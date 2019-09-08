 Париж і Берлін далі працюватимуть над вирішенням конфлікту на Донбасі, - Єлисейський палац

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона.
"Франція і ФРН інтенсифікують зусилля в рамках "нормандського формату", щоб домогтися нових зрушень і для виконання політичних аспектів Мінських домовленостей" - зазначається в ньому.
Проведений в суботу обмін ув'язненими РФ і України в тексті характеризується як "вирішальний крок для відновлення конструктивного діалогу. Цей діалог має бути продовжений в найближчі тижні".
"Президент Республіки вітає обмін в'язнями, проведений сьогодні Росією і Україною", - підкреслюється в заяві.
🤣🤣
а вот на каких условиях - по барабану
Этоо Мокрона Путин как только не опускал, а "мужичок" и дальше сюсюкается с ним. И этот, мягко говоря, "президент", командует ядерными силами..... Как по мне, то он командовать может только Джастином Трюдо(такой же слизняк) - какие тому носки напяливать: белые, или квадратные
Путин на фоне этих слизней - полный герой.(правда быдловатый и на всю голову "миролюбивый")
а московский андон действует, как учили-завещали лет 200 назад диды.
такова цена басням о европейских ценностях
сытый голодному - не товарищ
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БудапештськийПарижський чи Берлінський меморандум № 2...
Дивна ситуація, якщо лідери економічно "успішних" країн цинічно відстоюють шкурні інтереси власних держав, то українські "лідери", один за одним продовжують за допомогою своїх іноземних "колег" вивалюватися в лайні. І бодай хоча б одна паскуда після копрофільства морду скривила! Так ні, вони ще облизуються з задоволеним виглядом!..
Тьфу! Горбатого могила виправить! Россійська...
08.09.2019 г
Главным модератором обмена Цемаха был министр внутренних дел Аваков. Мы не знаем , зачем это ему, но скорее всего через него действовали его французские друзья. Кроме того именно Франция уговорила Нидерланды не поднимать вопрос выдачи Цемаха в ЕС,
"Следственные действия" о которых говорит Зеленский - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было". с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.
Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения.
Исполнительные органы Украины сознательно или нет, грубейшим образом нарушили украинское и международное право фактически без всякого основания и судебно-правового решения депортировав гражданина Украины на территорию другого государства.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии свидетеля обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Я вже не кажу про те, що для ВМФ України має бути звільнений шлях через Керч-Єнікаальський канал...
«Представьте себе. Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне эти слова сказал в апреле 2014 года, а потом трижды мне повторял: «Николай, вы думаете нам Донбасс нужен. Зачем он нам нужен, туда же немеряно денег надо вложить. Нам нужен юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон и вообще мы забираем у вас левобережную Украину. Вот только до сих пор не решили, Киев забрать себе или отдать Западу. А это пусть запад забирает, пусть поляки забирают», - сказал Карпюк.
Второй этап окупации и окончательного раздела Украины наступит тогда, когда в Украине назреет раскол между т.н. порохоботами и зеботами и он выльется на очередной Майдан.
Все Майданы в Украине спланированы Кремлем как очередные этапы окончательного решения украинского вопроса. Европейские страны Польша, Венгрия , Словакия и Румыния в курсе этого плана и готовы принять часть территории Украины под свое крыло.
Единство Украины зависит от единства украинцев. Поэтому Зеленский и играет роль президента-гопника что бы разрушыть единство украинцев. Но мы должны сцепить зубы и терпеть его до конца срока не поддаваясь на провокации.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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