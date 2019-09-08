 Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінмежу з окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком", - написав Іслямов.

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Він висловив упевненість, що Сенцов й інші звільнені вчора кримчани, перебуваючи на волі, посилять кримський політичний порядок України.

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