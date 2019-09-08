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Матеріали за темою:
Все про:бойовик (3073) Донбас (12929) Національна гвардія (578) найманці РФ (868)

 За тиждень нацгвардійці на блокпостах у зоні ООС затримали 9 найманців РФ

За минулий тиждень військовослужбовці Національної гвардії, які виконують службово-бойові (спеціальні) завдання у складі операції Об’єднаних сил на блокпостах поблизу населених пунктів Маріуполь, Волноваха, Благодатне провели близько 20 затримань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, на одному з блокпостів неподалік Маріуполя нацгвардійці виявили чоловіка, якого розшукувала Служба безпека України. Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції ГУ НП України. Крім того, період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно з пошуковою базою Національної поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань.

Ще в одного громадянина, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха, українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147151
 
   
 Топ коментарі
 
треба збирати побільше ..цих придурків - нам ще не один обмін проводити )))
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Начинаем собирать обменный фонд.
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Все йде до того, що зе"біл скоро буде давати посвіднення УБД всім найманцям та виплачувати їм компенсацію...
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То такие наемники как харьковские бомжи выданные сбушниками за шпиёнов. Вменяемый наемник через КПП не попрется...
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треба збирати побільше ..цих придурків - нам ще не один обмін проводити )))
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уже отпустили?
"обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции."
разыскивала СБУ,а передали ментам. среди мангушских ментов сепарья большинство.Источник: https://censor.net.ua/n3147151
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Вообще-то для Х**ла все кроме Цемаха ихтамнеты.
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так в ды/орляндии нет укр. телевидения, нет никакой информации о том, что задерживают на блокпостах. Им втюхивают, что Украина развалилась, замерзла и вообще там бродят только собаки вот и пруться от незнания.
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Егорка,ежа тебе в норку,ты такой вумный,аж страшно
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Нафіга ***** це сміття? У нього свого вистачає.
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А теперь давайте снимем розовые очки-про Зе, мертвечука и пуйла-https://www.youtube.com/watch?v=lyLsXhuBz2k
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Да скоро не скрываясь пересекать будут если дальше так пойдёт с президентом-миротворцем
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Мож проще их сразу передавать в Ростовское ОВД? За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ - Цензор.НЕТ 4146
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Все йде до того, що зе"біл скоро буде давати посвіднення УБД всім найманцям та виплачувати їм компенсацію...
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набирают будущих "слуг" в местные советы Донбасса с особым статусом!
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Для чого було їх затримувати? Обмінного фонду в Україні є вже досить. А цих сєпарських гавнюків найсправедливіший в світі зебільний суд всерівно відпустить під особисте зобов'язання по місцю їх постійного проживання . Так що краще було відразу прикопати сєпарів десь в найближчій стічній канаві та і по всьому. 😕
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Обменный фонд оскудел. В две смены работают.
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Единственный для них способ вернуться домой,- через обмен
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Відпустять тому що нове керівництво країни з повагою відноситься до сепарів та терористів
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кремлевский упырь не внимает ни законам ни человеческим благородным качествам.Для него люди мусор.Что б его детей и внуков так меняли-может тогда что то в нем шевельнется
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Украинцы как рыбаки, которые ловят рыбу и тут же выпускают её
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