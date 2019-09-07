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 Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС,у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил чотири рази: поблизу Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) , Талаківки (зі стрілецької зброї) і Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів зазнали позиції ОС в районі Новгородського (обстріл вівся з міномета калібру 82 мм), Південного (з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм), Шумів (з артилерійських систем калібру 122 мм), Майорських (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новотошківського (з гранатометів різних систем).

Нагадаємо, 6 вересня російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147119
 
 
 Топ коментарі
 
Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7476

тихої вам ночки, синочки!
Боженька, храни їх!
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а так трогатєльно всьо виглядєло на еродромі, і на тобі - отрезвлєнійє - вайна продолжайєца, а вєсь мір щитайє шо тут мір празнуют - а ми тепер остались один на один с озвєрєвшим Хуйлом
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Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7476

тихої вам ночки, синочки!
Боженька, храни їх!
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7 сентября 2019 .Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17.
Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной откладывали из-за позиции Нидерландов. Об этом сообщает газета nu.nl со ссылкой на письмо главы голландского МИД Стефа Блока парламенту страны.
По данным издания, власти Нидерландов пытались предотвратить передачу Москве бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого считают основным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В частности, прокуратура Нидерландов неоднократно просила украинских коллег оставить Цемаха доступным для следствия, однако, когда стало ясно, что Киев уже включил его в списки на обмен, «Нидерланды пошли еще дальше».
Так, по словам министра, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить Цемаха по делу о сбитом «Боинге». Также Блок отметил, что правительство Нидерландов «глубоко сожалеет», что экс-военнослужащего все же передали Москве. Кроме того, дипломат раскритиковал Россию за оказанное на украинскую сторону давление.
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«По словам главы СБУ Ивана Баканова, включение бывшего военнослужащего в список на обмен было обязательным условием российской стороны. Невыдача Цемаха означала бы срыв переговоров, сказал он.»
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Та так. А якщо кацапи захочуть воду у Крим, щоб продовжити обмін? То що, заберемо знову у Херсонської області і віддамо кацапам!?
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а так трогатєльно всьо виглядєло на еродромі, і на тобі - отрезвлєнійє - вайна продолжайєца, а вєсь мір щитайє шо тут мір празнуют - а ми тепер остались один на один с озвєрєвшим ******
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нє, такі, трампам-пам сказало шо гіганський шаг для чілавєчєства
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правда, пєрєд етім поляків поздравив з началом второй міровой, бо тож полякам так пощастило!
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вот чесно меня просто в душе раздирает от таких патриотов Украины.
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а генератора заклинань там немає? часом.
часом буває шо й віропітеки можуть задуматись над тим шо вони - майже як коммі. вірять в дурниці Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4287
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ти нєрєвно дишиш к рилігії - как правіло із такіх получаюца самийє отпєтийє "вєропітекі"
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Чому? Я цю заразу ненавиджу як і комуністів. Просто і ті і ці тупо брешуть, знаючи шо роблять. Хоча коммі - принаймні мали щось матеріальне(тіпа будували шоп всьо всєм), а попи - тупо коміксами накачують. В чому моя неправота?
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нада к нім спакойно - бєзразлічно. Іначє от любві до... і обратно нєдалєко
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ви шо гоніш? я і так до них з любов.ю, такою шо Лєнін би в куток став, а Сталін би там курив. було би добре шоб ці два види зарази зникли.... Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7504
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ненависть, як і захоплення - акцентуація, знак якої може зненацька помінятись. Трєзвєннікі спиваюця стрємітєльно. А ото із Савлом така ж пригода трапилась.
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ну так - полюблю візьму попів і коммі Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8473

із Савлом\\\\\\\\

а воно шо - було патріотом? ще в Іраку було збочене, тупе і просто як москаль. плюс конєшно христануте, як і вся братія такого штибу.
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Как сказало Зелёное Данилко Перемирие уже достигнуто. А это случайно.... И так каждый день....
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То де там тепер розведення сил і демонтаж укріплень анонсував ГАРАНТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ?
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100% , прицепные вагоны - луганск, горловка , первомайск
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Ничего не знаю. Трамп, Макарон и Зеленский с Волкером заявили, что грядет мир. Это какие-то неправильные новости.
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Соєфа брехня..ми уше братья.."зе піаніст са всех старон" дагафарился с кацапо уйлом ..соєфой файнє зє канєц ..
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Главное чтобы наши не стреляли и не правацировали. И даже флаги украинские сняли в Станице Луганской чтобы не дразнить врага. А вот Балух в окупированном крыму один в окружении врагов не побоялся вывесить украинский флаг, хотя за ето жестоко поплатился. Но не потерял чести и достоинства как некоторые военные и гавнокомандующие.
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А шо він був антимайданівцем нічо? І з Вадічком Калісніченкой лєпший кореш.
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чтобы снаряды не долетали 122 -го калибра , надо отвести войска на 25 - 30 км , чего же вы ждёте , зеленский ?
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Но перед этим отремонтировать мосты, дороги...😆
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Благоденствие дурного правителя - бедствие для народа.
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Вазелін же казав шо вже майже всьо, а вони знов конфліктують.
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А є тут хтось окрім мене хто чув сьогодні ці вибухи?А гавкають всі ,так як будто стріляли по їх хаті.Дивани не позасирали?У Київі?
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Це салют на честь виконаних обіцянок...
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