мойша Мовчан Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму - Цензор.НЕТ 3406 pomnim chto fashistkaja *****-racija roSSija i nas okupirovala, a teper putin Xy*lo vremeno okupiroval Ukrainskiji Krim.
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мокша, по чей докладу на рашку санкции набамбасили, то-то, так что облизывай раны и помалкивай. Да, кстати, прочти про Сандру Калниете, она вам ещё подарки готовит - продолжение не за горами.
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Я её знаю! Она сожгла своё платье! Спиртом пропитала! И сожгла! Платье, то такое. Её личное платье, мне не жалко. Но спирт! Ужас! Как Вы её простили? Не понимаю.
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ты про доклад читай и молча заглатывай
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Пять лет никто не признает. Это хорошо. Но что дальше ? Ведь словами дела не делаются.
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Хорошо что сделали заявление, а то многие начали сомневаться, вдруг они признают выборы в Крыму.
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А що із цього приводу думає Узеленський? Де заяви зебобіки - чому язики проковтнули?
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Подяка друзям бандерiвцям!
Смерть москалям *********!

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да, нет уже нам пора признать выборы в крыму - вы же с Путиным теперь друзья так зачем нам лезть между вами
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Потеря потерь
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Ну теперь Путин усрется со страху... Две великие страны выступили ..
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А чего ты тряпки своей так стесняешься?😂😂🌷
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Koneshno putin Xy*lo obosravshijsja po zizni. Литва і Латвія не визнають "місцевих виборів" в окупованому Росією Криму - Цензор.НЕТ 9135 Poshtitai Брежнев stolko tut srazu poevilis troli *****-raciji roSSiji...
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