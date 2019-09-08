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 Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку. ВIДЕО

Від скликання екстреного засідання РНБО з приводу акту агресії РФ в Керченській протоці до рішення Міжнародного трибуналу і повернення моряків на батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ, відеохроніка опублікована на сайті партії "Європейська Солідарність".

У відео нагадується:

25 листопада 2018 року президент Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО з приводу акту агресії РФ в Керченській протоці.

26 листопада 2018 року відбулася низка телефонних розмов із лідерами США і ЄС: Ангелою Меркель, Дональдом Туском, Єнсом Столтенбергом, Анджеєм Дудою.

26 листопада 2018 року Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в Азовському морі.

26 листопада 2018 року також ще відбулася телефонна розмова Порошенка з Майком Помпео.

29 листопада 2018 року - телефонна розмова Порошенка з Джастіном Трюдо.

7 січня 2019 року - Україна подала позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушенням прав українських моряків.

15 лютого 2019 - під час Мюнхенської конференції Порошенко обговорив із Столтенбергом шляхи посилення співпраці з НАТО у відповідь на існуючі загрози в Чорному і Азовському морях.

15 лютого 2019 року - зустріч з главою комітету США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Обговорювали "Азовський пакет санкцій".

16 лютого 2019 року - в Мюнхені Порошенко і Меркель скоординували дії для введення "Азовського пакету санкцій".

18 лютого 2019 року - за результатами зустрічі з Туском Порошенко подякував Раді Євросоюзу за єдиногласно затверджене рішення про введення "Азовського пакету санкцій" проти РФ.

15 березня 2019 року - США, ЄС і Канада синхронно ввели санкції проти РФ за агресію в Азовському морі і Керченській протоці.

12 квітня 2019 року - візит Порошенка в Берлін і Париж. Меркель закликала Росію звільнити українських моряків.

18 квітня 2019 року - Україна подала позов до Міжнародного суду з морського права з вимогами вжити заходів щодо Росії, а також звільнити незаконно захоплених моряків і кораблі.

25 травня 2019 року - Міжнародний трибунал зобов'язав Росію якомога швидше звільнити українських моряків і повернути незаконно захоплені кораблі.

7 вересня 2019 року - Україна нарешті дочекалася своїх героїв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147157
 
   
 Топ коментарі
 
Петрусь примазывается как может.
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Зачем нам эта пустая агитация? Моряков и российских заключенных освободили в обмен на россиян и пророссийских сепаров. Сделала это новая власть. При старой власти моряки сидели. Если бы моряки вышли по решению трибунала - то до конца жизни сидели бы Сенцов, Кольченко, Балух и другие. Точка.
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Лучше расскажи, как ты их туда отправил, гнида! Чтобы попытаться сорвать выборы... Но даже в этом ты убогое обосралось, парламент тебя нах послал... Получается, они 9 месяцев сидели РАДИ НИЧЕГО!
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Свиньи мечутся в истерике. Каждый час новые методички ! Практически всегда утверждают совершенно противоположное тому, что пописывали час назад. Почему так? Очевидно кураторы вконец сами запутались в вказивках сверху. Это хорошо.....
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Вічно ви козлорожі тролі палитеся на українському правописі літер "И" та "І" ... Українською мовою вірно пишеться "якИй" , а не "якІй" . Так що, йди промокашка вчи українську мову і навчись вірно вимовляти слово "паляниця" 😃
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Помилка в правопису аж ніяк не знімає питання до вас - чому ваш нік постійно бреше? Ви тут дуже активний і всі бачили пости з лайном на Президента та сам факт обміну. Чому сьогодні це вже перемога? Що сталося?
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Я не зобов'язаний відповідати на запитання козлорожих тролів. Так що, можеш промокашка гуляти лісом 😃
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Але ж у інших випадках особисто ти охоче відповідав на запитання "козлорожих тролів". Що сталося сьогодні? Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 2438
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Да ты реально дурак. Думал в образе мечешся...
Но...походу точно... Если ты генетик и разбираешься в хромосомах и " раздаешь" их налево и направо, то не мешало бы и тебе сдать ДНК тест на отсутствие их у тебя.
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Пацак, це не я сказав, а ваш міністр культури Мєдінскій. Так що, ти круто влетів чувак . Феесбешники за тобою вже виїхали за образу "государственного деятеля" . І чалитися тепер тобі на зоні годков так п'ять 😃
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А в мене є реальна підозра, що ти є олігофрен. І спробуй тепер мене переконати у зворотньому 😃
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Зелепутинский скот, в новости упоминается партия порошенко, команда - фас!
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"Как Украина освобождала своих моряков: "Евросолидарность" опубликовала хронику." - теперь ещё опубликуйте хронику как вы их сдавали в плен.
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Все было спланировано, он же после этого ввел военное положение и планировал его как блан Б на выборах
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Відповідь не по суті запитання. І тому не приймається. Маєш другу і останню спробу 😃
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Важко тобі сьогодні, за весь порохоскот приходиться віддуватись...
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Я вам козлодоєви відверто не задрю. Доведеться вам трохи потерпіти. Бити буду сильно, але акуратно 😃
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Тобі важко буде без товаришів. Бачиш, більш розумний порохоскот притих та мовчить. А ти своїми безглуздими та смішними коментами навпаки робиш Свинарчуку ще гірше. Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 2900
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ПЭТЯ послав, Вова вернул. Опять нарываешься на пи.........ну? Кто ты такой? Шо бы, шо то принимать. Не, пока не буду.
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Це прекрасна інформація! Вона безвідмовно діє на весь той "планктон" що пересувається на Цензорі з теми в тему загаджуючи все на своєму шляху.Бездумний плебс біснується й кривляється видушуючи з себе чергові порції лайна й не задумується ,у своїй функціональній обмеженості,що вони самі,ті кому вони прислуговують і хто їм за всю цю гидоту платить, з цією ж самою гидотою й асоціюються!
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Коли нуль досягнень,
зебілам доводиться піаритись на банальному обміні.
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Шыкаладное шапито свынохряка продолжается
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Слухай, Кобило, ти так зі мною не розмовляй. Я ж веду розмови не про офшори, котрі Мародер насправді відкривав.
І запам"ятай, гнилий, розмову потрібно ввести предметно. А не підміняти тему.
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І тут педро вирішив попіаритись!
А він не хоче зняти хронологічний фільм про те, як крав гроші і переводив в офшори?
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Согласно хронике между 25 мая по 7 сентября 2019 планета Земля не существовала и ничего вообще не происходило. Когда петька уже носом рыл канаву 7%-го позорища, время остановилось.
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25 ноября 2018 года в 19:08 президент Петр Порошенко подумал: надо освободить моряков!

25 ноября 2018 года в 19:14 президент Петр Порошенко наметил первые пути для освобождения моряков!
25 ноября 2018 года в 19:20 ...
...
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а де перша частина - Как Барыга сдавал своих моряков
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А как тут быть не в панике, если методички меняются каждый день: то, что вчера у порохоскота было нечуваной зрадой и сливом Украины со стороны зелебоба, сегодня уже стало огромной перемохой их соевого божка Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 5414
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Какие у тебя могут быть мысли? Только озлобленноть на Украину, что она петю послала, и его ПЕС здесь подтверил, что незря.
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«У победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота»
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Твое мнение никого не интересует. Порохоскот-низшая каста человечества. Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 2230
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Два останніх роки взагалі процес обміну зупинивсь. У когось ніс виріс?
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Вот как выйдет мародер на свободу лет через 10 с чистой совестью, так сразу и станет вторым Черчиллем Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 8903
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Новая вводная вывела порохоскот из траура и заставила кричать Ура! и радоваться. Радоваться мудрому и щедрому Порошенко который лично освободил узников кремля.
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марадеры разбежались по норам в недоумении Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 5232 Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 5830
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Самое время создавая ПУГ (партия ущербных гандонов), Югик,Панинский, Парубий...
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есть предложение - всех порохоботов сайта на годика два в рашу и забыть про них.Пусть сами себе там УДО заработают.
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Неужели тут все думают что путин подобрел? Не надоело порошенко зеленский? Противно читать. Через 10 20 лет про порошенко и зеленского может и не вспомнят, а Украины может и не быть как независимого государства.
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Ну что вы, товарищ пороховатник, нам никак не надоело! Мы еще долго будем вас в ваше дерьмо макать.
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А потому что такие как ты туп и приметивен. Интеллект ниже плинтуса.
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"примИтивен"... Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 4859 Интеллектуал вы наш, элитный, восьмиградусный.
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Что-то не видно в теме местных порохососов, которые вчера целый день бились здесь в истерике, раздувая тему тотального слива Украины в результате обмена. Один появился, что-то там пролаял и немедленно удалился весь по уши в дерьме. Ау, петекантропы, вы где???
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Пацак, а тепер повторюй за мною : путен - ***** ! І так до вечора доки зміну не здаш😃
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Знаешь, почему тебя одного в этой теме оставили отдуваться за весь порохоскот? Потому что ты настолько непроходимо туп, что из-за этого не способен понять, насколько ты туп! И, кстати, ***** обычно пишут с маленькой буквы, или это оговорка по Фрейду?
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у них начался новый рабочий день, сменили инструкции
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Хроники Луценко и Порошенко опубликовали хроники...
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Моряков освободил Порошенко и его верные апостолы (не путать с **********) Геращенко, Парубий и Климкин. А Зеленский сначала подло украл у Украины крупный завод на Рыбальском. Потом на присвоенном заводе начал производить катера, а прибыли прятал в оффорах. Ему все говорили: "Зеля, ты зачем катера производишь? Война ведь идет. Стране нужны настоящие боевые корабли с ракетами, с ПВО, с ПРО, с торпедами, с глубинными минами для борьбы с подлодками. А на твоих катерах из вооружений только пушечка. Ты зачем государственные деньги на такую фигню тратишь?". А Зеля вместо того, чтобы одуматься и перестать государственные деньги тратить на всякую фигню, посадил в эти катера моряков и отправил их в котел на верную гибель или в плен. Мало ему было Иловайского и Дебальцевского котлов, так он решил еще и Керченский котел устроить. Хорошо, что Порошенко моряков освободил.

Некоторые злопыхатели зебилы пишут, что морской трибунал здесь ни при чем, потому что освободили не только моряков, но и политзаключенных. Не слушайте их. Зебилы просто завидуют славе нашего великого шоколадного гетьмана. Сейчас Порошенко еще и крымско-татарских активистов освободит. На следующих выборах Порошенко получит 73%, а Зеленский - 24%. Народ уже разобрался что к чему. Кстати, ждать 5 лет следующих выборов тоже никто не собирается. Рейтинг Порошенко растет, а рейтинг Заленского падает. Поэтому уже этой зимой готовьтесь. Будет новая революция. Порошенко, Ахметов и Фирташ, наши великие учителя и вожди, уже приготовили деньги на финансирование революции.
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морячков отпустили под поручительство Денисовой с открытыми уголовными делами, если их не осудят в Украине по этим уголовным статьям, то их осудят в РФ заочно!
Украина в лице Зеленского и Ко95 де-факто признала, что морячки эти нарушили суверенную границу РФ и что Крым это РФ!
но кого это сегодня волнует? впереди им еще столько всего еще предстоит ...
рынок земли, пенсии в ОРДЛО ...
вот этот дед будет в восторге:
https://censor.net.ua/video_news/318532/ne_poyimu_pochemu_mne_hunta_pensiyu_ne_platit_na_kakom_osnovanii_boevikpensioner_sem_mesyatsev_voyuet
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Зебіли як той Павел Гриб з кнопкою радіо . Доказуй , пояснюй правду , істину , факти -не доходить .
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пусть вернут захваченные корабли Украины керчь. проливе.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы, - ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- пояснил Полозов.
Рашке важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.
otovitsya-vernut-ukraine-zahvachennye-korabli-advokat.html
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Якщо це обмін,чому військові прибули не у військовій формі із знаками розрізнення?
Чому держави не виконали Женевську конвенцію ,зокрема ст.13 де записано що усі речі та предмети особистого користування, за винятком зброї та військових документів залишаються в розпорядженні військовополонених,в їхньому користуванні залишаються також речі та предмети,
необхідні для їхнього обмундирування або харчування, навіть якщо
такі речі та предмети належать до офіційного військового
спорядження.Відмітні знаки й знаки державної належності, нагороди та
предмети, які мають насамперед особисту або суб'єктивну цінність,
не можна відбирати у військовополонених.
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Порошенко начал - Зеленский закончил. И Зеленский сохранил Путину лицо. ( В переносном смысле). Интересно, а Цемах сколько после этого проживет?
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