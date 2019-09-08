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 Політика України
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Все про:Суркіс (45) Баканов Іван (53)

 Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник"

Глава Служби безпеки України Іван Баканов був присутній на вечірці на честь 70-річчя народного депутата Григорія Суркіса ("Опозиційна платформа - За життя") зокрема і як "оперативний співробітник".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  theБабель,

Баканов підтвердив, що був присутній на вечірці Суркіса, і розповів, що був на ювілеї "як оперативний співробітник".

"Я до того ж сьогодні і оперативний співробітник", - відповів Баканов кореспонденту.

4 вересня Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі "Інтерконтиненталь". На заході були десятки гостей, політиків, нардепів. Прийшли три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Журналісти "Схем" також помітили Віктора Пінчука з дружиною, сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра, ексглаву СБУ Василя Грицака, чинного главу СБУ Івана Баканова і першого помічника президента Сергія Шефіра.

За даними "Схем", близько опівночі Баканов і Шефір разом покинули "Інтерконтиненталь". За даними авторів матеріалу, за два тижні до свого дня народження Суркіс приїжджав в офіс СБУ на Володимирській.

Також читайте: Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147142
 
 
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Найбільша заслуга Баканова - маскі шоу на Лакшмі Міттала за замовленням Пінчука. Вовік грається з вогнем.
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Ваня, у власти -не делитанты ,все шаги просчитывают.А Кривой Рог - райский город,если убрать выбросы!Лакшми Миттал-не Уоррен Баффет,не Цукерберг.Миттал никогда не откажется от бриллианта.Нав очереди Мариуполь.
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Під прикриттям? Перуку хоч вдягнув?))) Відмазки у рашазмі вчились робити?))
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Зебилы теперь прикалываЦЦА будут пАстАяннА...
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а НАСПРАВДІ голова СБУ Не Баканов,а зовсім інша людина..
і він зараз "розробляє" Суркісів
ТІЛЬки Т-сс-с-с!!


ЦЕ сувора державна таємниця!!
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а черный ящик это по всей видимости микрофон прослушки Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник" - Цензор.НЕТ 9312
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переодевшись нищим. Холмс проник на праздник
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Це тіпо приходе Баканов побухати до Суркіса, а тут до нього підходять присутні і починають здоровкаться. "Здоровеньки були пане голова СБУ" , а він ім каже " Тссс, не паліть контору. Я для лохтората на завданні і ви мене не впізнали, бо я голова СБУ."
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Баканов опер?
Он хоть законодательство читал? Приказы?
Может агентуру и доверенных лиц успел зарегистрировать?
Это уже не смешно!!!
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А чим він відрізняється від судді- "посипальщика"? Чи від судді, яка "порчу" з грошей, виводила?...
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Ах вот как это теперь называется. Буду знать.
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А кто у этого оперативного сотрудника начальник?
Из какого он отдела?
И пусть предоставит отчет.
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Так як Ви, я, та інші є президентами, то він зобов'язаний перед нами звітуватись... 40млн. звітів. Капець амазонським лісам.
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Вот такое фуфло уровня сельского детского сада нам будут втирать 5 лет.
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Штирлиц знал, что запоминаются только последняя фраза и первый час корпоратива.
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Він хотів розвідати, про парашенковий переворот,який відбудеться у грудні😆!
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Тоді він не туди втрапив... Йому треба було до Лізи Богуцької... Та про це "в курсах"...
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никакого обмена не сосотоялося бы если не существование Цемаха-а последующие возможные обмены на крымских татар и других заложников сосотоится не просто так а если Зебил отдаст отмашку на выборы в донбассе автономию или воду в крым - это будут скрытые с пуйлом договоренности он не скажет -такие вещи любят тишину -так отмажется Зе узнаем уже по факту-так что думай те кого вы выбрали главнокомандующим
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І якби, парашенко не відправив в кацапстанський полон,Українських моряків,також не було б,обміну!
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Порошенко відправив моряків в Маріуполь, а не у полон, так що завали свій брехливий сосальник.
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Порошенко - *****, так же как и Путин! И не в Мариуполь он их отправлял, а на верную смерть в неравном бою! Но, моряки "патриота" Пороха послали на х..! И возвратились набить ему его толстую рожу!
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Точно, если бы моряки шли не из одного украинского порта в другой, то никто бы их не захватил.
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Зебилы жгут )))
Для лошья зелоботов пойдет.
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Я то гадав , що то за чорношкірий африканець майже голяком лише в одних вофкіних красних труссєлях розважав гостей карнавалу народними піснями та танцями племені Юмбо Бумбо .. А то виявляється сам голова служби безпеки здійснював оперативні дії під прикриттям , щоб ніхто його не впізнав . Маладцаааа.... Багатєнькім буде 😕
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На юбилее(!!!) как «оперативник» - 😬😬😬
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Очень опасно наверное было.Орден как минимум положено.Да и для мемуаров потихоньку материал собирается.
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В якості оперативника? Чудово. Це означує, що гаспадін Бакланов мав відповідне відрядження, бо оперативники без наказу навіть на поховання не ходять.
Гаспадін Бакланов, а покажіть-но нам ваше відрядження. Нє, сєрьйозно. Покажіть відрядження, на підставі якого ви відправились у логово ворога.
Нема?
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С каждым разом все противнее читать новости, т.к. начинаешь понимать что тебя воспринимают как дебила. Хотя с каждыми выборами таковых становится все больше.
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"Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник" почему-то мы так и подумали Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник" - Цензор.НЕТ 5853
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рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник"

он происто издевается над настоящими сотрудниками
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да над Зе дебилами он издевается, а они от этого еще и кайф получают
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Производил оперативную выемку напитков и закусок со стола.
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Ага, именинник ждал Председателя СБУ , а пришёл клоун.
ЗЕбилы, а кто-то сомневается что у Суркиса могут быть проблемы? Он чесный же до белизны в мозгах?
Шушара эти ваши шестёрки при власти
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хахаха.... Да они откровенно издеваются над своими избирателями а Земасса от этого кайфует... )))))
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Наближається в грудні, парашенковий переворот! Молодці внутрішні служби,працюють цілодобово,не жаліючи животів ! А при парашенко,його і близько не підпустили б!😆
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Баканов на ювілеї у Суркіса - 100% конфлікт інтересів. Сьогодні він п'є разом з ювіляром, а взавтра має його притягти до відповідальності???
Вовік виявивсь зовсім не той, за якого себе видає
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Порошенко примудрився розказувати про загрозу реваншу усі 5 років, а сам виростив Медведчука з нуля до рівня чи не найбільшого олігарха і офіційної особи держави, посилаючи за ним машину від адмінстрації до аеропорту кожного разу. Оце майстерність, а це так - дитяче лепетання. Але старт не поганий. Либонь Зеленський Шефіру зав'язував галстука. Як версія - вони туди по юдейській лінії, беручи до уваги спільність у цьому питанні. А те, що українці лохи - це навіть не обговорюється.
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Зебка, и как же Порошенко вырастил Медведука?
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Похоже уЗеленские не держат зелекторат за дебилов, они это знают....
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Баканову настолько понравилась роль "засланного козачка" в СБУ, что он теперь и на юбилеи ходит в этом качестве... )))
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В принципі, такий варіант цілком можливий, от, тільки про це, в такому випадку, не треба було розказувати.
А так, "оперативний співробітник" продемонстрував свою низьку кваліфікацію або й профнепридатність і майбутня його діяльність, в такій якості і в такому стилі, вже безперспективна і за своїм характером може являти небезпеку для його підлеглих.
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😀Маску клоуна хоть одел？или без маски морда-лица такая？
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наверное внедрялся в преступную групировкк
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