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 Політика України
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 Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський

Україна має намір продовжувати процес розведення військ на Донбасі, зокрема біля населеного пункту Золоте.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі звільнених громадян України.

"Далі ми наближатимемося до звільнення всіх наших і продовжуватимемо у Мінському процесі розведення військ у два етапи: спочатку Золоте – Петрівське, а потім – розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни", – сказав глава держави в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За словами Володимира Зеленського, після цього буде найскладніший етап – повернення територій.

"Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території", – наголосив президент.

"Гадаю, що на другому етапі ми будемо серйозно працювати і повернемо, звільнимо всіх наших людей", – сказав президент.

Проте глава держави наголосив, що поки неможливо говорити про терміни звільнення затриманих кримських татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Париж і Берлін далі працюватимуть над вирішенням конфлікту на Донбасі, - Єлисейський палац

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147137
 
   
 Топ коментарі
 
З інтернету:
І яка ціна цьому "героїчному" вчинку ЗЄлєнского ? А що з іншими заручниками на Росії ? Адже "козерів" у нас більше немає. Зовнішню політику ми програли ( проср@ли , буде точніше). І показали "свій напрямок" точно не в європейське суспільство. Санкції з фуйла знімуть, бо ж причин для тиску вже немає. Крим і Донбас , практично ми признали як території нашого ворога. Що далі? Як на мене все просто. Хоча я надіюсь мої прогнози ніколи не здійснються. А далі Україна може ввійти до складу терорросії. Тоді нас змусять признати АТО внутрішнім конфліктом. Вже до цього йде. Мало того. Прийдеться не просто за свій рахунок відновлювати Схід. Нас можуть змусити плати штрафні санкції за "наклеп" на сусідню країну. Все може бути. Мало того, при такому розкладі, нам прийдеться якось відповідати перед світом , за те , що ми "морочили голову" війною, з сусідньою країною. Прийдеться відповідати за всі санкції. Адже світ не просто "прижимав" пуйла. За допомогою санкцій, в першу чергу, Європейські країни втрачали на цьому величезні кошти. Адже Росія це один з найбільших країв, які ніхера не виробляють. Одже мусять десь купувати. Тому велика територія Росії це споживацький край для великих світових бізнесів. А політика Пороха не просто змусила світ тиснути на пуйла. В першу чергу, світу прийшлось жертвувати власними інтересами заради України. Ви собі це можете уявити? А що тепер? А тепер ми виглядаємо не просто як дикуни в очах світу, які самі не знаємо що хочемо. Бо своїми виборами саме такий сигнал ми дали. Ми є просто "кидалами". Де наше слово нічого не варте. Тому не дивуйтеся якщо завтра закриють границі. Вже почались проблеми з візами і документами в людей за кордоном. Не нарікайте, коли завтра почнуться якісь злочинні дії , чи навіть війна, а світ буде "глухий і сліпий". Бо насправді це ми закрили двері перед світом. А що ж буде з нашими героями АТО? Що буде з тими, хто був на Майдані? Волонтерами? І усіма патріотами? Що їх чекає? Сибір?
P.S. До речі , для всіх "оргазмуючих" на ЗЕленого. Нагадаю вам. Що згідно міжнародних судів, заручників мали передати завтра , без обміну і інших умов. В іншому випадку Росію чекали ще жорстокіші санкції. Але ж ви зробили це разом?
Сорі за грубі слова. Інших важко підібрати. Хоч я і культуральна дама.
P.P.S
При такому розкладі, путін цілком може виглядати як "Голуб Миру".
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Стыдно все это видеть. Стыдно видеть как сдают страну.
Голодомором не добили, нагнут украинцев по-другому.
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Каким голодомором?
А, помню, у Квартала была шутка.
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уже есть одна агрокультура, разведенная зе. Называется Слуга
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Объясните клоуну, что "прекращение войны", о котором вдруг заявил Зеленский, и "прекращение огня" это небо и земля. Как прекращение огня вернет нам Крым и Донбасс?
Зеля начинает нести пургу.
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Так він крім неї нічого другого ніколи не ніс.
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к губерне идем верным путем. Вчера была разрушена правовая система Украины, Гидрант насрал на Конституцию, признали Крым российским и много еще чего
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Старая политическая шутка гласит: власть в России и СССР меняется по простой схеме: Ленин был лысый, Сталин - с шевелюрой, Хрущев - лысый, Брежнев - нет, Горбачев -лысый, Ельцин - волосатый, Путин - лысый. Благодаря такому историческому парадоксу легко предугадать, как будет выглядеть следующий российский правитель.

В Украине другая закономерность: Кравчук - украиноязычный, Кучма - русскоязычный, Ющенко - украиноязычный, Янукович - русскоязычный, Порошенко - украиноязычный. Вполне ожидаемо, что нынешний президент Зеленский - русскоязычный.

История нашей независимости выглядит так, словно борьбу за власть ведут две Украины - западная украиноязычная и восточная русскоязычная. И главная ставка в этой битве - контуры национального государства. То, какой должна быть страна: демократичной или авторитарной, двуязычной или нет, с одной исторической памятью или с разными, ближе к Европе или к России.

Эта борьба полна драматических событий, поэтому привлекает к себе больше внимания, чем другая, не менее важная, если не важнее: борьба за власть в Украине является борьбой за собственность
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Не можу не відзначити, що Порошенко не був реально україномовним. В побуті та у непублічних ситуаціях він користувався російською.
Українською ж він майстерно брехав, чим завдавав їй великої шкоди. Зокрема й через це російськомовний Зеленський здавався гарною альтернативою.
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Ну это он уже позже стал кацапомовный Вырос то он в селе , отец председатель колхоза был , а при совке 99% сел было украиноязычными Это потом уже при Украине на востоке и юге они начали массово русифицороваться
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Та ні, він же родом з Молдови. Та й помилки, які він робить в українській мові, підказують мені, що вона йому не рідна.
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Да мне просто попался на глаза как то док фильм об его отце на каком то из каналов , ещё при юще ( кажется ) так там его жизнь показывали ещё при совке , где он говорил по украински
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И кстати в Молдове Приднестровсие села в основном говорили по украински , был просто там на экскурсии в 1989
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Ну, та біс із ним. Для мене він україномовне БРЕХЛО.
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Порошенко народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області.
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але всі вони, російськомовні, проводили проукраїнську політику, Овощ не в рахунок, проводив кримінальну політику Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3087
Здається в Україні не проживають42 млн євреїв чи росіян
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В особенности Кучма по созданию олигархата украинского , который мы сейчас кровью выхаркеваем
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не будет ли в итоге как в Гонконге? законопроект о выдаче воевавших на Восток. во имя улучшения отношений между странами, конечно же.
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ні, Україна того точно не планує
це планує зелена шмаркля та вся бєніна кодла коло неї
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Порошенка не посадят - откупится.
А эта сопля будет сидеть на нарах...
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К сожалению Израиль своих не выдает , а именно туда этот еврейский мудак и дрыснет.
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Хочешь мира, готовся к войне. Украина и её Верховный Главнокомандующий го водится к капитуляции. Это тоже мир, позорный. После позорно года мира наступает война....
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В Станиці Луганській за наказом з ОП зняли українські прапори. Так повертають території та людей? Так здають те, ща що загинули солдати ЗСУ та добровольці. На протилежному березі Дінця, навпроти Станиці, висить кацапський прапор вище рівня річки на 70-100 м...
Зебіли! Ви це зробили разом!
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Даже пеньок-попригун Яник так відкрито не здавав інтереси України як це недорозуміння. Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6273
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"Варшаве следует начать выстраивать диалог с Москвой, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в своей статье, опубликованной в Rzeczpospolita.
По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между странами российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская. «Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», - написал он.
Журналист добавил, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций".

снятие санкций в текущей ситуации без условий означает полную победу Путина. он получает то, к чему стремился. и может продолжать дальше.
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Есть такая песня - "Врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает"
Так это усилиями Зели теперь не про нас
Про нас это:
Закортіло українцям халявної долі, за дешеві кіловати продали героїв...
Надо же сделать из украинцев уродов.
Может это и есть цель нынешней власти?
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Сто баранов управляемых одним львом всегда победят сто львов управляемых одним бараном . И криворожский тупой баран это знает , по тому и сливает Украину . Радуйтесь зебилы вы ж мира хотели , по тому учитесь чистить кацапские сапоги.
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Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории", отводя украинские войска с украинских територий,которые оккупировал рашист и которые он собрался возвращать маразм полный.Отводя украинские войска ,тем самым способствует дальнейшей оккупации тех украинских територий.которые были под контролем законной украинской армии находящейся на родной украинской земле...
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Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму
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Головне, що би він війска до Львова не розвів.
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да, отведи войска за Збруч, ***** только этого и ждет
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По-простому, отходить назад и отдавать свое касабам. Так будем отходить до Киева потихоньку...
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никакого обмена не сосотоялося бы если не существование Цемаха-а последующие возможные обмены на крымских татар и других заложников сосотоится не просто так а если Зебил отдаст отмашку на выборы в донбассе автономию или воду в крым - это будут скрытые с пуйлом договоренности он не скажет -такие вещи любят тишину -так отмажется Зе узнаем уже по факту-так что думай те кого вы выбрали главнокомандующим
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мене цікавить чому розведення в односторонньому порядку? і якого українські війська взагалін мають відходити кудись зі своєї землі? Чому цей зелений слимак дозволяє собі зливати території які були повернуті ціною життя українських воїнів ? Ситуація невтішна, маленькими кроками зеленський веде нас до позорної капітуляції, і добром це не закінчиться. Цікавить тільки, на скільки ми йому дамо просунутись у цій капітуляції.
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Каждый должен задать себе вопрос:Кому нужна эта война и как ее прекратить?
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Эта война нужна обанкротившемуся режиму, который захватил власть в Москве в 1993 году. Их целью является восстановление РИ в границах бывш. СССР как минимум. Украина - абсолютно критическое, ключевое звено. Ведь не просто так единственным "либеральным" эпизодом в истории СССР был период правления украинца Л.И. Брежнева: что-то есть в менталитете украинцев такое чего московитам катастрофически не хватает. Ну не могут они придумать успешную государственную модель без украинцев и белоруссов. Они никогда не жили при Магдебургском праве; у них есть только ордынская модель общества, чего в современном мире совершенно недостаточно. Без Украины они - провальный проект, обречённый на внутренний коллапс.
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Кстати, интересно, а как в России будут объяснять обмен Цемаха? Гражданина Украины. Если Россия не сбивала "Боинг", то в чем тогда его ценность для РФ? Почему из всех пленных боевиков Донбасс хотели именно его обменять?
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Никто там никому ничего объяснять не будет. Через неделю на вопрос о Цемахе будет ответ с недоумением: "Какой Цемах ? Не слышали о таком. Вам приснилось".
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Яке "розведення", гнида ти зелена?! Лише звільнення окупованих рашистами територій та покарання зрадників України і військових злочинців
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Лишилося тепер зустрітися з Путіним і поцілуватися з ним в губи.
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Зебилы будут очень довольны!
Подумаешь террорист или *****... это фигня, пусть дальше убивают украинцев, похищают, преследуют, крадут нашу историю, нашу землю, сбивают пассажирские самолёты над территорией Украины, угрожают атомными бомбами и т.д!
Главное для зебилов, сдача нашей территории, наших интересов!
Ураа товар ищи !
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