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 Політика України
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Все про:Зеленський (2666) Путін (10639) мінські угоди (1598) нормандська четвірка (551) полонені (468)

 Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Володимир Зеленський зателефонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.

Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу з урегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський знову говорив із Путіним по телефону 01

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147124
 
 
 Топ коментарі
 
Я б з кацабським окупантом і вбивцею говорив не довше автоматної черги.... А Зелі не привикати сраку кацабам лизати... він і на сцені це робив...
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шмаркля отчитался перед заказчиком. ждет новых указаний. это был только первый этап
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о Цемахе и о выводе Кацапии из-под морского трибунала ?

Зашибись рассказ !
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А как быть не зелеботам и не порохоботам? Я вообще не вижу принципиально разницы Пети и Вовы, оба делают Приднестровский сценарий, Минский сговор и не собираются воевать за Родину. Оба послали Кучму в Минск, оба звонят Путину.
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Трамп тоже звонил путену

Звонить только можно по-разному
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ты топиш за кацапов постоянно -что ты такое черт возьми? хоть и прикрываешся -ватник этакий под прикрытием
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Порошенко мав телефонні розмови із ****** набагато частіше , ніж Зеленський .Ще й із Медведчуком зустрічався не лише на роботі , а й в палаці своєму неодноразово .
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Здається, пан Роженко попередні роки мав ще простішу схему:
-"Вне зависимости от того, что сделал Порошенко - это зрада"...
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А гнусавому смурфу бачу сподобалося розмовляти з *****... Щось знову наобіцяло, мразь зелена..
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Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь! НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь!
Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь!
Забудь нах#й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував. Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
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Отаким (це лише кілька з багатомільйонної армії тупого бидла) і не треба.
Светлана Варий
Та хоть чёрт лысый, лишь бы избавиться от свиней.

03.09.2019 13:38

Зеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 2230S.r.l. fe5a5e5aЗеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 2230
Полностью согласны!!! Удачи, Зе. Знаем, тебе Ненька важней фсех барышей и почестей! Благословения тебе от Бога!
01.09.2019 23:07

sulima ivan Щоб у тебе, Вовік, все вийшло, що напланував.
01.09.2019 19:44
 sulima ivan Якщо російський шпигун Мародер Україну не зміг знищити, то вже ніхто не зможе.
01.09.2019 20:04

Ілька Пінька Гірше свині пепи тільки овощ... Тому думку про вибори не міняю.
01.09.2019 10:27

NNN
Новий президент Зеленський зможе об'єднати Україну ! Зеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 2230
22.08.2019 21:48


NNN
народ України вірить в нового президента Зеленського ! Зеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 2230
22.08.2019 23:03


Адвокатик
так! Зеленський наш батько! я за них голосував.18.08.2019 10:15

Руслан Ткаченко 97ef726f
Мне не сколько. А тебе? Мне бы даже если бы предлагали я бы на х** послал! Моя поцизиция проста. Я голосовал за Зеленского чтобы пришли новые, порядочные люди во власть а не старые коррумпированные рожи!
12.06.2019 02:03


Татьяна Лайф
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
09.06.2019 17:10


Tot Totovich
Надеюсь на подвижку и подьем Украины с этой новой когортой единомышленников без трепа и вранья
09.06.2019 14:26


хтось собі такий
Соя, завтра вашу свьіню на шашльіки будем жарить, бугага
20.04.2019 17:58
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пзд якийсь.. на нас напали, нас вбивають, нас тероризують, а ми "так усталі ат вайни" і тепер стоїмо "на путі нармалізації діалога". Люди, ви це чуєте??? Просто до сліз шкода Україну... Мерзота зебінська!
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Обменял оккупантов на заложников, а трактует это как обмен осужденными. Противно всё это воспринимать.
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Причем тех помиловали а наши моряки все еще типа под следствием. Это просто зашквар какой-то.
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а вышинского и цемаха тоже помиловали?кстати сенцова, клыха, карпюка, балуха куйло тоже помиловал...так что изучи матчасть, а потом уж пиши
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Все йде за планом.
Поки по телефону, а там скоро і =на калєнях= вже стоятиме ваше ж**ське чмо і здаватиме Україну, яку ви зрадили, зебіли.
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Мерщій повертайся в Україну, негайно повертайся рятувати її.
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Похоже, "Где-то посередине" это в районе Львова
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Хоть бы от радости , что тот трубку взял, не забрызгал свою слюнями счастья.
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Той, кого Ви так захищали на іншій гілці, заплакав.
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***** говорит клоуну - я тут в Крыму еще несколько десятков татар сачком зачерпнул, поэтому предлагаю тебе взамен заложников отдать нам Харьков или Мариуполь.
Жизнь гражданина Украины намного дороже какого-то там города, так что думай Володя, думай.
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Я так понимаю ордынцы снова станут братским народом. Вероятно решался вопрос когда Украина вернется в кремлевское стоило. Но вначале конечно амнистия палачам- садистам автономию лугондонии в пределах административных границ 2012 года. И демонтаж всех фортификационных сооружений, благо Стену Сеня не начав строить решил демонтировать.
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Мабуть домовлялися коли воду почнемо подавати до Криму.
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Зеленский снова говорил с Путиным по телефону



интересно
вынесут раду с зеленским,
когда начнут принимать амнистею-каституцыю??

а продажа укрземли(до 1го декабря)??

придут эти - свобода, полк азов??









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***** не любит Порох, но любит ВАЗелин.
Логично.
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кстати, непонятно, какой бы из цемаха там свидетель был, ведь он рассказывал, про сбитие боинга нашими сушками, а россиян на донбассе он в глаза не видел
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все дапросы - дозадницы -
скажет, что выбили показания.

и откажется от доказательств.

по правилам нужно личное присутствие на суде.

все енто с цемахом было прокручено по заказу нидергландов -
нет свидетеля-концы в воду.
миневинаватые.

расея неатдала ценмахера.

и неатдала еще 100500 сбивателей.
а без допроса миничего не можем.

товарооборот нидергландов с расеей 32 млрд евро в год.

все на бабле сидят.
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Чухайтесь далі лорди чухраїнці.Чухраїнців було чимало і щось понад тридцять мільйонів, - хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони такі суть...
Як запитають було їх:
- Якої ви, лорди, нації?
Вони, почухавшись, одповідають:
- Та хто й зна?! Живемо в Шенгерієвці. Православні.
«Чукрен» була країна хліборобська...
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но енто еще не все,
далее по плану, изложенному рубаном -савченкой

рубан - "мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать"

савченка "а потом репрессатор заменяет репресии на смертный приговор" -
все есть в идео сбу.

забыли??
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А давайте вернёмся в ту ночь, когда минские соглашения заключались. Вернулись? Представьте, что бы там Зеленский надоговаривался!!!Представили? **** зелёная....
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анекдот сальний позвоніл анекдоту пошлому
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В планах Кремля граница по Днепру. Такое услышал Кдых от генерала ФСБ
https://twitter.com/i/status/1170406435206942721
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