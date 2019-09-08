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 Політика України
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Все про:обмін (489) полонені (468) Гриб Павло (184)

 Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде"

Колишній 21-річний політв'язень розповів про те, що з ним відбувалося перед обміном і що він не писав прохання про помилування.

Як передає Цензор.НЕТ і посиланням на УНІАН, журналістам вдалося поговорити з 21-річним Павлом Грибом в лікарняних коридорах "Феофанії". У супроводі мами і медсестри він проходив огляд, його вели від окуліста на УЗД. Хлопець відмовився давати інтерв'ю, сидячи в палаті, і запропонував зробити його під час прогулянки  лікарняним коридором.

- Коли ви дізналися, що буде обмін?

- Я весь час знав, що він буде. Не на 100%, але жодних причин, того щоб це не відбудеться не було. Два роки і два тижні чекав його. Але, я вже готувався до етапу у колонію, а замість цього потрапив у Москву, у СІЗО №2. Це було 16 серпня. Привезли. Завели у таке невеличке приміщення з високою стелею. Входить заступник начальника, з двома зірками на погонах, полковник, мабуть: "Ти знаєш, чого ти сюди приїхав?" Я здогадувався, але відповів: "Та хто його знає" – "Додому хочеш" - "Хто ж не хоче до дому" - "Пиши загальними словами прохання помилувати". Та, хай його грець! Я нічого не писав. Не захотів. І всі про це питають, але то - технічне питання. Могли самі опублікувати, підробити підпис.

- Що було далі?

- Закинули в "хату", переодягнутися не дали, мила не дали. Камера була на одного. Українця до українця не поселять. Із розваг – тільки радіо. Я два роки не міг зрозуміти, як його вмикати, тисну на кнопку, а треба було повертати гучність. Книжку наступного дня дали, фантастику "Метро 2033" (описує життя людей у московській підземці після ядерної війни). Потім були ще книжки, та малював малюнки – всякі візерунки. Робити не було чого – почав малювати, щоб подарити друзям, коли повернусь. 

-Там було краще, чім у тому СІЗО, де ви чекали на вирок?

- Це було добре, тому що це були зміни. Ще, в "Лефортово" давали хліб нормальної якості. Для порівняння, мені до цього давали хліб, який можна було закинути до стелі і він там прилипав. Щось середнє між хлібом і тістом. Минуло три тижні, вночі будять: "Речі збирай". Я все зібрав, пошматував хліб, взяв його годувати пташок. Дали документі, гроші. Ось - карбованці (достає із кишені декілька тисяч російських рублів)

- Рублі?

- Я принципово перекладаю! Повели. Чую в іншому крилі люди перекрикуються "Слава Україні". Відкриваються двері. Йдуть у формі, потім у чорному за прапором ФСБ. Хтось з них шуткує: "О, зоною пахне". Думаю: "Зараз буде "меропріятіе" (побиття ув'язнених). Потім зрозумів, що йдуть за нами. Нас було 35, їх понад сорок. Чекали, чекали, чекали. Повели в автобус, там вже був Сенцов. Я зайшов, крикнув: "Слава Україні", всі відповіли. Конвою було байдуже. Їхали в аеропорт повз Кремль. Потім літак.

- І як ви зараз почуваєтеся?

- Втомився.

- Декілька останніх питань. Що дома зробите  насамперед?

- Подивлюсь новини.

- Вже є якісь плани на найближчі дні?

- Ні. Сподіваюсь, лягати в лікарню не буду.

- Дівчина, до якої ви їхали до Мінська, через листування з якою вас звинувачували, щось писала вашим батькам або вам?

- А ви знаєте де ця дівчина? Може її в живих нема.

Нагадаємо, Павло був викрадений у Білорусі 24 серпня 2017-го  та перевезений на територію РФ. Він поїхав у Гомель, щоб зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався у соцмережах. Дівчина мала приїхати на зустріч із Росії. Пізніше стало відомо, що українця тримають у СІЗО в Краснодарі. Російські слідчі звинувачували його в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі. У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. 22 березня 2019 суд у Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним і засудив до 6 років колонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147150
 
   
 Топ коментарі
 
Молодой , глупый. Понестись за "варенником " в Беларусь ...
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Ты лутше расскажи дурачек за чем ты поперся в Беларусь? где тебя повязали ФСБ...
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він не тільки дурачок ... але ще й і мудак ..
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Хватит ныть. Народ Украины знает лучше как ему жить. А также дал подсрачника свинье вашей на выборах.
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Народ Украины знает, как ему жить. Именно поэтому 400 лет в гавне живет.
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Він мабуть і консервації не їв,бо голова в банку не пролазила😆!
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админка,
ваш Юра хороший хлопец, но помогать ему в разблокировке на Лицокнига, вряд ли кто будет, пока вы продолжаете банить (удалять) комментарии, которые не совпадают с вашим личным мнением.
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какой умный мальчик, он все знал!
Один только вопрос: Какого ты, гаденыш, поперся в ту ФСБшную Белорусскую ССР?
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Основная масса порохоботни валяются пьяные и их собачки метят поднимая лапки Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 1283
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В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЭТО ЧМО ,которому в Укране "не дают" пусть едет за телками в Монголию,да и там не факт ,что получит
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Парашоботам такі потрібні,не пропаде,ще й орден дадуть,а ****!
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Повезло что вернулся. Ведь страдал ни за что, типа остальные герои, а он "чмо".
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Во всех темах порохоскот выкладывает горы соевого дерьма и бьется в истерике по поводу нечуванои зрады и тотального слива неньки в результате совершенного обмена. А тут такой нежданчик - их поистаскавшийся алкаш-паханенок изо всех сил доказывает, что без него обмена никакого и не было бы.

https://censor.net.ua/news/3147157/kak_ukraina_osvobojdala_svoih_moryakov_evrosolidarnost_opublikovala_hroniku_video

И как жить теперь тупому соецефалу??? Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 4999
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так оно и есть. Зея лишь принял условия кремля, но сам этот процесс никак не двигал.
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Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Цитата.
Это что? Кацапская подлейшая пытка? Или как?
Источник: https://censor.net.ua/n3147150
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Для його неабиякого розуму може і катування))
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Я б навіть сказав, ментальні борошна )))
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Сколько же здесь дебилов пасется, придирающихся к словам этого еще не отошедшего от кацапских палачей мальчика - инвалида со страшным диагнозом. Он настоящий герой и патриот, а духа у него больше, чем у здешних здоровых мудрецов с боевых диванов. Здоровья тебе, Паша, и счастья, пускай тебе Бог помогает!
А мутный лукашенка - говнюк бульбонский...
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Мальчик? Это в 21 год мальчик? Может конечно он по уровню развития как мальчик, если за 2 года не понял как одна кнопка работает.. Кстати, Гайдар в 16 лет полком командовал...
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а от і брехня, Єгор Гайдар керував урядом Російської Федерації
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тов. Пупкин, вы всё никак забыть не можете совково-пропагандонскую ложь времён из своего пионерского детства?
Гайдар в 16 лет командовал не полком, а расстрельно-карательным отрядом ЧОН из 152 красноармейцев, который пытал и убивал сибирских крестьян.

Юный советский герой-садист Гайдар собственноручно убил и замучил около 100 человек, от чего впоследствии и стал неизлечимо психбольным: "Мне каждую ночь снятся ужасные кошмары, снятся убитые мною в юности люди..."

Спасибо тому украинцу из отряда сельской самообороны, который застрелил этого совкового выродка Гайдара осенью 1941 года, когда он припёрся ночью в село с оружием в руках грабить крестьян, как привык это делать в Сибири во время Гражданской войны.
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ну и что этот "герой и патриот" сделал такого героического ? просветите нас тёмных ...
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"- Несколько последних вопросов. Что дома сделаешь в первую очередь?
- Посмотрю новости. Может тёлка опять написала, что бы приехал..."
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Вместо этого пубертатного долбака Гриба лучше было бы вызволить украинского военного, который сражался на передовой и раненым попал в плен.

А этот долбак многократно писал своей ******* на российской сайте в Контакте подробные советы о том, как сделать из огнетушителя бомбу и взорвать её на торжественной школьной линейке в Сочи 1 сентября. А потом, как последний недоумок поехал на стрелку с завербованной ******** в совково-колхозную БССР, на территории которой ФСБ действует столь же свободно, как на территории какой-нибудь российской Смоленской области.

И вот это придурка-"3,14страдальца" вытащили из тюрьмы вместо раненого бойца ВСУ...
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- И что вы намерены делать сейчас?
- Попробую съездить потрахаться, может в этот раз повезет.
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Больше всех переживала за Гриба,наверно, что еще глупенький пацан,попавшийся на морковку)))....надеялась,что ЭТО будет ему уроком,НО нет - ничего не усвоил(((
"твоей" девушке медальку дали "за заслуги" и очередное звание.
Слушайся маму с папой и не поступай опрометчиво))
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Дебил. И сколько же у нас в странееще таких дебилов с запудренными мозгами.
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Дебил. И сколько же у нас в стране еще таких дебилов с запудренными мозгами.
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"- А вы знаете где эта девушка? Может ее в живых нету." -
это ж каким идийотом надо быть, шоб до сих пор верить шо тёлка-кэгэбэшница не при чём.. Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 4952
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За Гриба подлая лукашенская Беларусь получила каую о ветку от Украины??
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Співчуваю Грибу, хоч і дурень-хмиздострадалець - але його когнітивні борошна з радіоприймачем... вибачте, тут дійсно іржу крізь фейспалм )))))))) Згадався анекдот:

Мужик приходит жаловаться в магазин с купленной неделю назад бензопилой:
- Я вот купил у вас инструмент. В инструкции написано, что можно распилить до 5 кубометров дров, а я как ни стараюсь, больше двух не получается.
Продавец:
- Та-а-ак... Ну давайте посмотрим...
Заводит бензопилу.
Мужик:
- Куя себе! А чё это она у вас зажужжала?!?!?!
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