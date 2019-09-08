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 Політика України
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Все про:Укроборонпром (504) Данилюк Олександр (330)

 Все має бути, як в нормальному бізнесі, - Данилюк про реформування "Укроборонпрому"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк розповів, як будуть реформувати державний концерн "Укроборонпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом", – розповів Данилюк і додав, що це рішення "затвердили".

Також Олександр Данилюк наголосив, що на підприємство чекає оптимізація.

"Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. "Укроборонпром" буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї –ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде костяком нового "Укроборонпрому", – сказав він.

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Державна компанія "як і будь-який бізнес" має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета перетворень – зробити компанію "надійною" і "конкурентоздатною" як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

"Найбільшправильніша модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому", – сказав Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147156
 
   
 Топ коментарі
 
Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4939

Глицисед

Показания:
- заболевания нервной системы, снятия психоэмоционального напряжения, агрессии, для улучшения настроения, повышении работоспособности;
- неврозы и неврозоподобные состояния;
- нейроинфекция и ее последствия;
- черепно-мозговые травмы;
- энцефалопатия различного генеза;
- ишемический инсульт;
- нарушения мозгового кровообращения;
- комплексной терапии алкоголизма;
- вегетососудистая дистония;
- комплексной терапии нарушения сна.

Побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- зуд, сыпь, крапивница;
- конъюнктивит, ринит, першение в горле;
- слабость, диспепсические явления, боль в желудке, рвота;
-нарушение внимания, головная боль, раздражительность, напряжение.
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Всмысле как в бизнесе. Кто платит больше тому оборонпром и оружие продает?
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Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4939

Глицисед

Показания:
- заболевания нервной системы, снятия психоэмоционального напряжения, агрессии, для улучшения настроения, повышении работоспособности;
- неврозы и неврозоподобные состояния;
- нейроинфекция и ее последствия;
- черепно-мозговые травмы;
- энцефалопатия различного генеза;
- ишемический инсульт;
- нарушения мозгового кровообращения;
- комплексной терапии алкоголизма;
- вегетососудистая дистония;
- комплексной терапии нарушения сна.

Побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- зуд, сыпь, крапивница;
- конъюнктивит, ринит, першение в горле;
- слабость, диспепсические явления, боль в желудке, рвота;
-нарушение внимания, головная боль, раздражительность, напряжение.
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Alex Rozhenko - все нормально....

Зе лечится от нарко-зависимости..., или попутно принимает....
Это хорошо....
Надеемся это лекарство помогает...
Ему нужно успеть сделать много нужных и важных реформ...
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В народе это называется "колеса". Торчок просто сидит на "колесах". Отсюда и такие ужимки морды лица у клиента.
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Ужимки на обличчі під час зустрічі полонених в аеропорту, це щоб не плакати перед камерами від вигляду понівечених терористами українських громадян!
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Кроме как воровать . вы не хрена не умеете .
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када укроборонпром научится делать хотя бы патрончики? про стволы я скромно промолчу Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9
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Пашинского с сыном туда . Он все наладит .
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Всмысле как в бизнесе. Кто платит больше тому оборонпром и оружие продает?
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Як казав моральний обрубок мародер,хто буде красти в армії,руки поодрубувать !
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Твій клоун вже сто днів при владі - кому руки повідрубував ? Тільки й видно що перед пуйлом мало не на колінах стоїть !!
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З таким зебільним "реформатором" і ворогів не потрібно
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Все має бути, як в нормальному бізнесі, - Данилюк про реформування "Укроборонпрому"
і тільки нові смотрящі від влади)
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Тут не існує нармальнава бізнесу,всюди схеми та відкати,що ти мелеш блаЗень?
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Хіба там не так як у нормальному українському бізнесу...?
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Брехня, потому что одно ненаказонное преступление всегда рождает другое
Эта власть такие же свиньи как и предыдущие
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""Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили." @ https://censor.net.ua/news/3147156/vse_doljno_byt_kak_v_normalnom_biznese_danilyuk_pro_reformirovanie_ukroboronproma
На примере одной из бронетанковых майстерен - МОУ и так является миноритарным "акционером". Ни это, ни так званное "Позорро" не встали на пути искусственного, по сути, банкротства в результате вывода оборотных средств на "нужных людей". Количество исков и исполнительных производств более чем в 3 раза превысило размер уставного фонда. Причина заключается как раз таки в кадровой политике Дегтярёвской улицы + неистребимом желании "хоч на цеглину, але вище ніж у сусіда".
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Для тех кто тупит объясню:
после наркобизнеса торговля оружием, комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас. Тем более Украине не продают оружие и технологии. Никто не хочет добровольно вооружать нашу страну новейшим оружием. Нам попадают крохи вроде джавелинов. Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит. Назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники советского производства? Что нет ответа. И тут встаёт вечный вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зе оседлал бабло. А свинарчуки нужны не только пороху.
Ура. Справедливость торжествует!
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