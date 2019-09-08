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 "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими

Росія і Україна обмінялися ув'язненими за схемою 35 на 35. Але між тим, як поводилися влада і суспільство в Україні і в Росії, є велика різниця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська "Новая газета"

"Обмін в'язнями, а по суті заручниками, вітають, здається всі - незалежно від політичних поглядів. Цей обмін, розмірковуючи розумно, мав був відбутися давно, але заважало різне, наприклад, гібридна війна, погані особисті стосунки Путіна і Порошенка, а ще, здається, відсутність в українців прийнятної плати за своїх громадян. Як тепер зрозуміло, можливість розплатитися у Києва з'явилася лише кілька місяців тому, після того, як під Донецьком був захоплений свідок у справі про загибель малазійського "Боїнга" Володимир Цемах. За визнанням Зеленського, невключення Цемаха в обмінні списки загрожувало зірвати переговори цілком", - нагадує газета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський

При цьому автор статті відзначає різницю між обміном у росіян і в Україні.

Одна з відмінностей, як зазначається, в тому, що президент Росії не поїхав у Внуково зустрічати визволених в Києві ув'язнених.

"Найвідомошого з останніх, журналіста Кирила Вишинського, зустрічав глава агентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов. Схоже за кремлівським уявленнями про дипломатію, це вже максимальний рівень, на який можуть розраховувати герої, які повернулися додому. Втім, пропаганда навіть не намагається зробити доставлених в Росію осіб, більшість з яких громадяни України, героями. Родичів не повідомили про точний спискок прізвищ і час чартерного рейсу, звільнених зустрічали у Внуково спецслужби.

Навіть більше, російські інформаційні агентства дали фотографію звільнених з відретушованими обличчями", - йдеться в статті.

Загалом, там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація  й "інструмент геополітики". Ми так цінуємо своїх політв'язнів, що вважаємо за краще нікому не називати їхні імена. Так слідом за гібридною війною починається гібридний правозахист. Мають рацію ті, хто зараз говорить про різну суть двох держав. Нинішня Росія - імперія і автократія, а Україна - демократична національна держава. У Росії влада тримається на тому, що зберігає дистанцію від звичайних громадян, а людське життя частіше сприймається як паливо для великих державних справ. Українці ж недавно обрали собі президента, і йому хоч-не-хоч доводиться виправдовувати очікування: абсолютно не важливо, чи робить він це щиро чи "для рейтингу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди висловили глибокий жаль, що Україна видала Росії Цемаха

Наші співгромадяни зараз сперечаються про те, чи слід розуміти повернення російських представників в ПАРЄ, а також потепління у відносинах із Києвом як сигнал про "лібералізацію" курсу Кремля. Насправді тут все пояснюється гранично цинічно. Не витягаючи одночасно і боротьбу з невдоволенням усередині країни, і "геополітичну велич", в Кремлі вирішили закласти новий крутий віраж і реалізувати китайський сценарій. Тобто формально дружити і торгувати з сусідами (крім тих, з якими ведуться територіальні суперечки) і одночасно закрутити гайки у внутрішній політиці.

Так що не дивуйтеся, якщо кийки поліції впадуть на голови громадян одночасно з яким-небудь міжнародним форумом про розвиток демократії в Європі, організованим за рахунок Москви", - підсумував автор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147138
 
   
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как там в нашейраше "о россеи думают", о том, что не наложат на нее теперь новых санкций и не закроют порты, все из за зеленского, агента кремлевского
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Ну у кого национальный праздник, а кто ходит с кислой миной и пишет посты про "зрада нас зливають".
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Терракты ?? У кормильца дома "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4646 .?? Где ж ИГИЛ тогда харчеваться будет .

А про сотни уничтоженных штабов игила , кацапам можно звиздеть бесконечно , изображая себя борцами с мировым терроризмом .. Всё равно ведь , проверить это невозможно .
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В общем , обменяли на своих одного Цемаха , похоже . Если бы спецназу не удалось его захватить , сейчас бы и обмена небыло .. .
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А якби Ющ пересаджав сєпарів Сєверодонецького шабаша,то може і війни не було.
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Якбы ********* папа не влез на х.йловскую маму , её может тоже - небыло бы "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 8231 ... ! Что толку обсуждать теперь , -как можно было избежать события , которое уже случилось !
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Ну спецназу можно было захватить Мертвечука и Рабиновича и обмен состоялся еще быстрее и на более выгодных условиях для Украины. Да и про Вышинского не забываем с Ежовым. Только за двоих етих кацапы бы согласились провести обмен. Но у нас обмен делают не ради обмена а ради пиара. И цель етих обменов не вытащить своих а отдать кацапам ихних
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Прежде всего нужно думать о последствиях , а тогда уж делать . Это считалось бы преследование оппозиции ,, а за такое в мире по голове не гладят . Её "отрывают ".
Да , мудачук сволочь , да , он украинофоб , сепар , колорад и т.д . , но это он для патриотов он такой ,, для слишком - дэмократычного запада же , он оппозиция . Которую трогать , видите ли - низзя , блин . ! "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 8872 .
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Ихних, понятно, можешь не продолжать
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И все, почему-то в зеленых штанах или куртках. Совпадение? Не думаю.
"Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 3295

Не зря говорят, со стороны виднее.
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Ще раз пишу нерозумним:
Щойно був заспамлен малюнок саблича.
Мій принцип такий -
якщо у спамі повідомлення порохобота
то нижче буде у спамі перше повідомлення шмарклябота.
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потому, что наши - герои, а козломордые твари террористы и убийцы и нахер никому не нужны
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Ми забрали своїх громадян, а каци - більшість яких є громадянами України. Розрив шаблону в каців може бути, якщо фуйло прийшо би їх зустрічати. "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 9047
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Разрыв шаблона - ЭТО из НЛП. Не вырывайте мозг москаликам.
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В Украіні національне свято, тому що повернулись героі та патріоти.
А що у кацапів??? Повернули 4 найманця «ихтамнету» громадян рф. Інші - звичайні зрадники та терористи, люди фактично без громадянства
Що тут святкувати?
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Именно. Украине нечего стыдиться и каждый освобожденный смело может смотреть своим согражданам в глаза. Те же, кого вернула РФ, разве что в зеркало могут спокойно смотреться, и то если совесть совсем атрофировалась.
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"освобожденных встречали во Внуково спецслужбы.Источник: https://censor.net.ua/n3147138"

Впрочем, какая срана, такие "херои" 😁
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Max Це Свято для 73%-ів українців,а не для 8%-х петюшок мародерів та 13%-ів мертвечини сепарської,які розпалюють громадянський конфлікт на радість х"ла та на сміх Заходу.Для них-це траур-їх усі кинули,навіть їхні барони,які привітали обмін полонених.Але й це добре-з відкритим ворогом боротися легше.
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Этим обменом ( не равноценным ) зебилы очередной раз слили Украину - цена свобода . Тогда зачем нужен был майдан да 10 000 погибших ( я не думаю , что они хотели умирать , да еще и просто так). Следующий шаг возврат даунбаса на условиях пучхе и вода в Крым
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Просто кацапы ето Орда. Они на все смотрят спокойно и взвешено. Они привыкли воевать. Украинцы ето селяне и крепаки. Они радуются по любому поводу, когда корова отелилась, когда пан разрешил десятое яйцо куриное себе оставить, когда у пана сын и наследник родился, когда чья то неизвестная армия зашла в село и хоть какие то изминения будут.
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даже в паРаше мало интузиазма радоваться отпетым голворезам.
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"российская" Новая газета. "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4269
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нормальна газета, одна з декількох на тоталітарній азіопській обісРашці, що дозволяє собі писати правду. Вбита Політковська звідти.
Друкувався ще журнал "Новоє врємя", але зараз він виходить тільки в електронній версії. Телеканал Дождь - ось і всі незалежні ЗМІ на раші-паРаші, всі нормальні інформаційні джерела на обісРашці знищені, правду можливо знайти тільки в інтернет-джерелах на кшталт Грані.ру чи Каспаров.ру або у декількох блогерів в ЖЖ або на YouTube. А в офіційному телеефірі на обісРашці залишились тільки пропагандони на службі у злочинної влади на чолі з Сцарьком-лисогномом.
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Дождь это как бы свои чудики, а "Новая газета" профессионалы информационного фронта с американскими паспортами. Вообще нельзя сравнивать.
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Стесняюсь спросить, а вам таки пендосы в борщ набрали?
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А что плохого в американском паспорте? Как по мне, рашистская сраная ксива с двухглавой курицей - гораздо, гораздо хуже, вообще позорище.))
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Все знают что это американская газета. "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 9128
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При порошенко мы двигались к авторитаризму,поэтому его скинули на свалку
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Но патриоты утверждают что как раз Зеленский диктатор.
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Наконец-то Украина проявила признаки цивилизованного Государства.Высшая ценность-люди.Страна своих не бросает.Каждый украинец должен знать,что его паспорт-охранная грамота.Это прорыв.Это праздник.Беснующееся скотство в комментах в каждой новости об этом событии-подтверждение правильного направления.Впервые горжусь именно Государством.Не волонтёрами,не добровольцами,не отдельными героями.А именно хочется,наконец,поставить пятёрку Государству.Дай бог,мы его наконец-то построим.
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Ставь быстрее, пока оно ещё существует... Скоро некому ставить будет... (Разве что "блазенятам" и "зелебобикам" - за его развал...).
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Лайте,лайте...И мечтайте,что оно скоро развалится.Ну и пишите тут килотонны "овна.петя и путя не обеднеют
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Проблема или осознанное манипулированиеэтой газеты в не признание того факта, что россия развязала и продолжает вести войну на территории Украины, а потому не понимает или не хочет принять тот факт, что люди посланные ее спецслужбами для выполнения диверсий, убийств, пропаганды не могут быть политическими узниками, они есть просто провалившиеся и раскрытые агенты-неудачники, засветившие вмешательство в дела другого суверенного государство, преступники, с доказанной базой, а не нарисованной как принято запоребриком, но никак не политические узники, а потому отработанный материал для путина, о каком геройстве может идти речь в отличии от украинцев, защищающих свою(!) землю, свои ценности
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"Привет, Сенцов!")) Сенцов хоть и голодал, но банки накачал))
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тебя привязать за ногу к корвати, не так опухнешь.
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У нас порохобты тоже не радуются, совпадение, не думаю....
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топік о том, шо Зє!біл - ідіальний пріЗє!дєнт, *****!!!
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