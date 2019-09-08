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Все про:імпічмент (87) Конгрес США (269) Трамп (1951)

 У Конгресі США готують ґрунт для імпічменту Трампу, - Politico

Судовий комітет Палати представників планує офіційно оформити розслідування імпічменту президенту США Дональда Трампу, проголосувавши за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Судовий комітет Палати представників готується провести своє перше офіційне голосування (за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у виданні, комітети Конгресу вивчають такі питання, як подання Трампом податкових декларацій, незаконної передачі грошей свідкам, які загрожували президенту оприлюдненням інформації про його особисте життя, а також витрачання ним бюджетних коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post

Очікується, що проект резолюції буде опублікований вранці в понеділок, а саме голосування відбудеться в середу, 11 вересня. Якщо Палата представників схвалить проєкт, його передадуть на розгляд Сенату.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147161
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да. Дебил дебилу всегда поможет. Особенно если оба еще и прорусские прощмандовки.
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В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 9197Когда они ему объявят импичмент - позвони мне!!!
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В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 3730

- алло, вофка, ты уже слышал про импичмент?
- чей?
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Уже три года готовят , а по сути готовят 2 срок президентству , что скорее и будет .
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А на диком кацапстане сегодня выборы В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 2781
В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 3135
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Лошади в масках обстреляли автобус? Это роSSия, лядь!
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Будет безуспешная попытка импичмента,предвыборная.Моё мнение- вредная,на пользу Трампу.Ибо он в скандалах- как рыба в воде.Год для Украины будет потерян по объективным превыборным причинам.Нам надо налаживать отношения с обеими партиями,сенатом и Конгрессом США.Это главная стратегия.Не делать внешнеполитических шагов во вред США,
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Это глубокое заблуждение верить, что Конгресс какой-то там про-украинский или Президент про-российский.Про обмен пленными в Америке не сообщила ни одна ****! Но! Палата представителей глубоко анти-трамповская и это хорошо для Украины в целом.
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Это я в курсе.Но две трети не набрать при любом раскладе.А Трамп врёт 24 часа в сутки.Если бы не партия республиканцев он наломал бы дров ещё больше.Его нескрываемый расизм ему очень помогает набрать голоса среди ортодоксальных белых.
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Трамп не врет. Мой вам совет-не воспринимайте Америку через призму CNN ибо вот они, как раз, и врут. CNN, nbc уже давно не новостные каналы, а политические шоу. К примеру, аудитория CNN в Америке один миллион!))) смешно, правда?)))
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Подскажите рейтинговые Медиа,если не СНН.У меня в мобильнике abc Fox news/
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FOX рейтинги намного лучше, но я лично смотрю исключительно локальные новости.
Не доверяю напомаженным чувакам строящим глазки на камеру или надутым от собственной значимости «политическим аналитикам». Слушаю Шон Ханети и конечно Бэн Шапиро (гениальный политический комментатор!) очень ✊
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Но если выбирать между CNN и FOX однозначно вторые. Во всяком случае FOX старается держатся середины.
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Ну, вот как можно доверять таким как скажем Андерсон Купэр?! Поинтересуйтесь его настоящим именем! И этот человек учит всех как жить! Серьезно?!?! Вондербилт учит нас как правильно поступать! Или идиот Куомо?! Поинтересуйтесь кем был его отец ( уважаемый человек, кстати) или его брат (не уважаемый человек) или последним скандалом где он проявил себя откровенным добилось. И вот эти люди обвиняют в чём-то Трампа, поучая неумный плебс жизни! Это и есть CNN!
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Бред собачий! Трамп работает на интересыы США и у него огромная оддержскка.
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Трамп работает на Хабад и Израиль.
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Зрозуміло, що це у декого невиліковне...
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А чого б то хабадник путін так витанцьовував, коли Трамп переміг ?
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...ню ню - може про хабат Ти розкажеш коломі .. або могилевичу - як Трамп іх пітримує ))
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http://www.zerkalov.org.ua/node/3859 Эдуард Ходос о ХАБАДЕ

https://m-athanasios.livejournal.com/757719.html Трамп и путин: агенты Хабад-Любавич (Часть I
я).
https://m-athanasios.livejournal.com/758184.html Трамп и путин: агенты Хабад-Любавич (Часть II-я)
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Та перестаньте вже передпуковувати цей ідіотизм про імпічкання з лефтистських ганчірок Політіко, Ва- Пост, Ню Йорк Таймс! Шо за дурня, 3 роки те саме, імпічкаються вони а ви передруковуєте, ніякого імпічменту не буде, Трамп виграє вибори.
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"Нью Йорк Тамс" - это "ганчірка" ?
А что для вас влиятельная газета ?
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Брехливая бульварная газетенка на краю закрытия)))
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Я написал наверху: аудитория CNN в Америке 1 миллион зрителей! Если говорить о навсегда похереном имидже, СNN, mnabc, Washington post (кстати принадлежит Amazon), NY Times-яркие примеры.
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В Америке самая здоровая демократия. Уважуха !
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Нехай самі вирішують. Аби Україну не кидали.
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На Бога надейся, а сам не плошай.
Сегодня геополитический расклад им диктует, что надо помогать, ибо Украина буферная зона с рашей. Если завтра георасклад поменяется, им будет на на нас пофигу...
Надо поднимать армию самим... Увы ... Это так... Короткосрочная альтернатива - НАТО
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Украину не кинут ни сенат ни палата представителей - это не проститутка европа в лице хренкель и макарона !
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Старого хера жопой вниз и ногами вперед! На второй срок еще не хватало, рейгана ********!
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Давно пора гнати цього агента кремля в шию і під зад. Я взагалі дивувався, як і хто видвинув його в кандидати в президенти США, ніби то кращих людей серед американців не знайшлося. А от коли він відверто почав грати за путіна все зрозумів остаточно звідки ноги ростуть. Є і інші методи. При чому в США вони досить часто застосовуються. Дуже ефективні......
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