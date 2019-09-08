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 Політика України
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Все про:обмін (489) Москалькова (153)

 Омбудсмен РФ Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Москалькової, розповсюдженій її пресслужбою в неділю.

"Доцільно в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - йдеться в заяві Москалькової.

Вона додала, що, незважаючи на повернення 35 російських громадян з України, яке відбулося в суботу, "в місцях примусового утримання в Україні залишається чимало громадян Росії, які потребують допомоги, захисту їх прав та бажаючих повернутися на Батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".

"Вважаю, що сьогоднішній великий крок з повернення громадян Росії і України додому має стати частиною системної програми дій з деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізацією ситуації на сході України", - сказала Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147136
 
 
 Топ коментарі
 
уравнять заложников и террористов на законодательном уровне..))))
зеля наверняка поддержит))))
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Давно такого жирного тролля не было😂😂🌷
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росия вернула полит заключенных и моряков.
Украина вернула убийц и причастных к убийствам.

вот вам и разница.
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Зебилы будут очень довольны!
Подумаешь террорист или *****... это фигня, пусть дальше убивают украинцев, похищают, преследуют, крадут нашу историю, нашу землю, сбивают пассажирские самолёты над территорией Украины, угрожают атомными бомбами и т.д!
Главное для зебилов, сдача нашей территории, наших интересов!
Ураа товар ищи !
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