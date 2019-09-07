 Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова

Вона опублікувала спогади про полоненого, якого вбили і потім ще якийсь час шантажували його рідних вимогою грошей за нібито обмін, передає Цензор.НЕТ.
"Честь і совість на компроміси не міняю...
Це було в 14му... Тоді я ще розривалася між війною та волонтерством... А він вже був там...
Пішов добровольцем в другій хвилі...
Мама довго про це не знала, вважала що він у Мюнхені закінчує навчання.
Мені зізнався, але що я могла йому сказати? Я, людина що була на Майдані, а потім сама повністю дихала пилом фронтових доріг. Звичайно сказала те, що мала сказати.
Мама дізналася через кілька місяців. Знайомі за декілька тисяч км від України все одно якось дізналися і сказали. Вона, як не дивно, підтримала. Може тому, що розуміла, що нічого не змінить, а може тому, що і брат її, і батько, і дідусі, всі були на війнах і всі боронили свою країну.
Про полон дізналися не зразу. А коли дізналися, то зразу не повірили, адже тоді уже повним ходом аферисти працювали в цій сфері.
Але через пару днів інформацію пвдтвердили з його частини.
Я не могла повірити що ця людина потрапила в полон. Він же як я, краще підірветься, але не здасться.
Тільки потім дізналася, що був він тяжко контужений в той момент.
Прислали лише останки... Не зразу... Але і по них було зрозуміло, коли приблизно його вбили...
Вбили... А потім ще місяць телефонували батькам і вимагали грошей за те, щоби його пустити на обмін...
Пройшло більше 4 років...
За те, що вони з ним зробили, я немало їх за ці роки на той світ відправила і каліками жити залишила...
Але розумію лише одну істину:домовлятися з ними не можна. Ні в якому разі.
Краще здохнути підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики.
Якщо через мене моя країна втратить територію 20 на 20 км, то краще хай мене вкладуть в яму 1 на 2 м, зате моя совість буде чиста, а моя країна вільна", - переконана Воборнікова.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
У О'Генри даже рассказ на эту тему есть
Имхо это очень недостойно
Для диванных патриотов война - это что-то типа футбольного матча. Это такие же зомбированные телепузики как рашисты. Полная идеализация войны, герои, мы вас поимели, сделали, подвиг - и все это только перед телевизором.
Война - это смерти, разруха, покалеченные судьбы и тела.
Об этом зомбаки предпочитают не думать
Вообще чем дальше человек от зоны военных действий и чем меньше он связан с волонтерами (я, например, немного владею информацией по госпиталям, мы передаём медицину туда и сюда хлопцы приезжали лечиться), тем больше для него это просто футбольный матч. Главное - счёт.
Позор был бы оставить их там умирать
Ремарк это писатель пацифист после проигрыша Германии в развязанной ею мировой войне(первой мировой).
Кто тот умник, что поставил эту статью для сравнения с сегодняшними событиями?! На Цензоре все проплачено хряком для манипуляций и передергиваний?! Где, *****, аФтар этой заказухи?
Возьми перепрошей людям мозги.
Может тогда они забудут
Это Зеленое дерьмо наплевало на тысячи убитых украинцев, на разрушенные города и села, на оккупированные Крым и Донбасс, ведь путин для него уже не агрессор, не враг, а "партнер".
ЗеБене стоит задуматься, что за такое поведение, настоящие Защитники Украины, могут посмотреть на него не только в Ютубе в разделе "тупой-еще тупее", но и в окуляр прицела
им лижбы пожрать/посрать/поспать быдлота
Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу",
Ця друзі вже точно піпец
И такая армия (из одних героев) будет бита другой, в которой каждый без пафоса дисциплинированно делает свое дело - кто подвозит снаряды, кто варит суп, роет окопы...а кто-то тихо сидит в лежке и без пафоса думает не о том, как погибнуть красиво - а как убить врага. А самому выжить! Война - это работа. А главный инструмент - человек.