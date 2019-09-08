 Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров на сторінці в фейсбук.
"Знаєте, що зараз відбувається? Будь-які форми діалогу, будь-які наміри обговорювати питання звільнення українських політв'язнів, все те, що пов'язано з Кримом, Росія дуже різко відсікає . Вона відсікає і каже, що вона не хоче і не буде обговорювати питання людей, які живуть на "її", як каже Росія, території і яких вона судила за своїми законами", - сказав він.
Чубаров також підкреслив, що питання Криму та кримськотатарського народу потрібно постійно піднімати в публічному просторі, адже "Крим також є нашою територією, а люди, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі, є нашими громадянами".
Может же такое быть?
А через декілька місяців примазається ваш шеф Петрик 5точкін і ви знову зміните свої методички
Полные говорят...
...ждём, шо бобики в Раде подгавкнут...