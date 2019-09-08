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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:обмін (489) полонені (468) Цемах (44)

 "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко

Досі є люди, які продовжують тримати фронт війни на Донбасі. І без їхніх подвигів ніякого б обміну не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написала журналіст Тетяна Даниленко.

"У найкращих традиціях попередників лідери громадської думки розхвалюють людські якості Володимира Зеленського та його команди. Він наплював на ефемерні державні інтереси і вчинив в інтересах своїх громадян. Ось невелике нагадування про те, що кожен лайк політикам оплачено кров"ю інших наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не сталося б. Досі є люди, які продовжують тримати фронт уже такої безглуздої для нинішньої громадської думки війни. А деякі з них - як герої історії, про яку розповідає Юрий Бутусов - досі готові йти на подвиги. За які їм навряд чи поставить пам'ятники та країна, в якій ми живемо", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видати Цемаха Нідерландам ми не мали права через положення Конституції, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147164
 
   
 Топ коментарі
 
Toт кто приказал снять государственные флаги на линии фронта - тот предатель. Ему не нужна Украина; он согласен на "новомалороссию".
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Моряков, и так бы освободили... ...про всё остальное?
Зеля рейтинг качает! -- по самым больным местам...
Я ему не верю.
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Такое чувство, что возвращение пленных некоторые патриоты воспринимают как личную трагедию. Вот если бы пленных расстреляли или забили насмерть в тюряге, вот это была бы радость и Пете и его подсвинкам. "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко - Цензор.НЕТ 7970
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Да бесполезно скрипеть зубами. Ясно же что война неизбежна; вопрос лишь: где в следующий раз пройдёт линия фронта. Если дела пойдут так и дальше, то она может пройти по Днепру.
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Пиши українською, ************!
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Ну напишу я тобі українською що ти москальске чмо, легше стало?
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Сейчас в сутки погибает один, а могут погибать тысячи (если снимать гос.флаги и приказывать армии не стрелять).
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Не повторяйте глупостей тог кто там не был, там убирают столбы и расширяют дорогу... а флаги были как раз на столбах .... предлагаешь оставить столбы посреди дороги? "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 1957
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Ради рейтинга зеленский паплевал на убитого Хараберюша , поменяв Гриба ( поехал на свиданку с бабой в Беларусь) на Прасолову , которая подорвала авто с Хараберюшем. И так 35 раз.
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Квітень 2010 опитування, підтримка Харківських угод 58% - За, 26% - Проти.
Сьогодні майже 60% цих покидьків пищать шо Турчинов здав Крим.
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Максим Колиба: Ця солодка капітуляція

"Розум підказує мені, що треба радіти. Бо наші хлопці вернулися з мокшандії, бо ось вона - перемога, така довгоочікувана. Але ні.
Можете мене сварити і кидатися в мене чим кочете, але я не радію.
Тобто, це класно, і Сєнцов, і Клих, й інші. І я ще навіть намагався шукати позитиви у діях президента - бо це дійсно правильно - визволяти наших полонених, навіть якщо ціною важливого свідка у справі Боїнга… але ні, це початок кінця.
Свого часу, відразу після завоювання України і створення СРСР більшовики спеціально робили політику коренізації, у нас - українізації, а також НЕПу. Мовляв, ми не такі вже й монстри, насправді все буде ок і ми даємо всім тільки можливості для розвитку. І їм повірили - це ж так класно, після царизму, війни, революції, знову війни мати спокій і можливість просто працювати і збагачуватися. Мало того - у своїй культурі, ось скільки нових чудових митців з'явилося. Так гарно і солодко.
А потім їх всіх розстріляли. Бо ніколи не було й думки давати свободу кому-небудь. Тим більше - українцям. Ми тоді зраділи і капітулювали.
Пам'ятаєте, що основне намагалася Україна сказати світові протягом останніх п'яти років? Не пам'ятаєте? Так ось що: Російська Федерація не здатна дотримуватися договорів. Говорили про папір, на якому ці договори написані і про ціну цього паперу, що дорожчий за домовленості з Росією.
Так ось, все. Сьогодні Зеленський закрив цю главу і сказав, що з Росією можна домовлятися. Путін дотримується обіцянок, йому можна вірити. І ще сказав, що є домовленості про подальше врегулювання конфлікту, розведення військ, встановлення миру.
Ну тобто ви зрозуміли? Розведення військ. Хто буде в ОРДЛО? Чиї війська? Що далі? Амністія бойовикам чи їхній арешт і засудження? Вибори терористів до ВР і до місцевого самоврядування? Хоч щось?
Чи ми маємо повірити, що путін згадав про совість і надумав просто так закінчити війну? Серйозно?
А Крим як? Він де буде - потрохи віддаватися Україні? Ми маємо забути про тисячі і тисячі загиблих, мільйони переселенців? От просто так? Мир буде - і що, відновлення торгівлі, зв'язків, постачання води в Крим, електрики, так? Браться навєк?
Вибачайте, а хто буде відновлювати Донбас і Крим? Є просто такі слова - репарації і контрибуції. То як з ними? Чи це все просто були забавки, а люди самі винні, що гинули?
Я не радію. Бо забуваємо про те, що москва - ворог. Що людей не воскресити. Добре, що Сєнцов сказав, що до перемоги далеко, але що ворога треба перемагати. Але це Сєнцов, а не президент України.
А президент сказав, що з Росією можна домовитись. І світ його почув.
Я ще ніколи настільки не хотів помилятися".

https://site.ua/maksym.kolyba/22537-tsya-solodka-kapitulyatsiya/
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Історія зебілів нічому не вчить...
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Маячня зєлєфоба.
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А вот тут неплохой анализ (это только последняя часть):"И, наконец, что будет следом за капитуляцией - с сопутствующими ей снятием санкций, амнистией, особым статусом ОРДЛО и федерализацией? Мир? Вы что, серьезно так думаете? А вот в России так не думают, и прямо пишут о том, что в случае возвращения ОРДЛО в Украину без всеобщей амнистии боевикам, на территорию России, как клопы из ошпаренного дивана, кинутся спасаться тысячи вооруженных отморозков. И когда они окажутся в России, то полностью перекроят ее криминальную карту, вернув ситуацию в 90-е, когда ОПГ со 100-200 бойцами "держали" целые города.А теперь вопрос на засыпку: куда денутся эти отморозки, если амнистия будет объявлена? Вернутся в шахты, в цеха, на автомойки и пункты сбора металлолома - ну и еще где они там раньше пребывали? Вот так, сразу, вкусив вольной жизни и власти, которую дает автомат, сдадут оружие и вернутся? Щаз! Уже побежали толпой! И даже те единицы, которые захотели бы вернуться, не смогут этого сделать, потому что предприятия Донбасса давно разграблены, порезаны на металл и вывезены в Россию. И вся эта пена, получив амнистию, хлынет в ту часть Украины, которая не испытала прелестей "Русской весны" и где есть еще чем поживиться. С совершенно понятным результатом. Но это будет уже чуть погодя, через несколько звеньев цепочки.Тем не менее, сегодняшний обмен уже загнал Украину в чрезвычайно узкий коридор возможностей, который ведет именно и только в эту точку. И никаких поворотов на этом пути не ожидается. Нам остается только уповать на мудрость украинского народа, который.... Здесь надо нужное вписать - ненужное вычеркнуть. Готово? Вписали и вычеркнули? Ну, вот и славно, а теперь давайте уповать. Все равно ничего другого уже не остается.Всем приятного упования."
http://www.dsnews.ua/society/piarova-pobeda-chto-omrachaet-radost-ot-spaseniya-nashih-07092019220000?fbclid=IwAR2iI-KoaqM4t8P--1-iRv0p8oyF3t3XSu8t16fWoizr2xJL6U55O8-zIZY
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кто такой чувак в синей футболке, похож на Балуха, он обнимая Президента у самолёта что-то держал в левой руке и вроде как уколол его в спину...))) https://youtu.be/aOGNcXVgR-k на 11-04 -11-06 минутах. Что это было?
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Такое чувство, что возвращение пленных некоторые патриоты воспринимают как личную трагедию. Вот если бы пленных расстреляли или забили насмерть в тюряге, вот это была бы радость и Пете и его подсвинкам. "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко - Цензор.НЕТ 7970
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Справа не тільки в полонених чи Цемахі. я от не розумію як можна було віддати вбивцю українського офіцера, чия вина доведена? Чому всі думають про почуття рідних моряків, а не думають про почуття рідних Хараберюша?
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А почему Прасоловой дали такой маленький срок? Вроде бы то, что она совершила, на пожизненное тянет, но ей даже 15 лет не дали. Сделка со следлствием?
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Не знаю, може завагітніла у в'язниці чи за Зеленського голосувала.
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А може, и от Зеленского понесла. Два в одном. "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 3176
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Скромный Кролик - здесь вот какое дело....

Многие все таки понимают, что сдавать интересы миллионов (государства) из за 35-ти человек, пускай возможно и очень классных парней, - это предавать именно миллионы...
Ферштейн?...
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Ти такий патріотичний. За рахунок долі інших
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Можно описать конкретно,,что и где сдача интересов?
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..По порядку.
Западная Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто игнорированны.
США. Трамп просто шантажирует Зеленского требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И Зеленский явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью Зеленского, Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости Зеленского - пронесло.
На очереди восстановление водо- и электроснабжения Крыма в обмен за пару десятков случайно отловленных татар. Потом встреча Зеленского в "донецком" формате Пасечник-Пушилин-Вова.
Тут все понятно. Вопрос о том, чем думает Зеленский? Или все таки прав один из наших аналитиков - "Зеленский не думает. Он пародирует процесс мышления" ?.
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) Зеленский умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное. Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают...
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
"У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?" В истории бывало всякое.
Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html
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Преступление есть. Наказание будет.

Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма...
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Было бы замечательно, что бы ты свои шаловливые рученьки держал подальше от клавы
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Не патріоти, а порохоботи... не плутай...
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Порохоскот ніколи й не був патріотами України. Ці холуї виключно "патріоти" свого ганебного сивого баті2.
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Сьогодні Україна вчинила як цивілізована держава, де пріоритет життя та свободи людини - понад усе. Наша держава нарешті виконала свою найголовнішу функцію, поставивши людське над казенним. Ми не дозволили про№Пати людей. А люди - це і є держава.
Sergii Ivanov
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Суперечливо, на життя Хараберюша держава наклала, тоді треба поділити українців на касти, Хараберюш неповноцінний, його вбивцю можна відпустити.
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Цемах его убил? Не отправь петя моряков ради своего желания остаться у власти, была бы другая история.
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Неправда , военные моряки до захвата десятки раз проходили через Керченский пролив , равно как касапские корабли проходят через Босфор в водах Турции . Закон Монтрё регулирует эти отношения, вот почему мацковия проиграла морской трибунал .
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Это ваши фантазии. Была одна попытка удачная на авось, а вторая уже не проканала. Трибунал принял решение из того, что Крым украинский да и свобода мореплавства тоже.
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глупости в высшей степени , почему же Морской трибунал признал мацковию виновной ? Закон Монтрё гласит , что проливы запрещено закрывать для прохода иностранных судов , мацковия насрала на все законы перед выборами спецом , чтобы такие как вы писали эти гадости.
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У вас амнезия, похоже. Петя очень сильно хотел ввести военное положение, чтоб выборов не было и продлить свою агонию, что впоследствии и ввел, только получил пендель с запада и объяснения , что его видят насквозь. Тогда это в/п стало лайт.
И если бы масковия проиграла даже восемьдесят трибуналов, то все равно бы моряков не выпустили, это ясно, как белый день
Правильно написал СИванов , государство для человека, а не наоборот.
Нельзя бросать своих детей, братьев в плену. Это аморально
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Факт того, что зеленая сопля даже не извинилась перед вдовой и родителями убитого разведчика (тот который проводил операцию по задержанию цемаха) еще раз доказывает, что зебилу лайк в соцсетях и похвала кремлефюррера значительно важней чем жизнь украинцев.
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Дуже вибачався барига ПОПа ..коли касабських десантників на Надюху міняв . "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 9691
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никто не знал , что надюха "бнутая , во -вторых она военный офицер ВСУ , а не как Гриб , который какого - то чёрта попёрся на свиданку в Беларусь.На военного поменять врага нае жалко , на гражданского ссыкуна - предательство.
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Откуда вы можете это знать и утверждать?
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Гилад Шалит - солдат Армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими организациями: Бригадой «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации ХАМАС), Комитетами народного сопротивления (в которые входят члены ФАТХ, Палестинского исламского джихада и ХАМАС) и Армией Ислама, и удерживавшийся в качестве заложника движением ХАМАС. На момент похищения был в звании рав-турай (капрал).
18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. В день освобождения ему было присвоено звание старшины (рав-самаль).
Ось так, порохосрань, треба любити своїх людей!
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срань как раз такие как вы , израильтяне не понеслись бегом выручать своего солдата , а пять лет проверяли списки арабов на обмен, что не обменять террористов и преступников и добились своего , обмен был на условиях Израиля. . Кто торопил Зеленского менять бандитов и убийц на безвинных военных моряков ? Никто. Весь мир знает , что моряков должны были отдать безальтернативно , то есть даром касапы, иначе жёсткие санкции . А Зеленский ради рейтинга насрал на интересы Украины , конечно , его электорат -это херои диванные с пивом в руке , голосующие " по приколу " и смотрящие зомбоящик , они не поймут ничего . Поменять убийцу Хараберюша на военного моряка , это чудовищно , це зрада и гучна поразка Украины.
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более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян

на всякий случай.. если порохосрань не читатель, а писатель "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 3836
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Портникова послушай , он еврей , он в курсе всей этой истории . Озвучено на политклубе Портникова в четверг 05.09.2019 , ты просто брехун и аферист касапский , брешущий тут годами
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Шалит-это очень плохой пример обмена.Он был солдат,самовольно ушел с поста и тд...
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Прасолова , которая по заказу ФСБ подорвала его авто
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Шутишь?Там около 900 были осужденны за терракты,с кровью так сказать на руках.
Но на обмен пошли из-за раздутости истории.Какие то пикеты,наклейки на машинах и тд...Я постоянно видел его родителей на заседаниях партии Кадима..Короче таких было 8%
Большинство не поддержало.И после освобождения он не стал героем.Ему донесли,что за него отдали убийц чьих то детей.Большинство обменнянных повторно вернулись в тюрьмы.
Шалита загнобили и он вроде свалил с Израиля.
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Щоб припинити спекуляції на темі Ізраїлю
Беріть каву, вмощуйтеся, бо це цікаво.

Маємо кілька запитів про обмін військовими та історичні факти. Зокрема, про те, що часто траплялися випадки, коли одну людину міняли на тисячі полонених.

Ні, це не так. Такий обмін був всього один раз в історії: в Ізраїлі у 2011 році. Тоді одного ізраїльського солдата Гілада Шаліта обміняли на 1027 ув'язнених палестинців (для ізраїльтян вони терористи). На фото ви бачите саме цього солдата.

❓ Чому такий обмін і як відреагувало суспільство.

Гілад Шаліт - перший ізраїльський солдат, якого захопили палестинці з 1994 року. Цей випадок трапився у червні 2006 року.

У грудні цього ж року у переговорному процесі палестинці озвучили ціну обміну: 1000 їхніх в'язнів за одного Шаліта.

Процес переговорів тривав 5 років.

В коментарях часто пишуть, що усе населення Ізраїлю підтримало цю угоду. Насправді, ні.

⭕️ У 2011 році, коли досягли домовленностей між Хамасом (терористичним угрупуванням палестинців, яке захопило Шаліта) та Ізраїлем, відбулося голосування у Кабінеті міністрів Ізраїлю. 26 міністрів підтримали угоду про обмін, а три проголосували проти.

⭕️ Категорично проти виступили родичі тих, хто загинув внаслідок дій палестинців, яких збиралися обміняти на Шаліта.

⭕️ Ізраїльський аналітик Дан Шуефтан назвав можливу угоду про обмін "найбільшою істотною перемогою тероризму, яку Ізраїль зробив можливою з моменту свого створення".

⭕️ Даніель Бар-Тал, професор політичної психології університету Тель-Авів зауважував: "Тут ми бачимо основні дилеми між індивідом і колективом, і ми бачимо, що жертва виявляється проти жертви. Одна сторона каже, що його потрібно повернути будь-якою ціною. Але сім'ї загиблих під час терористичних атак та люди, поранені під час цих атак, теж є жертвами, і вони кажуть, що вбивцям не слід платити ціну. Це справді дилема, тому що жодна сторона не є правильною, і жодна сторона не є правою".

⭕️ Результати опитувань щодо підтримки звільнення Шаліта. У статті CNN ми знайшли дані про 50% підтримки таких умов обміну і 48% проти (але, на жаль, не змогли знайти їх першоджерела - як не як пройшло 8 років).

⭕️ Ще одне опитування говорить, що обмін на таких умовах підтримало 79% ізраїльтян. 14% сказали "ні".

⭕️ Цікаво, що 49% ізраїльтян сказали, що Нетаньяху прийняв рішення про такий обмін під тиском громадськості та уваги до цього питання.

Ще одна історія про наслідки обміну.

⭕️ У жовтні 2011 року родина Соломона Лібмана (якого вбили два палестинці, яких Ізраїль серед інших віддав за Шаліта), оголосила про потенційну фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного. У відповідь на цю заяву саудівський священнослужитель та проповідник шейх Авад аль-Карані запропонував фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного, кому вдасться викрасти ізраїльського солдата, якого замінять на більшу кількість палестинських в'язнів. Принц Саудівської Республіки Халед бен Талал заявив, що він вирішив проявити солідарність з Аль-Карані, і запропонував фінансову винагороду в розмірі 900 000 доларів тим, хто зуміє викрасти більше ізраїльських солдат. Тобто, за викрадення одного ізраїльського солдата оголосили винагороду в мільйон доларів.

⭕️ У липні 2015 року ізраїльські джерела новин підрахували, що шість ізраїльтян загинули в інцидентах, пов'язаних із ув'язненими, яких звільненили за угодою "Шаліт". Багато з тих, кого обміняли повернулися до своєї діяльності та приєдналися до керівництва Хамасу.

⭕️ Також The Guardian процитував лідерку опозиції Ципору Лівні: "Ціна, яку Ізраїль заплатив за звільнення полоненого солдата Гілада Шаліта, була занадто високою і в результаті зміцнила Хамас, надавши ісламістській організації легітимність". заявив лідер опозиції Ципі Лівні.

⭕️ Перед цим командувач військовим крилом Хамасу Ахмед Джабарі заявив, що організація зробить подальші кроки для викрадення ізраїльських солдатів для їх використання в якості торгових фішок, щоб звільнити палестинських в'язнів.

По той бік новин

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=482308412593297&id=245503722940435
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до чого тут ця пані?????????нагадала про себе? ну нагадала, може хтось і памятає, хоча запамятовутись нема чим. а раз так, то і говорить нема про що.
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Не треба цьому Цемаху малювати заоблачну ціну. І без свідчень Цемаха вистачає доказів причетності Раші до катастрофи. Тим більш, що ватний Цемах міг відмовитись давать покази на суду і ніхто б його не примусив це робити. Допитали? Трохи стало зрозуміліше? І під сраку цього Цемаха. Буде на передку скакати - можна й шльопнуть його.
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Надо просто снять фронт и уйти домой - и сразу будет Зе-мир, с любого боку, в любое время.

А то , понимаешь, развели тут "партию войны", порохи всякие - люди гибнут..., а проститутки стоят без работы!
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рассуждаем...(без эмоций) :
6 сентября истек срок выполнения приговора Морского Трибунала, после чего начался бы процесс введения санкций, очень тяжелых санкций для рашки.... Морское судоходство держат очень серьезные дяди, которые очень не любят, когда кто-то нарушает выписанные ими с любовью... правила.
и вот... 7 сентября пленных моряков возвращено Украине...
можно гарантировать - из мац-квы в Трибунал скоро (или уже) пойдет соответствующее письмо: мы, де харошие, мы - выполнили приговор.!...
а там особо не будут разбираться как .... остается правда, проблема возвращения кораблей, но там тоже что-то придумают, чтобы втихаря вернуть-впихнуть.... или наоборот - под каким-то предлогом не вернуть, а затянуть процесс пока все не уляжется и сманеврировать позже....
получается, что на волне душевной эйфории освобождения наших... именно по делу пленных моряков Украина вольно-не вольно сыграла на стороне х.ла...???.
этим триумфальным «обменом» мац-ква убила сразу нескольких зайцев: получила цемаха, решила проблему моряков, добьётся снятия санкций...и погонит новую войну дискредитации Украины в международных учреждениях, перед Международной следственной комиссией по делу сбитого Боинга... как бы расстелила красную ковровую дорожку тем в ЕС, кто предпочитает эту трагедию «спустить на тормозах» или хотя бы не видеть "руцкий след"....
неужели многоходовочка х.ла сработала????
писи - я рад за возвращенных пленных и узников кремля... с возвращением, ребята!!!
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...остается правда, проблема возвращения кораблей, но там тоже что-то придумают...
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Так уже же вроде бы были новости, что Госдума предложила Украине важную сделку по задержанным кораблям: "...обменять их на российские гражданские суда, среди которых крымский сейнер "Норд" и танкер "Механик Погодин", которые незаконно удерживаются украинской стороной".
И, кстати, об обмене военнопленными и удерживаемыми лицами там уже сказано, что "...Выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны России...".
В дальнейшем и обмен кораблями назовут "жестом доброй воли со стороны России". Ну, а там и санкции можно снимать.
Что, собственно, и требовалось доказать....


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Вы тоже чувствуете подвох?
вот просто шкурой...чувствую, что не спроста рашка типа....растрогалась и отпустила даже тех, за кого годами просила вся мировая общественность и лидеры многих стран...
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Подвох - это всё же некие скрытые действия, игра ума, хитрости, интриги, попытка обмануть, а тут же всё на поверхности и даже сметать белыми нитками поленились. Украина помогла расее и сохранить лицо, и выйти из щекотливого положения.
И да. писи - я рада за возвращенных пленных и узников кремля... с возвращением, ребята!!!
Просто здесь речь совершенно о другом.
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Порохоботы обнутые. Чего вам то плохого Зеленский сделал? А, в зад петра пнул, так что тот фейсом в канаве на всю жизнь очутился. Ну тогда понятно.
Ишь, им уже не довподобы освобождение моряков, а если и довподобы, то все это сделал исключительно петька, да и вообще 6 сентября их и так бы освободили по какому-то морском трибуналу. Идиоты.
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У порохоботів професія мерзотна - торгувати совістю за гроші мародера. Як на мене, то краще взагалі без грошей сидіти, ніж така робота.
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"...по какому-то морскому трибуналу".
Друге слово в коментарі саме про тебе.
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Украина отдала воюющей с нами стране граждан Украины, которые воевали на стороне оккупанта, убивая граждан Украины - это победа я считаю, а как ты считаешь мой маленький друг?
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Ну йди посидь в полоні у рашків. Бо розумний за компом тільки
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Ну що там, дякули? Сідаймо разом з Порошенком? З конфіскацією? За все треба платити
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