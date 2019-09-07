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Все про:Феофанія (15) Сенцов (762) Клих (158) полонені (468)

 Клих у поганому стані, його відвезли в реанімацію, - мати обміняного в 2016-му Афанасьєва

До лікарні "Феофанія" для проведення медичних оглядів привезли 11 українців, які сьогодні в рамках обміну прибули з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова та Артура Панова привезли для проведення медоглядів та реабілітації, інформує Цензор.НЕТ.

Їх усіх розмістили в різні палати. Разом із ними перебувають їхні родичі.

Олег Сенцов у коментарі УНІАН зазначив, що не потребує лікування, почувається добре і планує виписатися з лікарні. Зараз його оглядають лікарі. Пізніше кореспондент УНІАН повідомив, що Олег Сенцов відмовився від госпіталізації.

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Пізніше з лікарні до журналістів вийшла Ольга Афанасьєва, мати звільненого з РФ у 2016 році українця Геннадія Афанасьєва, яка протягом останніх років активно займається громадською діяльністю, виступаючи на підтримку українських політв'язнів.

"Розмістили їх зараз усіх по палатах. Двомісні палати, я думаю, що комусь із родичів дозволять на ніч залишитися. Стан у Стаса (Клиха - УНІАН) дуже поганий, про інших поки не знаю", - розповіла вона. Афанасьєва зазначила, що зараз звільнених українців розмістили по палатах в різних відділеннях і починають обстеження. Панова і Кольченка, за її словами, розмістили в ЛОР-відділенні, а Клиха відвезли до реанімаційного відділення.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

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Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

Зазначимо, що інший звільнений - Микола Карпюк - під час спілкування з журналістами також заявив, що Станіслав Клих перебуває у важкому психологічному стані.

"Будьте з ним обережні, він дуже агресивний... Знаєте, те, що я переніс, - це одна справа, а якщо б ви побачили, що відбувається зі Станіславом. У нього коліна, руки, лікті просто зчесані. Те, що він пережив... Порівняно з ним - мене навіть, можна сказати, не піддавали тортурам", - сказав він.

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147121
 
 
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В интернетах уже ходит анекдот "Узники Кремля (5 лет не смотревшие телевизор и не следившие за политикой), вернувшись в Киев были удивлены что у трапа самолета их встретил не Президент Украины а какой-то комик из "95 квартала"
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пэ-дибилы ваш выход
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с орков станется и отравы подсыпать в последний момент хлопцам. Нужно сделать анализы крови и радиологические анализы на лучевую бета и альфа интоксикацию
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Зачем им это? Они быстрей своих замочат.
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держитесь, мужики...вы ж уже дома!!! тут нельзя болеть! крепитесь..
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Да...уж...Болеть в Украине точно нельзя.
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Да нет уж, пусть все пролечатся как следует пока есть такая возможность и обязательно пусть с ними работают хорошие психологи и психиатры, потому что кацапская тюрьма - это ад, а не санаторий и трудно после этого вернуться к прежней жизни. Нужна длительная психологическая реабилитация.
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Да нет, надо было чтоб ради спокойствия Нидерландов они ещё посидели под пытками.
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Это не спокойствие Нидерландов а я даже не знаю как назвать

Цемаха допросили, теперь Нидерланды требуют у РФ его экстрадиции, а Украина бы не смогла его экстрадировать как украинского гражданина.
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но клоуну не мешает ничего менять одних украинских граждан на других украинских граждан и часть российский, зебилка?
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Пебильная, вот чего вы все такие тугие, а?
Экстрадиция и обмен заложниками - разницу чувствуешь?
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Заробитчанка острая, для тебя террористы, сепары и убийцы украинцев - заложники?
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Я не заробитчанка, бабушка.

Украинских граждан Украина отдала в рамках обмена на украинских заложников, пленных в РФ
Официальная формулировка - удерживаемые граждане

Это был обмен. А не экстрадиция.
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Моряков россия ОБЯЗАНА была выпустить. В честь кого "обмен"?
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Россия обязана и Крым деоккупировать и вообще
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А войну против Украины россия не должна прекратить? А соблюдать другие международные договоры и решения международных судов не должна? Скажи это Путину, пороховатник, что он что-то должен. Я бы тебя на недельку в российскую тюрьму отправил, чтобы ты на коленях просил Зеленского тебя, мудака освободить.
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Так Украина удерживала ЗАЛОЖНИКОВ??? Не преступников, совершивших ПРЕСТУПЛЕНИЯ???
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С добровольного согласия гражданина можно отправить хоть в Антарктиду, хоть на Луну.
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А сейчас она, точнее он что сделал с украинским гражданином?
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По доброй воли цемаха. По доброй воли, понимаешь соевый?
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Ему не дойдет. Или он сделает вид, что не доходит. Ведь нужна ЗРАДА любой ценой.
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а в конституции так и написано "но если террорист сильно хочет то Украина может его выдать - хай едет"?
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Его освободил суд. Наш украинский суд. Терористом и преступником он может стать только по решению суда. Он был свободен и воспользовался своей свободой по своему усмотрению. Или тебе, как бывшему мусору (именно мусору, а не менту) , это осознать сложно?
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ты дебил проксевый
суд по звонку не "освободил" а изменил меру пресечения. его "помиловал" шмаркля непонятно на каком основании. так что пасть закрой свободой он имел право пользоваться....

если бы он летел рейсом с другими пассажирами - это было бы его решение. а так его ВЫДАЛИ нарушив конституцию и никакое его "согласие" тут не при чем.
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Логічно, вони ж повертали РФ у ПАСЕ, хай тепер у неї і вимагають
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Ну я не думаю что тут каждый должен быть за себя. Тем более Зе сказал, что вопрос выдачи Цемаха обсуждался с западными лидерами и согласован с ними.

Просто у Украины есть свои интересы и это в первую очередь - украинцы.
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В першу чергу він обговорювався Зє з Путіним. А так, як Зє слабкий на ноги перед Путіним, то робив те, що той йому наказував.
Dixi.
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Запьітанньіе русские пленньіе. Москва. Аеропорт. 07.09.2019


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У нас в тюрьме лучше кормят, чем в параше на воле.
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Нахрен его кормить в Украине, лучше обменять, что и сделали.
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Ну нихренасе. С баулами с зоны. Охренеть.
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Убєжалі от украінскіх бандєровскіх фашистов...
Єлє, єлє...Аж запихалісь...
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молоком напісани. Скока я чєрнільніц с'йєл!!!
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от пропукинцев можно ждать любой гадости и подлости))
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Яна Супоровська‏ @YanaSuporovska 3 минуты назад

Хотілося б зараз усім колегам побажати залишатись людьми і не бути шакалами, які гасають за ексклюзивом.
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Не дай Бог их кацапсины перед обменом чем нибудь накормили ссуки....
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Поэтому всех на полное обследованин без всяких "хорошо чувствую".
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Поправимо. Завтра жена его сама приведет.
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Глянул встречу в Москве. С трапа спускались с клетчатыми сумками, чемоданами в каждой руке, вещи через руку, харчами нашими затарились---ну пусть пожрут. Вышинского Скабеева с кисилём встречали. Кисель без грима старый в гроб идеально почти. Бешеная и остервенелая вообще как не в уме---скалиться мразотно, бегает----неврастения на лицо. И никого из встречающих у трапа---абсолютно. Может уже в аэровокзале там что.
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жовто-блакитні в клітинку сумки напхані салом і горілкою. Все нормально.
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Грушников и заблудившихся десантников встречали на Кацапии так же пять лет назад... Никому эти сволочи там не нужны, кроме пропагандонов. Ну и чтобы лишнего в суде не сболтнули. Вот и весь смысл для кацапов для их обмена. Могли бы у нас в тюрьме их зажмурить, никто бы их не менял...
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What happened?
The owner of this website (bykvu.com) does not allow hotlinking to that resource (/wp-content/uploads/images/2016/08/09/klyh_antimaydan.png).
Не работает ссылка к сожалению
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Какое же говно эти стецьки и *******. Какую же чушь они несут с претензией на патриотичность, элитарность и элитность. И как хорошо, что Украина дала пендаля ихнему воровитому хазяину...
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Можеш парочку копи паст примеров с етого форума ?
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Тактика варки лягушки, в медленно нагреваемом до кипения котелке.
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Про снятие немцы давно говорят. Мы тебя на цемаха назад обменяем как "истинного патриота".
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Я считаю так: кто из истинных соевых патриотов на Грымчака скидываться не хочет, того менять
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Есть ссылка на немецкий источник?
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Заговорили гораздо раньше. И не только у Нимеччини, поюжнее - так вообще скулят. Не замечать этого в последние года два может только слепой. А обмен - это само по себе пидогейство, безотносительно скулежа западных шлюх. Обменяли хулиганов на Луисов Корваланов.
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Благоденствие дурного правителя - бедствие для народа.
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Надіємося, що з ним все буде добре. Виродки мокшанські за все заплатять
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нащот клиха - а який він політічєскій? каже шо нічого не робив. Поїхав на блRgки до якоїсь кацапки, ідійот
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