 Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.

Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу з урегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.