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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1269) Франція (773) нормандська четвірка (551) полонені (468)

 Париж і Берлін далі працюватимуть над вирішенням конфлікту на Донбасі, - Єлисейський палац

Влада Франції та Німеччини в рамках "нормандського формату" має намір інтенсифікувати зусилля, щоб домогтися подальшого руху вперед щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона.

"Франція і ФРН інтенсифікують зусилля в рамках "нормандського формату", щоб домогтися нових зрушень і для виконання політичних аспектів Мінських домовленостей" - зазначається в ньому.

Проведений в суботу обмін ув'язненими РФ і України в тексті характеризується як "вирішальний крок для відновлення конструктивного діалогу. Цей діалог має бути продовжений в найближчі тижні".

"Президент Республіки вітає обмін в'язнями, проведений сьогодні Росією і Україною", - підкреслюється в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147135
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы сформулировал так: Париж и Берлин продолжат обсуждение с хуйлом что должна сделать Украина в ближайшее время
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Я бы сформулировал так: Париж и Берлин продолжат обсуждение с ****** что должна сделать Украина в ближайшее время
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им важен сам факт установления мира
а вот на каких условиях - по барабану
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Так они же наверно спросили у наших властей на каких условиях? И им ответили на любых!!! Главное шоб мир, а про условия расскажем по телевизору
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Не будь в истории Франции Наполеона и психопатки жанны д.арк, то она была бы полным г. А так - просто неполное г.
Этоо Мокрона Путин как только не опускал, а "мужичок" и дальше сюсюкается с ним. И этот, мягко говоря, "президент", командует ядерными силами..... Как по мне, то он командовать может только Джастином Трюдо(такой же слизняк) - какие тому носки напяливать: белые, или квадратные Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 2325
Путин на фоне этих слизней - полный герой.(правда быдловатый и на всю голову "миролюбивый")
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Трюдо, Мокрон и пр - это "продукты" современности.
а московский андон действует, как учили-завещали лет 200 назад диды.
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Получение выгоды за счёт сдачи Украины *****. Ню-ню. Fuck eu.
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Яку війну? Ти бачиш що всі кажуть що там якийсь конфлікт? ХЗ. Вазелін повторює те саме.
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А дальше нас ждет амнистия предателей,убийц и самое интересное тех,кто эту войну заварил - это руководителей районов и городов ордло,которые в 2014г.организовывали пророссийские митинги,автономия этих недоразумений,выборы и усиление ЗАЖОп в ВР,и как результат - спускание в унитаз пяти лет войны и борьбы.Но самое печальное - это ПЕРЕЧЕРКИВАНИЕ человеческих потерь,калечество сотен тысяч бойцов,мучения вдов и сирот.Как легко,под популистический треп ОБНУЛИТЬ то,к чему сам не причастен.А что запад?Они видят,что власть в киеве,не готова защищаться и держаться,почему не использовать этот момент.ЛОМАЮТ И ГНУТ ТО,ЧТО ЛОМАЕТСЯ И ГНЕТСЯ.Уже сегодня надо организовывать мирные митинги и предупреждать президента,что общество не желает мира,который будет позорнее и хуже,чем есть сейчас.Как сказал черчель - если позором и войной ты выберешь позор,то получишь и позор и войну.
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Гопники любят диалоги, особенно конструктивные.
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Конечно будут: поцiновувач грудей стареньких бабусь будет с удвоенным усердием мацать вялые предметы своего обожания, а Бундес Фрау уже и на людях трясётся як Тарасова хата, предвкушая баблишко от Северного Потока-2.
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таковы реалии
такова цена басням о европейских ценностях
сытый голодному - не товарищ
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Если Украина не решает свои проблемы, их будут решать Макрон и фрау пенсионерка. Решать известно как: мир, торговля, деньги.
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"Конфликт" - это уже официальный термин применительно к войне в Украине?
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Как говорят французы селяви.
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Пора этот конфликт решать и останавливать. Надеюсь Зеленский этому способствует.
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Уверен что Владимир Александрович сделает все возможное чтобы снова наступил мир!
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Скоро ЗЕбіл підпише Будапештський Парижський чи Берлінський меморандум № 2...
Дивна ситуація, якщо лідери економічно "успішних" країн цинічно відстоюють шкурні інтереси власних держав, то українські "лідери", один за одним продовжують за допомогою своїх іноземних "колег" вивалюватися в лайні. І бодай хоча б одна паскуда після копрофільства морду скривила! Так ні, вони ще облизуються з задоволеним виглядом!..
Тьфу! Горбатого могила виправить! Россійська...
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А зупинивши "конфлікт", Крим повернуть?
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а що вони нічого не згадують про невиконання ерефією рішень Гамбургського трибуналу з морського права?
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Хроника одного Президента ...

08.09.2019 г

Главным модератором обмена Цемаха был министр внутренних дел Аваков. Мы не знаем , зачем это ему, но скорее всего через него действовали его французские друзья. Кроме того именно Франция уговорила Нидерланды не поднимать вопрос выдачи Цемаха в ЕС,

"Следственные действия" о которых говорит Зеленский - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было". с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.

Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения.

Исполнительные органы Украины сознательно или нет, грубейшим образом нарушили украинское и международное право фактически без всякого основания и судебно-правового решения депортировав гражданина Украины на территорию другого государства.

Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии свидетеля обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
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"арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения" - а має попадати! В будь-якому випадку! Бо ерефія не виконала рішення Гамбургського трибуналу з морського права: а саме, досі не повернула захоплені нею кораблі ВМФ України з порту приписка Бердянськ (можливо - Маріуполь, але тут треба уточнити). Тому морські санкції на неї мають мають вступити в повну силу.Звісно, - лише в тому випадку, якщо Україна наполягатиме...
Я вже не кажу про те, що для ВМФ України має бути звільнений шлях через Керч-Єнікаальський канал...
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В момент начала агрессии против Украины Россия планировала захватить весь юг страны, и единственное, что помешало оккупантам - единство украинцев. Об этом в аэропорту Борисполь заявил Николай Карпюк, один из группы украинских заложников, обмененных на русских террористов.
«Представьте себе. Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне эти слова сказал в апреле 2014 года, а потом трижды мне повторял: «Николай, вы думаете нам Донбасс нужен. Зачем он нам нужен, туда же немеряно денег надо вложить. Нам нужен юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон и вообще мы забираем у вас левобережную Украину. Вот только до сих пор не решили, Киев забрать себе или отдать Западу. А это пусть запад забирает, пусть поляки забирают», - сказал Карпюк.
Второй этап окупации и окончательного раздела Украины наступит тогда, когда в Украине назреет раскол между т.н. порохоботами и зеботами и он выльется на очередной Майдан.
Все Майданы в Украине спланированы Кремлем как очередные этапы окончательного решения украинского вопроса. Европейские страны Польша, Венгрия , Словакия и Румыния в курсе этого плана и готовы принять часть территории Украины под свое крыло.
Единство Украины зависит от единства украинцев. Поэтому Зеленский и играет роль президента-гопника что бы разрушыть единство украинцев. Но мы должны сцепить зубы и терпеть его до конца срока не поддаваясь на провокации.
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Взагалі то "мінські угоди" завадили...........
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Аннексия Крыма и война на Донбассе полностью лежит на Франции,Германии и США.Сначала они настойчиво не советовали защищать Крым с помощью оружия и Крым был аннексирован.Затем,чтобы отвлечь от Крыма,Путин устроил войну на Донбассе.И опять наши друзья призвали нас к перемирию после Славянска вместо того,чтобы взять Донецк и Луганск сходу.А это дало возможность России подтянуть войска и взять Дебальцево.Конечно,наши вожди тоже несут ответственность,что с подобострастием слушаются евродебилов
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Да, вина їх очевидна; але її пояснює інша обставина: на той час, завдяки 73/43%зебілів (ну, тоді вони були юдя/овощні, але це суті не міняє) Україна втратила статус самостійного суб'єкта міжнародної політики і дипломатії. Тоді, на той час, їм нахер і була потрібна така фактично колоніальна (напівколоніальна) територія; і їм, щоб щось мати з неї - краще було би повністю віддати Україну під протекторат *****. Саме з цього тоді виходила їхня політика на той час. І, до речі, вона знову повертається сьогодні... на жаль...
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Будемо надіятись що цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню вдасться припинити найближчим часом.
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Париж і Берлін далі працюватимуть над вирішенням конфлікту на Донбасі, - Єлисейський палац - Цензор.НЕТ 7535https://uploads.disquscdn.com/images/5f73ee5e7d1ba88ee09bf3b09078bf207075420b7ca7733f9c64d30a3ae30f75.jpg
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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"Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо"...................... Ну що ж - вірно сказано. Це дуже добре що до них почало доходити. Якби в 2014 році не було ніякого втручання у внутрішні справи України, то і Крим, і Донбас нині були б на місці.
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эТО БЕРЛИН ОКУПИРОВАЛ КРЫМ , а Париж-донбасс ??
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Ви вже курви наработались* за 5 рокiв...Работнiки хрiновi..
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Большое Вам Спасибо!Господи,какие мудрые и мужественные люди!!Низкий Вам Поклон и Глубочайшее Уважение!
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