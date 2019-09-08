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 Суспільство, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:розвідка (1452) спецпризначенці (115) Харківщина (780) втрати (1435) 3 полк спецназу (7)

 "Я залишуся в армії назавжди", - історія загиблого бійця 3-го полку спецназцу Станіслава Майсеєва. ФОТО

Спецназіцю Станіславу Майсеєву був всього 21 рік, коли він героїчно загинув у перші дні війни в прикордонному луганському селі Провалля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kharkiv today.

Я залишуся в армії назавжди, - історія загиблого бійця 3-го полку спецназцу Станіслава Майсеєва 01

Станіслав Майсеєв народився 17 березня 1993 в селі Гусарівка Балаклійського району Харківської області. Майже відразу сім'я перебралася в сусіднє село Шевелівка, де Слава і прожив майже усе своє недовге життя. У випускному класі, як і всі школярі, думав про майбутнє. Був вибір: або армія, або вступати до Інституту фізкультури і спорту - хороші оцінки і відмінні спортивні дані дозволяли.

Спортивна підготовка не минула дарма - тренованому і сильному хлопцю запропонували вступити в Кіровоградський спецназ. 19 січня 2012 року розпочалася його служба в 3-му окремому полку спеціального призначення на посаді розвідника-кулеметника. Час минав, і армія стала для Станіслава Майсеєва другою домівкою.

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"Коли Слава приїжджав у відпустку вдруге, то взяв зворотний квиток на тиждень раніше. Питаю: "Що таке, синку?" А він мені каже: "Та я за хлопцями скучив, і там спортивні тренажери є". Це була його стихія. Казав: "Я залишуся в армії назавжди", - згадує мати.

Я залишуся в армії назавжди, - історія загиблого бійця 3-го полку спецназцу Станіслава Майсеєва 02

3-й окремий полк спецпризначення брав участь в антитерористичній операції з перших днів. У складі розвідзагону під командуванням майора Юрія Коваленка (отримав звання полковника посмертно) відправився в гарячу точку і Майсеєв. Спецназівці охороняли військові об'єкти, супроводжували вантажі, а головним їхнім завданням була розвідка і охорона державного кордону в районі пункту пропуску "Ізварине".

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Батьки про це не знали. До останнього дня Станіслав намагався уберегти їх від переживань, говорив, що виїхав на навчання в Дніпро. Востаннє мати з ним говорила 15 липня. Того ж дня Станіслав і вся його група загинули в результаті мінометного обстрілу. Вісім людей померли на місці, ще один помер у госпіталі. За даними розвідки, удар був завданий з території Російської Федерації.

Я залишуся в армії назавжди, - історія загиблого бійця 3-го полку спецназцу Станіслава Майсеєва 03

Анатолій і Надія Майсеєви поховали єдиного сина в рідному селі. 14 серпня 2014 року президент підписав указ про нагородження розвідника орденом III ступеня "За мужність" (посмертно). У грудні того ж року на стіні рідної школи Станіслава відкрили меморіальну дошку, присвячену його пам'яті. Іменем уродженця Харківщини Станіслава Майсеєва назвали одну з вулиць в Кропивницькому.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147158
 
 
 Топ коментарі
 
...не знаю... ...фотаться с оружием ненадо! -- ещё в Афгане плохой приметой считалось...
Героям Слава!
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**
Тече сльоза у неньки на щоках,
Сльоза нещасна, небажана.
Сорочка сина у її руках...
В душі ж її велика рана.

Колись ходив в сорочці син,
Радів, співав і веселився...
Тепер не вдіне її більше він,
У Божім Вічнім Царстві оселився

Сидить нещасна мати у вікна.
В очах минуле безтурботне й тихе,
Якого вже не знатиме вона,
Його забрало невблаганне лихо

Ще пахне сином...і вона в це вірить..
І пам"ятатиме допоки стане сили!
В серцях людських ніколи не загинуть
Сини, що над Україною розкрили крила

Розкрили й захистили ними нас:
Жінок, дітей, батьків, стареньких
Душею й тілом прикривали вже не раз.
Всю Україну, як рідненьку неньку///
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Царство небесное , земля пухом !!!. За Родину нужно не умирать а убивать врагов .Как то так .
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...не знаю... ...фотаться с оружием ненадо! -- ещё в Афгане плохой приметой считалось...
Героям Слава!
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Офіцерів які послали спецназ охороняти кордон під обстрілами російських терористів - потрібно віддати під трибунал! Спецназ це не мотострілковий підрозділ, який має окопуватись та вести війну під осбтрілами, спецназ це суперсолдати, в підготовку яких вкладені шалені гроші! Загибель Майсеева сталась через військовий злочин - нецільове використання спецназу офіцерами штаба сектору, штабу АТО та Генштабу! За ці безглузді смерті мають відповідати вищі офіцери Генштабу! Спецназ не для оборони, а для розвідки та нападу! Вся війна з 2014 року має бути розібрана по кроках і за кожне неправильне або злочинне рішення мають понести відповідальність офіцери штабів всіх рівнів!
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RIP... и я кста только сегодня узнал что у нас в Украине кроме 8 тысяч 200 осужденный ДОБРОВОЛЬЦЕВ АТО , в делопроизводстве находятся еще 20 тыс. 100 - который вот-вот сядут !!!!! матиоса и пороха на гиляку !!!! Вы представляете сколько это добробатов !? ПЗДЦ
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я извиняюсь, но при чем участие в ато - к совершенным преступлениям? если человек совершил преступление - он должен сидеть, и неважно кто он, участник ато, герой украины, депутат или президент
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а все потому что это было ато а не война!!! ты прочти в чем их судят !!! одни забрали машину у местного чепушилы чтобы отвести раненый, другие вскрыли магазин потому что не было что есть третьи сутки... и так почти все сидят на 90 %
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**
Тече сльоза у неньки на щоках,
Сльоза нещасна, небажана.
Сорочка сина у її руках...
В душі ж її велика рана.

Колись ходив в сорочці син,
Радів, співав і веселився...
Тепер не вдіне її більше він,
У Божім Вічнім Царстві оселився

Сидить нещасна мати у вікна.
В очах минуле безтурботне й тихе,
Якого вже не знатиме вона,
Його забрало невблаганне лихо

Ще пахне сином...і вона в це вірить..
І пам"ятатиме допоки стане сили!
В серцях людських ніколи не загинуть
Сини, що над Україною розкрили крила

Розкрили й захистили ними нас:
Жінок, дітей, батьків, стареньких
Душею й тілом прикривали вже не раз.
Всю Україну, як рідненьку неньку///
 показати весь коментар
 
 
Царство небесное , земля пухом !!!. За Родину нужно не умирать а убивать врагов .Как то так .
 показати весь коментар
 
 
Литвин старший пробивал Пантеон для себя и таких же.А надо вот для таких ребят,чтобы можно было привезти внуков и вклониться частичке праха каждого защитника Украины,павшего в борьбе с ненавистными захватчиками.Никто не должен быть забыт в этой святой войне за независимость и процветание Украины.
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Вічна пам*ять Герою України!!! Спочивай з миром.Воїне!!!(
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"Треха" - бывшая "девятка" + 50 УЦ и "десятина" из Старого Крыма...
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