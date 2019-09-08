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Все про:Крим (7409) Сенцов (762) Іслямов Ленур (31)

 Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва. ФОТО

Сім'я Олега Сенцова перетнула адміністративний кордон з окупованим Кримом і прямує до Києва.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, інформує Цензор.НЕТ.

Сімя Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва 01

"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінмежу з окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком", - написав Іслямов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов

Він висловив упевненість, що Сенцов й інші звільнені вчора кримчани, перебуваючи на волі, посилять кримський політичний порядок України.

Сімя Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147153
 
   
 Топ коментарі
 
А с какого перепугу они должны покидать Крым??? Подарить его вам, козломордым??? Да хрен дождетесь... Ходите и оглядывайтесь...
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Тебе, кацапе, забули спитати.
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Я думаю у них ещё и паспорта российские. Сейчас обнимутся и обратно в "родную гавань".
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везут методички из Кремля
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ага, кличте снайпершу з гранатами. Хай ця патріотка деактивує цю сім"ю. А то вчора грозила всіх колаборантів знищити.
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у мене інше питання. Навіщо Україні такі неврівнноважені снайпери? Це ж горе і ганьба для країни такі як вона. Та ще ймення і прізвище її висвітлили на сайті. Вона топ-модель? Ганьба ВСУ.
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А может вопрос поставить по другому??? ПОЧЕМУ она там??? Может потому, что такие как ты по норам спрятались???
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мені просто людей не подобається вбивати. Не всі кровожерливі. А снайпери особливо бездушні, бачать очі людини.
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Ну значит закрой свое хбебало и сиди дальше под юбкой у этой снайперши... Не тебе рассуждать об армии, о ее славе и ее позорах...
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В чем слава? В смертях? Эта женщина должна созидать, а не убивать. А показав ее фото на сайте наслали на нее и ее семью проклятия многих людей. Не стоило это делать. Бравировать снайперу в СМИ это невежество высшей степени.
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А эта женщина не виновата, что когда ПРИШЛИ убивать ее семью и ее страну, то такие как ты спрятались... Ты оставил ей ВЫБОР??? Если не она, то КТО??? Или ты думаешь, что если ты готов подставить задницу грязному кизяку, то и она на это согласна??? Нет... Шалавой, готовой дать первому встречному, оказался ТЫ...
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Стрембовский, ну в самом деле, снайпера в войне почти ничего не решают. В основном арта, авиация. Повторюсь, снайпер не Гюльчатай. А ее призывы подрываться аки смертники. Пусть бы сама и взорвалась аника-военка.
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))) Клоун, о женских прокладках лучше порассуждай, больше пользы для тебя будет))) В них ты лучше разбираешься)))
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И где ты грубость увидел?)) Твоя нежная душа такого не переживет?))) Переживет, как много раз это уже проделывала))) Заплачь еще))) И что ты сделаешь? Опять под юбкой спрячешься?)))
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Яке ти мурло!!!Альтаїр...та ти не гідне її використонаї прокладки! Вона- на передку воює...А все , на що здатне таке чмо, як ти,- так це лайнити на форумі від пивас на диванчику...Та тобі навіть комент в її адресу не дозволено писати, сцикло!
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люсіко, не нервуй. І поменше пафосу. Дихайте повітрям, спілкуйтесь з людьми і радійте життю. А краще поспілкуйтесь з заробітчанами, мої слова це компліменти. З діаспорянами сенсу нема говорити, то пихаті пани які вважають що їм всі винні.
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ніякого пафосу, смердюк...такі, як ти, його взагалі просто не гідні...і не сподівайся...бісер перед свинями метати- дурне діло...Чекаю, що колись- таки приймуть закон про позбавлення громадянства України таких вилупків, як ти, щоб їхні пропарашинсько-зєлєногрнійні голоси навіть не рахувалися в голосуваннях у виборчих кампаніях...щоб такі виродки навіть права не мали гавкати та лайнити в нашій державі...
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бгггггг. Ну чекай,чекай. У мене на Житомирщині тебе відразу б послали нах. при твойому базарі і без пафосу, ну може б в рило заїхали.
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Украинский, а шо? Ты хочешь вскрыть меня этим тупым инструментом - Чей? Услада татарских очей! Пайдет?
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А зачем тебя вскрывать?)) Ты в предыдущих постах не плохо вскрылся))) Сидел как крыса пять лет, а теперь голос подал?))) Думаешь, что успеешь сбежать в Европу? А потом куда? В Канаду??? А мне бежать не куда... 25 км до линии фронта...
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Что за хрень ты несешь ,мордва,кацапы-оккупанты с оружием в руках пришли убивать ,поэтому это не люди,а враги ,которые уже 5 лет убивают и грабят украинцев ,этнических русских,татар,всех граждан Украины без разбору
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А что ж они в оккупированном Крыму то живут?
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А паспорта у них российские?
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Порассуждай лучше о паспортах своих дедов и бабок))) С чьими паспортами они у адика бегали?))
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Эрзац паспорта недйствительные дефективные с особой отметкой* коллаборант-предатель*
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Главное что бы они помнили благодаря кому Сенцов на свободе и ценили заботу о них Главы Государства!
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Хоч ти і під іншим ніком, але я тебе знаю.
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Лєнка навчилась вставляти картинки. І виклала свій патрет. Ти виявилась ще страшнішою ніж я уявляв. Не лякай хоч людей на форумі. До речі, не забула шо ти тріпло?
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Нет. Я не Владимир Александрович, хотя мне и приятна Ваша ошибка, ведь сравнение с таким выдающимся человеком- большая честь!
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та ладно, шо тот топор, нормально он всегда стебётся под любым ником. саня он крест потерял и мечется теперь тут бедненький, як бздо по шараварам. креста то теперь на нём нет )
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Если Сенцов будет "усиливать крымскую политическую повестку Украины",то его семье там лучше не находиться. Или кацапы смотрят на это сквозь пальцы? Сомнительно.
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эту проблему надо бы решать. семью на материк или Сенцов съездит в "гости" и прийдеться его менять по второму кругу или нет семьи.
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вопрос на засыпку-А ШО вы -семья забыли на оккупированной территории?? Чем плох для вас Киев??
Сраные какие-то поЦриоты!!!"
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А с какого перепугу они должны покидать Крым??? Подарить его вам, козломордым??? Да хрен дождетесь... Ходите и оглядывайтесь...
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Я сразу не подумал - пытаюсь ему раз"яснять.
Конечно козломордый с лубянки - нивелирует подвиг Олега.
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Может быть ты патриот, Валера на диване, из Германии?
Сенцов узник совести - своим примером поднял на международной арене вопрос насильственного получения гражданства РФ в оккупированном Крыму.
Тебе ли хавальник разевать...
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да нет по моему дело чести нормального человека не жить в той в квартире в которую вселились рейдерством без рарешения и поставили в известность что квартира не твоя а наша живи никто не выгоняет-тоже самое про донбас патриот,моральный человек не будет жить там, все кто хотел преехали на материковую Украину а те кто устраивает присутствие орков и не прочь слышать разговоры о хунте видеть флаг с двухглавой курицей те живут там-его семья не безпомочные старики что физически не могут покинуть Крым
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И какие выборы вы там собрались ПОТОМ проводить??? Среди КОГО??? Среди тех, что остались??? Думать не пробовали, хоть ИНОГДА???
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в смысле они ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ жили в крыму штоли???????????????????? это какойто пааазор.
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Я думаю у них ещё и паспорта российские. Сейчас обнимутся и обратно в "родную гавань".
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А кацапські паспорти родина також отримала? Щоб дві пенсії отримувати, як горді лугандійці.
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Крым и донбасс для Украины будут баластом...
Но кацапы должны платить по полной!
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Что касается татар...
Они патриотично получили ватные паспорта и сидят тихо и смирно,за исключением 100 150 человек!
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Це нагадує, як деякі деякі горланять Слава Україні, а як повістка на АТО, так вони до бабці у Ростов.
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Ленур, с какого перепугу Эдем "находится вынуждено"??? Он новоалексеевский... Хоть Крым и его Родина, но дом его семьи на материке...
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Вчера Филатов открыл отремонтированный мост в Днепре и считает, что он выиграл спор с Зеленским )), забыл наверное про слово "качественный" в смысле ремонт, думает, что все поведутся на его помпезность ))
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Странная ситуация семья в Крыму под крылышком оккупанта а его обменивает Украина ...где логическое начало?
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Я так понял , что скоро вторая серия обмена Сенцова .
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Песики, а как вам такой фокус?
==========

Посольство России в Нидерландах заявило, что власти страны не запрашивали у российской стороны выдачу свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает РИА Новости.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», - приводит агентство слова сотрудника дипломатического представительства.====== мне кажется кто-то врёт, и крепко врёт .. Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев - Цензор.НЕТ 8299
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Нам твои российские источники неинтересны, запутенец
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Да дел не в источниках, был официальный запрос от правительства Голландии или просто бла-бла? .. Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 2327
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Ой баран заповедный,ты бы еще у трутина_пукина-тупина спросил
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Кроме слов "Нидерланды потребовали....." я в инете больше ничего не нашёл .. если у тебя есть ,поделись ... Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 9770
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Ты гля как козломордые сбежались на тему о семье Сенцова... Знают, суки, что сломить его не смогли... Осталось только скулить как побитым собакам)
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не знаю что и думать....
Но пишут вот....



tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Чудеса природы.
Голодающий долго и тяжко Сенцов - здоров как бык.
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Успокойся. Я уверен что Сенцов остался патриотом и будет в дальнейшем поддерживать политику нашего Президента- Владимира Александровича Зеленского.
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а он поддерживал политику блазня?...
Можно факты какие нибудь, или ссылки... Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 7037
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А вот и увидим.
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За кого голосовал, Бровкин?
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Главное- освободили Сенцова.А как вести себя- его дело.Он свободный человек,митець.
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не скажи....
Если вступит допустим в ряды "повстанцев", то заслужит пули....
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Не красиво как-то получилось.Боюсь Сенцов скоро начнёт идти по накатанной Гадей дорожке.Карпюк вон уже пошел.
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То персональні проблеми Сєнцова, навіть не знати для чого суспільству потрібна його сім'я. Вони вже і не відрізнять - чи Сєнцов повернувся, а чи який агент ФСБ, щоб пропагандувати руський мір в Україні.
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Как упоительно слились в экстазе козломордые и порохнявые ничтожества. Ничего удивительного - одно мировоззрение, одна человеконенавистническая сущность.
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Мати Сєнцова в інтерв'ю казала, що все-одно за "російський Крим" і на "референдумі" знову за нього проголосувала навіть незважаючи на те, що московські окупанти посадять її сина. Клінічна рашистка - невиліковна.
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Сім'я з расєї їде до України зустрічати сина визволенного з расєйського полону, такий маразм може бути лише в Україні
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Крым это Украина или ты по другому считаешь?
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Хроника одного президента
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма.
Если думать здесь и сейчас, то мы спасли 35 человек от заключения. Если думать стратегически, то сегодняшний день может стоить нам много жизней в дальнейшем. Пятый президент думал стратегически и умудрился вытащить из плена более 3500 украинцев. "Один президент" вообще не думает. Он пародирует процесс мышления.
По порядку.
Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто проигнорированы. Главным модератором обмена Цемаха был министр внутренних дел Аваков. Не знаю , зачем это ему, но скорее всего через него действовали его французские друзья. Кроме того именно Франция уговорила Нидерланды не поднимать вопрос выдачи Цемаха в ЕС. "Следственные действия" о которых говорит "один президент" - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было", с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.
США. Трамп просто шантажирует "одного президента" требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И "один президент" явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью "одного президента", Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости "одного президента" - пронесло.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное.Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному "одним президентом" министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У "одного президента" даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы "один президент" попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают.
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды "одного президента" и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение "одним президентом" в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей: " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы "одного президента".
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) "один президент" умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
У него большинство в парламенте, всенародная поддержка, он легитимный президент. В истории бывало всякое. Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда.
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