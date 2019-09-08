 Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінмежу з окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком", - написав Іслямов.
Він висловив упевненість, що Сенцов й інші звільнені вчора кримчани, перебуваючи на волі, посилять кримський політичний порядок України.
Сраные какие-то поЦриоты!!!"
Конечно козломордый с лубянки - нивелирует подвиг Олега.
Сенцов узник совести - своим примером поднял на международной арене вопрос насильственного получения гражданства РФ в оккупированном Крыму.
Тебе ли хавальник разевать...
Но кацапы должны платить по полной!
Они патриотично получили ватные паспорта и сидят тихо и смирно,за исключением 100 150 человек!
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Посольство России в Нидерландах заявило, что власти страны не запрашивали у российской стороны выдачу свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает РИА Новости.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», - приводит агентство слова сотрудника дипломатического представительства.====== мне кажется кто-то врёт, и крепко врёт ..
Но пишут вот....
tZE inform
@tZEinform
·5 мин
Чудеса природы.
Голодающий долго и тяжко Сенцов - здоров как бык.
Можно факты какие нибудь, или ссылки...
Если вступит допустим в ряды "повстанцев", то заслужит пули....
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма.
Если думать здесь и сейчас, то мы спасли 35 человек от заключения. Если думать стратегически, то сегодняшний день может стоить нам много жизней в дальнейшем. Пятый президент думал стратегически и умудрился вытащить из плена более 3500 украинцев. "Один президент" вообще не думает. Он пародирует процесс мышления.
По порядку.
Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто проигнорированы. Главным модератором обмена Цемаха был министр внутренних дел Аваков. Не знаю , зачем это ему, но скорее всего через него действовали его французские друзья. Кроме того именно Франция уговорила Нидерланды не поднимать вопрос выдачи Цемаха в ЕС. "Следственные действия" о которых говорит "один президент" - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было", с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.
США. Трамп просто шантажирует "одного президента" требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И "один президент" явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью "одного президента", Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости "одного президента" - пронесло.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное.Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному "одним президентом" министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У "одного президента" даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы "один президент" попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают.
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды "одного президента" и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение "одним президентом" в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей: " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы "одного президента".
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) "один президент" умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
У него большинство в парламенте, всенародная поддержка, он легитимный президент. В истории бывало всякое. Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда.