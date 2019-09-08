EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  897  21
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7409) Чубаров (374) кримські татари (1430)

 Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

Російська Федерація блокує тематику окупованого Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров на сторінці в фейсбук.

"Знаєте, що зараз відбувається? Будь-які форми діалогу,  будь-які наміри обговорювати питання звільнення українських політв'язнів, все те, що пов'язано з Кримом, Росія дуже різко відсікає . Вона відсікає і каже, що вона не хоче і не буде обговорювати питання людей, які живуть на "її", як каже Росія, території і яких вона судила за своїми законами", - сказав він.

Також читайте: Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва. ФОТО

Чубаров також підкреслив, що питання Криму та кримськотатарського народу потрібно постійно піднімати в публічному просторі, адже "Крим також є нашою територією, а люди, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі, є нашими громадянами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147159
 
   
 Топ коментарі
 
Та й клоун тему Криму не піднімає
 показати весь коментар
 
росії нема,е клята масковія!!!! щоб вона палала у пеклі!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А с кем этот чубаров вел переговоры и на каком основании?. Кто он вообще такой?
 показати весь коментар
 
 
а может просто зебилов не любит...
Может же такое быть?
 показати весь коментар
 
 
росії нема,е клята масковія!!!! щоб вона палала у пеклі!!
 показати весь коментар
 
 
Соя, а ну напишіть , шо обмін полонених з окупованого Криму це здача інтересів України
А через декілька місяців примазається ваш шеф Петрик 5точкін і ви знову зміните свої методички
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так зебнутый уже испражнился! Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7496

 показати весь коментар
 
Да, но команда Владимира Александровича под его мудрым руководством доказала что диалог все же возможен и взамен на незначительные уступки вполне можно сторговаться.
 показати весь коментар
 
 
Чубаров ! Ты был в Крыму последние года ? Там твои Соотечественники пахлаву медовую носят и рапанов козломордым продают .
 показати весь коментар
 
 
а у нас, в вольной Украине поезда пассажирские на московию шастают....
Полные говорят...
 показати весь коментар
 
 
хм..Когда ты муд..рец вывел людей под ВР Крыма и мог устроив там Майдан и заблокировать эту так званую "крымскую весну" - то ты всех увел по домам...
 показати весь коментар
 
 
В этом виноват ТЫ ! Как представитель Крыма .
 показати весь коментар
 
 
из последнего. семья сенцова как бэ живёт на "её" территории и потому уже из это факта вытекает ряд вполне вероятных следствий в духе сказанного чубаровым.
 показати весь коментар
 
Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах ... про водичку по каналу не заблокирует!

...ждём, шо бобики в Раде подгавкнут...
 показати весь коментар
 
 
Зелепутинский скот вчера признал, что украинские моряки плавая в наших водах нарушили границы *********. Другими словами, официальная позиция зедебила - Крым это уже не Украина. Поздравляю 73%. Вы сделали это вместе - просрали Крым ради селфи вашего клована
 показати весь коментар
 
 
Ты ! Должен исчезнуть на всегда . Воевать за Крым ты не будишь . Бабло делить согласен . Черт !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору