 Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.
Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу з урегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
Звонить только можно по-разному
-"Вне зависимости от того, что сделал Порошенко - это зрада"...
ЄС? Забудь! НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь!
Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь!
Забудь нах#й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував. Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
Светлана Варий
Та хоть чёрт лысый, лишь бы избавиться от свиней.
03.09.2019 13:38
S.r.l. fe5a5e5a
Полностью согласны!!! Удачи, Зе. Знаем, тебе Ненька важней фсех барышей и почестей! Благословения тебе от Бога!
01.09.2019 23:07
sulima ivan Щоб у тебе, Вовік, все вийшло, що напланував.
01.09.2019 19:44
sulima ivan Якщо російський шпигун Мародер Україну не зміг знищити, то вже ніхто не зможе.
01.09.2019 20:04
Ілька Пінька Гірше свині пепи тільки овощ... Тому думку про вибори не міняю.
01.09.2019 10:27
NNN
Новий президент Зеленський зможе об'єднати Україну !
22.08.2019 21:48
NNN
народ України вірить в нового президента Зеленського !
22.08.2019 23:03
Адвокатик
так! Зеленський наш батько! я за них голосував.18.08.2019 10:15
Руслан Ткаченко 97ef726f
Мне не сколько. А тебе? Мне бы даже если бы предлагали я бы на х** послал! Моя поцизиция проста. Я голосовал за Зеленского чтобы пришли новые, порядочные люди во власть а не старые коррумпированные рожи!
12.06.2019 02:03
Татьяна Лайф
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
09.06.2019 17:10
Tot Totovich
Надеюсь на подвижку и подьем Украины с этой новой когортой единомышленников без трепа и вранья
09.06.2019 14:26
хтось собі такий
Соя, завтра вашу свьіню на шашльіки будем жарить, бугага
20.04.2019 17:58
Поки по телефону, а там скоро і =на калєнях= вже стоятиме ваше ж**ське чмо і здаватиме Україну, яку ви зрадили, зебіли.
Жизнь гражданина Украины намного дороже какого-то там города, так что думай Володя, думай.
интересно
вынесут раду с зеленским,
когда начнут принимать амнистею-каституцыю??
а продажа укрземли(до 1го декабря)??
придут эти - свобода, полк азов??
Логично.
скажет, что выбили показания.
и откажется от доказательств.
по правилам нужно личное присутствие на суде.
все енто с цемахом было прокручено по заказу нидергландов -
нет свидетеля-концы в воду.
миневинаватые.
расея неатдала ценмахера.
и неатдала еще 100500 сбивателей.
а без допроса миничего не можем.
товарооборот нидергландов с расеей 32 млрд евро в год.
все на бабле сидят.
Як запитають було їх:
- Якої ви, лорди, нації?
Вони, почухавшись, одповідають:
- Та хто й зна?! Живемо в Шенгерієвці. Православні.
«Чукрен» була країна хліборобська...
далее по плану, изложенному рубаном -савченкой
рубан - "мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать"
савченка "а потом репрессатор заменяет репресии на смертный приговор" -
все есть в идео сбу.
забыли??
https://twitter.com/i/status/1170406435206942721