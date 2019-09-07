 Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС,у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил чотири рази: поблизу Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) , Талаківки (зі стрілецької зброї) і Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів зазнали позиції ОС в районі Новгородського (обстріл вівся з міномета калібру 82 мм), Південного (з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм), Шумів (з артилерійських систем калібру 122 мм), Майорських (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новотошківського (з гранатометів різних систем).
Нагадаємо, 6 вересня російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.
тихої вам ночки, синочки!
Боженька, храни їх!
Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной откладывали из-за позиции Нидерландов. Об этом сообщает газета nu.nl со ссылкой на письмо главы голландского МИД Стефа Блока парламенту страны.
По данным издания, власти Нидерландов пытались предотвратить передачу Москве бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого считают основным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В частности, прокуратура Нидерландов неоднократно просила украинских коллег оставить Цемаха доступным для следствия, однако, когда стало ясно, что Киев уже включил его в списки на обмен, «Нидерланды пошли еще дальше».
Так, по словам министра, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить Цемаха по делу о сбитом «Боинге». Также Блок отметил, что правительство Нидерландов «глубоко сожалеет», что экс-военнослужащего все же передали Москве. Кроме того, дипломат раскритиковал Россию за оказанное на украинскую сторону давление.
часом буває шо й віропітеки можуть задуматись над тим шо вони - майже як коммі. вірять в дурниці
із Савлом\\\\\\\\
а воно шо - було патріотом? ще в Іраку було збочене, тупе і просто як москаль. плюс конєшно христануте, як і вся братія такого штибу.