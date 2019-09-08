 Карпюк має розповісти, чи сам він пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Яроша, - Білозерська

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала військовослужбовець Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"Я дуже радію звільненню наших військовополонених, а особливо Миколи Карпюка, якого знаю особисто багато років, ще по УНА-УНСО. Чекаю від Миколи, що він, як тільки відпочине і підлікується, розкаже всю правду про те, як опинився у Росії. Конкретно: мене цікавить, чи він з власної волі, попри відмовляння побратимів з керівництва Правого сектора, пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Дмитра Яроша. Якого не один рік звинувачували в тому, що він нібито навмисно відправив Миколу на заклання з метою захопити одноосібну владу в новоствореній організації.

Тепер нарешті ми почуємо правду і в історії з цими звинуваченнями буде поставлено крапку.

Якщо раптом журналісти забудуть поставити Карпюку це питання, я згадаю старе і особисто під час відпустки візьму в нього інтерв'ю.

Це так, наболіле. В цілому ж, закликаю не забувати, що мета будь-якої війни - перемога, а досягнення у будь-якій війні - знищені вороги і взяті під контроль території, а зовсім не обмін полоненими.

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Багато хто вважає, що Україна не може перемогти в російсько-українській війні через неспівставність ресурсів. Але вона гарантовано може бути в числі переможців Четвертої світової, не забуваймо про це (Третя була Холодна). Не даваймо світові підстав думати, що російське питання можливо розв'язати без перемоги над нею.

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