 Видати Цемаха Нідерландам ми не мали права через положення Конституції, - Луценко

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"У випадку з Цемахом все складніше. Я мав декілька розмов про нього і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі і з президентом та його командою.

Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних - заочно", - написав Луценко.

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Колишній генпрокурор висловив упевненість, цю карту "образи голландського суспільства" буде розігрувати Путін і його підспівувачі в Європі.

"Їхня ціль - зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збиття МН17", - зазначив Луценко.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нідерланди, зі свого боку, просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українському полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відклала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.