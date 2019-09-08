 За тиждень нацгвардійці на блокпостах у зоні ООС затримали 9 найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, на одному з блокпостів неподалік Маріуполя нацгвардійці виявили чоловіка, якого розшукувала Служба безпека України. Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції ГУ НП України. Крім того, період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно з пошуковою базою Національної поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань.
Ще в одного громадянина, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха, українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України.
"обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции."
разыскивала СБУ,а передали ментам. среди мангушских ментов сепарья большинство.Источник: https://censor.net.ua/n3147151