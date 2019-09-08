 Все має бути, як у нормальному бізнесі, - Данилюк про реформування "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом", – розповів Данилюк і додав, що це рішення "затвердили".

Також Олександр Данилюк наголосив, що на підприємство чекає оптимізація.

"Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. "Укроборонпром" буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї –ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде костяком нового "Укроборонпрому", – сказав він.

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Державна компанія "як і будь-який бізнес" має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета перетворень – зробити компанію "надійною" і "конкурентоздатною" як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

"Найбільшправильніша модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому", – сказав Данилюк.

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