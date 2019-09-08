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 Політика України
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Все про:вибори (4465) Крим (7409) МЗС (1876)

 МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням РФ на окупованій території Криму "місцевих виборів" в органи влади, утворені російською окупаційної адміністрацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України.

Так звані "місцеві вибори" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" 2016 – 2018 років, а також низки міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та РФ.

Результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК відкрила справу за фактом розкопок в окупованому Криму на місці мусульманського поховання. ФОТОрепортаж

Нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму. Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" у тимчасово окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147149
 
   
 Топ коментарі
 
А Европа крайнюю озабоченность.
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Какой нафиг протест?! Что это за высер от ЗЕпутинского мида?! Вчера ж омбудсмен взяла на поруки укр моряков, которые были осуждены рашистами за незаконное пересечение границы в украинских (!) территориальных водах! Зебилы, вы это сделали вместе - ради одной фотки клована в новостях, вы признали Крым кацапским!
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Зебил, а причем тут европа?! Пока Украина боролась, европа сохраняла санкции, кремлефюррер был изгоем. А теперь зеУкраина предпочла капитуляцию, так а почему европа должна вам мешать?!
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Зебил, а причем тут европа?! Пока Украина боролась, европа сохраняла санкции, кремлефюррер был изгоем. А теперь зеУкраина предпочла капитуляцию, так а почему европа должна вам мешать?!
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Блин да ты напрочь лишен понятия под..бка. ну нельзя же все так буквально воспринимать. А неразобравшись в своей мозговой вате тем более оскорблять собеседника. Это чисто по кацапски вначале в рыло, а потом я тебя не расслышал.
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Какой нафиг протест?! Что это за высер от ЗЕпутинского мида?! Вчера ж омбудсмен взяла на поруки укр моряков, которые были осуждены рашистами за незаконное пересечение границы в украинских (!) территориальных водах! Зебилы, вы это сделали вместе - ради одной фотки клована в новостях, вы признали Крым кацапским!
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...зеваю... ...когда ***** сдохнет, Крым тоже не вернётся! ...патамушо Украина -- всегда просто страна -- странная -- и никогда Государство!
-- жида Гетьманом избрала! ...ну, извините... -- Гоголя, что ли, почитайте, или Шевченко?
За шо боролись, на то и напоролись.
ТЧК -- крапка.
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Какой такой пратест?
А ну-ка заткнуться!

"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."
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Вчера сдали Крым, а сегодня протестуют. Ахахахаха лицемеры.
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"МИД Украины выразил протест"! а мид зеленского что изобразил?
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