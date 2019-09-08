 Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі звільнених громадян України.
"Далі ми наближатимемося до звільнення всіх наших і продовжуватимемо у Мінському процесі розведення військ у два етапи: спочатку Золоте – Петрівське, а потім – розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни", – сказав глава держави в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".
За словами Володимира Зеленського, після цього буде найскладніший етап – повернення територій.
"Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території", – наголосив президент.
"Гадаю, що на другому етапі ми будемо серйозно працювати і повернемо, звільнимо всіх наших людей", – сказав президент.
Проте глава держави наголосив, що поки неможливо говорити про терміни звільнення затриманих кримських татар.
Голодомором не добили, нагнут украинцев по-другому.
А, помню, у Квартала была шутка.
Зеля начинает нести пургу.
В Украине другая закономерность: Кравчук - украиноязычный, Кучма - русскоязычный, Ющенко - украиноязычный, Янукович - русскоязычный, Порошенко - украиноязычный. Вполне ожидаемо, что нынешний президент Зеленский - русскоязычный.
История нашей независимости выглядит так, словно борьбу за власть ведут две Украины - западная украиноязычная и восточная русскоязычная. И главная ставка в этой битве - контуры национального государства. То, какой должна быть страна: демократичной или авторитарной, двуязычной или нет, с одной исторической памятью или с разными, ближе к Европе или к России.
Эта борьба полна драматических событий, поэтому привлекает к себе больше внимания, чем другая, не менее важная, если не важнее: борьба за власть в Украине является борьбой за собственность
Українською ж він майстерно брехав, чим завдавав їй великої шкоди. Зокрема й через це російськомовний Зеленський здавався гарною альтернативою.
Здається в Україні не проживають42 млн євреїв чи росіян
це планує зелена шмаркля та вся бєніна кодла коло неї
А эта сопля будет сидеть на нарах...
Зебіли! Ви це зробили разом!
https://www.youtube.com/watch?v=JDZBrASXm5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1D8FT83hutfn9Q2kjaqbxUZUZOx0Y20yNck33sH2wndm15-kDI1dswR6s
По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между странами российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская. «Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», - написал он.
Журналист добавил, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций".
снятие санкций в текущей ситуации без условий означает полную победу Путина. он получает то, к чему стремился. и может продолжать дальше.
Так это усилиями Зели теперь не про нас
Про нас это:
Закортіло українцям халявної долі, за дешеві кіловати продали героїв...
Надо же сделать из украинцев уродов.
Может это и есть цель нынешней власти?
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму
https://www.youtube.com/watch?v=JDZBrASXm5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1D8FT83hutfn9Q2kjaqbxUZUZOx0Y20yNck33sH2wndm15-kDI1dswR6s
Подумаешь террорист или *****... это фигня, пусть дальше убивают украинцев, похищают, преследуют, крадут нашу историю, нашу землю, сбивают пассажирские самолёты над территорией Украины, угрожают атомными бомбами и т.д!
Главное для зебилов, сдача нашей территории, наших интересов!
Ураа товар ищи !