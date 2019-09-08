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Все про:Білозерська (7) Правий сектор (213) Ярош (112) Карпюк (113)

 Карпюк має розповісти, чи сам він пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Яроша, - Білозерська

Звільнений з російського ув'язнення Микола Карпюк має розповісти, чи з власної він волі прийняв російське запрошення на переговори, або поїхав туди за наказом Дмитра Яроша.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала військовослужбовець Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"Я дуже радію звільненню наших військовополонених, а особливо Миколи Карпюка, якого знаю особисто багато років, ще по УНА-УНСО. Чекаю від Миколи, що він, як тільки відпочине і підлікується, розкаже всю правду про те, як опинився у Росії. Конкретно: мене цікавить, чи він з власної волі, попри відмовляння побратимів з керівництва Правого сектора, пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Дмитра Яроша. Якого не один рік звинувачували в тому, що він нібито навмисно відправив Миколу на заклання з метою захопити одноосібну владу в новоствореній організації.

Тепер нарешті ми почуємо правду і в історії з цими звинуваченнями буде поставлено крапку.

Якщо раптом журналісти забудуть поставити Карпюку це питання, я згадаю старе і особисто під час відпустки візьму в нього інтерв'ю.

Це так, наболіле. В цілому ж, закликаю не забувати, що мета будь-якої війни - перемога, а досягнення у будь-якій війні - знищені вороги і взяті під контроль території, а зовсім не обмін полоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк

Багато хто вважає, що Україна не може перемогти в російсько-українській війні через неспівставність ресурсів. Але вона гарантовано може бути в числі переможців Четвертої світової, не забуваймо про це (Третя була Холодна). Не даваймо світові підстав думати, що російське питання можливо розв'язати без перемоги над нею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147141
 
   
 Топ коментарі
 
В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.Источник: https://censor.net.ua/n3147141 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская - Цензор.НЕТ 6994
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вообще какой то бред, зачем было переться на переговоры в рашу, хоть по приказу яроша, хоть без него--давно ж известно, как раша с недавних пор (а ведь когда корчинский и на селигере лекции читал)реагирует на всех наших нациков
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Не склалось у владимирвладимировича з "Правим сектором", а значить і у нової влади. Почалась травля всього, що завадило овочу продати Україну пуйлу в 2013. Дубль два. "Дякую", нарІд, за ваш "патріотичний" вибір. "Патріотами вважають себе 83% громадян України." "89% українців за незалежність" Карпюк має розповісти, чи сам він пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Яроша, - Білозерська - Цензор.НЕТ 3602
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