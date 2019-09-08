 Все має бути, як в нормальному бізнесі, - Данилюк про реформування "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом", – розповів Данилюк і додав, що це рішення "затвердили".
Також Олександр Данилюк наголосив, що на підприємство чекає оптимізація.
"Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. "Укроборонпром" буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї –ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде костяком нового "Укроборонпрому", – сказав він.
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Державна компанія "як і будь-який бізнес" має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета перетворень – зробити компанію "надійною" і "конкурентоздатною" як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.
"Найбільшправильніша модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому", – сказав Данилюк.
Глицисед
Показания:
- заболевания нервной системы, снятия психоэмоционального напряжения, агрессии, для улучшения настроения, повышении работоспособности;
- неврозы и неврозоподобные состояния;
- нейроинфекция и ее последствия;
- черепно-мозговые травмы;
- энцефалопатия различного генеза;
- ишемический инсульт;
- нарушения мозгового кровообращения;
- комплексной терапии алкоголизма;
- вегетососудистая дистония;
- комплексной терапии нарушения сна.
Побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- зуд, сыпь, крапивница;
- конъюнктивит, ринит, першение в горле;
- слабость, диспепсические явления, боль в желудке, рвота;
-нарушение внимания, головная боль, раздражительность, напряжение.
Зе лечится от нарко-зависимости..., или попутно принимает....
Это хорошо....
Надеемся это лекарство помогает...
Ему нужно успеть сделать много нужных и важных реформ...
і тільки нові смотрящі від влади)
Эта власть такие же свиньи как и предыдущие
На примере одной из бронетанковых майстерен - МОУ и так является миноритарным "акционером". Ни это, ни так званное "Позорро" не встали на пути искусственного, по сути, банкротства в результате вывода оборотных средств на "нужных людей". Количество исков и исполнительных производств более чем в 3 раза превысило размер уставного фонда. Причина заключается как раз таки в кадровой политике Дегтярёвской улицы + неистребимом желании "хоч на цеглину, але вище ніж у сусіда".
после наркобизнеса торговля оружием, комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас. Тем более Украине не продают оружие и технологии. Никто не хочет добровольно вооружать нашу страну новейшим оружием. Нам попадают крохи вроде джавелинов. Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит. Назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники советского производства? Что нет ответа. И тут встаёт вечный вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зе оседлал бабло. А свинарчуки нужны не только пороху.
Ура. Справедливость торжествует!