 Найманці РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбук.
"7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; неподалік Богданівки - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: у районі Новгородського - з міномета калібру 82 мм; поблизу Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів - із артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новотошківського - з гранатометів різних систем.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували", - підсумували в штабі ООС.
Мало хто з впливових українських політиків може вірно відповісти:
НАВІЩО ДОМОВЛЯТИСЬ З МАРІОНЕТКАМИ ЯКЩО Є ЛЯЛЬКОВОД.
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Уверен, что благодаря политике и неустанной заботе о своем народе Президента Владимира Александровича теперь у нас будут только хорошие новости!
(косооких-криворуких ворогів і надійних-вірних побратимів вам, наші захисники!!!)