 Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеохроніка опублікована на сайті партії "Європейська Солідарність".

У відео нагадується:

25 листопада 2018 року президент Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО з приводу акту агресії РФ в Керченській протоці.

26 листопада 2018 року відбулася низка телефонних розмов із лідерами США і ЄС: Ангелою Меркель, Дональдом Туском, Єнсом Столтенбергом, Анджеєм Дудою.

26 листопада 2018 року Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в Азовському морі.

26 листопада 2018 року також ще відбулася телефонна розмова Порошенка з Майком Помпео.

29 листопада 2018 року - телефонна розмова Порошенка з Джастіном Трюдо.

7 січня 2019 року - Україна подала позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушенням прав українських моряків.

15 лютого 2019 - під час Мюнхенської конференції Порошенко обговорив із Столтенбергом шляхи посилення співпраці з НАТО у відповідь на існуючі загрози в Чорному і Азовському морях.

15 лютого 2019 року - зустріч з главою комітету США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Обговорювали "Азовський пакет санкцій".

16 лютого 2019 року - в Мюнхені Порошенко і Меркель скоординували дії для введення "Азовського пакету санкцій".

18 лютого 2019 року - за результатами зустрічі з Туском Порошенко подякував Раді Євросоюзу за єдиногласно затверджене рішення про введення "Азовського пакету санкцій" проти РФ.

15 березня 2019 року - США, ЄС і Канада синхронно ввели санкції проти РФ за агресію в Азовському морі і Керченській протоці.

12 квітня 2019 року - візит Порошенка в Берлін і Париж. Меркель закликала Росію звільнити українських моряків.

18 квітня 2019 року - Україна подала позов до Міжнародного суду з морського права з вимогами вжити заходів щодо Росії, а також звільнити незаконно захоплених моряків і кораблі.

25 травня 2019 року - Міжнародний трибунал зобов'язав Росію якомога швидше звільнити українських моряків і повернути незаконно захоплені кораблі.

7 вересня 2019 року - Україна нарешті дочекалася своїх героїв.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.