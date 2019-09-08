 Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі звільнених громадян України.

"Далі ми наближатимемося до звільнення всіх наших і продовжуватимемо у Мінському процесі розведення військ у два етапи: спочатку Золоте – Петрівське, а потім – розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни", – сказав глава держави в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За словами Володимира Зеленського, після цього буде найскладніший етап – повернення територій.

"Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території", – наголосив президент.

"Гадаю, що на другому етапі ми будемо серйозно працювати і повернемо, звільнимо всіх наших людей", – сказав президент.

Проте глава держави наголосив, що поки неможливо говорити про терміни звільнення затриманих кримських татар.

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