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 Сьогодні - 75-та річниця початку депортації українців у 1944-1951 роках

Сьогодні, в неділю, 8 вересня 2019 року, - 75-ті роковини початку депортації українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, ця пам'ятна дата встановлена відповідно до постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року, і відзначається кожної другої неділі вересня.

Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд, продовжуючи політику міжвоєнного уряду націонал-демократів, поставив собі за мету мати моноетнічну державу, зачищену в різний спосіб від національних меншин, зокрема українців.

Депортація українців із територій Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталася внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення Угоди про евакуацію українського населення з території Польщі й польських громадян із території УРСР. Договір передбачав виїзд українців до УРСР і повернення до Польщі поляків і євреїв, які станом на 17 вересня 1939 року були громадянами Польської держави.

Територія, на якій відбувалась "евакуація", охоплювала землі Ряшівського, Люблінського і Краківського воєводств. Усю її поділили на 15 районів, у кожному з яких діяла окрема, так звана польсько-українська комісія. До повноважень цих комісій входило збирання заяв від місцевого населення, щодо виїзду, підготовка списків переселенців і евакуаційних карт, організація транспорту, тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

Однак, акція, що мала бути добровільною, не знайшла особливого відгуку серед українців. Тоді польська влада вдалася до насильницьких дій - повна ліквідація українського шкільництва, будь-яких проявів організованого українського громадського життя, дискримінація українців під час проведення аграрної реформи, непосильні обов’язкові податки, знищення Української Греко-Католицької Церкви тощо.

На першому етапі, що тривав від 15 жовтня до 31 грудня 1944 року, вивезли понад 20 тис. українців, переважно мешканців Холмщини, що найбільше постраждала від антиукраїнських дій Польщі. Після Холмщини депортація продовжилась на Лемківщині, у Надсянні та Західній Бойківщині. На цьому етапі - від січня до кінця серпня 1945 року - переселили 229 685 осіб. З вересня 1945 року "евакуацію" проводили три спеціально підготовлені дивізії Війська Польського. На збори давалося лише кілька годин, при цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.

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Кілька разів термін виселення українців продовжували - і офіційно депортація закінчилася у червні 1946 року. Хоча зачистка тривала ще до кінця липня. Загалом у 1944-1946 рр., лише за офіційними даними, на територію УРСР було депортовано 482,8 тис. осіб. Очевидно, що реальна кількість вигнаних українців була більшою.

У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада під час Акції "Вісла" депортувала на північ і захід Польщі. Тоді впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948 та 1951 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147145
 
   
 Топ коментарі
 
Бабуся розповідала, як однокласника (9 клас) забрали прямо з уроків озброєні "совєти" за те, що його дядько був в УПА. Потім його з сім'єю до сибіру у теплушках.
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Зараз Віктор Новіков та Mike Paul скажуть, що це все ми самі винні, а росія ні до чого.
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Зараз Віктор Новіков та Mike Paul скажуть, що це все ми самі винні, а росія ні до чого.
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лучше расспроси свое мальдивское божество, которое считало, что росия ни до чого, покупая липецкую фабрику в 2001
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ти хронічний ідіот.... чи тебе так штирить після дня народження сукіса? також оперативний агент?
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Ти тему переплутав? До чого тут мальдівський?) Чи методичку нову не надали, а ти по старій шпариш? Чи ти і є Mike Paul? Тоді питання знімається. Ті, хто заперечують агресію *****, мають алергію на "мальдівське божество". А як там "Богдан д'СанТропе"?
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а это тема для обсуждения отсутствующего майка, что ты его имя в зубах таскаешь? и, кстати, первый, кто заперечував кацапскую агрессию, был твой липецкий балабол. он, занимая высший пост, за весь 2014 год так и не смог выдавить из себя, что россия агрессор, прячась за размытыми формулировками типа пивничный сусид, ворог и другими хуцпатыми оборотами. так то, порохобот
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Тому-що два наведених мною персонажі ще вчора розповідали, що російської агресії не було і немає. А в зубах таскаєш ти ім'я пороха. Так що згинь, тут тема геть не про порохоботів і зебілів.
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Розумієш, коли кажуть зебіл- я одразу тебе уявляю. Напевно це причинно-наслідкові зв'язки: хто як засвітився. Порох на Мальдівах, Богдан в Сан-Тропе, ну а ти біля генделика під час промови на захист зе і бо з чаркою в одній руці, та дешевим сирком в іншій. Все, розмову закінчено. Сьогодні 75 років з початку депортації українців. Потрібно це пам'ятати. А ти що? Прийшов і срач розвів. Гидота. Можеш ще щось і написати, я навіть прочитаю, проте відповіді не очікуй.
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все ж відповів я тобі, радій. І ось з цим другом ти воюєш проти українців? Молодчага.
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ну правильно. майк прав. ибо агрессия это всего лишь составная часть экспансии. но ты, порохобот, вероятно не учил в школе понятие множества и их составляющие. вот, к примеру, вы бегаете и всех провокационно допрашиваетесь "крым - це Украина?" "данбац - це Украина?". нет! не Украина! Крым - это часть Украины, причем неотьемлемая, и то что вы называете Донбассом - тоже часть Украины, а не Украина. вам надо в школе кныжкы было читать. но если б ты их читал, то не пошел в порохоботы. дилемма однако
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Агресії Росії проти України не було і немає. Його слова? Його. Тут немає чого обговорювати. Звичайно ти будеш його вигороджувати найтупішими відмазками. Зрозуміло пояснив? От і добре.
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І наостанок- 2019 рік, 24 серпня, скільки разів рояліст назвав росію агресором? Лицемір ти. До речі, ти не перший зелебот, якому я це сьогодні пишу. Перед тим, як когось звинуватити, подивись на себе- а чи не обернеться сказане проти тебе ж. Так то, зелебот.
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НЕМНОГО НЕ ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .. Я занимался этим вопросо 3 -4 года закончил в 2007 году в мае когда умер тесть.. так вот тестя папу моей жены 1939 года рождения гражданина Польши украинца и Пправославно крещенного депортирвоали в возрасте 5 лет вместе с сестрой грудной старшие сестры вышедгме замуж поехали сами на Ривнищену с мужьями.. и так как было им уже 18 и более лет, а мой тест, грудная сестра и брат старше его на 4 года попали в сентябре к концу сентября 1944 года в Одессу... а в Одессе был искуственный голод да да.. так Сталин мстил Одессе за вполне спокойное житие при оккупации... далее распрделили их в ппригород совхоз колхоз сейчас там поелок Котовского застроен так вот сестра умерла не ясно от чего мама скончалась в больнице после операции аппендецит их с братом в разные детские дома распределили когда отцу было 14 лт выдали Свидетельство о рождении Графа мама прочерк!!!!!! гумманоид значит... Графа отец только фамилия и место рождения Нерубайское Одесская область не ПНР и не Польша ак у родных сестер а Одесская область... в Польше у них отобрали и они оставили взяв котомку одну в теплушку.. дом 119 кв. метров млын 120 кв. метров 12 коров и бычков 4 коня 5 десятков курей и уток и гусей ПАЩНИОРНОИ 12 ГА подворье 2 ГА, лес личный 1,5 ГА и озеро в нем 200 кв. метров зеркало.. в грошах СССР на 1944 года когда опись составляли сотрудники НКВД равнялась 3 тысячи 458 советских рублей все есть вАрхивных справках в Польше по моим жалобм суд Польши провел 6 судов и прислал мне МИД Порльши ответы и Решения судов на польском и в переводе что типа моного раз воеводство преименовывалось менялись границы сел и населенных пунктов мол нема того села и никаких!!! архивов ни цивильных государственных Польши Панской ни православного Храма в данном селе НЕ СОХРАНИЛОСЬ.... перед смертью тестя я узнал негласно неофииально актовые записи номера и дату смерти сестры и мамы кладбище предполагаю Латовка... тестя он должен был пойти в суд устанавливать родствнные отношения, чтобы получить из Свидетельства о смерти сестры и мамы своей напомню у него Свидетельстве о рождении графа мама ПРОЧЕРК ай да МГБ которому подлчинялись ЗАГС.. маладца...фашисты ля-ля... но тесть не успел инфаркт инсульт...УССР СССР И УКРАИНА ЕМУ согласно ДОГОВОРА ничего не дало как обязано было сделать ни земли вообще, ни дома, ни даже комнату в коммуналке...меня Консул Польши несколько раз переспрашивал что вашему папе дала Украина я только глупо умлыльнулся надежду ответил я лабы соблюсти дипломатичность.. она Консул все поняла и только вздухнула... и то Украина таки также не дало НИЧЕГО...и таких как тесть и их наследников 2-5 млн. граждан.. об ЭТОМ ГЕНОЦИДЕ ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ПОМАЛКИВАЮТ и я честно говоря удивлен прочитать тут в Цензоре об этом новость.... именно 8 сентября 1944 года Хрущев от имени УССР и Комитет Национального Спасения Польши при существующем Правительстве Польши в эмиграции Лондон!!!!!! подписали Договорчик....тут дело пахнет вторым Нюрбергом или ГААГОЙ против соучастия Поляков против Украинцев в сговоре со Сталиным... заключили сей пасквильчик, который по сути стоит рядом с Пактом Германии и Молтова и Секретных 14 Протоколов к нему.... Сегодня - 75-я годовщина начала депортации украинцев в 1944-1951 годах - Цензор.НЕТ 2570
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Главное шо пшековщина ни до чого. Пшеки святі Сьогодні - 75-та річниця початку депортації українців у 1944-1951 роках - Цензор.НЕТ 579 Низя рознь сеять с партнёрами обвиняющими Украину в геноцидах Сьогодні - 75-та річниця початку депортації українців у 1944-1951 роках - Цензор.НЕТ 579
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Бабуся розповідала, як однокласника (9 клас) забрали прямо з уроків озброєні "совєти" за те, що його дядько був в УПА. Потім його з сім'єю до сибіру у теплушках.
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Ну от звичайно поляки про це НЕ ХОЧУТЬ говорити та згадувати !
А як про це писав і всюди казав Ветрович то зебіли та вата скиглили ,
що Украна погіршуе відносити з Польщею !
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Избавьтесь наконец от мифа о братских народах! Братство и сестринство только в семье. А Украине никто не брат ни сестра, только союзники.
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С нынешней властью как бы не дожить до очередной депортации
МИР В ОБМІН НА ПОСТІЙНИЙ ШАНТАЖ.
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Не чути вибачення від польської сторони за цей етноцид.... чи і тут Бандера винуватий?
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Это было по обоюдному согласию, чтобы прекратить убийства. Также была депортация немцев из Силезии, Гдынська, Гдыни.
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По абаюдному согласію між кацапами і поляками?
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1].
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Со стороны кацапов было Правительство УССР. Со стороны Польши Был Польский комитет национального освобождения. 3 августа 1990 года польский Сенат осудил действия по переселению украинцев.
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Бутусов опять разжигает межнациональную вражду
На этот раз между украинским и польским народом.
Зы-бутусов,прошлое должно быть прошлым
А ты на нем хайпишь...
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Ні хрена собі. Ти ще скажи, шо ********* знову брати, тому що минуле потрібно забути. От козел.
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Идика ***** пшекофил. Пшеки давние враги Украины и разжигать там нечего.
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Поляки сильно хотели покопаться в истории?
Давайте покопаемся)
Кстати сильно интересно получить списки Волынской резни, что то мне подсказывает, что там процентов 90 украинские имена и фамилии)
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Хватит разжигать.
Польша друг и союзник Украины.
Все остальное от лукавого или бутусова...
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Разжигаем не мы, а поляки, хотят быть сильно. правильными и учить нас истории с их колокольни.
Ты ещё их плохо знаешь, потом будешь ещё платить им компенсации за то что они оккупировали и полонизировали наши территории)))
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Дружба возможна только между равными.. а Польша и Украина не равны.. поляки всю историю смотрели и использовали украинцев как своих холопов.
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Не ври неполноценный. Украинцы всю историю резали пшеков как свиней и правильно делали.
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Ті, хто відмовивсь повертатись в СРСР, не були вислані до Сибіру просто неба і не загинули у нелюдськихумовах ГУЛАгу.
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Поляки станут великой нацией, когда лишатся рабства своего гоноровистого слогана "Польска - от можа до можа".
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Грузины они такие. Джугашвили много дел натворил.
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А грузин Берия еще кровожадней был, украинец Хрущев всех освободил.
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Польша что то "требует от Украины", какие то претензии. Мы же молчим что 10% восточной Польши это исторические земли Украины, и то что принудительное выселение людей по национальному признаку это попахивает геноцидом ( и это не немцы которые развязали вторую мировую)Украина им ничего не должна и и нынешняя граница это компромисс со стороны Украины , а не Польши. А вспоминать кто чем когда владел.., так пусть у РФ Смоленскую область потребуют обратно, Есть такое выражение " Поляки не любят русских по простой причине, им не удалось стать тем чем стала Россия - империей." В этом вся суть. А гонор, ну это национальная черта.
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Грузины они такие. Джугашвили много дел натворил. А грузин Берия еще кровожадней был, а вот украинец Хрущев всех освободил. А потом украинец Брежнев его сместил.
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Бред! Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии паРаши в семье шахтёра Сергея Никаноровича Хрущёва (ум. 1938) и Ксении Ивановны Хрущёвой (1872-1945). С Курской губерни лапотной паРаши родители ещё одного рьяного гадкого комуняки Брежнева .
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А потом мы пережили еще одну депортацию- когда украинцы, что бы не умереть от голода были вынуждену уезжать в ту же Польшу и остальные страны на заработки.
И только сейчас, спустя три месяца правления Президента Зеленского люди наконец-то начинают возвращаться, что бы под его мудрым руководством работать уже на благо своей страны!
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> что бы под его мудрым руководством работать уже на благо своей страны! <

...
Сьогодні - 75-та річниця початку депортації українців у 1944-1951 роках - Цензор.НЕТ 6479
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" Мудре руководство зе " _ БУ-ГА - ГА !! Ти теж з 95 кварталу ??
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10 лютого 1940-го року в Галичині окупаційна кремлівська влада розпочала свій перший із чотирьох брутальних і жорстоких етапів депортації українців за Урал. Той день для понад 100 тисяч галичан і волинян став "чорною суботою".
Енкаведисти вдиралися до помешкань зі зброєю в руках та з голосним криком-наказом - «Собірайтєсь!». На збори часу майже не давали...
Депортованих везли у брудних товарних вагонах, або вагонах призначених для перевезення худоби. Вони не обігрівались, у них не було вбиралень. Шлях тривав понад місяць страшна - дорога страждань, принижень, смертей!
Насамперед до списків на вивезення потрапляли підприємці, дрібні ремісники та приватні фермери. Особливо ті, які були активістами громадських просвітницьких організацій. Адже вони могли згуртувати громаду і налаштувати проти новоявлених московських окупантыв "визволителів".
Починаючи з лютого 1940-го року, криваве виселення українців Західної України відбувалися кожних два місяці. Загалом безжально депортували безліч мешканців регіону - 1 млн. осіб. Пам'ятаємо і не пробачимо!
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Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно - фашистов было запланировано указом поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России - орды но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания просто яростного массового сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими монголоидными угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло - путлин замыслил его планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории монголоидными москалями уже как на свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность, суверенитет и Свободу Украинского государства, на ( Крым, Донбасс ) будет по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом
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