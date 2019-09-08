 "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська "Новая газета".
"Обмін в'язнями, а по суті заручниками, вітають, здається всі - незалежно від політичних поглядів. Цей обмін, розмірковуючи розумно, мав був відбутися давно, але заважало різне, наприклад, гібридна війна, погані особисті стосунки Путіна і Порошенка, а ще, здається, відсутність в українців прийнятної плати за своїх громадян. Як тепер зрозуміло, можливість розплатитися у Києва з'явилася лише кілька місяців тому, після того, як під Донецьком був захоплений свідок у справі про загибель малазійського "Боїнга" Володимир Цемах. За визнанням Зеленського, невключення Цемаха в обмінні списки загрожувало зірвати переговори цілком", - нагадує газета.
При цьому автор статті відзначає різницю між обміном у росіян і в Україні.
Одна з відмінностей, як зазначається, в тому, що президент Росії не поїхав у Внуково зустрічати визволених в Києві ув'язнених.
"Найвідомошого з останніх, журналіста Кирила Вишинського, зустрічав глава агентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов. Схоже за кремлівським уявленнями про дипломатію, це вже максимальний рівень, на який можуть розраховувати герої, які повернулися додому. Втім, пропаганда навіть не намагається зробити доставлених в Росію осіб, більшість з яких громадяни України, героями. Родичів не повідомили про точний спискок прізвищ і час чартерного рейсу, звільнених зустрічали у Внуково спецслужби.
Навіть більше, російські інформаційні агентства дали фотографію звільнених з відретушованими обличчями", - йдеться в статті.
Наши возвращаются. Уже летят. pic.twitter.com/NdcmblWdu5— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 сентября 2019 г.
Загалом, там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація й "інструмент геополітики". Ми так цінуємо своїх політв'язнів, що вважаємо за краще нікому не називати їхні імена. Так слідом за гібридною війною починається гібридний правозахист. Мають рацію ті, хто зараз говорить про різну суть двох держав. Нинішня Росія - імперія і автократія, а Україна - демократична національна держава. У Росії влада тримається на тому, що зберігає дистанцію від звичайних громадян, а людське життя частіше сприймається як паливо для великих державних справ. Українці ж недавно обрали собі президента, і йому хоч-не-хоч доводиться виправдовувати очікування: абсолютно не важливо, чи робить він це щиро чи "для рейтингу".
Наші співгромадяни зараз сперечаються про те, чи слід розуміти повернення російських представників в ПАРЄ, а також потепління у відносинах із Києвом як сигнал про "лібералізацію" курсу Кремля. Насправді тут все пояснюється гранично цинічно. Не витягаючи одночасно і боротьбу з невдоволенням усередині країни, і "геополітичну велич", в Кремлі вирішили закласти новий крутий віраж і реалізувати китайський сценарій. Тобто формально дружити і торгувати з сусідами (крім тих, з якими ведуться територіальні суперечки) і одночасно закрутити гайки у внутрішній політиці.
Так що не дивуйтеся, якщо кийки поліції впадуть на голови громадян одночасно з яким-небудь міжнародним форумом про розвиток демократії в Європі, організованим за рахунок Москви", - підсумував автор.
А про сотни уничтоженных штабов игила , кацапам можно звиздеть бесконечно , изображая себя борцами с мировым терроризмом .. Всё равно ведь , проверить это невозможно .
Да , мудачук сволочь , да , он украинофоб , сепар , колорад и т.д . , но это он для патриотов он такой ,, для слишком - дэмократычного запада же , он оппозиция . Которую трогать , видите ли - низзя , блин . ! .
Не зря говорят, со стороны виднее.
Щойно був заспамлен малюнок саблича.
Мій принцип такий -
якщо у спамі повідомлення порохобота
то нижче буде у спамі перше повідомлення шмарклябота.
🤣
А що у кацапів??? Повернули 4 найманця «ихтамнету» громадян рф. Інші - звичайні зрадники та терористи, люди фактично без громадянства
Що тут святкувати?
Впрочем, какая срана, такие "херои" 😁
Друкувався ще журнал "Новоє врємя", але зараз він виходить тільки в електронній версії. Телеканал Дождь - ось і всі незалежні ЗМІ на раші-паРаші, всі нормальні інформаційні джерела на обісРашці знищені, правду можливо знайти тільки в інтернет-джерелах на кшталт Грані.ру чи Каспаров.ру або у декількох блогерів в ЖЖ або на YouTube. А в офіційному телеефірі на обісРашці залишились тільки пропагандони на службі у злочинної влади на чолі з Сцарьком-лисогномом.