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Все про:обмін (458) полон (632) снайпери (137) полонені (468)

 Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова

Снайпер ЗСУ Юлія Воборнікова висловила свою думку щодо того, чи варто домовлятися про обмін полоненими.

Вона опублікувала спогади про полоненого, якого вбили і потім ще якийсь час шантажували його рідних вимогою грошей за нібито обмін, передає Цензор.НЕТ.

"Честь і совість на компроміси не міняю...

Це було в 14му... Тоді я ще розривалася між війною та волонтерством... А він вже був там...

Пішов добровольцем в другій хвилі...

Мама довго про це не знала, вважала що він у Мюнхені закінчує навчання.

Мені зізнався, але що я могла йому сказати? Я, людина що була на Майдані, а потім сама повністю дихала пилом фронтових доріг. Звичайно сказала те, що мала сказати.

Мама дізналася через кілька місяців. Знайомі за декілька тисяч км від України все одно якось дізналися і сказали. Вона, як не дивно, підтримала. Може тому, що розуміла, що нічого не змінить, а може тому, що і брат її, і батько, і дідусі, всі були на війнах і всі боронили свою країну.

Про полон дізналися не зразу. А коли дізналися, то зразу не повірили, адже тоді уже повним ходом аферисти працювали в цій сфері.

Але через пару днів інформацію пвдтвердили з його частини.

Я не могла повірити що ця людина потрапила в полон. Він же як я, краще підірветься, але не здасться.

Тільки потім дізналася, що був він тяжко контужений в той момент.

Прислали лише останки... Не зразу... Але і по них було зрозуміло, коли приблизно його вбили...

Вбили... А потім ще місяць телефонували батькам і вимагали грошей за те, щоби його пустити на обмін...

Пройшло більше 4 років...

За те, що вони з ним зробили, я немало їх за ці роки на той світ відправила і каліками жити залишила...

Але розумію лише одну істину:домовлятися з ними не можна. Ні в якому разі.

Краще здохнути підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики.

Якщо через мене моя країна втратить територію 20 на 20 км, то краще хай мене вкладуть в яму 1 на 2 м, зате моя совість буде чиста, а моя країна вільна", - переконана Воборнікова.

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Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова 01

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147122
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли цього просто не зрозуміють. Бо для них "мова, віра, армія" замінена на " ковбаса, диван, бабло". Тут ніяка сила це не змінить. Просто деяким потрібно нести подвійний, а то й потрійний хрест. За себе і за того зебіла.
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Насколько далеки друг от друга эта смелая женщина-снайпер, которая подорвет себя гранатой, но никогда не сдастся в плен и наш президент со своим трусливым торгашеским окружением, на коленях перед олигархами и ******.
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Очень мужественная женщина. Не боится признаваться, что отправила многих орков в ад и сделала калеками, при этом подписывается не псевдонимом, а фамилией и именем.
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Ну да в теории легко рассуждать что ты бы никогда не согласился
У О'Генри даже рассказ на эту тему есть

Имхо это очень недостойно
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Многие фронтовики пишут что в войне ничего героического нет. Там или ты, или тебя, и если повезло остаться живым - молча цени это и радуйся. И еще есть пословица, что даже самый плохой мир лучше самой хорошей войны.
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Да, Алекс, именно так
Для диванных патриотов война - это что-то типа футбольного матча. Это такие же зомбированные телепузики как рашисты. Полная идеализация войны, герои, мы вас поимели, сделали, подвиг - и все это только перед телевизором.

Война - это смерти, разруха, покалеченные судьбы и тела.
Об этом зомбаки предпочитают не думать

Вообще чем дальше человек от зоны военных действий и чем меньше он связан с волонтерами (я, например, немного владею информацией по госпиталям, мы передаём медицину туда и сюда хлопцы приезжали лечиться), тем больше для него это просто футбольный матч. Главное - счёт.
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Так у вас обмен 35 на 35 - это поражение? Да, это ваше поражение. Вы блеяли языками годами что "должны освободить, должны отпустить", но за вас это сделали другие за 2 месяца. Поэтому именно вы сегодня проиграли.
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та да, поражение...не наложат на рашу новых санкций и не закроют порты для них, и все из за зеленского, агент кремля, одним словом
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а ще є приказка , що хто обирає поміж ганьбою і війною ганьбу - отримує і ганьбу і війну.
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В том чтобы освободить своих хлопцев из плена нет позора
Позор был бы оставить их там умирать
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Цю фразу Ілларіонов говорив парашенку весь 14- рік. Але парашенко вибрав ганьбу. Коротка ж у вас память, соєві.
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Об этом хорошо писал Ремарк, кстати. Но наша ылита же книжек не читает.
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Для не элиты которая книжек не читает.
Ремарк это писатель пацифист после проигрыша Германии в развязанной ею мировой войне(первой мировой).
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Надо было подорвать вместе с собой эти, типа, морские корабли? Или что?
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Просто они знали что если будут вести тихо,как это делали в Крыму украинские моряки,то останутся живы.
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Она опубликовала воспоминания о пленном, которого убили и после еще какое-то время шантажировали его родных требованием денег за якобы обмен,Источник: https://censor.net.ua/n3147122
Кто тот умник, что поставил эту статью для сравнения с сегодняшними событиями?! На Цензоре все проплачено хряком для манипуляций и передергиваний?! Где, *****, аФтар этой заказухи?
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Да иди ты нафиг.
Возьми перепрошей людям мозги.
Может тогда они забудут
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Да пошел ты нах сам - сегодня привезли не останки, а спасли живых людей!
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Дело даже не в том, что ЗеБеня ради своего личного пиара, по сути предал интересы государства. Самое паскудное то, что оно это преподнесло как дружественный жест своего кремлевского "партнера" и "благодетеля" Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8343
Это Зеленое дерьмо наплевало на тысячи убитых украинцев, на разрушенные города и села, на оккупированные Крым и Донбасс, ведь путин для него уже не агрессор, не враг, а "партнер".
ЗеБене стоит задуматься, что за такое поведение, настоящие Защитники Украины, могут посмотреть на него не только в Ютубе в разделе "тупой-еще тупее", но и в окуляр прицела Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8343
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коричневе гівно називало обмін заручниками перемогою .
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Додам , НЕВІГИДНИЙ обмін та ще й з Нідерландами відносини погіршились набагато !
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згадаймо ще Тимура Тумгоєва ,якого видали ворогу за запитом расійської прокуратури і безліч полонених окупантів , яких Рошенко просто віддав ***** .
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Тогда был обмен воинов на воинов. А сейчас российских военных у которых руки по локоть в крови, на гражданских заложников.
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Это ваш шоколадный спонсор ради дешевого пиара у ура-патриотов держал их у ***** в заложниках, чтобы на каждом углу кричать АРМИЯМОВАВИРА.
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Пиара? У Зеленского впереди 5 лет на должности президента, монобольшинство в Раде, поддержка 73% избирателей. Сейчас ему пиар ни к чему. Пиарился тот, кто за полгода до выборов с рейтингом 10% надавил на Филарета и получил томос с урезанными полномочиями, с которым ездил по стране. Пиарились те, кто в последние дни сессии Рады принимали "закон про мову", "избирательный кодекс" и "закон про импичмент", хвастаясь какие они молодцы и забывая про 5 лет бездействия. И были за этой заслуженно посланы на политическую помойку.
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ты очень неправ...и скоро в этом убедишься...возможно-проснувшись в одно "прекрасное" утро в "Хведеральном" округе Украина...
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та да, петя всех спасет на очередном майдане Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 967
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Периоды Порошенко лучше не трогайте,все знают что Украинской армии не было после Януковоща и все помнят как моряки и солдаты Януковоща дружно покидали Крым без выстрелов,а как десантники красиво уходили со своим оружием, а Порошенко нужно было играть с Кремлём,чтобы быстро воссоздать Украинскую армию.
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бєньчік із задоволенням складе країну до ніг ху*ла за умови, що той спершу віддасть йому її на дограбунок
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это не снайпер. Снайпер в СМИ неуклюжая попытка геройских басен. Снайперов в СМИ НЕТ.
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Ця дівчина дійсно СПРАВЖНЯ УКРАЇНКА ! І вона розумніша та патріотичніша ніж 200 зебілів - малоросів ! От тому й ми на виборах отримали 27 і 73 процентів ! Козаків в Украхні теж завжди було менше ніж свинопасів ! А зараз дали волю свинопасам і вони вибрали ось такого " гетьмана " ! Хіба наші предки козаки вибрали б собі гетьманом блазня , в той час коли потрібно боронити країну ?? Ні ! І впевен , ця дівчина теж не голосувала за зе !
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Заспокойся - не вышло из кондитера гетьмана. А те, кого ты, падаль, назвал свинопасами - в 14-ом голосовали за твоего офшорника. Но подлость вместо благодарности у порохнявых в крови, так что ожидаемо.
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у этой девушки есть достоинство и воля по-более чем у многих мужиков...пусть её бережет Бог...!!!
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Белорусский под защитой ЮНЕСКО так как он почти исчез из за того что русский сделали вторым государственным. Советы не добили добил Лукашенко с Путиным
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зеБильной падале это не понять
им лижбы пожрать/посрать/поспать быдлота
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Сколько ты кацапов убил сегодня на голодный желудок невыспавшимся?
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жаль погибшую нашу Яну Червоную...думаю она бы ответила точно так же...
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ТП по ходу, у кого из них должна была оказаться граната? у режиссера Сенцова? у антимайданщика и русскоимперца Клыха? у кого?
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Видимо у моряков, которых отправил прямо в лапы к тварям наш Главкондитер.
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многие ей позавидуют,.... у неё нет двуликости......
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Пусть эта смелая женщина выйдет к родителям наших пленных и повторит то же самое вслух.
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Ты пойди к матери того пленного и расскажи о своем новом партнере.
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а ты думаешь-ей "слабо"...?! она "железная"...и видимо очень справедливая...хотя зебуну этого не понять...попробуй на её месте хоть пару дней...если проживёшь... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 7167
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Тілько що була новина що зе позвонив пуйлу :

Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу",

Ця друзі вже точно піпец
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осталось лична встретиться и пообниматься в знак "глубокаго" уважения...тьху... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 9336
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Низкий поклон истиной патриотке Украины. Я так никогда не смогу понять и принять почему из нарушивших присягу формируют культ героев! Тихонько обменяли узников кремля безо всякой шумихи. Ведь только дурак не понимает, что это чистейшей воды пиар компания. И первый вопрос какой возникает:"Как этот боец оказался в плену?!". Одно дело если в плен он попал будучи контуженный без сознания, или оглушенный сзади диверсантами, но ведь здесь по своей воле. Да смерть страшна и в 22 умирать никому не хочется ни морякам ,ни бойцам на передовой. Но сдаться врагу без боя даже не попытавшись затопить катера это ли не предательство. Я не обвиняю в трусости этих пацанов, вина нарушения ими присяги лежит на верховном бывшем и настоящем, которые за 5 лет войны так и не смогли четко сказать всей стране- россия враг, агрессор, а не торговый партнер. Для того чтобы мотивировать бойца на подвиг должен быть четкий образ врага, а не что то абстрактное в виде боевиков наемников. Поэтому и получается, что тела павших бойцов не струсивших под градами и минометными обстрелами люди провожают стоя на коленях, а тех кто с готовностью сложил оружие даже не попытался затопить катера и сдался в плен встречаем как героев и награждаем очередными званиями. Создаем пиар шумиху, а по сути заставляем задуматься бойцов на передовой, а стоит ли при массированной атаке рисковать жизнью, а может лучше поднять белый флаг и стать узником кремля в надежде на обмен?
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К сведению диванного героя - и у израильтян солдаты тоже попадают в плен. А в доблести и стойкости израильской армии не приходится сомневаться.
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Ну таки да арабы без сомнения лучшие воины в мире . и чё то ни кто кто пишет про обмен евреями солдата на арабов не напишет. что евреи и расстреляли 400 пленных за двух убитых евреев и это не одиночный случай
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Согласен . но не знаю как сейчас в 14г. за брошенную технику не наказывали . а вот если ты перед этим её привёл в негодность то могли порчу имущества припаять да и за несчастный противогаз с резиновыми тапками суки деньги списывали и похер . что сгорели при обстреле если командир которому точно так же весь ********** осточертел и времени физически не хватает не оформит списание
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Я бы согласился, но у нее переутомление от службы в армии или даже не знаю что. Чуть ниже на стене пост о том, что все кто не воюет недомужчины независимо от политических предпочтений. Спамьте мой пост или нет мне всё равно. Только один вопрос. Если все пойдут воевать как она советует то кто кормить таких арийцев как она будет?
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эй ты-кармилец...ты много фронту помог ...?! или волонтёрам...?! так шо не кизди...
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Тебе распечатку перечислений прислать или ты из окопа пишешь? Да в чём то она права, но зачем строить из себя арийку? Быть военным не делает из тебя высшую касту. Это такая же профессия как и пекарь, как и фермер как и спортсмен или музыкант. Да она опасная для жизни психики и здоровья. Но если ты военный ты не бог и обзывать других недочеловеками только потому что они не могут составить ей компанию признак неадекватности.
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Ничего подобного! Быть военным изначально означает готовность умереть в бою защищая Родину, а не "насосать" на лампасы, считать себя генералом и строить дачи руками рядовых! Это особая профессия и не смей ровнять ее с пекарями и фермерами - убивать врага риску\я собственной жизнью это не курочек кормить на сквозняке рискуя подхватить насморк... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8193
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Думайте как хотите. Не запрещаю я же не зебил. Каждому своё.
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Давай распечатку перечислений, чукча.
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слушай-то ты хранишь чеки...?!))) чтобы патом ВСУ предяву кинуть...?! или шо ты "настаящий" патриот...?! я в ШОКЕ...настоящий зебун... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 6574
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протывсих на этом закончим наш разговор. А если вы не в АТО то вы тоже недочеловек по мнению этой арийки, 😉 восхваляйте её и дальше.
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ваша праця в тилу також необхідна для перемоги.
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Vot etot u nas primer.Zamecatelny byl komandir.Unictozyl boleje 300 ruskix soldat i 40 oficerov,v tom cysle vysokogo ranga NKVD.No kogda byl predan i okazalis 5 protiv 1000 ruskix soldat vybral smert podarval sebia no *********.I takix byli tysiaci
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а у нас моряків , що здались без бою - нагороджують.......................І вони беруть ці нагороди , жоден не відмовився...................Демотивують військо .
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думаю -моряки тогда сделали что могли...и если бы ещё пару недель-раша бы сильно пожалела что их не отпустила...но тут Зе "вовремя дагаварился"...и ШО...?! теперь очень велика вероятность снятия с рашки ВСЕХ санкций...это пабеда...?!!! Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 4165
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із батьком це саме обговорював - якби не віддала расія моряків - її човни були б арештовані по всьому цивілізованому світі.Та заради справедливості - Зеленський не називає обмін заручниками перемогою , як Порошенко , коли Медведчук привіз літаком заручників .Так і верещав , дослівно "це - перемога".
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Ещё предоставится случай арестовать российские "човни по всьому світові". Например за тот же Боинг. Или за бомбёжки в Сирии мирного населения... Но "міжнародному співтовариству" в самый ответственный момент делается как-то сц...котно. Повидали уж, никому мы не нужны кроме нас самих.
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Там, кажуть, багато "вихідців" з Криму... Вже звикли "героїчно здаватися".
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Vaclovas Voveris-****** vadovavo 28 kautynėms, per kurias buvo nukauta apie 300 sovietų įgulos kareivių, per 40 karininkų ir stribų.
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На другой стороне полно таких-же. И это не радует.
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Дельный совет порохнявым истеричкам..
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Они соседа подорвут, чужая жизнь для них говно. Это они здесь хорохорятся.
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Кадыров поздравил Президента Украины,за правильное решение,он так и сказал ,что с Россией нужно дружитьКраще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 7371.
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у большинства граждан земля 1 на 2, остальное у Ахметовых Суркисов Тигипок
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Раніше такий стан називали "афганський синдром",а зараз мабуть називають просто "синдром війни".На жаль ця мужня дівчина пережила мабуть і не один, важкий психологічний стресс,тому так емоціонально і висловлюєтся.Це велика біда для неї,так як і для тисяч інших бійців,які отримали психологічну травму на цій війні.Хай все у неї буде добре .час лікує,все минаєтся і це минется,тільки жаль,що такими людьми маніпулюють,не зовсім чисті на руку і душу писаки, використовуючи в своїх гнусних цілях
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хоть ты чушь не пиши...такие как она-говорят всё открыто и честно...а политики-всё "пиарятся"...с "браслетками"...
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Я вам одну вещь скажу - только вы не обижайтесь - если бы в армии все были как эта девочка - армии не стало бы. Такие героические личности видят себя исключительно на передке. А ведь кому то и плац подметать нужно. И картошку чистить и топливом затариваться и еще 100500 не боевых и не таких геройских поступков совершать. Но без которых армия не армия. Армии не станет потому что все герои с гранатой за пазухой будут сидеть в окопах, голодные немытые и ждать, когда придет враг их вязать. Так что не надо тут глупости киношные транслировать и лозунгами разговаривать - пока ты в засидке сидишь с карабином - в тылу кто-то тебе постель стирает и кашу варит. А в плен могут попасть (и попадают) и те и другие.
И такая армия (из одних героев) будет бита другой, в которой каждый без пафоса дисциплинированно делает свое дело - кто подвозит снаряды, кто варит суп, роет окопы...а кто-то тихо сидит в лежке и без пафоса думает не о том, как погибнуть красиво - а как убить врага. А самому выжить! Война - это работа. А главный инструмент - человек.
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