 Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель,
Баканов підтвердив, що був присутній на вечірці Суркіса, і розповів, що був на ювілеї "як оперативний співробітник".
"Я до того ж сьогодні і оперативний співробітник", - відповів Баканов кореспонденту.
4 вересня Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі "Інтерконтиненталь". На заході були десятки гостей, політиків, нардепів. Прийшли три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Журналісти "Схем" також помітили Віктора Пінчука з дружиною, сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра, ексглаву СБУ Василя Грицака, чинного главу СБУ Івана Баканова і першого помічника президента Сергія Шефіра.
За даними "Схем", близько опівночі Баканов і Шефір разом покинули "Інтерконтиненталь". За даними авторів матеріалу, за два тижні до свого дня народження Суркіс приїжджав в офіс СБУ на Володимирській.
і він зараз "розробляє" Суркісів
ТІЛЬки Т-сс-с-с!!
ЦЕ сувора державна таємниця!!
Он хоть законодательство читал? Приказы?
Может агентуру и доверенных лиц успел зарегистрировать?
Это уже не смешно!!!
Из какого он отдела?
И пусть предоставит отчет.
Для лошья зелоботов пойдет.
Гаспадін Бакланов, а покажіть-но нам ваше відрядження. Нє, сєрьйозно. Покажіть відрядження, на підставі якого ви відправились у логово ворога.
Нема?
он происто издевается над настоящими сотрудниками
ЗЕбилы, а кто-то сомневается что у Суркиса могут быть проблемы? Он чесный же до белизны в мозгах?
Шушара эти ваши шестёрки при власти
Вовік виявивсь зовсім не той, за якого себе видає
А так, "оперативний співробітник" продемонстрував свою низьку кваліфікацію або й профнепридатність і майбутня його діяльність, в такій якості і в такому стилі, вже безперспективна і за своїм характером може являти небезпеку для його підлеглих.