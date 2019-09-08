 Глава СБУ Баканов був присутній на ювілеї Суркіса "як оперативний співробітник"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель,

Баканов підтвердив, що був присутній на вечірці Суркіса, і розповів, що був на ювілеї "як оперативний співробітник".

"Я до того ж сьогодні і оперативний співробітник", - відповів Баканов кореспонденту.

4 вересня Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі "Інтерконтиненталь". На заході були десятки гостей, політиків, нардепів. Прийшли три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Журналісти "Схем" також помітили Віктора Пінчука з дружиною, сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра, ексглаву СБУ Василя Грицака, чинного главу СБУ Івана Баканова і першого помічника президента Сергія Шефіра.

За даними "Схем", близько опівночі Баканов і Шефір разом покинули "Інтерконтиненталь". За даними авторів матеріалу, за два тижні до свого дня народження Суркіс приїжджав в офіс СБУ на Володимирській.

Також читайте: Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"