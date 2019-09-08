 У Конгресі США готують ґрунт для імпічменту Трампу, - Politico

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Politico.
"Судовий комітет Палати представників готується провести своє перше офіційне голосування (за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у виданні, комітети Конгресу вивчають такі питання, як подання Трампом податкових декларацій, незаконної передачі грошей свідкам, які загрожували президенту оприлюдненням інформації про його особисте життя, а також витрачання ним бюджетних коштів.
Очікується, що проект резолюції буде опублікований вранці в понеділок, а саме голосування відбудеться в середу, 11 вересня. Якщо Палата представників схвалить проєкт, його передадуть на розгляд Сенату.
Не доверяю напомаженным чувакам строящим глазки на камеру или надутым от собственной значимости «политическим аналитикам». Слушаю Шон Ханети и конечно Бэн Шапиро (гениальный политический комментатор!) очень ✊
https://m-athanasios.livejournal.com/757719.html Трамп и путин: агенты Хабад-Любавич (Часть I
я).
https://m-athanasios.livejournal.com/758184.html Трамп и путин: агенты Хабад-Любавич (Часть II-я)
А что для вас влиятельная газета ?
Сегодня геополитический расклад им диктует, что надо помогать, ибо Украина буферная зона с рашей. Если завтра георасклад поменяется, им будет на на нас пофигу...
Надо поднимать армию самим... Увы ... Это так... Короткосрочная альтернатива - НАТО