 Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеохроніка опублікована на сайті партії "Європейська Солідарність".
У відео нагадується:
25 листопада 2018 року президент Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО з приводу акту агресії РФ в Керченській протоці.
26 листопада 2018 року відбулася низка телефонних розмов із лідерами США і ЄС: Ангелою Меркель, Дональдом Туском, Єнсом Столтенбергом, Анджеєм Дудою.
26 листопада 2018 року Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в Азовському морі.
26 листопада 2018 року також ще відбулася телефонна розмова Порошенка з Майком Помпео.
29 листопада 2018 року - телефонна розмова Порошенка з Джастіном Трюдо.
7 січня 2019 року - Україна подала позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушенням прав українських моряків.
15 лютого 2019 - під час Мюнхенської конференції Порошенко обговорив із Столтенбергом шляхи посилення співпраці з НАТО у відповідь на існуючі загрози в Чорному і Азовському морях.
15 лютого 2019 року - зустріч з главою комітету США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Обговорювали "Азовський пакет санкцій".
16 лютого 2019 року - в Мюнхені Порошенко і Меркель скоординували дії для введення "Азовського пакету санкцій".
18 лютого 2019 року - за результатами зустрічі з Туском Порошенко подякував Раді Євросоюзу за єдиногласно затверджене рішення про введення "Азовського пакету санкцій" проти РФ.
15 березня 2019 року - США, ЄС і Канада синхронно ввели санкції проти РФ за агресію в Азовському морі і Керченській протоці.
12 квітня 2019 року - візит Порошенка в Берлін і Париж. Меркель закликала Росію звільнити українських моряків.
18 квітня 2019 року - Україна подала позов до Міжнародного суду з морського права з вимогами вжити заходів щодо Росії, а також звільнити незаконно захоплених моряків і кораблі.
25 травня 2019 року - Міжнародний трибунал зобов'язав Росію якомога швидше звільнити українських моряків і повернути незаконно захоплені кораблі.
7 вересня 2019 року - Україна нарешті дочекалася своїх героїв.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Но...походу точно... Если ты генетик и разбираешься в хромосомах и " раздаешь" их налево и направо, то не мешало бы и тебе сдать ДНК тест на отсутствие их у тебя.
зебілам доводиться піаритись на банальному обміні.
І запам"ятай, гнилий, розмову потрібно ввести предметно. А не підміняти тему.
А він не хоче зняти хронологічний фільм про те, як крав гроші і переводив в офшори?
25 ноября 2018 года в 19:14 президент Петр Порошенко наметил первые пути для освобождения моряков!
25 ноября 2018 года в 19:20 ...
...
Некоторые злопыхатели зебилы пишут, что морской трибунал здесь ни при чем, потому что освободили не только моряков, но и политзаключенных. Не слушайте их. Зебилы просто завидуют славе нашего великого шоколадного гетьмана. Сейчас Порошенко еще и крымско-татарских активистов освободит. На следующих выборах Порошенко получит 73%, а Зеленский - 24%. Народ уже разобрался что к чему. Кстати, ждать 5 лет следующих выборов тоже никто не собирается. Рейтинг Порошенко растет, а рейтинг Заленского падает. Поэтому уже этой зимой готовьтесь. Будет новая революция. Порошенко, Ахметов и Фирташ, наши великие учителя и вожди, уже приготовили деньги на финансирование революции.
Украина в лице Зеленского и Ко95 де-факто признала, что морячки эти нарушили суверенную границу РФ и что Крым это РФ!
но кого это сегодня волнует? впереди им еще столько всего еще предстоит ...
рынок земли, пенсии в ОРДЛО ...
вот этот дед будет в восторге:
https://censor.net.ua/video_news/318532/ne_poyimu_pochemu_mne_hunta_pensiyu_ne_platit_na_kakom_osnovanii_boevikpensioner_sem_mesyatsev_voyuet
"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы, - ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- пояснил Полозов.
Рашке важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.
otovitsya-vernut-ukraine-zahvachennye-korabli-advokat.html
Чому держави не виконали Женевську конвенцію ,зокрема ст.13 де записано що усі речі та предмети особистого користування, за винятком зброї та військових документів залишаються в розпорядженні військовополонених,в їхньому користуванні залишаються також речі та предмети,
необхідні для їхнього обмундирування або харчування, навіть якщо
такі речі та предмети належать до офіційного військового
спорядження.Відмітні знаки й знаки державної належності, нагороди та
предмети, які мають насамперед особисту або суб'єктивну цінність,
не можна відбирати у військовополонених.