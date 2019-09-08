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 Політика України
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 Найманці РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбук.

"7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; неподалік Богданівки - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: у районі Новгородського - з міномета калібру 82 мм; поблизу Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів - із артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новотошківського - з гранатометів різних систем.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували", - підсумували в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 вересня в Херсоні попрощаються із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147134
 
 
 Топ коментарі
 
ЭЭЭ, так зеленский же вчера говорил с пуйлом... После такого крупномасштабного шага как освобождение наших ребят, могли бы уже в двухстороннем, а не одностороннем порядке со стороны Украины, перестать стрелять...
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Барыга зеленский и его шапито продолжают зарабатывать на войне
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ЭЭЭ, так зеленский же вчера говорил с пуйлом... После такого крупномасштабного шага как освобождение наших ребят, могли бы уже в двухстороннем, а не одностороннем порядке со стороны Украины, перестать стрелять...
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***** показує що він тут не при ділах. Шо ви там конфліктуєте між собою і на Думбасі внутрішній український конфлікт дамбасян з Україною. Частково це так і є, але при підтримці і за участю інтервентів.
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***** і вся його камарилья відкрито пишуть - домовляйтесь з Донбасом.
Мало хто з впливових українських політиків може вірно відповісти:
НАВІЩО ДОМОВЛЯТИСЬ З МАРІОНЕТКАМИ ЯКЩО Є ЛЯЛЬКОВОД.
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ніякого "конфлікту" не було б без цілеспрямованих агресивних дій спєцназу ГлавРазвєдУправлєнія ГєнШтаба мордора та ФСБУ(о) - то вони захопили державні установи, підчинили собі розгублених і деморалізованих мєнтів, озброїли асоціальні елементи та розправились з українськими активістами
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ну, от точно образ підібрано - нєсознатєльная часть насєлєнія всігда стадом поддєржіт любую ідєю із разряда "ламать - нє строіть"
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ета как та бабушка, шо подкладивала хворост в костьор, на котором сжигалі "єрєтіка" - святая убійствєнная наівность!
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Барыга зеленский и его шапито продолжают зарабатывать на войне
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Приятно с утра узнать что все защитники Украины живы и в хорошем самочувствии!
Уверен, что благодаря политике и неустанной заботе о своем народе Президента Владимира Александровича теперь у нас будут только хорошие новости!
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У тебе можливо і будуть гарні новини, а в Україні я не впевнена, що буде все гаразд. Не приписуйте заслугу по визволенню наших в'язнів зеленому президенту, там його заслуги дуже мало. То заслуга наших героїв, які ціною свого життя здобули цінного козира в обличчі Цемаха, яким і скористувався наш преп"здент, що косив від армії аж 5 разів.
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Пишут, грубо говоря, херню. Попасть под обстрел 122мм, это не тоже самое что фейерверк на новый год посмотреть.
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О! Новєнькойє!!! Старая формуліровка "потєрь нєт" уже прійєлась, да і звучіт как-то мрачно. А тут так свєжо і вєсєло - прі 14 опстрєлах ні адін украінскій воїн нє пострадал - как будто о какіх то хомячках із дєцкого кіна. Кльоуни, блR, Зє!льонийє защітнікі фауни і дамашніх пітомцев, сволачі!
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спасибо, что живые! точка
(косооких-криворуких ворогів і надійних-вірних побратимів вам, наші захисники!!!)
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никакого обмена не сосотоялося бы если не существование Цемаха-а последующие возможные обмены на крымских татар и других заложников сосотоится не просто так а если Зебил отдаст отмашку на выборы в донбассе автономию или воду в крым - это будут скрытые с пуйлом договоренности он не скажет -такие вещи любят тишину -так отмажется Зе узнаем уже по факту-так что думай те кого вы выбрали главнокомандующим
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