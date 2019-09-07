 "Енергоатом" не зняв з аукціону учасника без сертифіката, щоб швидко "злити" 38 млн грн, - "Наші гроші"

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

"Енергоатом" хоче замовити послугу налаштування інформаційної підсистеми формування розрахунку зведеного кошторису на базі програмного забезпечення SAP BPC. Для цього йому потрібно, щоб у кожного учасника тендера був дійсний сертифікат про наявність центру експертизи PCoE (Partner Center of Expertise).

ТОВ "Бриг-рітейл" подало у складі пропозиції бажаний сертифікат, а фірма "Айгенметод" такого сертифіката не надала. Зате фірма повідомила, що планує залучити на субпідряд іншу фірму - ТОВ "Беной", у якої є відповідний сертифікат.

"При цьому замовник вимагав подання сертифіката про наявність центру експертизи саме в учасника торгів, а не субпідрядника. За ненадання необхідних документів учасника тендера мають дискваліфікувати, а не допускати до торгів. У разі відхилення одного з двох учасників потрібно скасовувати і самі торги через відсутність конкуренції, а не продовжувати процедуру закупівлі", - зазначають розслідувачі.

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При цьому фірми "Бриг-рітейл" і "Беной" у червні 2019 року розіграли другий тендер "Енергоатому" на налаштування підсистеми управління персоналом на базі софта SAP ERP. Тоді підряд вартістю 58,10 млн грн отримав "Бриг-рітейл". Чому на останньому тендері замість "Беной" з усіма необхідними документами з'явився "Айгенметод" - невідомо.

ТОВ "Айгенметод" належить Анатолію Федоруку (77%), Миколі Струтинському і Олегу Мадсену. Директором є Олександр Татура.

Фірма прописана на вул. Хорива, 39-41, де також прописано ТОВ "Сапран України", засновником і директором якого є той самий Татур. Раніше засновником фірми було російське ЗАТ "Сапран груп". А в 2017 році Україна внесла "Сапран Україна" в список російських юридичних осіб, на яких накладено санкції за військову агресію Росії проти України.

3 вересня НАБУ провело обшуки в офісах двох фірм, у тому числі "САП Україна", в рамках розслідування можливої ​​розтрати коштів ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" під час здійснення закупівель ліцензійного програмного забезпечення.

Керівник фірми, яку обшукали, Максим Матяш звернувся до прем'єр-міністра Гончарука із закликом проконтролювати діяльність правоохоронців.

Фірми "Бріг-Рітейл" та "Беной" входять у дуже вузьке коло компаній, які мають партнерські відносини з компанією "САП Україна". Це українське представництво німецького виробника софта SAP під керівництвом Максима Матяша, яка уповноважена вибирати партнерів на свій розсуд.

Зараз в Україні налічується всього сім таких партнерських фірм, з яких тільки чотири беруть участь у закупівлях замовників, які вимагають авторизовані листи від "САП Україна". Зазвичай ці фірми не створюють один одному справжньої конкурентної боротьби. При цьому в Україні штучно підтримується найменша в Європі кількість партнерів SAP як в абсолютному вимірі, так і в перерахунку на кількість населення.